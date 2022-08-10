В Мариуполе оккупанты минировали даже скамейки на детских площадках, - городской совет

Оккупанты привлекают к разминированию города его жителей.

Об этом сообщают на странице городского совета Мариуполя, передает Цензор.НЕТ.

В Мариуполе оккупанты размещали мины даже на территориях детских площадок. Теперь местные жители находят их. В настоящее время большинство дворов и домов города не обследованы и не разминированы. Мариупольцев призывают внимательно передвигаться по городу, не приближаться к неизвестным предметам и не соглашаться на предложения оккупантов работать над разминированием.

Ранее сообщалось, что мариупольцы до сих пор не получают электроснабжение в дома. Несмотря на громкие заявления оккупантов, что город освещен, жители пишут, что оккупанты проводят электроснабжение в свои учреждения, но не в жилые дома. Поваленные столбы с оборванными линиями электропередач не убираются с улиц. В то же время оккупационные власти показывают для пропагандистских сюжетов освещенные участки улиц. Воду и газоснабжение в дома тоже никто не возобновляет.

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