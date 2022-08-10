Потери РФ на войне в Украине ограничили способность проводить наступательные действия против других стран, - Остин
Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что наступательный потенциал России значительно снизился после 5 месяцев войны в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
По его словам, в результате агрессии против Украины Россия потеряла много подготовленных военных, военное оборудование и технику. Потери ограничили ее способность проводить наступательные действия, в частности против Латвии.
"Нет сомнений, что Россия посвятила значительную часть своих наиболее боеспособных сил усилиям в Украине, и в результате она потеряла много важного оборудования, механизированного оборудования, чрезвычайно большое количество войск, убитых и раненых. С этой точки зрения они менее способны, чем до начала" [полномасштабного вторжения в Украину]", - заявил Остин.
Однако, по его мнению, у РФ все еще есть значительные военно-воздушные и морские силы. Во время визита в Латвию 9-10 августа Остин встретился с чиновниками, политиками и выразил благодарность Латвии за поддержку Украины, размещение у себя американских военных на ротационной основе. Также он заявил, что США увеличивают интенсивность учений вместе с союзниками из Балтии, чтобы укрепить боеготовность в регионе.
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США знекровлюють оркостан за допомогою України.
Продаж зброї, та взагалі війна - спалює інфляцію в США, в довгостроковій перспективі.
В результаті всі мають профіт.
Тільки Україна ще життям своїх громадян платить цю страшну ціну.
Але в перспективі - токсичний сусід, який 300 років паплюжив наш народ, нарешті виздихне
но еще есть героизм, мужество и стойкость ВСУ, их смекалка и умение быстро осваивать все многочисленные "подарки" разных систем... (за что отдельное спасибо "дарителям")
але як же це цинічно звучить що нашим, начебто, партнерам американське залізо цінніше за українські життя...
Так простіше проконтролювати як використовується зброя і не дати її захопити ворогу.
Згадайте ХТО (ЗАвгосп) він такий, та що американці знають про нього - тому така предосторога.
Нічого дивного - ви би дали 50! Himers і інше секретне ******* озброєння якщо би знали що в країні ворожий шпіон керує всім?
Але далеко не всі. Не треба забувати про вікові напади культури і світозору зо всіх сторін на наш народ. Дуже не легко було встояти і не всі виявилися стійкими.
Але коли вороги думали що "все - ми його добили, знецінили національну гордість" появлявся незламний дух який завжди живе в кожному українці. Він то збирався силою в Галичині, чи концетрувався на Хортиці, або раптово у всіх церковних братствах по усій Україні.
І з цієї іскри знов запалювався вогонь лицарства, козацтва, сміливості і непокори - і "запалював всю Україну.
І зараз саме так - іскри з Майдану "запалили" всю Україну. І хоч вогонь розгорявся і притухав - зараз він палає на повну силу.