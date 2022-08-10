Партию бронеавтомобилей MLS SHIELD и другую технику уже отправили на передовую Десантно-штурмовым войскам, - Порошенко
Волонтеры ОО "Дело Громад" вместе с Фондом Порошенко отправили партию итальянских бронемашин MLS Shield и другую технику на передовую.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
По словам пятого президента и лидера политсилы Петра Порошенко, после получения всех необходимых для пересечения границы с ЕС экспортных лицензий все 11 бронемашин прибыли в Украину.
"Вся команда "Я куплю ВСУ броневик" сейчас объявляет, что колонна из 11 бронемашин, над которыми мы работали более 3 месяцев, наконец-то отправляется прямо сейчас на фронт. И в ближайшие часы эти броневики будут переданы представителям командования Десантно-штурмовых войск. Именно той бригаде , которая сейчас уже находится на острие контрнаступления", - подчеркнул Порошенко.
Кроме бронемашин, для ВСУ также купили две сотни грузовиков, несколько сотен БПЛА – всего на миллионы евро.
"Бронемашины – общая стоимость контракта значительно превышает 3 млн евро. Грузовики – общая стоимость контракта значительно превышает 2,5 млн евро. Дроны – почти миллион евро. Это наши "боевые пчелки". Проект Poseidon - это будет 2 млн евро. Дроны Autel, которые в соцсетях назвали "боевыми пчелками", должны быть в каждом подразделении, а также передаются дроны Poseidon, которые летают на высоте 5 тыс. метров, видят на расстояние 15 км, устойчивы против радиоэлектронной борьбы врага и являются глазами артиллерии. Они передают координаты и цели для работы нашей лучшей в мире арты, вооруженной натовскими гаубицами, Хаймарсами, которая уничтожает врага – так, как это было продемонстрировано в Саках, в Крыму, когда неожиданно для захватчиков с неба прилетел огненный смерч. И российские самолеты, боеприпасы были уничтожены, а колонна беглецов из украинского Крыма составила длинные километры", - отметил пятый президент.
По словам лидера "ЕС", также уже есть соглашения на покупку гусеничной бронетехники.
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В Італії на наступну предоплату очікує ще одна партія такхх броневичків
Доречі, Ашан з московії так і не вийшов.
Більше того: ці брончики "https://t.me/dragonspech/5341 ...доукомлектували. Їх досконально перевірили. Їх заправили, аби до фронту вони дійшли своїм ходом, а не так що "можете забрати, але заправка з вас". 220 літрів дизелю на машину. 11 броньовиків. Більше 120 тис грн, на одну лише заправку. Коробочки їдуть на фронт "
Короче, давай , бреши, не зупиняйся. Форум стане чистіше після твого бану.
p.s. Порох і зараз мій Президент. Крапка
А клятий Сивий буде продовжувати підтримувати та намагатись відновити українські військові сили задля повернення про#обаного.
Ну и полезных идиотов никто не отменял)))
Т.к. единственную Богдану, созданную при Порохе( была в единственном экземпляре и не пущенна в серию зескотом) и удачно добившую русню на Змеином, зебил приказал уничтожить в начале войны (она была в Краматорске), но кто-то ее вывез, как и Стугны , в свое время...
Может и Гром, который вчера отработал, тоже кто-то спас от зебила... может Свинарчук, а может Пашинский, может Муженко, но точно не дерьмак с зебилом!
Тарас Чорновіл та Володимир Макеєнко взагалі були нардепами від ПР. І Олександр Вілкул - також.
До деяких (не всіх, але деяких) з часом доходить, наскільки вони помилялись.
Дякуємо, Петре Олексійовичу вам, та всім добрим людям, причетним до захисту та допомоги нашим оборонцям.
Бывают правда и иные случаи. Когда человек ради пиара и хайпа больше вреда может принести , чем пользы .
Это я вот о чем.
ВОЛКЕР ПРОКОММЕНТИРОВАЛ ОБВИНЕНИЯ СПАРТЦ В АДРЕС УКРАИНЫ И ЕРМАКА
09.08.2022 https://w-n.com.ua/archives/category/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0 ПОЛИТИКА ПРОСМОТРЕНО: 1373
Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по переговорам по Украине Курт Волкер заявил, что заявления конгрессвумен Виктории Спартц хать и не специально, но играют на руку России.
В интервью «Европейской правде» он заявил, что целью Спартц было помочь, однако она оперировала недостоверными данными.
Спартц хочет лучшего, но она оперирует ложными данными, и в результате играет на руку тем, кто выступает против поддержки Украины, преследуя российские интересы. В реальности США не сомневаются, что оружие поступает на фронт и применяется по назначению», - заявил экс-представитель Госдепартамента США.
Кроме того, он прокомментировал письмо Виктории Спартц о руководителе Офиса президента Украины Андрее Ермаке. Волкер отметил, что Зеленский руководит воюющей страной, а это чрезвычайная работа, а Ермак является частью его команды. Представитель США добавил, что никаких сомнений в этих людях в Белом доме нет.
Смешные боты. Правду не за спамишь.
Это меня можно заспамить. А вот заспамить Курта Волкера. Это утопия.
Спам , это очень похоже на страуса , который свою башку в песок прячет.
Ну а так как вы все работаете на дядю , то ... Ваш хозяин страус.
безуглая будет проверять.
Стоїш ти такий край дороги, недалеко від фронту. А тут біля тебе зупиняється броньовик. Той самий. Весь у пилюці і сухій багнюці. Вже покатався на позиціях.
І вивалюються з того броньовика бійці. Теж запилені.
- Жарко на вулиці! - Ремствують бійці.
- А всередині не жарко? - Питаю.
- Нє-є-є-є! Там кондішн.
Так-так. Це він. Італієць. MLS SHIELD, який купили долями 50 на 50. Половину - Фонд Петра Порошенка, а половину всі ми. Всі, хто перелічив кошти "Справі громад".
Бачите самі - "На фронті його нема". "До фронту не доходить". "Порошенко вручив і зразу забрав". І звісно те що волає кожна ЗЕботва: "Піа-а-а-а-р-р-р!!!"
Той купив броньовик, а цей з бункера не втік. Покажіть бодай один джип куплений для ЗСУ "Кварталом-95". Порошенко тим часом для ЗСУ купує літаки - безпілотники.
От вам правда. В кольорах і барвах. Броньовики MLS SHIELD - на фронті. У бойових бригадах. Вони воюють. Вони потрібні. Так само як воюють вантажівки МАЗ-Богдан і швидкі "Богдан" які дали ЗСУ "свинарчуки", і за які зелена влада свідомо угробила виробництво "Богдана".
Зелений президент у той час відосики знімає. Поспільство ж бачить відосики, а не броньовики. Але хто дбає про Україну, а хто про піар, гадаю, очевидно.
"Справа громад" ваші гроші працюють на перемогу прямо зараз.
Фото броньовика і реквізити для донатів - за ссилю зверху