Российская авиабаза в оккупированном Крыму является абсолютно законной целью для ВСУ, - Уоллес

Великобритания еще не знает причин взрывов на российской авиабазе в оккупированном Крыму, но точно не считает правдоподобным объяснение России.

Об этом сказал ВВС министр обороны Великобритании Бен Уоллес, прилетев в Данию на конференцию, посвященную помощи Украине, передает Цензор.НЕТ.

"Такое очевидно не случается из-за брошенного окурка", - сказал британский министр.

В то же время, он назвал "маловероятной" версию о том, что эти взрывы могли быть результатом удара ракет, которые дал Украине Запад.

В любом случае, считает Уоллес, российская авиабаза в Крыму является абсолютно законной целью для украинских военных.

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Напомним, 9 августа в оккупированном Крыму раздавались громкие взрывы со стороны российской авиабазы в Новофедоровке.

В России заявили, что взорвался авиационный боеприпас и огневого поражения якобы не было. Минобороны Украины "не может установить причину возгорания" на аэродроме оккупантов в украинском Крыму, но усиленно рекомендует им изучать правила противопожарной безопасности и не курить там, где это не положено.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина обязательно вернет оккупированный Крым, а российская война должна закончиться на полуострове, где и началась в 2014 году.

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