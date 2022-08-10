Антикоррупционный суд приговорил к 7 годам лишения свободы судью-взяточника из Харькова, - САП
Высший антикоррупционный суд приговорил к 7 годам лишения свободы судью одного из местных судов г. Харькова, попавшегося на взятках.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Судом признана доказанной виновность обвиняемого в совершении двух преступлений. Так, в 2015 году указанный судья высказал просьбу и принял предложение предоставить ему 3 тыс. долларов США (75 тыс. гривен) за принятие решения по гражданскому делу. А также он высказал просьбу предоставить и получил 500 долларов США неправомерной выгоды за вынесение решения уже по другому делу.
Коллегия судей, учитывая доказательства, собранные в ходе досудебного следствия, согласилась с доводами прокурора САП и признала бывшего судью виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины.
Взяточнику назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества и лишением права занимать должности судьи и должности, связанные с выполнением функций представителя власти, сроком на 3 года. Также к указанному лицу применена спецконфискация – суд обязал взыскать 500 долларов (размер неправомерной выгоды, полученной судьей).
Приговор Высшего антикоррупционного суда может быть обжалован в течение 30 дней со дня его оглашения в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда.
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Поскольку это с 2015 тянется то зачтут как отбывшего и отпустят в зале суда.
Не зря ж 7 лет "дали".)
НЕ ВІРЮ !
http://www.mukachevo.net/ua/news/view/4016038
https://itc.ua/ua/novini/zradnik-v-kerivnitstvi-ta-zv-yazki-z-rosiyanami-shho-ne-tak-z-pidgotovkoyu-misiyi-************-suputnika-sich-2-1-sich-2-30-ta-derzhkosmosom/ Зрадник в керівництві та зв'язки з росіянами - що не так з підготовкою місії українського супутника «Січ-2-1» («Січ-2-30») т
Після тривалої підготовки Україна нарешті відправила в космос свій супутник «Січ-2-1» («Січ-2-30»). Спочатку цю подію хотіли присвятити 30-річчю Незалежності, але не встигли. Тому фактичний запуск відбувся майже на пів року пізніше - https://itc.ua/news/translyacziya-misiyi-spacex-transporter-3-iz-zapuskom-************-suputnika-sich-2-30/ в січні 2022 року .
Невдовзі з'явилась інформація, що https://itc.ua/news/***********-suputnik-sich-2-1-sich-2-30-pislya-zovnishnogo-vplivu-ne-zmig-skoriguvati-svoyu-*************-ta-perejshov-u-rezhim-energooshhadzhennya/ супутник перейшов в режим енергоощадження . А після того про супутник «Січ-2-30» взагалі не було жодних новин. Річ у тім, що він не працює, хоча під час військової агресії росії він міг би допомагати українським військовим. Як свідчить лист міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Павла Рябікіна на ім'я прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, із супутником так і не вдалося встановити нормальний зв'язок. Також зазначається, що була створена так звана постійна комісія під головуванням Державного космічного агентства України (ДКАУ) за участю провідних підприємств космічної галузі, яка мала встановити причини, що призвели до втрати супутника. Але причини провалу місії так і не встановили. Нагадаємо, ця програма коштувала понад 200 млн грн, які, тепер вже можна констатувати, безкорисно втрачені.
Але це ще не все. Як з'ясувалося, до запуску супутника «Січ-2-30» мав відношення високопосадовець з ДКАУ, якого СБУ днями звинуватила у державній зраді, а при затриманні він відстрілювався. ДКАУ виступила з https://www.nkau.gov.ua/ua/news/khronika-podii/1879-schodo-informacii-u-zmi заявою , що підозрюваний у держзраді працює у дочірньому підприємстві. Як зазначає ресурс AIN, посилаючись на власні джерела, мова йде про В'ячеслава Онисько - начальника Карпатського відділу регіонального розвитку та координації НЦУВКЗ
Просто якийсь треш!
і якийсь слабенький хабар
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зоча... там аж три тищі баксів хабаря (sic!) - для серйозного судді це копійки, за які він не стане навіть чухатись. Справжні судді беруть лімонами. А цього засудили не за хабарі, а за ганьбу цеху