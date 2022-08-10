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Новости Война
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Потери РФ на войне в Украине ограничили способность проводить наступательные действия против других стран, - Остин

остін

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что наступательный потенциал России значительно снизился после 5 месяцев войны в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

По его словам, в результате агрессии против Украины Россия потеряла много подготовленных военных, военное оборудование и технику. Потери ограничили ее способность проводить наступательные действия, в частности против Латвии.

"Нет сомнений, что Россия посвятила значительную часть своих наиболее боеспособных сил усилиям в Украине, и в результате она потеряла много важного оборудования, механизированного оборудования, чрезвычайно большое количество войск, убитых и раненых. С этой точки зрения они менее способны, чем до начала" [полномасштабного вторжения в Украину]", - заявил Остин.

Однако, по его мнению, у РФ все еще есть значительные военно-воздушные и морские силы. Во время визита в Латвию 9-10 августа Остин встретился с чиновниками, политиками и выразил благодарность Латвии за поддержку Украины, размещение у себя американских военных на ротационной основе. Также он заявил, что США увеличивают интенсивность учений вместе с союзниками из Балтии, чтобы укрепить боеготовность в регионе.

Читайте также: США будут оказывать Украине военную помощь "столько, сколько потребуется", - Пентагон

Автор: 

Латвия (1346) США (27090) Остин Ллойд (420) Прибалтика (5)


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Топ комментарии
+12
как мы счастливы, не передать
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10.08.2022 19:05
+11
сибирский спецназ получил пиз#ы от ЗСУ...
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10.08.2022 19:32
+10
Якось цинічно виглядають всі ці висловлювання. Може ще 50 HIMARS та 200 ATACMS? Кращі люди України гинуть, щоб не було кацапського нацизму.
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10.08.2022 19:07
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как мы счастливы, не передать
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10.08.2022 19:05 Ответить
для них это просто статистика
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10.08.2022 19:56 Ответить
угу,ясно,тобто чим на довше затягнеться ця м*ясорубка,тим Штатам вигідніше-знекровити і ослабити свого глобального опонента.На жаль,при нашій абсолютній залежності від західної зброї,ми з цією цинічною позицією США нічого не можемо вдіяти.Ми маємо таке право голосу,як єврей в Освенцімі,як кажуть в Польщі.
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10.08.2022 19:06 Ответить
Якось цинічно виглядають всі ці висловлювання. Може ще 50 HIMARS та 200 ATACMS? Кращі люди України гинуть, щоб не було кацапського нацизму.
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10.08.2022 19:07 Ответить
На жаль ми не чорні та трансгендерів мало, може б тоді більше давали, які там в них преференції
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10.08.2022 19:27 Ответить
До чого ви це сюди приплели?
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10.08.2022 19:59 Ответить
все по плану)
США знекровлюють оркостан за допомогою України.
Продаж зброї, та взагалі війна - спалює інфляцію в США, в довгостроковій перспективі.
В результаті всі мають профіт.
Тільки Україна ще життям своїх громадян платить цю страшну ціну.
Але в перспективі - токсичний сусід, який 300 років паплюжив наш народ, нарешті виздихне
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10.08.2022 19:19 Ответить
А ми 300 років служили тому токсичному сусіду. ЇХ існування на НАШІЙ совісті.
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10.08.2022 19:23 Ответить
ба більше: наші предки створили його проти іншого нахабного сусіда... і тепер настав час закривати гештальт
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10.08.2022 19:30 Ответить
Це? - А чванитесь, що ми Польщу. Колись завалили!.. Правда ваша: Польща впала,. Та й вас роздавила!
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10.08.2022 20:15 Ответить
посиди в спаме, дятел
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10.08.2022 21:28 Ответить
Це ти кому?! Т.Г.Шевченку?! Цитата з поеми "І мертвим, і живим..." І хто тут "дятел"?
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11.08.2022 22:18 Ответить
потери врага - одна из причин..
но еще есть героизм, мужество и стойкость ВСУ, их смекалка и умение быстро осваивать все многочисленные "подарки" разных систем... (за что отдельное спасибо "дарителям")
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10.08.2022 19:25 Ответить
Краще мовчати ніж ось таке казати... при всій вдячності штатам за допомогу, але ці слова десятки тисяч невинних жертв і війна триває.
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10.08.2022 19:31 Ответить
сибирский спецназ получил пиз#ы от ЗСУ...
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10.08.2022 19:32 Ответить
Не получил пи...ы, а задвухсотился. Пи...ы получают не так
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10.08.2022 22:07 Ответить
коли американці починають вимагати обліку та звіту по отриманій нами зброї ми це виконаємо, діватись нікуди.

