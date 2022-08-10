Гражданина Италии Чьяппалоне, воюющего на стороне Украины, будут судить на родине за "наемничество"

В Италии объявили обвинение 19-летнему жителю Генуи, стороннику ультраправого движения "Каза Паунд" Кевину Чьяппалоне, воюющему в рядах Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает ANSA, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо.

Заместитель прокурора Генуи Марко Дзокко обвиняет Чьяппалоне в том, что "он является наемником, присоединившимся к рядам "украинского интернационального легиона".

Расследование началось после интервью Чьяппалоне еженедельнику Panorama, где он рассказал, что решил помочь в обороне Украины после заявлений Владимира Путина о "денацификации".

Как говорится в статье, по данным следствия у итальянца не было предварительного военного опыта и уехал он из Италии в мае, вероятно попав в Украину через польскую границу.

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По его фото в соцсетях понятно, что после военной подготовки он попал на восток Украины. В случае доказательства вины Кевину Чьяппалоне грозит от 2 до 7 лет лишения свободы.

Как уточняет издание, это первое обвинение в "наемничестве", выдвинутое гражданину Италии из-за участия в войне в Украине.