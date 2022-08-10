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Налог на валюту, который инициирует власть, окажет негативное влияние на конкурентоспособность украинского бизнеса, – ЕВА

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Законопроект о дополнительном сборе на импорт в объеме 10%, над которым сейчас работает Министерство финансов, идея неоднозначна. От его введения пострадает как украинский бизнес, продукция которого потеряет конкурентоспособность на мировом рынке, так и население, которому придется платить больше за товары и услуги.

Об этом заявила исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации (ЕВА) Анна Деревянко в комментарии Форбс, передает Цензор.НЕТ.

"Я уже неоднократно получала отзывы от членов нашей ассоциации, что продукция критического импорта и сырье в случае введения налога станут дороже для украинских производителей. Это будет негативно влиять на покупательную способность населения и конкурентоспособность компаний", - отметила Деревянко.

Похожей позиции придерживается член налогового комитета Нина Южанина: по ее прогнозам, введение такого налога может вообще остановить перерабатывающую промышленность. "10% от стоимости товара равна наценке, которую устанавливает производитель на свой товар. Вопрос: будет ли вообще после этого решения кому-то интересно импортировать товар или сырье и заниматься переработкой в Украине?" - отметила она.

Ранее инициативу о введении налога на валюту резко раскритиковал член президиума Совета Федерации работодателей Украины Александр Соколовский. Он заявил, что в случае введения этого решения Украину ждет очередной виток роста цен, победа контрабанды и окончательный обвал всей промышленности – ведь все предприятия используют в работе импортные комплектующие или же компоненты и сырье.

Читайте также: Налог на покупку валюты - это диверсия против украинской экономики, - Соколовский

Автор: 

валюта (3074) Минфин (1556) налоги (3239)


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Топ комментарии
+16
Воровать и не краснея это единственное что у этой власти хорошо получается!!!! Очень надеюсь что вся эта шобла будет работать в каменоломнях, гранит добывать, вместе с наивеличайшим!!!!!
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10.08.2022 23:07
+14
Те, що постраждає населення, зеленій гидоті абсолютно начхати. Навіть навпаки, тільки гешефт - накрадуть на 10% більше.
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10.08.2022 23:04
+11
Это просто дополнительный налог, который приведет к еще большему обнищанию населения.
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10.08.2022 23:02
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10.08.2022 22:57 Ответить
дрон-камікадзе "ШЛЯШКО"?)))
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11.08.2022 09:19 Ответить
пекла, більше пекла - а то мало..! ски совкодрочні
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10.08.2022 22:59 Ответить
НЕ НУЖНО ВОРОВАТЬ !!! И денег хватит !!!
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11.08.2022 00:04 Ответить
Більше нічого не хочете? Вони крадуть якраз для того, щоб їм і вистачило. Розумний нарід сам, обираючи злодіїв у владу, сам дає згоду на життя у злиднях.
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11.08.2022 13:10 Ответить
Та їм абсолютно все рівно. У них бізнес це бюджет, нерухомість - інше для лохів
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10.08.2022 23:01 Ответить
Это просто дополнительный налог, который приведет к еще большему обнищанию населения.
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10.08.2022 23:02 Ответить
На те й населення, щоб бути у злиднях, тому населенням і поганяють, що не зробиш із Громадянським суспільством.
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11.08.2022 00:28 Ответить
Те, що постраждає населення, зеленій гидоті абсолютно начхати. Навіть навпаки, тільки гешефт - накрадуть на 10% більше.
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10.08.2022 23:04 Ответить
кто этот налог будет платить...пол страны в бегах и окупации лучшая часть общества на фронте...
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10.08.2022 23:06 Ответить
Оставшееся население. У нас ведь сейчас очень много товаров за валюту. Весь объем ГСМ, например, завозится с Европы.
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10.08.2022 23:09 Ответить
I ті хто на фронті теж заплатять. Хто хоть щось купує імпортне заплатить.
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10.08.2022 23:47 Ответить
Заплатят все. Подорожает доставка из-за стоимости ГСМ.
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11.08.2022 00:12 Ответить
Воровать и не краснея это единственное что у этой власти хорошо получается!!!! Очень надеюсь что вся эта шобла будет работать в каменоломнях, гранит добывать, вместе с наивеличайшим!!!!!
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10.08.2022 23:07 Ответить
Застєнчівий ворюга Альхен крав, але все одно червонів. )))

