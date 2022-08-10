Председательствующая в ЕС Чехия поддерживает запрет на выдачу шенгенских виз гражданам РФ

Министр иностранных дел председательствующей в Совете Европейского Союза Чехии Ян Липавский в среду поддержал полный запрет на выдачу шенгенских виз для граждан России, ранее предложенный некоторыми странами ЕС.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом Липовский сказал в комментарии Novinky.

"Чехия не раз поднимает этот вопрос на встречах в Брюсселе на уровне премьер-министров и министров иностранных дел и стремится к скоординированному подходу всего Европейского Союза", – сказал глава чешского МИД.

Он также напомнил, что Чехия первой еще 25 февраля запретила выдачу виз для граждан России (а позже и Беларуси) в связи с полномасштабным вторжением в Украину.

"Во время российской агрессии, которая до сих пор меняет свои заявленные границы, нельзя говорить об обычном туризме для российских граждан. Это вопрос нашей безопасности, я долгое время пытался снизить влияние российских спецслужб на территории ЕС", - добавил Липовский.

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"Граждане этих стран должны осознавать, что такая воинственная политика имеет последствия", - подчеркнул Липовский.

Напомним, что ранее с предложением приостановить выдачу туристических виз россиянам выступили Латвия, Эстония и Финляндия.

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