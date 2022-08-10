Оккупант о ситуации на фронте: "Тут спецы поляки приехали. Ночью подкрались, восьмерых #бнули, прямо во сне", - перехват ГУР. АУДИО
Российский оккупант рассказывает сыну правду о войне в Украине.
Об этом в очередном перехвате Главного управления разведки Минобороны Украины, сообщает Цензор.НЕТ.
По словам рашиста против них воюют спецназовцы-иностранцы: "Да здесь же спецы, поляки приехали, да всякие наемники. Сука, народу положили, бл#дь. У связи троих порезали, наших, ночью подкрались. Сегодня восьмерых #бнули, прямо во сне".
"Разъ#бали позиции наши в клочья. Все, половина нас осталась, каждый второй уже раненый. Минометом, танком в упор разбили все. Это не спецоперация, это жесткая война", - жалуется оккупант.
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@dr_oleksan
· 9 авг.
А я вам нагадаю що біля самого Севастополя є просто неймовірних розмірів склад *********** ЧФ РФ.
Він настільки великий, що якщо його *******, то вибух у Бейруті буде як петарда в порівнянні
І я з 14-го мрію про цей феєрверк
Это горит российская нефтебаза в Ейске - стратегически важном городе оккупанта на Азовском море.
Они опять говорят «окурок».
На самом деле отработали беспилотники - причём, НЕ с украинской территории.
Как рассказал один знакомый с обстановкой чел, настало время, когда «окурки» теперь начнут всплывать чуть ли не ежедневно - причём, в разных районах россии.
Ждёт Севастополь, ждут Мытищи, ждёт Кронштадт…
@ Sharp`s
так что они там и без нас справятся.......
к тому же, ничего лучше, чем взрывать, ломать и уничтожать они не умеют.....
на полчища мифических легионеров и НАТу легче все повесить )))
Как-то так
- вранці знайшли мертвого мужика біля кроваті, шо під вікном стояла, а на полу карниз з шторою валявся. вскритіє показало, шо у мужика розрив серця. начали вияснять, шо ж його до розрива привело? майор пронін вияснив - мужик спав і йому сон снився. французська революція, він один з учасників. попав в руки противника, його ведуть до гільйотини, кладуть на неї лицем вверх. він бачит як ніж починає падати ........ й в цей момент, випадково обривається карниз, б'є його по горлу й потім падає поруч з ліжком ))))))) от так той од страху в ві сні й помер)))
Це психофізіологія так званого "швидкого сну". Дядьку наснився начебто довгий сон про французьку революцію, про гільйотину. Але насправді цей сон був миттєвим, - за долі секунди, коли йому по горлу вдарив карниз. Нічого дивного, - це так званий "швидкий сон".
Цю історію колись розповіли у радянському журналі "Тєхніка молодьожі". Приблизно 1984-1985 рік.
якщо хтось із далеких істориків прочитає спогади сепаро-рашистів не заглядаючи в інші джерела подумає що це була руско-польська війна, а українці в цей час курили тютюн
визитку Анжея Дуды оставили?
- Откуда ты это сказал?
Открою военную тайну:
Паскудные поляки еще имеют обыкновение прятаться в темноте под кроватью и в унитазе.
Щось мі сі прівінзєло ©
Брати Гадюкіни...
Грохнули их во сне, но они точно знают, что поляки Ржунимагу...
Вас попередили, але ваше нікчемне існування це не врятує.
Небось уже взрослый, школу заканчивает, будет в МГИМО поступать?
Маму-то его вылечили?
То ж рашисти просто українську мову почули вперше в житті. Мабуть западенців.
Як вони чують нашу російську з київським акцентом, то кажуть "то хахльі".
А коли чують російську з донбаським акцентом, то кажуть - "наши люди"
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=786787.msg14537999#msg14537999 Закарпатська файта у зоні АТО
https://forum.pravda.com.ua/index.php?action=profile;u=13186 rastych
Бійці 128 бригади зловили в зоні АТО сепаратистів. Робі Пуга навіяв мені своїм постом, як вони спілкуються із затриманими…
- Мішо, позерай, сепаратиста-м туй зловив.
- Десь го зловив?
- Туй на путьови.
- А се наш сепаратист вадь мацкальський?
- Фрас го знає. Йшов на машині. Я го остановив і зазвідав-ім, ди йде. Вун ми каже, ош у «магазин». Се се бовт по їхньому. Я вже сякий ош відпустити, або позераву - висить у машині лєнточка, ги сто жУків у шорі! Но то я го утяг із машини і положив на землю. Никай, там лежить. А пак знайшов-ім у багажнику автомат. Думаву, ош се се мацкаль.
- Може узвідати, де суть го цімбори?
- Мож. Айбо вун нич української не розуміє. Я пробував. Вун лем на ня упозерався ги баран на нові ворота. Нич української не розуміє.
- Йдеме. Я попробую.
- Добридинь! Як ся маєш? Не тисне шнурок на руки?
- Что?
- Дораз тя **** та бде ти і «что» і «как». Як ся пишеш?
- Пішеш?
- Айно! Фамілія, ім'я, по батькови. Удкідь-ісь?
- Іванов Іван Івановіч
- Не миригуй ня, бо точно тя дораз ****. Маєш метрику даяку?
- Что?
(чути звук удару у вухо)
- Я тя придупреждав, ош не миригуй ня. Метрика є? Паспорт по вашому. Утлевел. Аусвайс. Пітьо, як бде по англицьки паспорт?
(Пітьо помагає)
- Па-ас-с-спо-орт
- Дякуву.
(До сепаратиста)
- Ду ю спікінглиш? Ху із он дьюті тудей! Паспорт маєш? Паспорт!
- Да. Вот в карманє.
- Так. Іванов Іван Іванович. Не надурив. Зря-м тя у вухо ввалив-ім. Но вибач. Малинько-м нись миригований-ім. Айбо паспорт мацкальський, ге?
- Что?
(чути звук удару у друге вухо)
- Пувів-ім ти, ош не чтокай. Кажу, ош паспорт мацкальський. Як ісь-ся туй оказав?
- Оказав?
- Айно, оказав. Прописаний-ісь у Ростови, а йдеш із лєнточков і автоматом у Україні. Лем не кажи ми, ош ся заблудив.
- Заблудив?
- Ти што, дЕбіл єден? Не розумієш української, то бдеме по русскі. Звідаву, ош КАК ти ся туй оказав? ПРІЄХАЛ, звідаву, як, до фраса?
- Чєво???
(чути черговий удар у вухо)…
Щоб мацкальські солдафони не получали у вухо - пропоную їм вивчити наступні запитання, які бде ставити їм закарпатська файта у зоні АТО:
Як ся пишеш? - Фамилия, имя, отчество?
Де йдеш, до фраса? - куда вас черти нєсут?
Маєш метрику даяку? - У Вас есть какие-то документы, которыє удостоверяют вашу личность?
Де суть твої цімбОри? - В каком квадрате находится группа Ваших войск?
Кулько вас туй? - Каково количество вашей группы?
Ти дЕбіл єден? - Мне кажется, вы не поняли сути моего вопроса.
Не миригуй ня - Ваши вопросы очень похожи на желание затянуть время или обмануть меня. Это не может не злить. Особенно на фоне всеобщей нервозности в зоне АТО.
Дораз тя **** - Вы вынуждаете меня применить к вам методы физического воздействия. Это претит моему мировоззрению, но Вы не оставляете мне других вариантов получения необходимой нам информации с Вашей стороны.