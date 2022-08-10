Партию бронеавтомобилей MLS SHIELD и другую технику уже отправили на передовую Десантно-штурмовым войскам, - Порошенко

Волонтеры ОО "Дело Громад" вместе с Фондом Порошенко отправили партию итальянских бронемашин MLS Shield и другую технику на передовую.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

По словам пятого президента и лидера политсилы Петра Порошенко, после получения всех необходимых для пересечения границы с ЕС экспортных лицензий все 11 бронемашин прибыли в Украину.

"Вся команда "Я куплю ВСУ броневик" сейчас объявляет, что колонна из 11 бронемашин, над которыми мы работали более 3 месяцев, наконец-то отправляется прямо сейчас на фронт. И в ближайшие часы эти броневики будут переданы представителям командования Десантно-штурмовых войск. Именно той бригаде , которая сейчас уже находится на острие контрнаступления", - подчеркнул Порошенко.

Кроме бронемашин, для ВСУ также купили две сотни грузовиков, несколько сотен БПЛА – всего на миллионы евро.

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"Бронемашины – общая стоимость контракта значительно превышает 3 млн евро. Грузовики – общая стоимость контракта значительно превышает 2,5 млн евро. Дроны – почти миллион евро. Это наши "боевые пчелки". Проект Poseidon - это будет 2 млн евро. Дроны Autel, которые в соцсетях назвали "боевыми пчелками", должны быть в каждом подразделении, а также передаются дроны Poseidon, которые летают на высоте 5 тыс. метров, видят на расстояние 15 км, устойчивы против радиоэлектронной борьбы врага и являются глазами артиллерии. Они передают координаты и цели для работы нашей лучшей в мире арты, вооруженной натовскими гаубицами, Хаймарсами, которая уничтожает врага – так, как это было продемонстрировано в Саках, в Крыму, когда неожиданно для захватчиков с неба прилетел огненный смерч. И российские самолеты, боеприпасы были уничтожены, а колонна беглецов из украинского Крыма составила длинные километры", - отметил пятый президент.

По словам лидера "ЕС", также уже есть соглашения на покупку гусеничной бронетехники.











