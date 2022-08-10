Антикоррупционный суд приговорил к 7 годам лишения свободы судью-взяточника из Харькова, - САП

Высший антикоррупционный суд приговорил к 7 годам лишения свободы судью одного из местных судов г. Харькова, попавшегося на взятках.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Судом признана доказанной виновность обвиняемого в совершении двух преступлений. Так, в 2015 году указанный судья высказал просьбу и принял предложение предоставить ему 3 тыс. долларов США (75 тыс. гривен) за принятие решения по гражданскому делу. А также он высказал просьбу предоставить и получил 500 долларов США неправомерной выгоды за вынесение решения уже по другому делу.

Коллегия судей, учитывая доказательства, собранные в ходе досудебного следствия, согласилась с доводами прокурора САП и признала бывшего судью виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины.

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Взяточнику назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества и лишением права занимать должности судьи и должности, связанные с выполнением функций представителя власти, сроком на 3 года. Также к указанному лицу применена спецконфискация – суд обязал взыскать 500 долларов (размер неправомерной выгоды, полученной судьей).

Приговор Высшего антикоррупционного суда может быть обжалован в течение 30 дней со дня его оглашения в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда.

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