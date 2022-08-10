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Оккупант о ситуации на фронте: "Тут спецы поляки приехали. Ночью подкрались, восьмерых #бнули, прямо во сне", - перехват ГУР. АУДИО

Российский оккупант рассказывает сыну правду о войне в Украине.

Об этом в очередном перехвате Главного управления разведки Минобороны Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам рашиста против них воюют спецназовцы-иностранцы: "Да здесь же спецы, поляки приехали, да всякие наемники. Сука, народу положили, бл#дь. У связи троих порезали, наших, ночью подкрались. Сегодня восьмерых #бнули, прямо во сне".

"Разъ#бали позиции наши в клочья. Все, половина нас осталась, каждый второй уже раненый. Минометом, танком в упор разбили все. Это не спецоперация, это жесткая война", - жалуется оккупант.

Автор: 

армия РФ (19613) разведка (4193) перехват (344)


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Топ комментарии
+71
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10.08.2022 21:35
+67
https://www.youtube.com/c/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%BA2%D0%A1%D0%9E%D0%9A Самый сок 2

Это горит российская нефтебаза в Ейске - стратегически важном городе оккупанта на Азовском море.
Они опять говорят «окурок».
На самом деле отработали беспилотники - причём, НЕ с украинской территории.
Как рассказал один знакомый с обстановкой чел, настало время, когда «окурки» теперь начнут всплывать чуть ли не ежедневно - причём, в разных районах россии.
Ждёт Севастополь, ждут Мытищи, ждёт Кронштадт…
@ Sharp`s
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10.08.2022 21:34
+60
𝐝𝐫𝐎𝐥𝐞𝐤𝐬𝐚𝐧

@dr_oleksan

· 9 авг.

А я вам нагадаю що біля самого Севастополя є просто неймовірних розмірів склад *********** ЧФ РФ.
Він настільки великий, що якщо його *******, то вибух у Бейруті буде як петарда в порівнянні
І я з 14-го мрію про цей феєрверк
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10.08.2022 21:33
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ууууууу, и мёртвые с косами стоят
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10.08.2022 21:30 Ответить
))))))))))))))))
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10.08.2022 21:33 Ответить
и тишина
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10.08.2022 21:42 Ответить
і з головами кацапів в руках, і тишаааааааааа!
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11.08.2022 08:42 Ответить
ТАРАС БОРОВОК - СУХОПУТНІ ВІЙСЬКА УКРАЇНИ
(жорстокий, дуже жорстокий романс) 18+
https://t.me/operativnoZSU/35897
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10.08.2022 21:30 Ответить
....и тишина.
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10.08.2022 21:32 Ответить
Це ще японські ніндзя не приїхали, тікай поки можеш, бо вони ночами ого як ріжуть.
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10.08.2022 21:38 Ответить
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10.08.2022 21:51 Ответить
𝐝𝐫𝐎𝐥𝐞𝐤𝐬𝐚𝐧

@dr_oleksan

· 9 авг.

А я вам нагадаю що біля самого Севастополя є просто неймовірних розмірів склад *********** ЧФ РФ.
Він настільки великий, що якщо його *******, то вибух у Бейруті буде як петарда в порівнянні
І я з 14-го мрію про цей феєрверк
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10.08.2022 21:33 Ответить
Все чого ми досягли колись було мрією.
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10.08.2022 21:38 Ответить
https://www.youtube.com/c/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%BA2%D0%A1%D0%9E%D0%9A Самый сок 2

