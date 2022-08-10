Зеленский провел первый в истории двусторонних отношений разговор с президентом Ганы и обсудил вопросы продовольственной безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Ганы Наной Акуфо-Аддо вопросы продовольственной безопасности и поддержки Украины в международных организациях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Владимир Зеленский в твиттере.

"Провел первый в истории двусторонних отношений разговор с президентом Ганы Наной Акуфо-Аддо. Говорили о поддержке Украины в международных организациях, в частности в Совете безопасности ООН, о готовности Украины и дальше быть гарантом продовольственной безопасности в регионе. Активно работаем дальше над усилением взаимодействия с Африкой!" - написал Зеленский в твиттере.

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