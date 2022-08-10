В Херсонской области оккупанты обстреляли из артиллерии пять сел, есть раненые, - полиция. ФОТОрепортаж

В течение суток полицейские зафиксировали последствия вражеских обстрелов гражданской инфраструктуры и жилых домов.

Об этом сообщили на странице полиции Херсонской области, передает Цензор.НЕТ.

За минувшие сутки полиция открыла 11 уголовных производств по военным преступлениям, совершенным военнослужащими российской армии на территории Херсонской области.

Под удары вражеской артиллерии попали села Осокоровка, Трудолюбовка, Ивановка, Новая Шестерня и поселок Нововоронцовка. Оккупанты обстреляли жилые кварталы. В результате обстрелов ранены местные жители, многие частные домовладения непригодны для проживания.

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Полицейские задокументировали все военные преступления русской армии. Открыты уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.





