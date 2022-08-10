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Новости Война
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Конфликт между Россией и Украиной не решить, сидя за столом переговоров, - Президент Литвы Науседа

науседа

Исход войны, начатой Россией в Украине, будет решен на поле боя, а не за столом переговоров.

О том, что президент заявил Литви Гитанас Науседа, информирует Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Сейчас мы понимаем, что их конфликт не решить, сидя за столом переговоров. Конфликт будет разрешен на поле боя…Я не вижу других альтернатив и мы должны направить все усилия, чтобы достичь победы Украины в этой войне. Все другие сценарии могут быть очень темными для Украины, Литвы и всего демократического мира", — сказал Науседа.

По его словам, президент РФ Владимир Путин просчитался со сценарием этой войны.

"Путин ожидал, что они возьмут Киев за несколько дней и что эта война не принесет больших политических и экономических последствий для России. Но мы видим, что это совершенно не так", - сказал он.

Науседа также добавил, что не верит в переговоры с Путиным, поскольку аргументы для него не играют никакой роли.

"Потому что главная идеология этого режима – завоевать как можно больше, воевать с соседями, на которых можно напасть. Они пытаются отстроить империю, возобновить Советский союз в том или ином виде. Это означает не только риски и угрозы для Украины, но и для всех нас. Даже для стран, который не были советскими, для Западной Европы", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Швейцария готова представлять интересы Украины в РФ

Науседа также сказал, что в случае победы в Украине президент России Владимир Путин будет искать новые территории.

"Очень важно отметить, что аппетиту Владимира Путина нет предела. Если он достигнет успеха в Украине, они придут к нашим дверям. Я не знаю, кто будет их следующей целью — страны Балтии, может быть, Польша, может быть, Румыния, но это не самый важный вопрос. Самый главный вызов — в формате НАТО и Евросоюза делать то, что остановило бы Путина", — добавил он.

Литва (2498) Науседа Гитанас (275)


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Топ комментарии
+18
Нарешті, розумна людина сказала правильні, актуальні в наш час слова. Ворога необхідно знищувати, а не вести з ним теревені. Бо з таким хитрим, підступним звірем інакше не вийде.
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10.08.2022 20:23
+18
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10.08.2022 20:26
+16
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10.08.2022 20:27
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Гітанасу Науседі за здоровий глузд-респект...
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10.08.2022 20:19 Ответить
Просто країни балтії та поляки розуміють, що якщо касапівв не роззброїти в Україні. Через рік - два вони будуть там. Безпечніше воювати на чужій території ніж на своїй
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10.08.2022 21:29 Ответить
Нарешті, розумна людина сказала правильні, актуальні в наш час слова. Ворога необхідно знищувати, а не вести з ним теревені. Бо з таким хитрим, підступним звірем інакше не вийде.
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10.08.2022 20:23 Ответить
+105700
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10.08.2022 20:25 Ответить
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10.08.2022 20:26 Ответить
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10.08.2022 20:27 Ответить
Так а в чому конфлікт? На нас напали, вбивають, хочуть забрати території
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10.08.2022 20:32 Ответить
Сам спитав, сам відповів. Зручно!
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10.08.2022 22:18 Ответить
десь від когось чув, що "війну не виграеш перемогами".
не можу згадати що за телепень то був...
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10.08.2022 20:35 Ответить
Стоп-стоп!

А быдло готово "посередине"!))
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10.08.2022 20:38 Ответить
Слова правильні - але Литва не самостіина в своіх діях -- хотіла перекрити рух на Калінінград -- Європі не понравилось
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10.08.2022 20:43 Ответить
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10.08.2022 20:46 Ответить
7 жовтня, 2020, 07:35 glavcom.ua - У Харківську обласну раду балотується олімпійський чемпіон Афін-2004, триразовий чемпіон світу з вільної боротьби, колишній народний депутат від Партії регіонів Ельбрус Тедеєв.

Про це йдеться в постанові Харківської обласної територіальної виборчої комісії про реєстрацію кандидатів від партії «Опозиційна платформа - За життя» на виборах до Харківської обласної ради....в нього ще помічник був...забув його прізвище...
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10.08.2022 20:46 Ответить
Тільки смерть кацапії очистить землю від зла.
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10.08.2022 20:52 Ответить
Про що домовлятися з тим, хто нас прийшов знищити?
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10.08.2022 20:55 Ответить
Чисто для роздумів - можливо почати використовувати мозок , як прибалти , і надавати громадянство після складання іспиту на знання держ мови ? я вже мовчу про мазафака депутатів
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10.08.2022 21:10 Ответить
Прибалтами їх кличуть лише свиноруси вони країни Балтії, а щодо отримання громадянства після іспиту, то вже після набрання потрібної кількості голосів петиції якраз на цю тему Верховна Рада почала щось там чухатись, чи багато вичухали покищо не знаю.
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10.08.2022 22:33 Ответить
Чуваки 95 квартала создали свой отдельный десантный батальон имени Леонид Данилыча комьатом назначили выпускницу Трускавецкой академии полковника Марьяну Безмозглую...
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10.08.2022 21:19 Ответить
Подейкують, що переговори більше неможливі, тому що у тому 80 кілометровому конвої, який знищили під Києвом везли путінський стіл для переговорів.
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10.08.2022 22:20 Ответить
 
 