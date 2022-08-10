Зеленский провел первый в истории двусторонних отношений разговор с президентом Ганы и обсудил вопросы продовольственной безопасности
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Ганы Наной Акуфо-Аддо вопросы продовольственной безопасности и поддержки Украины в международных организациях.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Владимир Зеленский в твиттере.
"Провел первый в истории двусторонних отношений разговор с президентом Ганы Наной Акуфо-Аддо. Говорили о поддержке Украины в международных организациях, в частности в Совете безопасности ООН, о готовности Украины и дальше быть гарантом продовольственной безопасности в регионе. Активно работаем дальше над усилением взаимодействия с Африкой!" - написал Зеленский в твиттере.
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Єслі в Афріке подорожал лук мой друг
Єслі ат вайни ти устал
Можеш п@дла вспомнить за каво голосовал
А, чого. Там шамани ліпші ніж арест.
Для таких розмов згодився б і арахамія або горила Тоні з київського зоопарку!
И нам так надо.
Гураааааааа!!!!!!
"Крокодилы, пальмы, баобабы,
И жена французского посла." (С) ))
не согласна.
Каждый голос имеет значение. Даже самой маленькой страны.
Весной 2016 года посольство Ганы в Москве организовало симпозиум, в котором приняли участие дипломаты, видные международные трейдеры и аналитики, а также граждане Ганы, проживающие в Российской Федерации. Симпозиум был частью празднования Дня независимости в Москве. Заседание проходило под председательством Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Гана в Российской Федерации Кодзо Кпоку Алабо[1].
А вот и ссылочка: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F https://ru.wikipedia.org/wiki/Ганско-российские_отношения
Очередная зепобеда, фуле...
https://www.youtube.com/watch?v=jhwJaTvXssE LAMA (Лама) - ДЫМ [ Премьера 2019 ] - YouTube
короче все негры кто закончи школу, понимают английский.
в Украине главная проблема - наполнить бюджет чтобы победить в войне.
и зерном на экспорт его наполнить легче всего.
а то сгниет.. у нас новый урожай девать некуда...
это у вовы такие друзья теперь?
Гана тебя не выдаст правосудию, сынок!
будешь ТАМ свои украденные у вкладчиков ПБ миллионы тратить.....