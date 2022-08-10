Для Украины жизненно необходимо закончить активную фазу войны до наступления зимы, - Ермак

Закончить активную фазу войны до наступления зимы жизненно необходимо, поскольку сохраняются риски российских атак на теплоэнергетическую инфраструктуру Украины.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в интервью агентству "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

"Конечно, такие риски (ракетные атаки по объектам теплоэнергетики – ред.) на протяжении всей войны сохраняются. Российская армия продолжает атаковать объекты нашей инфраструктуры. Это одна из их целей, они ее даже не скрывают. Соответственно, это одна из причин, почему мы хотим предпринять максимальные меры для завершения активной части войны до конца осени", - заявил Ермак.

По его словам, это сложная и амбициозная задача, но жизненно необходимая.

"Мы делаем всё для того, чтобы цель деоккупации была достигнута. И, соответственно, объясняем это нашим партнерам. Они разделяют нашу позицию", - добавил он.

В то же время глава ОП подчеркнул, что, чем дольше российские войска находятся на временно оккупированных территориях Украины и пытаются там окопаться, тем сложнее будет эти территории деоккупировать.

Читайте также: Резников назвал три возможных сценария завершения войны: "Минска-3", каких-либо капитуляционных договоренностей точно не будет