але як же це цинічно звучить що нашим, начебто, партнерам американське залізо цінніше за українські життя...
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10.08.2022 19:39 Ответить
Не цінніше, облік з метою не допущення контрабанди в треті країни і потрапляння деяких зразків озброєння до ворога (в т.ч. Китай та ін.)
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10.08.2022 20:03 Ответить
Якщо згадати що у нас "рулить" ЗЕвгосп" (поставив свою людину на потоки озброєння) - тоді зрозуміло чому ЗСУ дають так мало і так повільно, тай ще просять звітів.

Так простіше проконтролювати як використовується зброя і не дати її захопити ворогу.

Згадайте ХТО (ЗАвгосп) він такий, та що американці знають про нього - тому така предосторога.

Нічого дивного - ви би дали 50! Himers і інше секретне ******* озброєння якщо би знали що в країні ворожий шпіон керує всім?
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10.08.2022 21:32 Ответить
Хто цінуватиме життя тих, хто своє життя в ніщо ставить. Коли ви самі говорили, що українська мова теляча, культура сільська. Вишиванка для рагулів. Ви ж самі всі ці роки знищували свою крахну, говорили про неї про якийсь вілстійник, навчили своїх дітей спалювати прапор український, говорити що українська то мова села і вона нікому непотрібна. Коли у Франції говорять французькою то це норм, а в Україні говорити українською то це смішно. Коли говорили самі ж зневажливо Україна. І самі ж украхнці такі гидоти говорили про свою країну, що росіянин би смів так поносити і так зневажливо висловлюватись про Росію? Коли той же американець любить свою Америку, то це патріотизм, а самі ж українці патріотизм у своїй країні висміювали. А знаменита фраза, що краще бути згвалтованою ніж українізованою. Думаю жінки в Бучі це оцінять. Зневажати і висміювати свою країну це в украхнців вважалось престижним і вони це робили з радістю, такі потішні, як же їх любили за це росіяни. Чи д самі казали, що краще зек ніж націоналіст. Ну якщо сам наш мудрий нарід не розуміє, що називати свою країну порноактрисою із фільмів для доросоих, яка дає будь кому у будь яких позах це дно а вони це дно президентом зробили. Хто їм винен, що цей нарід не рощумчж, що таке твоя країна. І не розуміє чому предки сотні років виборбвали право мати свою країну, а вони це все просто обезцінили. Ну нічого зато тепер можуть отримати статус біденця десь радіють з цього
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10.08.2022 20:19 Ответить
Пані абсолютно правильно все по полицям розставила - нажаль більшість українців так думали і робили.

Але далеко не всі. Не треба забувати про вікові напади культури і світозору зо всіх сторін на наш народ. Дуже не легко було встояти і не всі виявилися стійкими.

Але коли вороги думали що "все - ми його добили, знецінили національну гордість" появлявся незламний дух який завжди живе в кожному українці. Він то збирався силою в Галичині, чи концетрувався на Хортиці, або раптово у всіх церковних братствах по усій Україні.

І з цієї іскри знов запалювався вогонь лицарства, козацтва, сміливості і непокори - і "запалював всю Україну.

І зараз саме так - іскри з Майдану "запалили" всю Україну. І хоч вогонь розгорявся і притухав - зараз він палає на повну силу.
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10.08.2022 21:45 Ответить
Это же замечательно! Другие станы могут выдохнуть и продолжать строить дороги, не забывая чесать языком, что Украина пока не готова к вступлению в НАТО.
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10.08.2022 21:55 Ответить
 
 