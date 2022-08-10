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Новости Война
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Взрывы в Кировоградской области были слышны из-за уничтожения взрывоопасных предметов на полигоне, - ОВА

сапери

На полигоне возле Кропивницкого уничтожают взрывоопасные предметы, поэтому жители могли слышать звуки взрывов во время воздушной тревоги.

Об этом сообщил глава ОВА Андрей Райкович, передает Цензор.НЕТ.

"Сообщаю официальную информацию о взрывах, о которых так активно пишут Телеграмм-каналы. Переживать не стоит. На полигоне, недалеко от областного центра, уничтожают взрывоопасные предметы".

Эта работа запланирована еще на 5-7 дней. Поэтому прошу всех вас, сохраняйте спокойствие. Паниковать не стоит. Но игнорировать сирены тоже!" - говорится в сообщении.

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Автор: 

взрыв (6797) Кропивницький (546) разминирование (720) Райкович Андрей (21) Кировоградская область (641)


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У нормальних громадах місцеві влади про це заздалегідь попереджають!
Жинкі і так сивішають раніше свого віку, і діти лякаються.
Не можна було попередити? Інтелекту у місцевої влади не вистачає?
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10.08.2022 17:11 Ответить
Это типо объявления на двери подъезда
""Вчера в вашем доме не было воды"
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10.08.2022 17:38 Ответить
 
 