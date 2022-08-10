РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6298 посетителей онлайн
Новости Война
17 114 57

Российская авиабаза в оккупированном Крыму является абсолютно законной целью для ВСУ, - Уоллес

новофедорівка

Великобритания еще не знает причин взрывов на российской авиабазе в оккупированном Крыму, но точно не считает правдоподобным объяснение России.

Об этом сказал ВВС министр обороны Великобритании Бен Уоллес, прилетев в Данию на конференцию, посвященную помощи Украине, передает Цензор.НЕТ.

"Такое очевидно не случается из-за брошенного окурка", - сказал британский министр.

В то же время, он назвал "маловероятной" версию о том, что эти взрывы могли быть результатом удара ракет, которые дал Украине Запад.

В любом случае, считает Уоллес, российская авиабаза в Крыму является абсолютно законной целью для украинских военных.

Читайте также: За атакой на аэродром в оккупированном Крыму стоит украинский спецназ, - The Washington Post

Напомним, 9 августа в оккупированном Крыму раздавались громкие взрывы со стороны российской авиабазы в Новофедоровке.

В России заявили, что взорвался авиационный боеприпас и огневого поражения якобы не было. Минобороны Украины "не может установить причину возгорания" на аэродроме оккупантов в украинском Крыму, но усиленно рекомендует им изучать правила противопожарной безопасности и не курить там, где это не положено.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина обязательно вернет оккупированный Крым, а российская война должна закончиться на полуострове, где и началась в 2014 году.

Также смотрите: На аэродроме в Крыму стояли 30 российских истребителей стоимостью более $1 млрд, - Геращенко. ФОТО+ПЕРЕЧЕНЬ

Автор: 

Крым (26421) Уоллес Бен (185)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+44
показать весь комментарий
10.08.2022 19:36
+39
А хто в цьому сумнівається?
А кремль хіба не є законною ціллю для ЗСУ?
показать весь комментарий
10.08.2022 19:30
+23
показать весь комментарий
10.08.2022 19:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А хто в цьому сумнівається?
А кремль хіба не є законною ціллю для ЗСУ?
показать весь комментарий
10.08.2022 19:30 Ответить
Росіянська звичка курити біля бавовни кінець-кінцем їх і погубить.
За абеткою ідуть:
Бєлгород, Воронєж, Єйськ, Курськ, Крим
Крємлю приготуватися
показать весь комментарий
10.08.2022 19:44 Ответить
Крим, Курськ.
показать весь комментарий
10.08.2022 19:58 Ответить
В ночь на 14-е апреля какой-то нервный матрос закурил на крейсере "Москва". В результате на крейсере взорвался боекомплект и он утонул.
Узнав об этом, разнервничался персонал нефтебазы в Брянске. Сигарета, пожар, эвакуация...
Услышав, что в Брянске сгорела нефтебаза, загрустил сторож склада боеприпасов в Попасной. Он знал, что курить возле боеприпасов опасно, но не смог себя удержать. Искра, взрыв, склад разметало по окрестностям.
Когда информация о взрыве склада дошла до механиков авиабазы в Крыму, они переглянулись и потянулись за сигаретами...
Если так дальше пойдёт, то и Путин в Кремле закурит.

Остап Кармоди
показать весь комментарий
10.08.2022 23:05 Ответить
Так Америка ж боїться ескалації. Дивні люде. Сподіваюсь, це лише слова на публіку.
показать весь комментарий
10.08.2022 20:11 Ответить
до чого тут Америка? це міністр Великої Британії
показать весь комментарий
10.08.2022 21:11 Ответить
Америка боїться розголосу і довгих дурних зелених язиків. Якби боялася ескалації, то зімарси точно не поставтяла б.
показать весь комментарий
10.08.2022 21:29 Ответить
Артиллеристы, Волес дал приказ,
Артиллеристы, Украина помнит нас