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10.08.2022 23:32 Ответить
Нині український бізнес - як отой бізон індіанський: доки жив був на волі, хоч і впольований, одначе - рідними індіанцями з племенів задля джрачки їхньої та ще й якось животів, навіть залюбки плодився. А от як прибульці-конквісти зі старого світу на прерії вдерлися з вогнепалами та на конях - нараз пошматували не лишень бичків, а й рідненьких для них останніх з могікан. ???
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10.08.2022 23:12 Ответить
шо ще за податок? якийсь есесер влаштували
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10.08.2022 23:14 Ответить
владі глибоко пох..й на всіх нас
холуї голосують
арахамія робе справи
катлета теж
татаров теж
єрмак керує
моня патріот, але не чує що його ...бут ближні його
дурак?
в долі?
не розуміє?
притворюється?
тепер вже ніхто нікуя не розуміє
допомога світу, заслуга добровольців та ЗСУ і не чия інша
Що далі?
ЗСУ надоїсть, чи мудаки заспокояться???
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10.08.2022 23:44 Ответить
Єдина країна у світі,де при владі інородці,то буде добре тільки їм,всім іншим срака.
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10.08.2022 23:47 Ответить
Коломойський вивів (украв) 5,7 мільярда доларів тільки через одну структуру - Приват. І він не один такий.
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10.08.2022 23:52 Ответить
Тре добити напівживу економіку, зебіли розумніші не стали
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11.08.2022 00:09 Ответить
тупін придьотъ, парядак наведьот
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11.08.2022 00:32 Ответить
Гетьманцев, а слабо налог в 25 пр-в, а то 10 как-то несерьёзно!
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11.08.2022 00:35 Ответить
Да объясните этим убогим и оторванным от реальности, что такая мера государству ничего не даст и только обеднеют люди. Так как повысятся цены на импорт. А валюту население будет покупать не в банках и обменниках как раньше, а у менял знакомых, которых хрен проследишь. Вот валютчик снова расцветут и будут ходить в золоте, как в 90-х. Но у них валюта будет дешевле.
А значит в итоге. Цены на импорт выростут, люди обеднеют, а само государство получит шишь, а не этот налог. Плюс обонкротятся официальные обменники и проблемы начнутся у банков.
Люди, ауу, экономисты плеать! Опомнитесь! Остановитесь!
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11.08.2022 01:16 Ответить
В умовах війни, коли фізично в країні знищено величезну кількість різних підприємств, є велика кількість внутрішніх біженців, і нестачу й дефіцит тих товарів, які раніше вироблялись в Україні доводиться перекривати імпортном, коли волонтери що допомагають фронту купують всього на десятки мільйонів у.о. хтось хоче ввести такий податок то є два варіанти: 1) просто розумово відсталі; 2) агентура ворога - яка хоче дестабілізувати країну. Другий варіант ймовірніший, тому не зрозуміло чому тих хто "штовхає" такі пропозиції не перевіряє військова контр розвідка...
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11.08.2022 04:35 Ответить
Ще... автори цьої законотворчої бредятини сто процентів "заслані козачки" бо вони не з України, або їм по 8 років і вони не пам'ятають як держава не одноразово підривала у громадян довіру до національної валюти. Коли долар коштував 4.6 грн., а за день став 8, вдруге, коли коштував 8.2 а потім став 25. Яка може бути довіра у простих громадян до національної валюти???????????? Хтось ставав мільярдерами, а хтось йшов в петлю через кредити на житло і т.д. в валюті. Військова контр розвідка, де належна реакція???????????????????????????????????????????????????????????????????
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11.08.2022 04:44 Ответить
зеідери у всій своїй красі в любові до народу
народ поверне "поцілунок"
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11.08.2022 08:40 Ответить
Таке враження, що санкції наклали на Україну, а не на Росію. Податок на валюту для того, щоб в Україну ніщо не завозилось. В державі нічого не виробляється, варто зайти і глянути в епіцентр, а в період війни і поготів. Давайте, ми ще приб'ємо цим податком людей, які і так бідніють щодня, і ледве знаходять гроші, все важче і важче, щоб відправити допомогу на фронт.
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11.08.2022 09:03 Ответить
Таким "глибоким" (в сенсі глибоко спотвореним) знанням економіки слуг навчили в Трускавці, до речі їх вчив Милованов, якого "ніколи не цікавила Україна", і певен, що вчив "нєбєзвозмєздно"...
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11.08.2022 09:20 Ответить
 
 