Конфликт между Россией и Украиной не решить, сидя за столом переговоров, - Президент Литвы Науседа

Исход войны, начатой Россией в Украине, будет решен на поле боя, а не за столом переговоров.

О том, что президент заявил Литви Гитанас Науседа, информирует Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Сейчас мы понимаем, что их конфликт не решить, сидя за столом переговоров. Конфликт будет разрешен на поле боя…Я не вижу других альтернатив и мы должны направить все усилия, чтобы достичь победы Украины в этой войне. Все другие сценарии могут быть очень темными для Украины, Литвы и всего демократического мира", — сказал Науседа.

По его словам, президент РФ Владимир Путин просчитался со сценарием этой войны.

"Путин ожидал, что они возьмут Киев за несколько дней и что эта война не принесет больших политических и экономических последствий для России. Но мы видим, что это совершенно не так", - сказал он.

Науседа также добавил, что не верит в переговоры с Путиным, поскольку аргументы для него не играют никакой роли.

"Потому что главная идеология этого режима – завоевать как можно больше, воевать с соседями, на которых можно напасть. Они пытаются отстроить империю, возобновить Советский союз в том или ином виде. Это означает не только риски и угрозы для Украины, но и для всех нас. Даже для стран, который не были советскими, для Западной Европы", - сказал он.

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Науседа также сказал, что в случае победы в Украине президент России Владимир Путин будет искать новые территории.

"Очень важно отметить, что аппетиту Владимира Путина нет предела. Если он достигнет успеха в Украине, они придут к нашим дверям. Я не знаю, кто будет их следующей целью — страны Балтии, может быть, Польша, может быть, Румыния, но это не самый важный вопрос. Самый главный вызов — в формате НАТО и Евросоюза делать то, что остановило бы Путина", — добавил он.