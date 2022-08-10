РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6298 посетителей онлайн
Новости
3 258 6

Начался визит министра обороны Резникова в Королевство Дания. ФОТОрепортаж

резніков

Делегация украинского оборонного ведомства во главе с главой Минобороны Алексеем Резниковым в среду прибыла в Данию для участия в Копенгагенской конференции североевропейских союзников по поддержке Украины, которая состоится в столице Датского королевства в четверг.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

"Сегодня, 10 августа 2022 года, начался визит делегации Министерства обороны Украины во главе с министром Алексеем Резниковым в Королевство Дания для участия в Копенгагенской конференции североевропейских союзников по поддержке Украины. Конференция состоится завтра, 11 августа 2022 года", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что в среду в рамках визита Резников провел встречу с главой оборонного ведомства Дании Мортеном Бедсковом.

"В ходе встречи руководители оборонных ведомств обсудили неотложные направления перспективного двустороннего сотрудничества, в частности в сфере подготовки личного состава ВСУ, а именно: курсы лидерства для младших командиров и командиров тактического звена; подготовку специалистов по разминированию как на суше, так и на море; базовую общевойсковую подготовку механизированных подразделений Сухопутных войск и Сил ТРО ВСУ", - отмечают в Минобороны.

Там добавляют, что стороны также обменялись мнениями относительно ожиданий проведения Копенгагенской конференции и ее результатов.

Также смотрите: Дания поддерживает предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС, - премьер Фредериксен. ВИДЕО


Начался визит министра обороны Резникова в Королевство Дания 01
Начался визит министра обороны Резникова в Королевство Дания 02

"В конце встречи Алексей Резников наградил Мортена Бедскова поощрительным знаком Министерства обороны Украины - медалью "За содействие Вооруженным силам Украины", - подытожили в ведомстве.


Начался визит министра обороны Резникова в Королевство Дания 03

Также читайте: В Дании королевская семья прекращает сотрудничество с известным производителем обуви из-за его работы в РФ

Дания (593) Минобороны (9413) помощь и поддержка (874) Резников Алексей (1170)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
разнесло резникова на военном сухпайке при молодухе-жене... и куда пропал клетко-стиль...
показать весь комментарий
10.08.2022 19:54 Ответить
У відповідь могли б нагородити Рєзнікова почесним званням принц Даньський!
показать весь комментарий
10.08.2022 20:06 Ответить
Удивительная страна и очень. Маленькая, но очень индустриальная, великолепное общество там, социально удачная, красивая. свободная. И технари они отличные, судостроение сильное, лайнеры строят круизники итд. Кстати бренд пива ,Туборг, и ,Карлсберг,---это Дания. В молодости давней иногда случалось там быть. Что удивительно там особо. В выборах там не участвуют пенсы. студенты, армия и госслужащие. Только кто налоги платит. Точностей не знаю. Но по схеме так. Достойная стабильная страна. Живут в радость. Вдало как то. Умеют с самого своего начала.
показать весь комментарий
10.08.2022 20:11 Ответить
Нαχερ он там нужен ?
показать весь комментарий
10.08.2022 20:44 Ответить
Українських солдатів потрібно навчати абсолютно на всі види озброєння НАТО, Україна ж і так переходить на стандарт НАТО. Тобто, вже перейшла.
показать весь комментарий
14.08.2022 13:46 Ответить
 
 