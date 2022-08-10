Учителя из РФ о работе на оккупированных территориях: Украина 30 лет промывает мозги своим гражданам и воспитывает ненависть к россиянам
Российские учителя и воспитатели детских садов согласились обучать детей на оккупированных территориях в Украине по образовательной программе России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новая газета.Европа.
По состоянию на конец июля, по данным Минобразования, заявили о желании приехать на оккупированные территории Украины 230 педагогов из 33 регионов. Среди добровольцев, согласившихся работать на оккупированных территориях Украины, учителя, директора школ, методисты, воспитатели детских садов, водители и региональные чиновники.
В Херсонской области планируют помогать оккупационным властям русифицировать учебные программы и преподавать украинским детям 20 учителей и чиновников из Краснодарского края.
Детские сады на оккупированных территориях также будут иметь "методическую поддержку", говорится в материале. В нее будут включаться тренинги и семинары с воспитателями. Дошкольные учреждения планируется перевести на русскоязычное преподавание и стандарты образования РФ.
Константин Матюхов, заместитель директора и учитель истории из школы №97 в Омске, говорит, что в ЛНР готов воспитывать в детях "патриотизм".
"В ЛНР я собираюсь не только учить детей, но и проводить патриотическую внеклассную работу, а также помогать нашим народам сблизиться. Ведь не может быть никакого разделения на русских и украинцев, потому что мы один русский народ. При царе как было: великороссы, белороссы и малороссы — мы все русские. И нет никакого украинского и белорусского языка, есть два диалекта русского языка. Учителей не хватает везде и в России в том числе. Еду я не по этой причине. У меня четверо внуков, и я просто хочу, чтобы они мною гордились. Когда от меня ушла жена, я потерял свою семью и как будто сам себя потерял. Сейчас я ничем не отягощен, к тому же хочу найти своих родных. Из Киргизии они перебрались на Чукотку, а затем уехали в Украину и сейчас живут в Червоном Партизане (ранее Краснопартизанск – ред.) – это Луганская область. Хотя я знаю только фамилию, но надеюсь, смогу их найти", – говорит Матюхов.
Другой российский педагог, Юрий Баранов, учитель истории из гимназии города Чусового в Пермском крае надеется, что его семье оккупационные власти выделят землю в Запорожской области.
"В Запорожской области нам с женой, возможно, дадут участок. Мы пенсионеры, нам 60 лет, поэтому надеемся, что заявку одобрят. Жена хочет свой сад у дома. До 2014 года я бывал на Украине и понимаю отношение местных к россиянам — большая озлобленность, ненависть. И если меня пошлют в город, то еще можно надеяться на терпимость, но если в сельскую местность, то жить придется в полуизоляции. Без русскоязычной среды нам будет очень тяжело. К Украине у меня личная враждебность. Не к людям, а к государству, которое 30 лет промывает мозги своим гражданам и воспитывает ненависть к россиянам. Территорию, куда я, надеюсь, перееду, как историк считаю русской. Ее так и называли - Новороссия", - подчеркнул Баранов.
Россиянка Дарья Ганиева, учитель английского и русского из Почеченского учебно-воспитательного комплекса в Крыму, планирует переехать в Мелитополь и считает, что город присоединится к РФ через "референдум".
"Я приехала в Крым из Сибири и постоянного местожительства пока не получила. Конечно, мне страшно переезжать, но я надеюсь на жилье и достойную зарплату. К тому же в Мелитополе хорошая экологическая обстановка, море. Как и в Крыму, в Мелитополе будет свой референдум и народ решит присоединиться к России. Но даже если Украина вернет контроль над Запорожской областью, люди брошенными не останутся. В крайнем случае, нас эвакуируют или как-то поддержат", - говорит Ганиева.
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Цих тварюк потрібно ліквідувати першими. .
Абсолютно вірно .!!! Вони їдуть калічити наших дітей . А за дітей , само собою - слідує найжорсткіша кара .!!
А про те, що на Кацапії не 30, а вже 300 років промивають мізки своїм громадянам та виховуть ненависть до українців - сором'язливо промовчав.
- З рашистом Матюховим все зрозуміло. Спочатку "адін нарот", потім "мова - ета діалєкт ізика", а потім - відновлення Емського указу та Валуєвського циркуляру 19-го століття про заборону мови. Таких треба менше слухати. Натомість, почувши плямкання про "адіннарот", просто стріляти на звук.
"Якось я пояснював іноземним співбесідникам ситуацію з "великороссами" на прикладі такої ґабсурдної аналогії - уявіть, що у Мексики раптом засвербіло імперське вялічіє, вони перейменувалися на Великоґешпанію та оголосили себе найсправжнішими з іспанців, старшими братами усього Hispanidad (і *****, що більшість населення є метисами, тобто сумішшю іспанців з ацтеками та іншими мезоамериканськими індіанцями). А ті іспанці, що власне на Піренейському півострові - то малоіспанці, якісь меншоварті молодші брати І після цього Мексика починає "реконкісту земель ґешпанських" по усьому світу...
(і ще заперечує існування якоїсь там португальської мови та етносу - то просто зіпсовані іспанці, тобто "Португалия и Бразилия тоже наш!")