Рашисты обстреляли Бахмут из РСЗО: Предварительно известно о 7 погибших и 6 раненых

Российские оккупационные войска ударили по Бахмуту в Донецкой области, предварительно, погибли 7 гражданских лиц, еще 6 получили травмы и ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

"По данным следствия, 10 августа 2022 года вражеская армия РФ обстреляла центральную часть города Бахмут Донецкой области. Снаряды захватчиков попали в магазины, частные дома и многоэтажки, в результате чего погибли семь мирных жителей, еще шестеро получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения". – говорится в сообщении.

По предварительным данным, войска РФ в очередной раз использовали против мирного населения РСЗО "Ураган".

"В настоящее время полные данные относительно погибших и раненых, а также количество уничтоженных домов устанавливаются, в городе продолжаются пожары", - добавили в прокуратуре.

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