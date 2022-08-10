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Новости Война
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В Херсонской области оккупанты обстреляли из артиллерии пять сел, есть раненые, - полиция. ФОТОрепортаж

херсонщина

В течение суток полицейские зафиксировали последствия вражеских обстрелов гражданской инфраструктуры и жилых домов.

Об этом сообщили на странице полиции Херсонской области, передает Цензор.НЕТ.

За минувшие сутки полиция открыла 11 уголовных производств по военным преступлениям, совершенным военнослужащими российской армии на территории Херсонской области.

Под удары вражеской артиллерии попали села Осокоровка, Трудолюбовка, Ивановка, Новая Шестерня и поселок Нововоронцовка. Оккупанты обстреляли жилые кварталы. В результате обстрелов ранены местные жители, многие частные домовладения непригодны для проживания.

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Полицейские задокументировали все военные преступления русской армии. Открыты уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

В Херсонской области оккупанты обстреляли из артиллерии пять сел, есть раненые, - полиция 01
В Херсонской области оккупанты обстреляли из артиллерии пять сел, есть раненые, - полиция 02
В Херсонской области оккупанты обстреляли из артиллерии пять сел, есть раненые, - полиция 03

Автор: 

обстрел (27731) Херсонская область (4875)


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хоть не тошніть з вашими відкритими кримінальними впровадженями , краще отвєтку гарну дайте , як по криму ...
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10.08.2022 19:33 Ответить
З такими справами на півдні та сході сел взагалі не залишиться... Та й міста будуть не придатні для проживання
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10.08.2022 19:35 Ответить
анонсований "зе" звільнення Херсонської області і Півдня України
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10.08.2022 23:42 Ответить
 
 