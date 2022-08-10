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Новости Война
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Партию бронеавтомобилей MLS SHIELD и другую технику уже отправили на передовую Десантно-штурмовым войскам, - Порошенко

Волонтеры ОО "Дело Громад" вместе с Фондом Порошенко отправили партию итальянских бронемашин MLS Shield и другую технику на передовую.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

По словам пятого президента и лидера политсилы Петра Порошенко, после получения всех необходимых для пересечения границы с ЕС экспортных лицензий все 11 бронемашин прибыли в Украину.

"Вся команда "Я куплю ВСУ броневик" сейчас объявляет, что колонна из 11 бронемашин, над которыми мы работали более 3 месяцев, наконец-то отправляется прямо сейчас на фронт. И в ближайшие часы эти броневики будут переданы представителям командования Десантно-штурмовых войск. Именно той бригаде , которая сейчас уже находится на острие контрнаступления", - подчеркнул Порошенко.

Кроме бронемашин, для ВСУ также купили две сотни грузовиков, несколько сотен БПЛА – всего на миллионы евро.

Читайте также: Первые бронеавтомобили MLS SHIELD прибыли в Украину и поступят Десантно-штурмовым войскам через пару дней, - Порошенко

"Бронемашины – общая стоимость контракта значительно превышает 3 млн евро. Грузовики – общая стоимость контракта значительно превышает 2,5 млн евро. Дроны – почти миллион евро. Это наши "боевые пчелки". Проект Poseidon - это будет 2 млн евро. Дроны Autel, которые в соцсетях назвали "боевыми пчелками", должны быть в каждом подразделении, а также передаются дроны Poseidon, которые летают на высоте 5 тыс. метров, видят на расстояние 15 км, устойчивы против радиоэлектронной борьбы врага и являются глазами артиллерии. Они передают координаты и цели для работы нашей лучшей в мире арты, вооруженной натовскими гаубицами, Хаймарсами, которая уничтожает врага – так, как это было продемонстрировано в Саках, в Крыму, когда неожиданно для захватчиков с неба прилетел огненный смерч. И российские самолеты, боеприпасы были уничтожены, а колонна беглецов из украинского Крыма составила длинные километры", - отметил пятый президент.

По словам лидера "ЕС", также уже есть соглашения на покупку гусеничной бронетехники.

Партию бронеавтомобилей MLS SHIELD и другую технику уже отправили на передовую Десантно-штурмовым войскам, - Порошенко 01
Партию бронеавтомобилей MLS SHIELD и другую технику уже отправили на передовую Десантно-штурмовым войскам, - Порошенко 02
Партию бронеавтомобилей MLS SHIELD и другую технику уже отправили на передовую Десантно-штурмовым войскам, - Порошенко 03
Партию бронеавтомобилей MLS SHIELD и другую технику уже отправили на передовую Десантно-штурмовым войскам, - Порошенко 04
Партию бронеавтомобилей MLS SHIELD и другую технику уже отправили на передовую Десантно-штурмовым войскам, - Порошенко 05
Партию бронеавтомобилей MLS SHIELD и другую технику уже отправили на передовую Десантно-штурмовым войскам, - Порошенко 06

Автор: 

помощь (7863) Порошенко Петр (19616) ВСУ (6676)


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Топ комментарии
+47
Дякуємо,Петре Олексійовичу! І чесно:мені байдуже : піар це чи не піар
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10.08.2022 17:40
+46
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10.08.2022 17:38
+36
Коли поміж дешевою цибулею, обіцянками зниження тарифів, закінчення війни з посадкою клятого Сивого мудрий нарід обирає посадку клятого Сивого (і срати йому було на ту цибулю), то він з війною та втратою сотень тисяч життів, спалених міст, про#обаних територій отримує дорогу цибулю та високі тарифи.

