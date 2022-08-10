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Зеленский провел первый в истории двусторонних отношений разговор с президентом Ганы и обсудил вопросы продовольственной безопасности

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Ганы Наной Акуфо-Аддо вопросы продовольственной безопасности и поддержки Украины в международных организациях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Владимир Зеленский в твиттере.

"Провел первый в истории двусторонних отношений разговор с президентом Ганы Наной Акуфо-Аддо. Говорили о поддержке Украины в международных организациях, в частности в Совете безопасности ООН, о готовности Украины и дальше быть гарантом продовольственной безопасности в регионе. Активно работаем дальше над усилением взаимодействия с Африкой!" - написал Зеленский в твиттере.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20787) переговоры (5066) Гана (4)


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Топ комментарии
+10
У той час як Порошенко не вперше в історії постачає у військо техніку, зеленський вперше в історії веде розмови з нікому не потрібними діячами!
Для таких розмов згодився б і арахамія або горила Тоні з київського зоопарку!
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10.08.2022 17:59
+9
Каждий вечер бомби прілєтают вдруг
Єслі в Афріке подорожал лук мой друг
Єслі ат вайни ти устал
Можеш п@дла вспомнить за каво голосовал
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10.08.2022 17:56
+9
Ще не з усіма гондурасами поспілкувався? Він чи пальцем в мапу тикає перед черговим дзвінком, чи найняв учителя географії?
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10.08.2022 17:56
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Правила форума Совет форумчан
Африкан Африканич ти наш.
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10.08.2022 17:50 Ответить
Все правильно, до європейських справ його і близько пускати з єрмаком недопустимо. Тільки садити обох і нехай там переписуються хоч з гондурасом.
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10.08.2022 18:07 Ответить
На очереди -- Лесото и Эритрея !!! ( РАСТЕМ !!! )
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10.08.2022 20:37 Ответить
гонець із Пізи, чи пи*дець із Гани?
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10.08.2022 17:51 Ответить
мурин питає: а де батат?
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10.08.2022 17:51 Ответить
Каждий вечер бомби прілєтают вдруг
Єслі в Афріке подорожал лук мой друг
Єслі ат вайни ти устал
Можеш п@дла вспомнить за каво голосовал
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10.08.2022 17:56 Ответить
Ще не з усіма гондурасами поспілкувався? Він чи пальцем в мапу тикає перед черговим дзвінком, чи найняв учителя географії?
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10.08.2022 17:56 Ответить
Представники в джунглях Амазонки? Не?
А, чого. Там шамани ліпші ніж арест.
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10.08.2022 17:58 Ответить
Его надо переселить в Африку,пусть там гасится,и наркоты там много,ему будет хорошо
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10.08.2022 21:17 Ответить
У той час як Порошенко не вперше в історії постачає у військо техніку, зеленський вперше в історії веде розмови з нікому не потрібними діячами!
Для таких розмов згодився б і арахамія або горила Тоні з київського зоопарку!
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10.08.2022 17:59 Ответить
Певною мірою Африка потрібна для масовки в ООН. Біда тільки в тому, що ООН - імпотентна організація, і для африканців расєянське бабло не тхне.
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10.08.2022 18:01 Ответить
если бы ООН совсем ничего не решало, то Россия не уделяла бы столько внимания покупке африканских голосов в Генассамблее.
И нам так надо.
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10.08.2022 19:12 Ответить
А коли вів телефонні перемовини з Джонсоном та Байденом, нагадайте, чим ви були невдоволені? До речі, за підрахунками міністерства економіки, Україна отримає близько 20 мілліардів долларів за продаж збіжжя цим "непотрібним діячам"
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10.08.2022 18:06 Ответить
За продаж чого?!!! Зброї?!!! Ти дібіл? Хоча й так зрозуміло - зелений ідіот.
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10.08.2022 18:25 Ответить
Алєксандр, збіжжя по вашему ето нє оружіє, а урожай Нє палітєсь так
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10.08.2022 18:28 Ответить
