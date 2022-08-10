Потери РФ на войне в Украине ограничили способность проводить наступательные действия против других стран, - Остин

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что наступательный потенциал России значительно снизился после 5 месяцев войны в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

По его словам, в результате агрессии против Украины Россия потеряла много подготовленных военных, военное оборудование и технику. Потери ограничили ее способность проводить наступательные действия, в частности против Латвии.

"Нет сомнений, что Россия посвятила значительную часть своих наиболее боеспособных сил усилиям в Украине, и в результате она потеряла много важного оборудования, механизированного оборудования, чрезвычайно большое количество войск, убитых и раненых. С этой точки зрения они менее способны, чем до начала" [полномасштабного вторжения в Украину]", - заявил Остин.

Однако, по его мнению, у РФ все еще есть значительные военно-воздушные и морские силы. Во время визита в Латвию 9-10 августа Остин встретился с чиновниками, политиками и выразил благодарность Латвии за поддержку Украины, размещение у себя американских военных на ротационной основе. Также он заявил, что США увеличивают интенсивность учений вместе с союзниками из Балтии, чтобы укрепить боеготовность в регионе.

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