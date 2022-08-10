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Новости Война
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Рашисты обстреляли Бахмут из РСЗО: Предварительно известно о 7 погибших и 6 раненых

бахмут

Российские оккупационные войска ударили по Бахмуту в Донецкой области, предварительно, погибли 7 гражданских лиц, еще 6 получили травмы и ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

"По данным следствия, 10 августа 2022 года вражеская армия РФ обстреляла центральную часть города Бахмут Донецкой области. Снаряды захватчиков попали в магазины, частные дома и многоэтажки, в результате чего погибли семь мирных жителей, еще шестеро получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения". – говорится в сообщении.

По предварительным данным, войска РФ в очередной раз использовали против мирного населения РСЗО "Ураган".

"В настоящее время полные данные относительно погибших и раненых, а также количество уничтоженных домов устанавливаются, в городе продолжаются пожары", - добавили в прокуратуре.

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обстрел (27731) прокуратура (5032) Бахмут (1604)


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Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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10.08.2022 18:27 Ответить
Ну стоїть таке створіння біля того урагану, снаряда подає... Либиться ж ,мабуть.. От ЯК??! Поцілуй мене ,дєтка , я Бахмут нищив! Омерзіння якесь виникає.. Сатаністи ...
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10.08.2022 20:09 Ответить
Спілкування з багатьма біженцями не показало ненависті до кацапів. Отакоєот...
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10.08.2022 20:55 Ответить
 
 