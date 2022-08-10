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Учителя из РФ о работе на оккупированных территориях: Украина 30 лет промывает мозги своим гражданам и воспитывает ненависть к россиянам

школа,херсонщина

Российские учителя и воспитатели детских садов согласились обучать детей на оккупированных территориях в Украине по образовательной программе России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новая газета.Европа.

По состоянию на конец июля, по данным Минобразования, заявили о желании приехать на оккупированные территории Украины 230 педагогов из 33 регионов. Среди добровольцев, согласившихся работать на оккупированных территориях Украины, учителя, директора школ, методисты, воспитатели детских садов, водители и региональные чиновники.

В Херсонской области планируют помогать оккупационным властям русифицировать учебные программы и преподавать украинским детям 20 учителей и чиновников из Краснодарского края.

Детские сады на оккупированных территориях также будут иметь "методическую поддержку", говорится в материале. В нее будут включаться тренинги и семинары с воспитателями. Дошкольные учреждения планируется перевести на русскоязычное преподавание и стандарты образования РФ.

Константин Матюхов, заместитель директора и учитель истории из школы №97 в Омске, говорит, что в ЛНР готов воспитывать в детях "патриотизм".

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"В ЛНР я собираюсь не только учить детей, но и проводить патриотическую внеклассную работу, а также помогать нашим народам сблизиться. Ведь не может быть никакого разделения на русских и украинцев, потому что мы один русский народ. При царе как было: великороссы, белороссы и малороссы — мы все русские. И нет никакого украинского и белорусского языка, есть два диалекта русского языка. Учителей не хватает везде и в России в том числе. Еду я не по этой причине. У меня четверо внуков, и я просто хочу, чтобы они мною гордились. Когда от меня ушла жена, я потерял свою семью и как будто сам себя потерял. Сейчас я ничем не отягощен, к тому же хочу найти своих родных. Из Киргизии они перебрались на Чукотку, а затем уехали в Украину и сейчас живут в Червоном Партизане (ранее Краснопартизанск – ред.) – это Луганская область. Хотя я знаю только фамилию, но надеюсь, смогу их найти", – говорит Матюхов.

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Другой российский педагог, Юрий Баранов, учитель истории из гимназии города Чусового в Пермском крае надеется, что его семье оккупационные власти выделят землю в Запорожской области.

"В Запорожской области нам с женой, возможно, дадут участок. Мы пенсионеры, нам 60 лет, поэтому надеемся, что заявку одобрят. Жена хочет свой сад у дома. До 2014 года я бывал на Украине и понимаю отношение местных к россиянам — большая озлобленность, ненависть. И если меня пошлют в город, то еще можно надеяться на терпимость, но если в сельскую местность, то жить придется в полуизоляции. Без русскоязычной среды нам будет очень тяжело. К Украине у меня личная враждебность. Не к людям, а к государству, которое 30 лет промывает мозги своим гражданам и воспитывает ненависть к россиянам. Территорию, куда я, надеюсь, перееду, как историк считаю русской. Ее так и называли - Новороссия", - подчеркнул Баранов.

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Россиянка Дарья Ганиева, учитель английского и русского из Почеченского учебно-воспитательного комплекса в Крыму, планирует переехать в Мелитополь и считает, что город присоединится к РФ через "референдум".

"Я приехала в Крым из Сибири и постоянного местожительства пока не получила. Конечно, мне страшно переезжать, но я надеюсь на жилье и достойную зарплату. К тому же в Мелитополе хорошая экологическая обстановка, море. Как и в Крыму, в Мелитополе будет свой референдум и народ решит присоединиться к России. Но даже если Украина вернет контроль над Запорожской областью, люди брошенными не останутся. В крайнем случае, нас эвакуируют или как-то поддержат", - говорит Ганиева.

Автор: 

образование (2271) оккупация (10188) россия (96095)


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Топ комментарии
+71
Вот этих и следует уничтожать в первую очередь. Эта мразота гораздо опаснее бурята на танке - эти нелюди калечат детям мозг.
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10.08.2022 18:14
+68
Больное государство, больное население в нем
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10.08.2022 18:07
+54
Стукачи и сексоты едут на оккупированные ордынцами территории Украины, помогать карателям выявлять и уничтожать украинцев, протестующих против оккупации
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10.08.2022 18:08
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землю им выделят? 2 м
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10.08.2022 20:21 Ответить
На обох під полем соняшникив.
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10.08.2022 20:29 Ответить
Самые отбросы соглашаются ехать. Сами говорят, что терять им нечего. То есть за всю жизнь ничего не нажили. Ничтожества
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10.08.2022 20:34 Ответить
Усю цю московитську пОгань українці будуть топити в морі та вбивати у потилицю, як тільки ЗСУ опиняться поряд.
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10.08.2022 20:42 Ответить
Перше що приходить в голову це ночами Показово Вішати на деревах і чіпляти табличку, Смерть російським окупантам.
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10.08.2022 20:56 Ответить
Насчет того что кто-то где-то кому-то промывает мозги - тут в паРаше полный когнитивный диссонанс. А вот насчет ненависти украинцев к засрасеянцам - то ненависти к этим нелюдям надо больше воспитывать !
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10.08.2022 21:12 Ответить
Ненависть? До кого? До цієї мразоти? Лише зневага, презирство і дегуманізація. Ставлення як до скажених пацюків яких потрібно знищувати чисто заради гігієни людського виду. Це звичайна рутинна робота. Не більше! Мінімум зусиль і максимум знищеного біосміття. Немає сенсу катувати, перевиховувати, вчити. Просто вбити і забути. Це як регуляція кількості дрібних хижаків.
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10.08.2022 23:14 Ответить