Это горит российская нефтебаза в Ейске - стратегически важном городе оккупанта на Азовском море.
Они опять говорят «окурок».
На самом деле отработали беспилотники - причём, НЕ с украинской территории.
Как рассказал один знакомый с обстановкой чел, настало время, когда «окурки» теперь начнут всплывать чуть ли не ежедневно - причём, в разных районах россии.
Ждёт Севастополь, ждут Мытищи, ждёт Кронштадт…
@ Sharp`s
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10.08.2022 21:34 Ответить
если верить Мальцеву, на расее набирает обороты мощное партизанское движение.....
так что они там и без нас справятся.......
к тому же, ничего лучше, чем взрывать, ломать и уничтожать они не умеют.....
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10.08.2022 21:56 Ответить
Пілядь, ап'ять еті польскіє негри!
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10.08.2022 21:35 Ответить
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10.08.2022 21:35 Ответить
вон оно как... тяжело признаться что это вас укропы в капусту на щи крошат...
на полчища мифических легионеров и НАТу легче все повесить )))
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10.08.2022 21:35 Ответить
у страха глаза велики... как это по-срусски
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10.08.2022 21:35 Ответить
Глаза велики, а очко узкое.
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10.08.2022 23:17 Ответить
"Если б на мне была кепка, то поднял бы козырёк глазами".
Как-то так
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11.08.2022 02:32 Ответить
Адманули!! Абищали спецапирацию, а тут убивают … ааа! НИЧЕСНА !!!
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10.08.2022 21:36 Ответить
Мясо промычало...
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10.08.2022 21:36 Ответить
Полякам респект и всебiчна пидтримка.
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10.08.2022 21:37 Ответить
То були гуцули. Кацапи будь-яку слов'янську мову чи діалект називають польськими.
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10.08.2022 21:43 Ответить
А ти забувся як кацапи розпиналися кілька місяців тому про те що американці для нас роблять РПГ і пишуть інструкції латинськими буквами бо "кириличного" шрифту не мають? А то були РПГ польські!
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10.08.2022 21:50 Ответить
поляки гарно володіють ножом
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10.08.2022 21:38 Ответить
Це були фіни з 1939 року.
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10.08.2022 21:47 Ответить
да, ті успішно протидіяли на лижах та велосипедах, зі снайперськими гвинтівками.
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10.08.2022 21:52 Ответить
З фінками.
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11.08.2022 12:39 Ответить
Думаю що нащадки військових офіцерів поляків, розстріляних в Катині та біля П'ятихаток у Харкові залюбки ріжуть русню. Про це потрібно говорити. І потрібно пам'ятати.
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10.08.2022 21:51 Ответить
Кацапам після водки вже поляки ввижаються. Менше бухати треба
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10.08.2022 21:38 Ответить
Ці підори ніколи української мови не чули - той прийняли за поляків
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10.08.2022 21:41 Ответить
У них же ж на Росії всі "хахли" парускі розмовляють, то звідки їм було почути українську?
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10.08.2022 21:57 Ответить
Цікаво як він дізнався що то були поляки, чи йому мертві розповіли?
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10.08.2022 21:42 Ответить
він з ними по-польськи переговорив, спитав звідки-куди. Ви ж знаєте, рассєя така вЯлична, там такі ерудити!
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10.08.2022 21:45 Ответить
Вони пропагандонів своїх наслухались. У них українці нікчемні хохли. А специ - це індєйци, полякі, афроамєріканци. Не хочуть вони визнати, що можуть "палучіть п*ди" від українців.
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10.08.2022 21:56 Ответить
в дитинстві ума колись один в одного вивіряли схожою історією
- вранці знайшли мертвого мужика біля кроваті, шо під вікном стояла, а на полу карниз з шторою валявся. вскритіє показало, шо у мужика розрив серця. начали вияснять, шо ж його до розрива привело? майор пронін вияснив - мужик спав і йому сон снився. французська революція, він один з учасників. попав в руки противника, його ведуть до гільйотини, кладуть на неї лицем вверх. він бачит як ніж починає падати ........ й в цей момент, випадково обривається карниз, б'є його по горлу й потім падає поруч з ліжком ))))))) от так той од страху в ві сні й помер)))
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10.08.2022 22:01 Ответить
Це, до речі, справжня тема, а не про майора Проніна.

Це психофізіологія так званого "швидкого сну". Дядьку наснився начебто довгий сон про французьку революцію, про гільйотину. Але насправді цей сон був миттєвим, - за долі секунди, коли йому по горлу вдарив карниз. Нічого дивного, - це так званий "швидкий сон".