А клятий Сивий буде продовжувати підтримувати та намагатись відновити українські військові сили задля повернення про#обаного.
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10.08.2022 17:42
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Правила форума Совет форумчан
наскільки я розумію, https://t.me/dragonspech/5348 це оті 11 машин, перша партія, які нарешті вчора перетнули митний кордон України (бо були чисто формальні бюрократичні перепони, без яких також "ніяк") і пішли вже на фронт .
В Італії на наступну предоплату очікує ще одна партія такхх броневичків
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10.08.2022 17:44 Ответить
"ПІАРІЦЦА!" - ТАК ЗЕФІЛІТІКИ ?
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10.08.2022 18:52 Ответить
От був же терпимий президент, що крвть муляло??
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10.08.2022 17:38 Ответить
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10.08.2022 17:38 Ответить
Фото знизу (з книжками зеленського), це фото з Ашану. Коли це побачив у супермаркеті, прикинув кількість цих Ашанів по Україні... Ніяких аналогій: у 2013 році виник скандал, коли "письменника" Януковича підозрювали у отриманні великого хабара, легалізованого через видавництво його книги.
Доречі, Ашан з московії так і не вийшов.
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10.08.2022 18:41 Ответить
Зеленский шото купил для ЗСУ???? У лиси передохнут все звери от такой новости
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10.08.2022 18:51 Ответить
Яке ти огидне зелене гівно....
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10.08.2022 18:54 Ответить
это пригожинский призыв первого дня вторжения. Они палятся на расейской методичке для внутреннего расейского употребления про спрятанные в польском лесу броневики.
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10.08.2022 19:12 Ответить
хочеш бану за брехню - сам пошир отой фейк. Бо ж ви, брехуни, розраховуєте, що "пересічний" народ не доганяє. що кожен товар, який переміщається через митний кордон, потребує бюрократичних процедур; а особливий товар (військовий) - особливих митних процедур; на що йде час. І це такі проблеми - у всіх волонтерів, без виключення. Але через те, що волонтерів небагато, про свої проблеми вони розказують неохоче, тому пересічний в цих проблемах нічого не тямить.
Більше того: ці брончики "https://t.me/dragonspech/5341 ...доукомлектували. Їх досконально перевірили. Їх заправили, аби до фронту вони дійшли своїм ходом, а не так що "можете забрати, але заправка з вас". 220 літрів дизелю на машину. 11 броньовиків. Більше 120 тис грн, на одну лише заправку. Коробочки їдуть на фронт "

Короче, давай , бреши, не зупиняйся. Форум стане чистіше після твого бану.
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10.08.2022 19:17 Ответить
Дякуємо,Петре Олексійовичу! І чесно:мені байдуже : піар це чи не піар
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10.08.2022 17:40 Ответить
А чому інші так не піаряться?!

p.s. Порох і зараз мій Президент. Крапка
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10.08.2022 18:12 Ответить
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10.08.2022 17:42 Ответить
Коли поміж дешевою цибулею, обіцянками зниження тарифів, закінчення війни з посадкою клятого Сивого мудрий нарід обирає посадку клятого Сивого (і срати йому було на ту цибулю), то він з війною та втратою сотень тисяч життів, спалених міст, про#обаних територій отримує дорогу цибулю та високі тарифи.

