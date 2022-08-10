Взрывы в Кировоградской области были слышны из-за уничтожения взрывоопасных предметов на полигоне, - ОВА
На полигоне возле Кропивницкого уничтожают взрывоопасные предметы, поэтому жители могли слышать звуки взрывов во время воздушной тревоги.
Об этом сообщил глава ОВА Андрей Райкович, передает Цензор.НЕТ.
"Сообщаю официальную информацию о взрывах, о которых так активно пишут Телеграмм-каналы. Переживать не стоит. На полигоне, недалеко от областного центра, уничтожают взрывоопасные предметы".
Эта работа запланирована еще на 5-7 дней. Поэтому прошу всех вас, сохраняйте спокойствие. Паниковать не стоит. Но игнорировать сирены тоже!" - говорится в сообщении.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Жинкі і так сивішають раніше свого віку, і діти лякаються.
Не можна було попередити? Інтелекту у місцевої влади не вистачає?
""Вчера в вашем доме не было воды"