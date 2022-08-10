Начался визит министра обороны Резникова в Королевство Дания. ФОТОрепортаж

Делегация украинского оборонного ведомства во главе с главой Минобороны Алексеем Резниковым в среду прибыла в Данию для участия в Копенгагенской конференции североевропейских союзников по поддержке Украины, которая состоится в столице Датского королевства в четверг.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

"Сегодня, 10 августа 2022 года, начался визит делегации Министерства обороны Украины во главе с министром Алексеем Резниковым в Королевство Дания для участия в Копенгагенской конференции североевропейских союзников по поддержке Украины. Конференция состоится завтра, 11 августа 2022 года", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что в среду в рамках визита Резников провел встречу с главой оборонного ведомства Дании Мортеном Бедсковом.

"В ходе встречи руководители оборонных ведомств обсудили неотложные направления перспективного двустороннего сотрудничества, в частности в сфере подготовки личного состава ВСУ, а именно: курсы лидерства для младших командиров и командиров тактического звена; подготовку специалистов по разминированию как на суше, так и на море; базовую общевойсковую подготовку механизированных подразделений Сухопутных войск и Сил ТРО ВСУ", - отмечают в Минобороны.

Там добавляют, что стороны также обменялись мнениями относительно ожиданий проведения Копенгагенской конференции и ее результатов.

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"В конце встречи Алексей Резников наградил Мортена Бедскова поощрительным знаком Министерства обороны Украины - медалью "За содействие Вооруженным силам Украины", - подытожили в ведомстве.





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