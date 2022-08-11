Британия передаст Украине еще три установки РСЗО и ракеты к ним, - Уоллес
В настоящее время страна уже предоставила три пусковые установки, похожие на американские системы HIMARS. Они используют такие же ракеты с дальностью до 80 км.
Как информирует Цензор.НЕТ, министр обороны Бен Уоллес подтвердил BBC, что теперь он отправит Украине еще три пусковые установки, а также "значительное" количество запускаемых ракет.
В Копенгагене на международной конференции с союзниками, обещающими продолжать военную и финансовую поддержку Украины, Воллес заявил, что это высокоточное оружие уже помогает Украине нацеливаться на российские поставки боеприпасов и командные центры.
Он сказал, что Британия "очень довольна" тем, как Украина использует ракетные установки, уже предоставленные Западом. По его словам, украинские силы показали, что они гораздо лучше различают, какие цели поражать, чтобы у них быстро не закончились боеприпасы. Воллес отметил, что это часть перехода Украины от использования старого оружия советской эпохи к современному оружию НАТО.
"Наша непрерывная поддержка направляет очень четкое сообщение: Британия и международное сообщество остаются против этой незаконной войны и будут стоять бок о бок, оказывая оборонную военную помощь Украине, чтобы помочь ей защититься от вторжения Путина", - отметил британский министр.
Напомним, первые британские реактивные системы залпового огня М270 прибыли в Украину в июле. Система M270 может поражать цели на расстоянии примерно 80 км.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
@ Sharp`s
"Ждёт Севастополь, ждут Мытищи, ждёт Кронштадт…"
M31 - унитарная ОФ версия М30 с 90кг взрывчатки, дальность 70+км. М31А1 - дальнейшее развитие модификации М31.
М31А2 (XM404) - развитие А1 с дальностью до 150км, должно стать на вооружение в 2022г.,
(и боеприпасиков по-больше)
дякуємо!
https://twitter.com/owl_ok/status/1557449164073598982 41 мин
У Донецьку вибухнув склад з Добрим Шубіном
Боженька бомбіт глитаїв-колаборантів не гірше Хімери -
нещодавно Озно згорів майже під пень, сьогодні - Леруа-Марлен....
Неужели!? Дык то с 2014 года по всему DumbAss
https://iz.ru/1377985/2022-08-10/obstrel-donetckogo-pivzavoda-so-storony-vfu-sprovotciroval-avariiu-na-ammiakoprovode?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop После обстрела Донецкого пивзавода со стороны ВФУ произошла авария на аммиакопроводе
бо той аміакопровід йшов з пивзавода
Можно продолжать
M26: 32 км
M26A1/A2: 45 км
M30/31: 84 км
GMLRS+: 120 км
ATACMS: 165 - 300 км.
Не треба нічого "нагадувати". Просто давайте новину...
М31А2 (XM404) - розвиток А1 з дальністю до 150км, повинен стати на озброєння в 2022 р.
M26A1/A2 - ці ракети були відправлені на утилізацію через 5%/4% нерозривів касетних снарядів.
Це буде покруче а нiж камiння з неба, тому що це вже не камiння а *******.
Вспоминается нытьё зрадое..в когда первые четыре установки прибыли в Украину в конце июня...