Цих тварюк потрібно ліквідувати першими. .

Абсолютно вірно .!!! Вони їдуть калічити наших дітей . А за дітей , само собою - слідує найжорсткіша кара .!!
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10.08.2022 21:25 Ответить
Ці вчителі - воїни у гібридній війні проти України. І ставлення до них має бути не як до цивільних, а як до терористів. Цілковите знищення і ніяких полонів.
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10.08.2022 21:42 Ответить
не існує такого народу, як 'рускій' чи 'росіянин'. Також в природі нема такої мови, як 'руска' чи 'російська'. Ця мова - є штучно створена москальською владою на основі болгарської.
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10.08.2022 21:56 Ответить
Не "Фантазуй" Я вище виклав усе детально І вважаю - цілком дохідливо!
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11.08.2022 07:53 Ответить
Цим недоумкам треба перш за все повідомити, що немає такої нації "росіяни". І ці недоумки будуть ще когось вчити. "Чукча не читач, чукча письменник".
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10.08.2022 22:01 Ответить
"До України в мене особиста ворожість. Не до людей, а до держави, яка 30 років промиває мізки своїм громадянам та виховує ненависть до росіян," - наголосив Баранов.

А про те, що на Кацапії не 30, а вже 300 років промивають мізки своїм громадянам та виховуть ненависть до українців - сором'язливо промовчав.
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10.08.2022 22:04 Ответить
"...не може бути ніякого поділу на росіян та українців, бо ми є один російський народ. І немає ніякої української та білоруської мови, є два діалекти російської мови," - говорить Матюхов.

- З рашистом Матюховим все зрозуміло. Спочатку "адін нарот", потім "мова - ета діалєкт ізика", а потім - відновлення Емського указу та Валуєвського циркуляру 19-го століття про заборону мови. Таких треба менше слухати. Натомість, почувши плямкання про "адіннарот", просто стріляти на звук.
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10.08.2022 22:21 Ответить
Колись один з форумчан так висловився стосовно росіян і Росії:

"Якось я пояснював іноземним співбесідникам ситуацію з "великороссами" на прикладі такої ґабсурдної аналогії - уявіть, що у Мексики раптом засвербіло імперське вялічіє, вони перейменувалися на Великоґешпанію та оголосили себе найсправжнішими з іспанців, старшими братами усього Hispanidad (і *****, що більшість населення є метисами, тобто сумішшю іспанців з ацтеками та іншими мезоамериканськими індіанцями). А ті іспанці, що власне на Піренейському півострові - то малоіспанці, якісь меншоварті молодші брати І після цього Мексика починає "реконкісту земель ґешпанських" по усьому світу...
(і ще заперечує існування якоїсь там португальської мови та етносу - то просто зіпсовані іспанці, тобто "Португалия и Бразилия тоже наш!")
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11.08.2022 07:57 Ответить
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11.08.2022 10:52 Ответить
ужас...где эти дебилы европейцы, у которых только путин виноват, а рассияне харошие???
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10.08.2022 22:38 Ответить
такое почитаешь - и кто не был бандеровцем, тот им станет!
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10.08.2022 22:42 Ответить
Підарусня.
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10.08.2022 23:01 Ответить
У нас на Західній Україні уже приходили "освободітелі" після війни,грабували , вселялись в чужі будинки , квартири , розтрілюючи або відправляючи в Сибір місцевого населення. За 60 років в будинках, квартирах не робились жодного ремонту , діти їх слідуючи своїй генетичній програмі деградувались і спивались. Могили "освободітелей" поросли бур'яном. Вітер історії розносить російське біологічне сміття по світу.
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10.08.2022 23:12 Ответить
Спаси Господи дітей українських від дебілоїдів учителів та учителиць що як саранча понаїхали.Від істориків котрі не знають різницю між Білорусією та Україною та від всієї наволочі що до нас преться
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11.08.2022 00:35 Ответить
Нэ трэба з нымы розмовляти, их потрибно вбываты.
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11.08.2022 00:43 Ответить
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