Украина отримала?Бариги отримали.
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10.08.2022 20:01 Ответить
когда это твой призидент вёл разговоры с Байденом и Джонсоном о зерне зеленодыбил?
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10.08.2022 21:34 Ответить
Ось тільки оті "міліярди" течуть в приватні гаманці!
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26.11.2022 20:22 Ответить
Це просто - вищий рівень! )))) Коли хером по роялю лупасив - не знав що е на мапі така країна - Гана)) - зараз вихваляється. Вперше в історії))) першопроходець ти наш)))) відкриватель Африки)))
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10.08.2022 18:00 Ответить
Матумби пообіцяли не їсти українців!
Гураааааааа!!!!!!
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10.08.2022 18:01 Ответить
Попробуй з"їш Українця.
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10.08.2022 18:52 Ответить
Матуби? Та, ні. Фейк. Нікого не їдять. Наші друзі. Коли їди їм.
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10.08.2022 18:53 Ответить
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10.08.2022 18:01 Ответить
Наною Акуфо-Аддо
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10.08.2022 18:02 Ответить
Жизнь в Гане: бесконечное рождество, веселые похороны и черная магия ...
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10.08.2022 18:04 Ответить
брат лысого, только уже гуталином намазанный )
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10.08.2022 18:07 Ответить
🤣
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10.08.2022 18:10 Ответить
пля.. брат Кошового знайшовся!
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10.08.2022 19:50 Ответить
Зауважу, що по стану на сьогодні при голосуванні за позбавлення кацапії статусу постійного члена радбезу з правом вето ми не наберемо більшості. Так що роз'яснювальну роботу потрібно проводити. Інша справа - чи сприймають серйозно президента з репутацією клоуна?
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10.08.2022 18:01 Ответить
Все правильно! Джунгли Ганы- это малая родина его любимой обезьянки по кличке АГРОХИМИЯ ЧИ- ЧИ !!!
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10.08.2022 18:02 Ответить
Для имитации международных переговоров эта карта подойдёт лучше:
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10.08.2022 18:02 Ответить
Передайте цьому довпойопу-відосіку, що зараз Україні вкрай необхідні реформи сбу, митниці, податкової системи і забезпечення переселенців житлом, відосіки нікого і нахєр не цікавлять!
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10.08.2022 18:03 Ответить
Гана посоліднєи Буркіна - Фасо
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10.08.2022 18:05 Ответить
сенегал на очереди
"Крокодилы, пальмы, баобабы,
И жена французского посла." (С) ))
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10.08.2022 18:05 Ответить
У ЗЕдебіла немає мізків провести переговори з президентом Тайваню і домовитись про виробництво мікрочіпів, як це зробила Латвія, а от переговори з президентом Гани це дійсно його рівень .
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10.08.2022 18:07 Ответить
На відміну від попередніх контактів зєлі з президентами і диктаторами західної африки, ця розмова значуща. Гана є країною з 31-мільйонним населенням, 70% християн. 50% експорту - золото. З ганою рахуються в світі мабуть більше, ніж з Україною.
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10.08.2022 18:12 Ответить
а с Конго - нет?
не согласна.
Каждый голос имеет значение. Даже самой маленькой страны.
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10.08.2022 19:13 Ответить
Яка радість!
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10.08.2022 18:14 Ответить
"першу в історії" 🤮
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10.08.2022 18:20 Ответить
Я бачу що дєрьмак хоче зробити з клована зовсім ніщо з цим всім африканським цирком та захопити владу. ЗАГРОЗА НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ.
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10.08.2022 18:23 Ответить
Недарма Вава Вперший створив собі непролазні хащі в своєму охвісі.
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10.08.2022 18:26 Ответить
В интервью Информационному агентству Ганы в Аккре, посол России в Гане Валерий Орлов подтвердил намерение российского правительства углублять отношения с Ганой в интересах обеих стран и поддерживать развитие африканского континента. Он сказал, что верит, что важные события, произошедшие между двумя странами за эти годы, придадут новое измерение их традиционной дружбе и углубят связи между ними[1].

