Взрывы в Кировоградской области были слышны из-за уничтожения взрывоопасных предметов на полигоне, - ОВА

На полигоне возле Кропивницкого уничтожают взрывоопасные предметы, поэтому жители могли слышать звуки взрывов во время воздушной тревоги.

Об этом сообщил глава ОВА Андрей Райкович, передает Цензор.НЕТ.

"Сообщаю официальную информацию о взрывах, о которых так активно пишут Телеграмм-каналы. Переживать не стоит. На полигоне, недалеко от областного центра, уничтожают взрывоопасные предметы".

Эта работа запланирована еще на 5-7 дней. Поэтому прошу всех вас, сохраняйте спокойствие. Паниковать не стоит. Но игнорировать сирены тоже!" - говорится в сообщении.

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