Цю історію колись розповіли у радянському журналі "Тєхніка молодьожі". Приблизно 1984-1985 рік.
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10.08.2022 23:17 Ответить
На чому під'їхали? На гусях бойових?
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10.08.2022 21:43 Ответить
І "поляками", вже традиційно, ущілмьоним чєлюстям українці із західних областей ввижаються
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10.08.2022 21:44 Ответить
Давайте, уйобуйте чим скоріш у свої Мухосранськи, ато скоро всім пі@да буде...
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10.08.2022 21:44 Ответить
"поляки" вже 9 років ріжуть русьню ротами та батальйонами

якщо хтось із далеких істориків прочитає спогади сепаро-рашистів не заглядаючи в інші джерела подумає що це була руско-польська війна, а українці в цей час курили тютюн
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10.08.2022 21:45 Ответить
Kurwa!
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10.08.2022 22:34 Ответить
Тікайте, (уйлососи, а то скоро як американці приїдуть, то взагалі таке почнеться!!
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10.08.2022 21:47 Ответить
З конго пришлють кінг-конга )))
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10.08.2022 21:49 Ответить
а как он определил, что поляк?
визитку Анжея Дуды оставили?
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10.08.2022 21:48 Ответить
о том, шо это были спецы-поляки им рассказали именно те, которых они во сне *******? это хорошо, шо такие рассказки ходят, у страха глаза велики. побольше таких историй )). а там ведь ещё на стороне ЗСУ, реально и "чёрный альпинист" с "чёрным дембелем" воюют. первый с альпенштоком, второй с красным топором. сколько уже случаев было, приходят друзья-орки утром к окопу корешей, шоб опохмелиться, а там все буряты мёртвые!!! с отрубанными головами, пробитыми альпенштоком, глаза у кучки отрубленных голов открыты и все круглые-круглые, от предсмертного страха )))
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10.08.2022 21:49 Ответить
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10.08.2022 21:49 Ответить
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10.08.2022 21:50 Ответить
Прекрасно! Менше треба буде вичищать лайно Бо за період з 2014 по 2018 нормальні люди звідти вже повтікали!
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10.08.2022 21:53 Ответить
Ротами.. Это из серии "Один на рот?"
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10.08.2022 23:19 Ответить
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11.08.2022 08:09 Ответить
Підкралися поляки і вієбалі во снє? Ну у них і сни...
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10.08.2022 21:51 Ответить
Скоро хлопці з конго підтягнуться :

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10.08.2022 21:56 Ответить
не, зеленский уже переговоры провёл с Акуфо-Аддо, и к нам едет из Ганы батальон спецназа.
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10.08.2022 22:59 Ответить
Аж лячно подумати, https://mrakopedia.net/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B0 кого він привезе з Занзібару після візиту до Танзанії...
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11.08.2022 02:43 Ответить
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10.08.2022 21:54 Ответить
В продолжение анекдота:
- Откуда ты это сказал?
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11.08.2022 04:23 Ответить
Ще повинні бути естонські снайперши
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10.08.2022 21:54 Ответить
Йлопе, те що тебе перед тим як трахнули назвали КУРВОЮ, ще не значить що це поляки...)))
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10.08.2022 21:55 Ответить
І афроамериканці в чорному латексі на Абрамсах )))
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10.08.2022 21:55 Ответить
Это были морские котики или свинки
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10.08.2022 21:56 Ответить
Ги, ги "поляки"? В смислі? Наші з поля заходили чи як?
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10.08.2022 21:58 Ответить
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10.08.2022 21:59 Ответить
Я не розумію, чому Путін не приїжджає і не рятує цих ідіотів. Хіба не будували імідж сильного лідера, який сидить верхи на ведмедях? Натомість він ховається десь у бункері.
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10.08.2022 22:03 Ответить
он своими сиськами всех медведей распугал, вот и не на чем ехать
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10.08.2022 22:51 Ответить
Це були апачі !!!
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10.08.2022 22:06 Ответить
Премиум мешки для доставки биоматериалов в Россию.Алькантара, арпатек, кожа. Цвет на выбор, по желанию клиента тиснение "Лада Гранта".Российская военно-ритуальная компания.
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10.08.2022 22:06 Ответить
Рузьге!
Открою военную тайну:
Паскудные поляки еще имеют обыкновение прятаться в темноте под кроватью и в унитазе.
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10.08.2022 22:07 Ответить
сон орков-укрепляет иммунную систему, которая играет важную роль в защите организма от болезней.
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10.08.2022 22:07 Ответить
Той що зліва особливий, він побачив як Гагарін мадрує до туманності Андромеди!
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10.08.2022 22:19 Ответить
Несмотря на отсутствие рядом танка и двух собратьев по композиции - утренний пейзаж дополнен правильно!
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11.08.2022 04:21 Ответить
Німці, жиди, поляки