..... 😂
показать весь комментарий
10.08.2022 20:53 Ответить
А хто вам цю маячню про "хіба" розповів?
показать весь комментарий
10.08.2022 20:59 Ответить
Дядька прав!
показать весь комментарий
10.08.2022 19:31 Ответить
Це ж Україна, як може бути інакше
показать весь комментарий
10.08.2022 19:33 Ответить
показать весь комментарий
10.08.2022 19:34 Ответить
Удалі
показать весь комментарий
10.08.2022 19:36 Ответить
показать весь комментарий
10.08.2022 19:40 Ответить
зважаючи на певну сцикливість зеленського та байдена нашому ЗСУ треба завжди говорити лише два слова - КУРІННЯ ВБИВАЄ.
показать весь комментарий
10.08.2022 19:35 Ответить
ЕксПьорд??
показать весь комментарий
10.08.2022 19:48 Ответить
Якщо Байден сцикливий, то путін із сінцзіньпіном обосраті від жаху сидять, за вашою шкалою.
показать весь комментарий
10.08.2022 21:00 Ответить
😁 Само собою! "Сцикливий" Байден їм нацюрив повні писки першокласної урини!
показать весь комментарий
10.08.2022 21:31 Ответить
Лапатнікі-всьо только начінаєтся...
показать весь комментарий
10.08.2022 19:35 Ответить
Сутки прошли с момента прилёта по аэродрому в Крыму - а пробка все стоит, все куда-то торопятся и суетятся. https://t.me/charter97_org/80478 https://t.me/charter97_org/80478

показать весь комментарий
10.08.2022 20:39 Ответить
показать весь комментарий
10.08.2022 19:36 Ответить
"А я вам шчас пакажу, куда нада стрелять. У мєня карта єсть, я захватіл"
показать весь комментарий
10.08.2022 20:12 Ответить
А можна конкретно вказати, де саме. Бо я в Севастополі часто бував (звичайно, до 2014 р.), і не знаю, де там в одному місці зібрали аж такий склад. Може і для ВСУ така інформація буде цікавою.
показать весь комментарий
10.08.2022 20:45 Ответить
перепрошую: ЗСУ
показать весь комментарий
10.08.2022 20:46 Ответить
Кацапи в ідіотський ситуації: вони не можуть визнати, що це ЗСУ атакували базу в Криму!
Бо це ще більший пройоб: Українськи ракети показали, що кацапське ППО, це купа гівна.
І також, вони показали чим прикритий кримський міст!
показать весь комментарий
10.08.2022 19:38 Ответить
Якщо це від цигарки, то що ж буде від хімарсу
показать весь комментарий
10.08.2022 19:40 Ответить
Від хімарсу весь Крим взагалі затоне, як Атлантіда. Або крейсер "Масква".
показать весь комментарий
10.08.2022 20:03 Ответить
Засрашу поступово привчають до покірної doggy-style
показать весь комментарий
10.08.2022 19:42 Ответить
показать весь комментарий
10.08.2022 19:44 Ответить
Гром, Вільха, Нєптун,HIMARS....АМІНЬ!!!
показать весь комментарий
10.08.2022 19:44 Ответить
показать весь комментарий
10.08.2022 19:46 Ответить
показать весь комментарий
10.08.2022 19:50 Ответить
Законна ціль?
Фух! Аж видлягло!
А то думав, що росіяни до суду попадуть...
показать весь комментарий
10.08.2022 19:53 Ответить
*подадуть. 😄
показать весь комментарий
10.08.2022 20:01 Ответить
Та, попадуть. Бо так треба.
показать весь комментарий
10.08.2022 20:13 Ответить
звичайно. Крим міжнародно визнаний розвиненими країнами світу, в тому числі Великою Британією, як частина України, тому бомбити там окупантів так само, як на Донбасі.

країни, які проголосували в ООН за визнання Криму Україною, показано зеленим кольором. Жовтий вирішив не голосувати. Червона, Росія, була проти.
показать весь комментарий
10.08.2022 19:55 Ответить
Кстати в Белгородской обл есть села украинские. И несколько. Сразу как пересечь границу с Харькова туда. Ярко выраженый говор, дома, сады и прочее в огородах особенно. В смысле каждый кусочек участка засажен. Стоит взять под защиту. И отошло это в том числе по причине передачи Крыма в 1954г Украине. Но не вернули в 2014г. Пора востановить статус кво.
показать весь комментарий
10.08.2022 19:59 Ответить
У роки УНР питання про належність певних земель не піднімалося навіть кацапами, бо був загальновизнаний критерій етнічности - мова. Колись, коли в ТВ пакеті теліпалися московські канали, у сюжеті про олійні культури був фрагментик з Білгородської області. Так там одна бабуся говорила щось на тлі вивіски "ОЛІЙНИЦЯ". Це ось зовсім недавно, кілька років тому.
показать весь комментарий
10.08.2022 20:17 Ответить
......И отошло это в том числе по причине передачи Крыма в 1954г Украине.......
Нажаль це брехня.

