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Новости Взяточники
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Антикоррупционный суд приговорил к 7 годам лишения свободы судью-взяточника из Харькова, - САП

суд

Высший антикоррупционный суд приговорил к 7 годам лишения свободы судью одного из местных судов г. Харькова, попавшегося на взятках.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Судом признана доказанной виновность обвиняемого в совершении двух преступлений. Так, в 2015 году указанный судья высказал просьбу и принял предложение предоставить ему 3 тыс. долларов США (75 тыс. гривен) за принятие решения по гражданскому делу. А также он высказал просьбу предоставить и получил 500 долларов США неправомерной выгоды за вынесение решения уже по другому делу.

Коллегия судей, учитывая доказательства, собранные в ходе досудебного следствия, согласилась с доводами прокурора САП и признала бывшего судью виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины.

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Взяточнику назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества и лишением права занимать должности судьи и должности, связанные с выполнением функций представителя власти, сроком на 3 года. Также к указанному лицу применена спецконфискация – суд обязал взыскать 500 долларов (размер неправомерной выгоды, полученной судьей).

Приговор Высшего антикоррупционного суда может быть обжалован в течение 30 дней со дня его оглашения в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Задержан бывший нардеп, требовавший $10 тыс. взятки за влияние на судей, - Офис генпрокурора. ФОТО

Автор: 

судья (2651) Харьков (7555) юстиция (758) САП (2077) Антикоррупционный суд (1218)


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Топ комментарии
+7
Выйдет через 7 дней по удо.
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10.08.2022 19:49
+7
Вобще не зайдёт.
Поскольку это с 2015 тянется то зачтут как отбывшего и отпустят в зале суда.
Не зря ж 7 лет "дали".)
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10.08.2022 19:55
+3
В это трудно поверить сегодня, но в лихие 90гг при первом чучме и раньше даже, многие в сми правоведы, настаивали на том что достаточно нам провести одну только реформу кардинально---заменить быстро и практически всех по части юстиции. Что бы работал закон для всех. Это базовое понятие всей судебно-правовой системы. Остальное выровняет свободный рынок в производстве. Попросту независимый суд и всё. Но именно это и не тронули. И попали все. Теперь вот сажаем---но поздно это все. Там уже в этой системе семейные кланы. Даже внуки успевают в судьи вскочить при дедушке судье. Проверьте---капец! Только чуть там старая мулька работает---берут фамилию жены.
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10.08.2022 20:24
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Выйдет через 7 дней по удо.
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10.08.2022 19:49 Ответить
Вобще не зайдёт.
Поскольку это с 2015 тянется то зачтут как отбывшего и отпустят в зале суда.
Не зря ж 7 лет "дали".)
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10.08.2022 19:55 Ответить
нє, не вийде - він зганьбив честь мундіра - продався за дріб'язок - ******* піццот баксів! такі хабарі беруть при влаштуванні на роботу прибиральницею в сідьський фельшерський пункт
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10.08.2022 22:50 Ответить
Не вірю, може 7 діб умовно, хоча й до умовного справа не дійшла б.
НЕ ВІРЮ !
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10.08.2022 19:52 Ответить
Може антикорупційний суд іншої країни засудив харківського суддю ?
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10.08.2022 19:53 Ответить
это все мелкая рыбешка. пора уже переходить на более крупную дичь - https://nashigroshi.org/2022/08/09/znaydeno-naydorozhche-tsyvil-ne-budivnytstvo-za-iake-vlada-pid-chas-viyny-zaplatyla-z-derzhbiudzhetu-bil-she-1-mil-iarda-hryven/ Знайдені будівельники, яким влада під час війни заплатила з держбюджету більше 1 мільярда гривень. І це не за зруйновані будинки…
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10.08.2022 19:54 Ответить
Апеляційна палата ВАКС скасувала вирок судді Мукачівського суду Паку
http://www.mukachevo.net/ua/news/view/4016038
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10.08.2022 19:55 Ответить
ого, це йому тепер 3роки не можна судею працювать, чи трохи можна???? нічособі!!!!
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10.08.2022 19:56 Ответить
а где этот главный борцун Виталя Шабунин?
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10.08.2022 20:05 Ответить
Агов приберіть зрадників з Держкосмосу!

https://itc.ua/ua/novini/zradnik-v-kerivnitstvi-ta-zv-yazki-z-rosiyanami-shho-ne-tak-z-pidgotovkoyu-misiyi-************-suputnika-sich-2-1-sich-2-30-ta-derzhkosmosom/ Зрадник в керівництві та зв'язки з росіянами - що не так з підготовкою місії українського супутника «Січ-2-1» («Січ-2-30») т

Після тривалої підготовки Україна нарешті відправила в космос свій супутник «Січ-2-1» («Січ-2-30»). Спочатку цю подію хотіли присвятити 30-річчю Незалежності, але не встигли. Тому фактичний запуск відбувся майже на пів року пізніше - https://itc.ua/news/translyacziya-misiyi-spacex-transporter-3-iz-zapuskom-************-suputnika-sich-2-30/ в січні 2022 року .