А клятий Сивий буде продовжувати підтримувати та намагатись відновити українські військові сили задля повернення про#обаного.
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10.08.2022 17:42 Ответить
Зате коломойскому подарували мільярдів, а що, він же вам нічого не винен.
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10.08.2022 17:43 Ответить
Прям, вимушує Найвеличнійшого, готувати ще один "секретний" наказ...
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10.08.2022 17:44 Ответить
Дякую президенту України, а Моніка хай і далі в бункері ховається
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10.08.2022 17:45 Ответить
Дякуємо!
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10.08.2022 17:57 Ответить
Піариться "кондітєр", а міг би як найвеличніший записати відосік про мільярд дерев чи зробити селфі з президентом гани.
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10.08.2022 18:05 Ответить
порохоботи - квіти цієї багатостраждальної землі
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10.08.2022 18:15 Ответить
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10.08.2022 19:20 Ответить
Я щось не розумію,на сьогодення в Україні розвелось стільки гадалок,астрологів,мольфарів,що плюнеш не промахнешся. І ось одна із таких,можливо і справді --ТАЛАНТ( за все життя пам*ятаю в наших краях була одна циганка,десь роки 60-ті,так та точно,кидала на карти і все точно говорила,навіть мати ходила за старшого брата,як все розклала,все так на суді і сталось)так от ця АНАСТАСІЯ заявляля,що Порох гоне туфту,броніки не витримують майже нічого,а авто,більш 30-ти км і не їдуть і це говорили їй воїни Миколаївщини. За броніки нічого не скажу,АЛЕ,щоб італійський бронік їхав 30-ть км---вибачте мене,але це ПОВНА ТУФТА!!!!
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10.08.2022 18:31 Ответить
Сейчас появилось много проплатных среди этих тарологов-астрологов...
Ну и полезных идиотов никто не отменял)))
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10.08.2022 18:50 Ответить
Поки Порох "піариться" та допомагає фронту, Боневтік цілодобово зачитує в тєлєкє тексти, які не писав та строчить книжку за книжкою, котрі теж сам не писав, бо нащо їх писати, коли є квартальні сценаристи, керовані Шифіром, котрі це роблять "із любві к іскусству" під псевдонимом "зєлєнскій"...
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10.08.2022 18:34 Ответить
Так це П. вчора в Саках наробив шкоди агресору )) Може там костюм Залізної людини прикупили. А може не прикупили, а створили за сприяння Свинарчука та Пашинського)
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10.08.2022 18:36 Ответить
Не исключено!
Т.к. единственную Богдану, созданную при Порохе( была в единственном экземпляре и не пущенна в серию зескотом) и удачно добившую русню на Змеином, зебил приказал уничтожить в начале войны (она была в Краматорске), но кто-то ее вывез, как и Стугны , в свое время...
Может и Гром, который вчера отработал, тоже кто-то спас от зебила... может Свинарчук, а может Пашинский, может Муженко, но точно не дерьмак с зебилом!
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10.08.2022 18:56 Ответить
Муженко - це той що депутатом був від партії регіонів у Житомирській облраді?
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10.08.2022 19:33 Ответить
Олексій Гончаренко був депутатом віл ПР в одеській облраді. І навіть був головою ради.
Тарас Чорновіл та Володимир Макеєнко взагалі були нардепами від ПР. І Олександр Вілкул - також.
До деяких (не всіх, але деяких) з часом доходить, наскільки вони помилялись.
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10.08.2022 20:07 Ответить
Хтось гундосить відосіки, за державний кошт, хтось допомагає захисникам, за власний. Кожному своє.
Дякуємо, Петре Олексійовичу вам, та всім добрим людям, причетним до захисту та допомоги нашим оборонцям.
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10.08.2022 18:37 Ответить
https://www.facebook.com/watch/?v=1740914622924751 https://www.facebook.com/watch/?v=1740914622924751

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10.08.2022 18:59 Ответить
Віримо в ЗСУ Переможемо
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10.08.2022 19:14 Ответить
Во время войны много оружия и техники не бывает. Так что пусть Петя парится. Только бы армии больше помогал. При всей к нему антипатии , в этом конкретном случае Пете респект.

Бывают правда и иные случаи. Когда человек ради пиара и хайпа больше вреда может принести , чем пользы .
Это я вот о чем.
ВОЛКЕР ПРОКОММЕНТИРОВАЛ ОБВИНЕНИЯ СПАРТЦ В АДРЕС УКРАИНЫ И ЕРМАКА

09.08.2022 https://w-n.com.ua/archives/category/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0 ПОЛИТИКА ПРОСМОТРЕНО: 1373

Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по переговорам по Украине Курт Волкер заявил, что заявления конгрессвумен Виктории Спартц хать и не специально, но играют на руку России.

В интервью «Европейской правде» он заявил, что целью Спартц было помочь, однако она оперировала недостоверными данными.

Спартц хочет лучшего, но она оперирует ложными данными, и в результате играет на руку тем, кто выступает против поддержки Украины, преследуя российские интересы. В реальности США не сомневаются, что оружие поступает на фронт и применяется по назначению», - заявил экс-представитель Госдепартамента США.

