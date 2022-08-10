Петиция об отмене остановки городского транспорта во время воздушной тревоги в Киеве набрала нужные голоса

Петиция об отмене решения Совета обороны Киева об остановке работы общественного транспорта во время воздушной тревоги набрала необходимые 6000 голосов.

Об этом идет речь на сайте Киевсовета, передает Цензор.НЕТ.

"Решение останавливать транспорт во время воздушных тревог необоснованно и вредно для жителей города и экономики столицы. Его принимали люди, которые никогда не пользовались общественным транспортом и ездят только на автомобилях.

Нет никакого исследования и анализа, свидетельствующего о том, что ракеты летят в транспорт или остановки. Ракеты летят по всей Украине независимо от ситуации с транспортом", - говорится в аргументации по петиции.

Теперь ответственные лица в течение 10 рабочих дней должны рассмотреть петицию и по возможности выполнить, а ее инициаторам - предоставить официальный ответ.

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Напомним, 1 августа объявили, что наземный общественный транспорт Киева будет останавливаться на время воздушной тревоги. Это касается и частных перевозчиков.

Петицию №10982 "Отменить решение Совета обороны Киева об остановке работы общественного транспорта во время воздушной тревоги" 3 августа зарегистрировал Александр Гречко.

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