Щось мі сі прівінзєло ©
Брати Гадюкіни...
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10.08.2022 22:07 Ответить
в першій версії в Кузі було "Шось мі сі *******" називалось це тоді "Місько слухав Lady Pank"
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10.08.2022 22:49 Ответить
А спецьоперація у розумінні кацапів це що ,зайти у чужі теріторії повбивати беззахістних,гвалтувати дітей , руйнувати міста, мародерити навіть білизну,і щоб жодного спротиву не було? А війна ,це коли виродкам дають опір і люди захищають своїх дітей та жінок. Господи ,нащо ти створив це помилкову гілку єволюціі.
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10.08.2022 22:12 Ответить
Шкода, що тільки вісьмох...
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10.08.2022 22:14 Ответить
а мо тоді там більше не було? )))
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10.08.2022 22:18 Ответить
нагородить тих поляків Золотою Зіркою
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10.08.2022 22:34 Ответить
Это были не поляки. Это звездный десант
Грохнули их во сне, но они точно знают, что поляки Ржунимагу...
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11.08.2022 01:33 Ответить
Це ви, падлюки окупантські, ще не знаєте, що з вами буде, коли фіни підійдуть. Білі-білі, з голови до ніг. У них з москальською наволоччю особливі рахунки, за Виборг-1939.

Вас попередили, але ваше нікчемне існування це не врятує.
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10.08.2022 22:38 Ответить
ой, то всього навсього наші мольфари з гір спустились на полювання
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10.08.2022 22:50 Ответить
вначале кацапские мальчики в трусиках пугали друг дружку "мёртвыми с косами", после - БЕндеровцами, потом "правосеками", Азовом, теперь Поляками, остались "негры на Абрамсах", и напоследок - "звёздный десант" с далёких планет
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10.08.2022 23:01 Ответить
А, кстати, как сложилась судьба распятого мальчика?
Небось уже взрослый, школу заканчивает, будет в МГИМО поступать?
Маму-то его вылечили?
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11.08.2022 02:39 Ответить
вояки козабчеги просрали кучу войн, начиная с 1856, Японскую, ВВ1, в ВВ2 совместно победили только благодаря союзникам, в 60-х - 80-х дружно с арабами отсмоктали у Израиля, и неоднократно, а в 80-х проиграли Афганистану. Сверхдержава, че
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10.08.2022 23:03 Ответить
Крылатые гусары пошли...
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10.08.2022 23:06 Ответить
Кацапы украинский язык от польского не умеет различить.
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10.08.2022 23:09 Ответить
А как они могли отличить язык, если их грохнули во сне???
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11.08.2022 01:31 Ответить
то були вуйки з Закарпаття )
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11.08.2022 00:02 Ответить
Адназначна, баяра живатварящая чудеса творит!
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11.08.2022 00:25 Ответить
Вызывает интерес - как они определили, что это были поляки? Если всех грохнули во сне???
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11.08.2022 01:29 Ответить
Пфе! Польський спецназ. Краще б щось орк рохнув би про рептілоїдів.
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11.08.2022 01:36 Ответить
Які поляки!?

То ж рашисти просто українську мову почули вперше в житті. Мабуть западенців.

Як вони чують нашу російську з київським акцентом, то кажуть "то хахльі".

