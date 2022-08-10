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Новости Война
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Для Украины жизненно необходимо закончить активную фазу войны до наступления зимы, - Ермак

єрмак

Закончить активную фазу войны до наступления зимы жизненно необходимо, поскольку сохраняются риски российских атак на теплоэнергетическую инфраструктуру Украины.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в интервью агентству "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

"Конечно, такие риски (ракетные атаки по объектам теплоэнергетики – ред.) на протяжении всей войны сохраняются. Российская армия продолжает атаковать объекты нашей инфраструктуры. Это одна из их целей, они ее даже не скрывают. Соответственно, это одна из причин, почему мы хотим предпринять максимальные меры для завершения активной части войны до конца осени", - заявил Ермак.

По его словам, это сложная и амбициозная задача, но жизненно необходимая.

"Мы делаем всё для того, чтобы цель деоккупации была достигнута. И, соответственно, объясняем это нашим партнерам. Они разделяют нашу позицию", - добавил он.

В то же время глава ОП подчеркнул, что, чем дольше российские войска находятся на временно оккупированных территориях Украины и пытаются там окопаться, тем сложнее будет эти территории деоккупировать.

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Автор: 

победа (591) Ермак Андрей (1269)


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Топ комментарии
+84
Гнида
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10.08.2022 22:43
+80
Повішати тебе треба
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10.08.2022 22:44
+74
До зими.
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10.08.2022 22:44
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Хтось з тих хто пише воювати до кінця, "особливо ті хто втікли з України, бо їм родини треба годувати", взагалі орієнтується яка реальна ситуація зараз на Донбасі, втрати, практично відсутність нашої арти і що дирки закриває "неймовірний" полководець живою силою, як совок в часи другої світової, причому практично немає навчання, призвали і на передок, особливо складно з командирами, чомусь один д...л вважає що піджаки це профі, і вони на кафедрах не карти грали і по 20 у.е носили, тому що інакше не здаш а на полігонах відпрацьовували майстерність, що їх можна місяць потримати малювавши паркани і в мясорубку командувати, такими як він "профі" які автомат 2 рази тримали, після місяця в учебці... Хочете ставити піджаків командувати, то відправляйте їх на навчання до партнерів хоча б на 3 місяці а ні то б... піднімайте в званнях сержантів з досвідом, щоб не було прямих окопів і одного прильоту туди снаряду що кладе купу бійців....
Але з досвідом б... не беруть офіцерів тому що б... через вислугу у них великі зарплати будуть і для них немає вже посад і те саме з сержантами яких б... підняти в званні...

Чи ви живете казками Арестовича про неймовірний наступ на Херсоні на переважаюче нас угрупування... і поодинокими ударами хімарсів... причому що ворог на район пісків 15000 снарядів за тиждень.... і це зниження типу інтенсивності, бо раніше до хімарсів 25000, хтось уявляє щільність вогню артилерії і втрати при цьому....
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11.08.2022 10:15 Ответить
Задача № 1, чтобы тебя паскуду до зимы утилизировать!
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11.08.2022 10:15 Ответить
А годувальники родин не хочуть повернутись в Україну і показати на ділі як воювати, а то вже і не дуже на армію скидаються, раніше хоть відмазка у них була що мов багато допомагають, а тепер ледве з волонтерами назбируємо, дивляться на нас як на дураків, мов нам тут важко на родини заробити а ви ще грошей просите, але б... як розказувати як воювати до кінця а самому пальцем об палець не вдарити для цього а гроші збирати б... для купівлі квартири, щоб здати переселенцям за дикими цінами...
Б... де будуть ваші квартири якщо не будете підтримвати армію і почне прилітати по них....
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11.08.2022 10:26 Ответить
Кожен кластер економіки має бути перебудований для підтримки і введення війни. Населення насправді максимально донатило поки мало заощпдження, зараз все ваще. Питанея до міністра економіки, де б...ть гроші брати?! Чому економіка не перебудована? В нас дира в бюджеті вже на 40%. Все пов'язано. В нас було 1.2млн онкохворих, а ця цифра ще збільшилася, ампутантів скільки. Багато людей звільнили з роботи, або працють на відсоток від клієнта, а це мізер, зростання цін на 30відсотків. Це все вволить в мінус населення. В нас майже в кожної 3-4сім'ї є член сім'ї з онкологією- це катастрофа. Ці сім'ї несуть на собі весь фінансовий тягар на собі. Тому розслаблені може є, але я не думаю, що це більше 10% від популяції. В нас рецесивний тип суспільства, тобто пенсіонерів більше ніж молодняка. 20% території взагалі втрачено, тобто 1/5 населення без житла та прибутку. Тому деявол крижться в деталях. Населення економічно виснажено, економіка в нас в мінусі, от вчому причина. Система держави не пробує це стабілізувати, а поки тільки друкує гривню.
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11.08.2022 11:48 Ответить
Єрмак- рупор кремля в України! Ти маєш бути вбитий! Бажано символічно 24 серпня! Україні потрібна перемога, а не заморожений конфлікт на користь рф!!!!!!! А грітися поїдемо в Київ на банкову, за потреби!
Єрмак- ти вже всіх котелень координати в кремль передав??? ЗеЛох як діла????
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11.08.2022 10:44 Ответить
Зеленський: Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги Джерело:
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28.01.2023 22:54 Ответить
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