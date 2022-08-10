Председательствующая в ЕС Чехия поддерживает запрет на выдачу шенгенских виз гражданам РФ
Министр иностранных дел председательствующей в Совете Европейского Союза Чехии Ян Липавский в среду поддержал полный запрет на выдачу шенгенских виз для граждан России, ранее предложенный некоторыми странами ЕС.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом Липовский сказал в комментарии Novinky.
"Чехия не раз поднимает этот вопрос на встречах в Брюсселе на уровне премьер-министров и министров иностранных дел и стремится к скоординированному подходу всего Европейского Союза", – сказал глава чешского МИД.
Он также напомнил, что Чехия первой еще 25 февраля запретила выдачу виз для граждан России (а позже и Беларуси) в связи с полномасштабным вторжением в Украину.
"Во время российской агрессии, которая до сих пор меняет свои заявленные границы, нельзя говорить об обычном туризме для российских граждан. Это вопрос нашей безопасности, я долгое время пытался снизить влияние российских спецслужб на территории ЕС", - добавил Липовский.
"Граждане этих стран должны осознавать, что такая воинственная политика имеет последствия", - подчеркнул Липовский.
Напомним, что ранее с предложением приостановить выдачу туристических виз россиянам выступили Латвия, Эстония и Финляндия.
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"Новый европейский нацизм - это сочетание русофобии, мании величия и комплекса неполноценности," - вторил ему российский пропагандист Владимир Соловьев.
Еще бы конфисковали всю недвижимость, что они понакупали в Праге и Карловых Варах, и депортировали осевших там лишнехромосомных уродов!
@JimmySecUK
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https://twitter.com/JimmySecUK/status/1557443835726381061 10 мин
The Ukrainian estimate of 9 aircraft destroyed was pessimistic - there are probably nearer to 20 incredibly expensive and sophisticated Russian aircraft destroyed, and many more heavily, heavily damaged.
Украинская оценка 9 уничтоженных самолетов была пессимистичной - вероятно, уничтожено около 20 невероятно дорогих и сложных российских самолетов, и многие другие тяжело повреждены.
Треба про це думати вже зараз, - як спиняти орди бєшених кацапів на кордонах України!
Я, наприклад, знаючи історію 1917-1918, завжди про це думав, - ще до початку війни...
І так воно й буде.
Чим менше кацапів в Україні, - тим менше буде надалі проблем!
Homo sp.@ktobinebil
https://twitter.com/ktobinebil/status/1557268268087386112 12 ч
наука ещё не придумала способ отличать плохих россиян от хороших, поэтому репарации будут платить и те, и другие, а также их дети и внуки