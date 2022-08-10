Российская авиабаза в оккупированном Крыму является абсолютно законной целью для ВСУ, - Уоллес
Великобритания еще не знает причин взрывов на российской авиабазе в оккупированном Крыму, но точно не считает правдоподобным объяснение России.
Об этом сказал ВВС министр обороны Великобритании Бен Уоллес, прилетев в Данию на конференцию, посвященную помощи Украине, передает Цензор.НЕТ.
"Такое очевидно не случается из-за брошенного окурка", - сказал британский министр.
В то же время, он назвал "маловероятной" версию о том, что эти взрывы могли быть результатом удара ракет, которые дал Украине Запад.
В любом случае, считает Уоллес, российская авиабаза в Крыму является абсолютно законной целью для украинских военных.
Напомним, 9 августа в оккупированном Крыму раздавались громкие взрывы со стороны российской авиабазы в Новофедоровке.
В России заявили, что взорвался авиационный боеприпас и огневого поражения якобы не было. Минобороны Украины "не может установить причину возгорания" на аэродроме оккупантов в украинском Крыму, но усиленно рекомендует им изучать правила противопожарной безопасности и не курить там, где это не положено.
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина обязательно вернет оккупированный Крым, а российская война должна закончиться на полуострове, где и началась в 2014 году.
Пожалуйста, подождите...
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А кремль хіба не є законною ціллю для ЗСУ?
За абеткою ідуть:
Бєлгород, Воронєж, Єйськ, Курськ, Крим
Крємлю приготуватися
Узнав об этом, разнервничался персонал нефтебазы в Брянске. Сигарета, пожар, эвакуация...
Услышав, что в Брянске сгорела нефтебаза, загрустил сторож склада боеприпасов в Попасной. Он знал, что курить возле боеприпасов опасно, но не смог себя удержать. Искра, взрыв, склад разметало по окрестностям.
Когда информация о взрыве склада дошла до механиков авиабазы в Крыму, они переглянулись и потянулись за сигаретами...
Если так дальше пойдёт, то и Путин в Кремле закурит.
Остап Кармоди
Артиллеристы, Украина помнит нас
..... 😂
Бо це ще більший пройоб: Українськи ракети показали, що кацапське ППО, це купа гівна.
І також, вони показали чим прикритий кримський міст!
Фух! Аж видлягло!
А то думав, що росіяни до суду попадуть...
країни, які проголосували в ООН за визнання Криму Україною, показано зеленим кольором. Жовтий вирішив не голосувати. Червона, Росія, була проти.
Нажаль це брехня.
.........
Радянську владу в місті встановлено https://uk.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 26 жовтня (8 листопада) https://uk.wikipedia.org/wiki/1917 1917 року. З 10 квітня 1918 до 20 грудня 1918 був у складі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0 Української Держави https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%94%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4#cite_note-haidamaka-14 [14] . До Гетьманського перевороту адміністративно належав до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%A3%D0%9D%D0%A0) Донеччини з центром у місті https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA Слов'янськ . З 24 грудня 1918 до 7 січня 1919 Білгород було містом засідання тимчасового робітничо-селянського уряду Україниhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%94%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4#cite_note-haidamaka-14 [14] . Взимку 1919 між урядами України і Росії розгорівся конфлікт через невизначеність кордонів та в 1917-1919 роках під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 російсько-української війни Білгород як залізничний вузол відігравав стратегічне значення.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%94%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4#cite_note-%D0%95%D0%A3-4 [4] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%94%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4#cite_note-ukraine_1919-15 [15] Тільки 7 лютого 1919 офіційний Харків визнав територію Білгородського повіту частиною Курської губернії.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%94%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4#cite_note-ukraine_1919-15 [15] https://uk.wikipedia.org/wiki/14_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F 14 травня https://uk.wikipedia.org/wiki/1928 1928 року ліквідовано https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%94%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82 Бєлгородський повіт і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F Курську губернію . Білгород стає центром https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%94%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3&action=edit&redlink=1 Білгородсього округу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Центрально-Чорноземної області , яка була ліквідована https://uk.wikipedia.org/wiki/1934 1934 року. https://uk.wikipedia.org/wiki/13_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F 13 червня https://uk.wikipedia.org/wiki/1934 1934 року Білгород стає центром https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%94%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Білгородського району https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Курської області .
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можемо продовжувати
Зараз ми маємо право руйнувати усі воєні бази, включаючі пологові будинки та ясла, від владика до лененграду!!!
Они на нас напали. Теперь мы вправе дать ответ не только на своей земле, но и на территории агрессора. Здесь уже кто кого, или они нас или мы их. Просто выгнать их с нашей земли мало. Ибо они собируться и нападут снова.