А коли чують російську з донбаським акцентом, то кажуть - "наши люди"
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11.08.2022 03:26 Ответить
а як почують закарпатців, то просто - КОСМІТИ З АЛЬФА ЦЕНТАВРИ

https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=786787.msg14537999#msg14537999 Закарпатська файта у зоні АТО

https://forum.pravda.com.ua/index.php?action=profile;u=13186 rastych

Бійці 128 бригади зловили в зоні АТО сепаратистів. Робі Пуга навіяв мені своїм постом, як вони спілкуються із затриманими…

- Мішо, позерай, сепаратиста-м туй зловив.
- Десь го зловив?
- Туй на путьови.
- А се наш сепаратист вадь мацкальський?
- Фрас го знає. Йшов на машині. Я го остановив і зазвідав-ім, ди йде. Вун ми каже, ош у «магазин». Се се бовт по їхньому. Я вже сякий ош відпустити, або позераву - висить у машині лєнточка, ги сто жУків у шорі! Но то я го утяг із машини і положив на землю. Никай, там лежить. А пак знайшов-ім у багажнику автомат. Думаву, ош се се мацкаль.
- Може узвідати, де суть го цімбори?
- Мож. Айбо вун нич української не розуміє. Я пробував. Вун лем на ня упозерався ги баран на нові ворота. Нич української не розуміє.
- Йдеме. Я попробую.

- Добридинь! Як ся маєш? Не тисне шнурок на руки?
- Что?
- Дораз тя **** та бде ти і «что» і «как». Як ся пишеш?
- Пішеш?
- Айно! Фамілія, ім'я, по батькови. Удкідь-ісь?
- Іванов Іван Івановіч
- Не миригуй ня, бо точно тя дораз ****. Маєш метрику даяку?
- Что?

(чути звук удару у вухо)

- Я тя придупреждав, ош не миригуй ня. Метрика є? Паспорт по вашому. Утлевел. Аусвайс. Пітьо, як бде по англицьки паспорт?

(Пітьо помагає)
- Па-ас-с-спо-орт
- Дякуву.

(До сепаратиста)
- Ду ю спікінглиш? Ху із он дьюті тудей! Паспорт маєш? Паспорт!
- Да. Вот в карманє.
- Так. Іванов Іван Іванович. Не надурив. Зря-м тя у вухо ввалив-ім. Но вибач. Малинько-м нись миригований-ім. Айбо паспорт мацкальський, ге?
- Что?

(чути звук удару у друге вухо)

- Пувів-ім ти, ош не чтокай. Кажу, ош паспорт мацкальський. Як ісь-ся туй оказав?
- Оказав?
- Айно, оказав. Прописаний-ісь у Ростови, а йдеш із лєнточков і автоматом у Україні. Лем не кажи ми, ош ся заблудив.
- Заблудив?
- Ти што, дЕбіл єден? Не розумієш української, то бдеме по русскі. Звідаву, ош КАК ти ся туй оказав? ПРІЄХАЛ, звідаву, як, до фраса?
- Чєво???

(чути черговий удар у вухо)…

Щоб мацкальські солдафони не получали у вухо - пропоную їм вивчити наступні запитання, які бде ставити їм закарпатська файта у зоні АТО:

Як ся пишеш? - Фамилия, имя, отчество?

Де йдеш, до фраса? - куда вас черти нєсут?

Маєш метрику даяку? - У Вас есть какие-то документы, которыє удостоверяют вашу личность?

Де суть твої цімбОри? - В каком квадрате находится группа Ваших войск?

Кулько вас туй? - Каково количество вашей группы?

Ти дЕбіл єден? - Мне кажется, вы не поняли сути моего вопроса.

Не миригуй ня - Ваши вопросы очень похожи на желание затянуть время или обмануть меня. Это не может не злить. Особенно на фоне всеобщей нервозности в зоне АТО.

Дораз тя **** - Вы вынуждаете меня применить к вам методы физического воздействия. Это претит моему мировоззрению, но Вы не оставляете мне других вариантов получения необходимой нам информации с Вашей стороны.
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11.08.2022 08:48 Ответить
...с неба звеЗдочка упала,прям выродку в штаны!!!....
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11.08.2022 09:32 Ответить
Кацапи ще не усвідомлюють,як їм аукнеться кремлівська "спецоперація"...може,розуму добавить...
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11.08.2022 09:41 Ответить
 
 