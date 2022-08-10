Для Украины жизненно необходимо закончить активную фазу войны до наступления зимы, - Ермак
Закончить активную фазу войны до наступления зимы жизненно необходимо, поскольку сохраняются риски российских атак на теплоэнергетическую инфраструктуру Украины.
Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в интервью агентству "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.
"Конечно, такие риски (ракетные атаки по объектам теплоэнергетики – ред.) на протяжении всей войны сохраняются. Российская армия продолжает атаковать объекты нашей инфраструктуры. Это одна из их целей, они ее даже не скрывают. Соответственно, это одна из причин, почему мы хотим предпринять максимальные меры для завершения активной части войны до конца осени", - заявил Ермак.
По его словам, это сложная и амбициозная задача, но жизненно необходимая.
"Мы делаем всё для того, чтобы цель деоккупации была достигнута. И, соответственно, объясняем это нашим партнерам. Они разделяют нашу позицию", - добавил он.
В то же время глава ОП подчеркнул, что, чем дольше российские войска находятся на временно оккупированных территориях Украины и пытаются там окопаться, тем сложнее будет эти территории деоккупировать.
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Але з досвідом б... не беруть офіцерів тому що б... через вислугу у них великі зарплати будуть і для них немає вже посад і те саме з сержантами яких б... підняти в званні...
Чи ви живете казками Арестовича про неймовірний наступ на Херсоні на переважаюче нас угрупування... і поодинокими ударами хімарсів... причому що ворог на район пісків 15000 снарядів за тиждень.... і це зниження типу інтенсивності, бо раніше до хімарсів 25000, хтось уявляє щільність вогню артилерії і втрати при цьому....
Б... де будуть ваші квартири якщо не будете підтримвати армію і почне прилітати по них....
Єрмак- ти вже всіх котелень координати в кремль передав??? ЗеЛох як діла????