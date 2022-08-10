Учителя из РФ о работе на оккупированных территориях: Украина 30 лет промывает мозги своим гражданам и воспитывает ненависть к россиянам

Российские учителя и воспитатели детских садов согласились обучать детей на оккупированных территориях в Украине по образовательной программе России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новая газета.Европа.

По состоянию на конец июля, по данным Минобразования, заявили о желании приехать на оккупированные территории Украины 230 педагогов из 33 регионов. Среди добровольцев, согласившихся работать на оккупированных территориях Украины, учителя, директора школ, методисты, воспитатели детских садов, водители и региональные чиновники.

В Херсонской области планируют помогать оккупационным властям русифицировать учебные программы и преподавать украинским детям 20 учителей и чиновников из Краснодарского края.

Детские сады на оккупированных территориях также будут иметь "методическую поддержку", говорится в материале. В нее будут включаться тренинги и семинары с воспитателями. Дошкольные учреждения планируется перевести на русскоязычное преподавание и стандарты образования РФ.

Константин Матюхов, заместитель директора и учитель истории из школы №97 в Омске, говорит, что в ЛНР готов воспитывать в детях "патриотизм".

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"В ЛНР я собираюсь не только учить детей, но и проводить патриотическую внеклассную работу, а также помогать нашим народам сблизиться. Ведь не может быть никакого разделения на русских и украинцев, потому что мы один русский народ. При царе как было: великороссы, белороссы и малороссы — мы все русские. И нет никакого украинского и белорусского языка, есть два диалекта русского языка. Учителей не хватает везде и в России в том числе. Еду я не по этой причине. У меня четверо внуков, и я просто хочу, чтобы они мною гордились. Когда от меня ушла жена, я потерял свою семью и как будто сам себя потерял. Сейчас я ничем не отягощен, к тому же хочу найти своих родных. Из Киргизии они перебрались на Чукотку, а затем уехали в Украину и сейчас живут в Червоном Партизане (ранее Краснопартизанск – ред.) – это Луганская область. Хотя я знаю только фамилию, но надеюсь, смогу их найти", – говорит Матюхов.

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Другой российский педагог, Юрий Баранов, учитель истории из гимназии города Чусового в Пермском крае надеется, что его семье оккупационные власти выделят землю в Запорожской области.

"В Запорожской области нам с женой, возможно, дадут участок. Мы пенсионеры, нам 60 лет, поэтому надеемся, что заявку одобрят. Жена хочет свой сад у дома. До 2014 года я бывал на Украине и понимаю отношение местных к россиянам — большая озлобленность, ненависть. И если меня пошлют в город, то еще можно надеяться на терпимость, но если в сельскую местность, то жить придется в полуизоляции. Без русскоязычной среды нам будет очень тяжело. К Украине у меня личная враждебность. Не к людям, а к государству, которое 30 лет промывает мозги своим гражданам и воспитывает ненависть к россиянам. Территорию, куда я, надеюсь, перееду, как историк считаю русской. Ее так и называли - Новороссия", - подчеркнул Баранов.

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Россиянка Дарья Ганиева, учитель английского и русского из Почеченского учебно-воспитательного комплекса в Крыму, планирует переехать в Мелитополь и считает, что город присоединится к РФ через "референдум".

"Я приехала в Крым из Сибири и постоянного местожительства пока не получила. Конечно, мне страшно переезжать, но я надеюсь на жилье и достойную зарплату. К тому же в Мелитополе хорошая экологическая обстановка, море. Как и в Крыму, в Мелитополе будет свой референдум и народ решит присоединиться к России. Но даже если Украина вернет контроль над Запорожской областью, люди брошенными не останутся. В крайнем случае, нас эвакуируют или как-то поддержат", - говорит Ганиева.