Налог на валюту, который инициирует власть, окажет негативное влияние на конкурентоспособность украинского бизнеса, – ЕВА

Законопроект о дополнительном сборе на импорт в объеме 10%, над которым сейчас работает Министерство финансов, идея неоднозначна. От его введения пострадает как украинский бизнес, продукция которого потеряет конкурентоспособность на мировом рынке, так и население, которому придется платить больше за товары и услуги.

Об этом заявила исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации (ЕВА) Анна Деревянко в комментарии Форбс, передает Цензор.НЕТ.

"Я уже неоднократно получала отзывы от членов нашей ассоциации, что продукция критического импорта и сырье в случае введения налога станут дороже для украинских производителей. Это будет негативно влиять на покупательную способность населения и конкурентоспособность компаний", - отметила Деревянко.

Похожей позиции придерживается член налогового комитета Нина Южанина: по ее прогнозам, введение такого налога может вообще остановить перерабатывающую промышленность. "10% от стоимости товара равна наценке, которую устанавливает производитель на свой товар. Вопрос: будет ли вообще после этого решения кому-то интересно импортировать товар или сырье и заниматься переработкой в Украине?" - отметила она.

Ранее инициативу о введении налога на валюту резко раскритиковал член президиума Совета Федерации работодателей Украины Александр Соколовский. Он заявил, что в случае введения этого решения Украину ждет очередной виток роста цен, победа контрабанды и окончательный обвал всей промышленности – ведь все предприятия используют в работе импортные комплектующие или же компоненты и сырье.

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