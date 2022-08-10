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Мужчина, призывавший к созданию Буковинской Народной Республики и просил Путина захватить Херсонщину, предстанет перед судом

сбу

Черновицкая областная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении жителя Буковины, призывавшего к насильственному изменению конституционного строя, захвату государственной власти и посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 109, ч. 2 ст. 110 УК Украины).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает Черновицкая областная прокуратура.

По данным следствия, гражданин систематически распространял в социальной сети "Fасеbook" сообщения с призывами к созданию Буковинской Народной Республики, отделения от Украины Закарпатской области, публично обращался к президенту РФ с призывами к военному захвату Новой Каховки и Херсона.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве осуществляли следователи Управления СБ Украины в Черновицкой области.

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Автор: 

СБУ (19994) Черновцы (677) государственная измена (1567)


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Топ комментарии
+19
Краще б він постав перед кабздоном .
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10.08.2022 18:30
+7
А що з тим чуваком який зняв міни? Так і буде царювати?
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10.08.2022 18:33
+6
таких краще четвертувать
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10.08.2022 18:34
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Краще б він постав перед кабздоном .
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10.08.2022 18:30 Ответить
або перед свіжою, високою шибеницею, яка пахне сосною
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10.08.2022 20:25 Ответить
А що з тим чуваком який зняв міни? Так і буде царювати?
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10.08.2022 18:33 Ответить
таких краще четвертувать
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10.08.2022 18:34 Ответить
Який там ще суд, на палю і усі справи.
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10.08.2022 18:39 Ответить
А чому такі виродки взагалі до судів доживають?
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10.08.2022 18:43 Ответить
Я, так і питаю. в якій колонії?
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10.08.2022 18:45 Ответить
Там буратіно, чи мальвіна.
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10.08.2022 18:46 Ответить
Результат один. Головне, що би не втік.🤣🤣🤣
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10.08.2022 18:47 Ответить
А один бородатий чоловік закликав до створення Буковельської народної республіки.
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10.08.2022 18:45 Ответить
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10.08.2022 18:46 Ответить
Що? Її в опу не здивуєш. Так ******* жіночки. Більшість. тільки не кидайте каміння. А то що здавала, пожиттєво.
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10.08.2022 18:50 Ответить
Эту пособницу убийц -фашистов и судью повесить на одной Гиляке
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10.08.2022 19:26 Ответить
Чому не розстріляний, нєеее так паРашу ми не переможем!
Тільки неБуття таким гнидам, от тоді буде Пересога і звільнення від паРаші!
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10.08.2022 18:55 Ответить
Може дадуть умовно. В нас тільки патріотів судять а тих неможна бо що скаже єрмак путіну
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10.08.2022 18:55 Ответить
"Український" суд присудить книжку почитати....
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10.08.2022 19:02 Ответить
бнр хотел,пиzzда тебе...
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10.08.2022 19:10 Ответить
Тільки не кажіть, що дадуть умовно з читанням книжки Грушевського.
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10.08.2022 21:17 Ответить
Таких дибілів потрібно заставити вивчити географію, а потім історію України. Молодець, тобі два.
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10.08.2022 21:51 Ответить
А ,я так сподівався, що Ківу взяли за незручне місце. Ех.
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10.08.2022 22:06 Ответить
отрезать язык,и можно отпустить на болота мацковии,без возможности жить в Ukraine
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11.08.2022 09:36 Ответить
 
 