Весной 2016 года посольство Ганы в Москве организовало симпозиум, в котором приняли участие дипломаты, видные международные трейдеры и аналитики, а также граждане Ганы, проживающие в Российской Федерации. Симпозиум был частью празднования Дня независимости в Москве. Заседание проходило под председательством Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Гана в Российской Федерации Кодзо Кпоку Алабо[1].
А вот и ссылочка: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F https://ru.wikipedia.org/wiki/Ганско-российские_отношения

Очередная зепобеда, фуле...
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10.08.2022 18:28 Ответить
Пора нашому Найвеличнішому Боневтіку відправитись на Занзібар. Кажуть, там є https://mrakopedia.net/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B0 один пустун , спроможний зробити візит на цей острів незабутнім.
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10.08.2022 18:29 Ответить
Коли обкуришся, то і з марсіанами поговориш.
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10.08.2022 18:31 Ответить
А чому би і ні? В прямому єфірі?
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10.08.2022 18:55 Ответить
Вперше в історії в президентське крісло попав такий недоробок.
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10.08.2022 18:46 Ответить
Це, помилкова думка. Попав, владу не кине.
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10.08.2022 18:56 Ответить
І, він під впливом.

https://www.youtube.com/watch?v=jhwJaTvXssE LAMA (Лама) - ДЫМ [ Премьера 2019 ] - YouTube
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10.08.2022 19:03 Ответить
Звичайно не кине, хіба що винесуть.
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10.08.2022 19:34 Ответить
суахили уже выучил, теперь в процессе изучения манде, поэтому нужна языковая практика. Кто знает, где придется скрываться через несколько лет...
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10.08.2022 18:46 Ответить
для общения с любым жителем Африки достаточно знать африканос. А африканос в основном на основе английского.
короче все негры кто закончи школу, понимают английский.
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10.08.2022 19:15 Ответить
...афрікаанс.... )))) Ніякого відношення до ангійської мови не має. Користуються ім в ПАР...Намібії переселенці з Германії та Голандії.... 80 відсотків африканців не знають навіть близько англійської мови. Французька... місцеві мови... На ангійській Кенія...трохи Танзанія...ПАР...Намібія..Ботсвана... От нащо молоти всяку лабуду...якщо навіть не знаєте як правильно називається мова. Попробуйте вимовити на афрікаанс...*....доброго ранку...*)))) .... там схоже з місцем ..куди пішов крейсер Москва..)))... ну зовсім по ангійські...)))
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10.08.2022 19:31 Ответить
Зеля проводить якісь такі дивні перемовини,так ніби в Україні головна проблема, як нагодувати африканські країни.
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10.08.2022 19:11 Ответить
нет.
в Украине главная проблема - наполнить бюджет чтобы победить в войне.
и зерном на экспорт его наполнить легче всего.
а то сгниет.. у нас новый урожай девать некуда...
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10.08.2022 19:20 Ответить
А до цього куди "дєвалі"?
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10.08.2022 20:46 Ответить
Чий бюджет, зернотрейдерів?!
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26.11.2022 20:26 Ответить
Зупиніться!! Кожен день сенсація!!! Я не витримую, чесно
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10.08.2022 19:57 Ответить
Да прекратите же пиариться зерновым коридором - миллиарды получат зернотрейдеры а государство лишь крохи , самое гнилое в этой истории что с недоимперии сняли санкции на сельхозпродукцию,удобрения,частично ремонт-комплектующие для самолетиков. И где тут победа?
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10.08.2022 20:07 Ответить
Наступна розмова буде з дельфінами чи козлами?
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10.08.2022 20:59 Ответить
Пздц!
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10.08.2022 21:06 Ответить
ідіот
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10.08.2022 21:14 Ответить
ох *****! событие галактического масштаба!
это у вовы такие друзья теперь?
Гана тебя не выдаст правосудию, сынок!
будешь ТАМ свои украденные у вкладчиков ПБ миллионы тратить.....
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10.08.2022 21:35 Ответить
Треба кудись подіти кукурудзу. Може США на поп корн візьмуть? Рятували світ від голоду, виявилося він (світ) не голодує?!
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10.08.2022 21:45 Ответить
То ли гонец из Пизы, то ли писдец из Ганы.
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10.08.2022 23:16 Ответить
А пораньше не включается соображалка? Или очень нравится за Лавровым бегать?
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11.08.2022 23:32 Ответить
 
 