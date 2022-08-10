Мужчина, призывавший к созданию Буковинской Народной Республики и просил Путина захватить Херсонщину, предстанет перед судом

Черновицкая областная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении жителя Буковины, призывавшего к насильственному изменению конституционного строя, захвату государственной власти и посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 109, ч. 2 ст. 110 УК Украины).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает Черновицкая областная прокуратура.

По данным следствия, гражданин систематически распространял в социальной сети "Fасеbook" сообщения с призывами к созданию Буковинской Народной Республики, отделения от Украины Закарпатской области, публично обращался к президенту РФ с призывами к военному захвату Новой Каховки и Херсона.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве осуществляли следователи Управления СБ Украины в Черновицкой области.

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