.........
Радянську владу в місті встановлено https://uk.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 26 жовтня (8 листопада) https://uk.wikipedia.org/wiki/1917 1917 року. З 10 квітня 1918 до 20 грудня 1918 був у складі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0 Української Держави https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%94%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4#cite_note-haidamaka-14 [14] . До Гетьманського перевороту адміністративно належав до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%A3%D0%9D%D0%A0) Донеччини з центром у місті https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA Слов'янськ . З 24 грудня 1918 до 7 січня 1919 Білгород було містом засідання тимчасового робітничо-селянського уряду Україниhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%94%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4#cite_note-haidamaka-14 [14] . Взимку 1919 між урядами України і Росії розгорівся конфлікт через невизначеність кордонів та в 1917-1919 роках під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 російсько-української війни Білгород як залізничний вузол відігравав стратегічне значення.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%94%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4#cite_note-%D0%95%D0%A3-4 [4] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%94%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4#cite_note-ukraine_1919-15 [15] Тільки 7 лютого 1919 офіційний Харків визнав територію Білгородського повіту частиною Курської губернії.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%94%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4#cite_note-ukraine_1919-15 [15] https://uk.wikipedia.org/wiki/14_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F 14 травня https://uk.wikipedia.org/wiki/1928 1928 року ліквідовано https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%94%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82 Бєлгородський повіт і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F Курську губернію . Білгород стає центром https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%94%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3&action=edit&redlink=1 Білгородсього округу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Центрально-Чорноземної області , яка була ліквідована https://uk.wikipedia.org/wiki/1934 1934 року. https://uk.wikipedia.org/wiki/13_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F 13 червня https://uk.wikipedia.org/wiki/1934 1934 року Білгород стає центром https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%94%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Білгородського району https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Курської області .
............
показать весь комментарий
10.08.2022 20:47 Ответить
Лично брать будешь под защиту или может кому-то из ВСУшников предложить осмелишься?)
показать весь комментарий
10.08.2022 21:02 Ответить
Нікто ні пастрадал. 5 чілавєк абратілісь за амбулаторнай помасчью.
показать весь комментарий
10.08.2022 20:05 Ответить
так нікто ні страдал -- зразу згоріли)
показать весь комментарий
10.08.2022 20:31 Ответить
вобщем всі одобрюють,
можемо продовжувати
показать весь комментарий
10.08.2022 20:15 Ответить
Крім ботів. В них кукареки вже за Урал переносяться, "чому ЗСУ заборонено відповідати по пологовим будинкам Владивостоку". 🤡
показать весь комментарий
10.08.2022 21:08 Ответить
показать весь комментарий
10.08.2022 20:33 Ответить
Ніхто не казав нікому "не стріляти по територїї Росії". По-перше, ЗСУ стріляють по території Росії, а по-друге - казали кацапам "ні-ні, ракет які дістануть до території РФ ми не дамо українцям".
показать весь комментарий
10.08.2022 21:04 Ответить
Казали не стріляти по території расєї . Українською зброєю про кацапських болотах стріляти ніхто не заважав
показать весь комментарий
10.08.2022 21:32 Ответить
тем более это не мы, он само загорелось
показать весь комментарий
10.08.2022 20:40 Ответить
Кацапське ПВО це як лобкове волосся у жінок - прикриває але не захищає. )))
показать весь комментарий
10.08.2022 20:50 Ответить
А що то за закон? Коли свинопсам можно все руйнувати, усіх адже дітей вбивати, а ми відповісти ре маємо права? Оголосіть будь ласка цей закон!
Зараз ми маємо право руйнувати усі воєні бази, включаючі пологові будинки та ясла, від владика до лененграду!!!
показать весь комментарий
10.08.2022 20:59 Ответить
Так іди руйнуй. Закон твій вигаданий, ніхто тобі не забороняє хоч зараз на "Владик" вирушати.
показать весь комментарий
10.08.2022 21:05 Ответить
Хлопчику, я своє зруйнував! А ти, що тут робиш?
показать весь комментарий
10.08.2022 21:14 Ответить
подоляцькі подачки відробляє(((
показать весь комментарий
10.08.2022 21:41 Ответить
Странная логика про законность целей.
Они на нас напали. Теперь мы вправе дать ответ не только на своей земле, но и на территории агрессора. Здесь уже кто кого, или они нас или мы их. Просто выгнать их с нашей земли мало. Ибо они собируться и нападут снова.
показать весь комментарий
10.08.2022 21:11 Ответить
ну, так , клепай-купуй зброю і стріляй куди хочеш!
показать весь комментарий
10.08.2022 21:42 Ответить
навіть більше напишу: вся територія ********* після 2014-ого року є законною ціллю для України!
показать весь комментарий
10.08.2022 21:52 Ответить
 
 