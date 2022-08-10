Налог на валюту, который инициирует власть, окажет негативное влияние на конкурентоспособность украинского бизнеса, – ЕВА
Законопроект о дополнительном сборе на импорт в объеме 10%, над которым сейчас работает Министерство финансов, идея неоднозначна. От его введения пострадает как украинский бизнес, продукция которого потеряет конкурентоспособность на мировом рынке, так и население, которому придется платить больше за товары и услуги.
Об этом заявила исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации (ЕВА) Анна Деревянко в комментарии Форбс, передает Цензор.НЕТ.
"Я уже неоднократно получала отзывы от членов нашей ассоциации, что продукция критического импорта и сырье в случае введения налога станут дороже для украинских производителей. Это будет негативно влиять на покупательную способность населения и конкурентоспособность компаний", - отметила Деревянко.
Похожей позиции придерживается член налогового комитета Нина Южанина: по ее прогнозам, введение такого налога может вообще остановить перерабатывающую промышленность. "10% от стоимости товара равна наценке, которую устанавливает производитель на свой товар. Вопрос: будет ли вообще после этого решения кому-то интересно импортировать товар или сырье и заниматься переработкой в Украине?" - отметила она.
Ранее инициативу о введении налога на валюту резко раскритиковал член президиума Совета Федерации работодателей Украины Александр Соколовский. Он заявил, что в случае введения этого решения Украину ждет очередной виток роста цен, победа контрабанды и окончательный обвал всей промышленности – ведь все предприятия используют в работе импортные комплектующие или же компоненты и сырье.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
холуї голосують
арахамія робе справи
катлета теж
татаров теж
єрмак керує
моня патріот, але не чує що його ...бут ближні його
дурак?
в долі?
не розуміє?
притворюється?
тепер вже ніхто нікуя не розуміє
допомога світу, заслуга добровольців та ЗСУ і не чия інша
Що далі?
ЗСУ надоїсть, чи мудаки заспокояться???
А значит в итоге. Цены на импорт выростут, люди обеднеют, а само государство получит шишь, а не этот налог. Плюс обонкротятся официальные обменники и проблемы начнутся у банков.
Люди, ауу, экономисты плеать! Опомнитесь! Остановитесь!
народ поверне "поцілунок"