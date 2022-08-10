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Новости Война
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Петиция об отмене остановки городского транспорта во время воздушной тревоги в Киеве набрала нужные голоса

транспорт,автобус,маршрутка,троллейбус,коронавирус

Петиция об отмене решения Совета обороны Киева об остановке работы общественного транспорта во время воздушной тревоги набрала необходимые 6000 голосов.

Об этом идет речь на сайте Киевсовета, передает Цензор.НЕТ.

"Решение останавливать транспорт во время воздушных тревог необоснованно и вредно для жителей города и экономики столицы. Его принимали люди, которые никогда не пользовались общественным транспортом и ездят только на автомобилях.

Нет никакого исследования и анализа, свидетельствующего о том, что ракеты летят в транспорт или остановки. Ракеты летят по всей Украине независимо от ситуации с транспортом", - говорится в аргументации по петиции.

Теперь ответственные лица в течение 10 рабочих дней должны рассмотреть петицию и по возможности выполнить, а ее инициаторам - предоставить официальный ответ.

Читайте также: Наземный общественный транспорт Киева будет останавливаться на время воздушной тревоги, - КГГА

Напомним, 1 августа объявили, что наземный общественный транспорт Киева будет останавливаться на время воздушной тревоги. Это касается и частных перевозчиков.

Петицию №10982 "Отменить решение Совета обороны Киева об остановке работы общественного транспорта во время воздушной тревоги" 3 августа зарегистрировал Александр Гречко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Киеве пассажиры повторно не будут платить за проезд после отбоя воздушной тревоги, - КГГА

Автор: 

Киев (25665) транспорт (1758) петиция (357)


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Топ комментарии
+10
Далеко від трамваю ви сбіжите, особливо в 60 років, і якщо тривога 3 години?
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10.08.2022 21:46
+9
може ті, хто не їздять громадським транспортом, прислухаються до тих, хто їздить?
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10.08.2022 21:58
+8
Правильно. Хужего идиотизма придумать было не возможно.
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10.08.2022 22:04
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Наступною буде петиція про скасування тривоги. Ну, щоб сирени не нервували.
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10.08.2022 21:39 Ответить
Далеко від трамваю ви сбіжите, особливо в 60 років, і якщо тривога 3 години?
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10.08.2022 21:46 Ответить
Може краще кудись доїхати?
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10.08.2022 21:51 Ответить
питання про Києв, а ви по ходу не киянин
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10.08.2022 21:56 Ответить
питання про Києв, а ви по ходу не киянин
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10.08.2022 21:54 Ответить
И что? У нас та же фигня!
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10.08.2022 22:56 Ответить
у Гомелі-Гомелі бавовна - в місті вибухає і панікує
https://t.me/flagshtok/9333
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10.08.2022 21:44 Ответить
Спокійно, придурочний колгосп готовить провокацію. Чистимо кулемет. Кулемета не має, є заготовлені в лютому коктейлі молотова. Слава Україні.
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10.08.2022 21:56 Ответить
а зараз у Бресті шухернулися з феєрверків, паблік гуде
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10.08.2022 22:57 Ответить
Трохи не в тему!
Зацініть цинізм люсі обдристович!

https://khersonline.net/lenta/305119-zrvali-zahist-pvdnya-arestovich-rozpovv-pro-pochatok-vtorgnennya-rf-u-hersonsky-oblast.html

Су.а і язик не відпаде і щелепу не заклинить!
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10.08.2022 21:47 Ответить
Не сказав, що головний-Український говнокомандувач.
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10.08.2022 21:50 Ответить
А що лідер БПП(чи як воно там?)
Кличко сам не може вирішити місцеву проблему, що треба кловану кланятися?
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10.08.2022 21:48 Ответить
пёрднуло, гавно подоляцкое?
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10.08.2022 22:16 Ответить
Так эту проблему зебилье создало. Пусть они и решают.
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10.08.2022 22:19 Ответить
треба проаналізувати, подумати...
просто вигнаний з транспорту люд, скупчений на зупинці теж не правильно, інше діло якщо вони десь сховаються на цей період... (великі магазини теж не працюють і запрошують на вихід)
а якщо тривога триватиме годину-дві-три... а там й комендантська година... що робити?
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10.08.2022 21:49 Ответить
може ті, хто не їздять громадським транспортом, прислухаються до тих, хто їздить?
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10.08.2022 21:58 Ответить
Правильно. Хужего идиотизма придумать было не возможно.
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10.08.2022 22:04 Ответить
А було таке, що і на доволі неслабий дощ виганяли з транспорту.
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10.08.2022 22:09 Ответить
Так это вообще бред. Есть куча маршрутов городского транспорта за Киев. Та же Окружная. И куда там выбегать? В посадку?
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10.08.2022 22:18 Ответить
Не чув щоб люди гинули в автобусах. На зупинках не раз. Бо автобус якось захищає людей, на зупинках захисту нема.
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10.08.2022 22:19 Ответить
Це має сенс. Треба виходити з транспорту та лягати на землю, вкривати голову руками.Транспорт також може палахнути від вибуху. В Ізраїлі коли повітряна тревога усі повинні виходити з автівок та з автобусів та лягати на землю на узбіччі. Не зволікайте! Бережіть себе! Ви найкращі❤
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10.08.2022 22:56 Ответить
Вероятность поражения что в транспорте, стоящем, движущемся будет одинаковой. Лежание на обочине, не в глубокой канаве - та же вероятность поражения.
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10.08.2022 23:01 Ответить
Откуда в городе обочина с канавой?
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10.08.2022 23:27 Ответить
Так и я о том же. Предлагают просто валяться на открытой местности.
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11.08.2022 08:24 Ответить
 
 