Кроме того, он прокомментировал письмо Виктории Спартц о руководителе Офиса президента Украины Андрее Ермаке. Волкер отметил, что Зеленский руководит воюющей страной, а это чрезвычайная работа, а Ермак является частью его команды. Представитель США добавил, что никаких сомнений в этих людях в Белом доме нет.
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10.08.2022 19:17 Ответить
Ну вот , опять спам.
Смешные боты. Правду не за спамишь.
Это меня можно заспамить. А вот заспамить Курта Волкера. Это утопия.
Спам , это очень похоже на страуса , который свою башку в песок прячет.
Ну а так как вы все работаете на дядю , то ... Ваш хозяин страус.
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10.08.2022 20:15 Ответить
Поки Порошенко "піариться" на поставках озброєння для ЗСУ (бажаю,щоб всі так піарились)--"наш найвеличніший" кожний день піариться в своїх відосиках брехнею
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10.08.2022 20:09 Ответить
як по мені, то Порошенко досі президент України. Дії роблять президентів, а не відосики.
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10.08.2022 21:05 Ответить
Давайте вівці 73%, бе-бе-бе- піаріця-піариця, тут Володя стараїця, не голився, відос запустив, як думає про українців, Лєнка за 100 тисяч євро бюджетних коштів ноги растопирила, а той, ти диви, техніку возить для ЗСУ. Немає ні совісті, ні сорому, кразе б дав на асфальт!
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10.08.2022 21:18 Ответить
Трёхтомник нашего Высунь Цзы, который должен быть в каждом блиндаже.
безуглая будет проверять.


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10.08.2022 22:37 Ответить
А хто знає чим допоміг ВСУ міліонер зєлЬОнський?
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11.08.2022 08:29 Ответить
79 бригада сьогодні вже приймає ці броневики. Доїхали до фронту.
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11.08.2022 19:18 Ответить
https://www.5.ua/regiony/tse-nadiia-na-peremohu-fond-poroshenka-ta-volontery-peredaly-11-bronemashyn-mls-shield-u-79-tu-bryhadu-284733.html "Це надія на перемогу": Фонд Порошенка та волонтери передали 11 бронемашин MLS SHIELD у 79-ту бригаду
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11.08.2022 19:19 Ответить
https://t.me/dragonspech/5486 Дмитро "Калинчук" Вовнянко, блогер і письменик, нині - солдат ЗСУ :
Стоїш ти такий край дороги, недалеко від фронту. А тут біля тебе зупиняється броньовик. Той самий. Весь у пилюці і сухій багнюці. Вже покатався на позиціях.
І вивалюються з того броньовика бійці. Теж запилені.
- Жарко на вулиці! - Ремствують бійці.
- А всередині не жарко? - Питаю.
- Нє-є-є-є! Там кондішн.
Так-так. Це він. Італієць. MLS SHIELD, який купили долями 50 на 50. Половину - Фонд Петра Порошенка, а половину всі ми. Всі, хто перелічив кошти "Справі громад".
Бачите самі - "На фронті його нема". "До фронту не доходить". "Порошенко вручив і зразу забрав". І звісно те що волає кожна ЗЕботва: "Піа-а-а-а-р-р-р!!!"
Той купив броньовик, а цей з бункера не втік. Покажіть бодай один джип куплений для ЗСУ "Кварталом-95". Порошенко тим часом для ЗСУ купує літаки - безпілотники.
От вам правда. В кольорах і барвах. Броньовики MLS SHIELD - на фронті. У бойових бригадах. Вони воюють. Вони потрібні. Так само як воюють вантажівки МАЗ-Богдан і швидкі "Богдан" які дали ЗСУ "свинарчуки", і за які зелена влада свідомо угробила виробництво "Богдана".
Зелений президент у той час відосики знімає. Поспільство ж бачить відосики, а не броньовики. Але хто дбає про Україну, а хто про піар, гадаю, очевидно.
"Справа громад" ваші гроші працюють на перемогу прямо зараз.

Фото броньовика і реквізити для донатів - за ссилю зверху
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18.09.2022 23:20 Ответить
 
 