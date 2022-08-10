Оккупант о ситуации на фронте: "Тут спецы поляки приехали. Ночью подкрались, восьмерых #бнули, прямо во сне", - перехват ГУР. АУДИО

Российский оккупант рассказывает сыну правду о войне в Украине.

Об этом в очередном перехвате Главного управления разведки Минобороны Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам рашиста против них воюют спецназовцы-иностранцы: "Да здесь же спецы, поляки приехали, да всякие наемники. Сука, народу положили, бл#дь. У связи троих порезали, наших, ночью подкрались. Сегодня восьмерых #бнули, прямо во сне".

"Разъ#бали позиции наши в клочья. Все, половина нас осталась, каждый второй уже раненый. Минометом, танком в упор разбили все. Это не спецоперация, это жесткая война", - жалуется оккупант.