Невдовзі з'явилась інформація, що https://itc.ua/news/***********-suputnik-sich-2-1-sich-2-30-pislya-zovnishnogo-vplivu-ne-zmig-skoriguvati-svoyu-*************-ta-perejshov-u-rezhim-energooshhadzhennya/ супутник перейшов в режим енергоощадження . А після того про супутник «Січ-2-30» взагалі не було жодних новин. Річ у тім, що він не працює, хоча під час військової агресії росії він міг би допомагати українським військовим. Як свідчить лист міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Павла Рябікіна на ім'я прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, із супутником так і не вдалося встановити нормальний зв'язок. Також зазначається, що була створена так звана постійна комісія під головуванням Державного космічного агентства України (ДКАУ) за участю провідних підприємств космічної галузі, яка мала встановити причини, що призвели до втрати супутника. Але причини провалу місії так і не встановили. Нагадаємо, ця програма коштувала понад 200 млн грн, які, тепер вже можна констатувати, безкорисно втрачені.

Але це ще не все. Як з'ясувалося, до запуску супутника «Січ-2-30» мав відношення високопосадовець з ДКАУ, якого СБУ днями звинуватила у державній зраді, а при затриманні він відстрілювався. ДКАУ виступила з https://www.nkau.gov.ua/ua/news/khronika-podii/1879-schodo-informacii-u-zmi заявою , що підозрюваний у держзраді працює у дочірньому підприємстві. Як зазначає ресурс AIN, посилаючись на власні джерела, мова йде про В'ячеслава Онисько - начальника Карпатського відділу регіонального розвитку та координації НЦУВКЗ
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10.08.2022 20:08 Ответить
А коли Вовка друга Татарова та Дермака посадять ?
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10.08.2022 20:11 Ответить
Ніколи при цій владі
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10.08.2022 21:54 Ответить
А три тисячі доларів суд визнав правомірною вигодою? На доведення справи до суду було витрачено раз в десять більше, ніж інкриміновані суми!
Просто якийсь треш!
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10.08.2022 20:12 Ответить
шось дивно як це так засудили,
і якийсь слабенький хабар
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10.08.2022 20:13 Ответить
В это трудно поверить сегодня, но в лихие 90гг при первом чучме и раньше даже, многие в сми правоведы, настаивали на том что достаточно нам провести одну только реформу кардинально---заменить быстро и практически всех по части юстиции. Что бы работал закон для всех. Это базовое понятие всей судебно-правовой системы. Остальное выровняет свободный рынок в производстве. Попросту независимый суд и всё. Но именно это и не тронули. И попали все. Теперь вот сажаем---но поздно это все. Там уже в этой системе семейные кланы. Даже внуки успевают в судьи вскочить при дедушке судье. Проверьте---капец! Только чуть там старая мулька работает---берут фамилию жены.
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10.08.2022 20:24 Ответить
Зараз суддя подасть апеляцію, через пів року-рік виграє і його відновлять на посаді з компенсацією в кілька мільйонів. Звичайна практика для України!
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10.08.2022 20:28 Ответить
Суддю засудили в Україні. То пузо від реготу надірвати можна
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10.08.2022 20:41 Ответить
Судячи по машинкам, які стоять під усіма українськими судами, - беруть всі, і не по 500 баксів.
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10.08.2022 21:15 Ответить
машини це що, ви не бачили їх нерухомість, ви не бачили статки їх рідних близьких і не дуже.
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10.08.2022 21:22 Ответить
навіть комуняки не призначали суддів пожиттєво, а були вобори на 5 років. вважаю, виборна система суддів у громадах багато чого змінила б, але це не вигідно нашим президентам. Такими суддями управляє народ.
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10.08.2022 21:24 Ответить
а вирок уже вступив в силу? всі апеляції та касації пройдено??? і суддя вже в тюрмі??? не повірю ніразу
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10.08.2022 22:42 Ответить
а от і відповідь: "..Вирок Вищого антикорупційного суду може бути оскаржений впродовж 30 днів з дня його проголошення в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду.."
*
зоча... там аж три тищі баксів хабаря (sic!) - для серйозного судді це копійки, за які він не стане навіть чухатись. Справжні судді беруть лімонами. А цього засудили не за хабарі, а за ганьбу цеху
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10.08.2022 22:47 Ответить
Нема слів,щоб висказатися! їбані судьї 7 років тянули,нічого не зробили і тепер з залу суду він піде працювати на зеленського!
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10.08.2022 22:51 Ответить
при опису майна в судді виявлено автомобіль "масквіч-412" і автомобільний причеп "скіф"
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10.08.2022 22:55 Ответить
 
 