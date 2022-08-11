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Новости Война
17 151 40

Британия передаст Украине еще три установки РСЗО и ракеты к ним, - Уоллес

рсзв,м270

В настоящее время страна уже предоставила три пусковые установки, похожие на американские системы HIMARS. Они используют такие же ракеты с дальностью до 80 км.

Как информирует Цензор.НЕТ, министр обороны Бен Уоллес подтвердил BBC, что теперь он отправит Украине еще три пусковые установки, а также "значительное" количество запускаемых ракет.

В Копенгагене на международной конференции с союзниками, обещающими продолжать военную и финансовую поддержку Украины, Воллес заявил, что это высокоточное оружие уже помогает Украине нацеливаться на российские поставки боеприпасов и командные центры.

Он сказал, что Британия "очень довольна" тем, как Украина использует ракетные установки, уже предоставленные Западом. По его словам, украинские силы показали, что они гораздо лучше различают, какие цели поражать, чтобы у них быстро не закончились боеприпасы. Воллес отметил, что это часть перехода Украины от использования старого оружия советской эпохи к современному оружию НАТО.

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"Наша непрерывная поддержка направляет очень четкое сообщение: Британия и международное сообщество остаются против этой незаконной войны и будут стоять бок о бок, оказывая оборонную военную помощь Украине, чтобы помочь ей защититься от вторжения Путина", - отметил британский министр.

Напомним, первые британские реактивные системы залпового огня М270 прибыли в Украину в июле. Система M270 может поражать цели на расстоянии примерно 80 км.

Автор: 

Великобритания (5018) оружие (10257) ВСУ (6681) Уоллес Бен (185) РСЗО (201)


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Топ комментарии
+32
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10.08.2022 23:14 Ответить
+28
какие ракеты дадут, на такое расстояние и будут поражать цели. Дадут М31А2 - будут лететь на 150 км, дадут М57 - будут лететь на 300 км. Это от британского прапорщика зависит - какие он ракеты со своего склада отгрузит.
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10.08.2022 23:09 Ответить
+26
Cпасибо
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10.08.2022 23:05 Ответить
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Cпасибо
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10.08.2022 23:05 Ответить
Дякуємо!
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11.08.2022 13:04 Ответить
«а також "значну" кількість ракет, які вони запускають.» - 🔥🔥🔥
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10.08.2022 23:09 Ответить
какие ракеты дадут, на такое расстояние и будут поражать цели. Дадут М31А2 - будут лететь на 150 км, дадут М57 - будут лететь на 300 км. Это от британского прапорщика зависит - какие он ракеты со своего склада отгрузит.
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10.08.2022 23:09 Ответить
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10.08.2022 23:14 Ответить
Тут люди трошки підредагували.
@ Sharp`s
"Ждёт Севастополь, ждут Мытищи, ждёт Кронштадт…"
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11.08.2022 10:30 Ответить
М31А2 имеет такую же дальность что и М31 и М31А1 - 84 км. Пересмотри Википедию.
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10.08.2022 23:21 Ответить
не читай росийскую википедию - они тебя всегда будут вводить в заблуждение и мелко манипулировать фактами.
M31 - унитарная ОФ версия М30 с 90кг взрывчатки, дальность 70+км. М31А1 - дальнейшее развитие модификации М31.
М31А2 (XM404) - развитие А1 с дальностью до 150км, должно стать на вооружение в 2022г.,
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10.08.2022 23:52 Ответить
спасибо!
(и боеприпасиков по-больше)
дякуємо!
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10.08.2022 23:10 Ответить
Сич Авдія@owl_ok

https://twitter.com/owl_ok/status/1557449164073598982 41 мин

У Донецьку вибухнув склад з Добрим Шубіном
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10.08.2022 23:12 Ответить
https://lenta.ru/news/2022/08/10/lerua/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop а В Москве вспыхнул пожар в магазине «Леруа Мерлен»

Боженька бомбіт глитаїв-колаборантів не гірше Хімери -
нещодавно Озно згорів майже під пень, сьогодні - Леруа-Марлен....
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10.08.2022 23:18 Ответить
Озон
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10.08.2022 23:19 Ответить
https://www.stopcor.org/ukr/section-uanews/news-v-donetsku-bavovna-vluchannya-v-pivzavod-10-08-2022.html
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10.08.2022 23:20 Ответить
Йохарний бабай - тепер вони вимушені будуть перейти на склад з брагою!
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11.08.2022 00:11 Ответить
...у Калінінському районі Донецька стоїть неприємний запах....
Неужели!? Дык то с 2014 года по всему DumbAss
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11.08.2022 00:16 Ответить
генерал Москаль був правий- орки пьють мочу замість пива

https://iz.ru/1377985/2022-08-10/obstrel-donetckogo-pivzavoda-so-storony-vfu-sprovotciroval-avariiu-na-ammiakoprovode?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop После обстрела Донецкого пивзавода со стороны ВФУ произошла авария на аммиакопроводе

бо той аміакопровід йшов з пивзавода
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11.08.2022 01:58 Ответить
Це доьбре чим більше такої техніки тим краще.Лупашити орків не втративши жодного бійця на дистанції.
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10.08.2022 23:16 Ответить
Доволен работой по авиабазе

Можно продолжать
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10.08.2022 23:18 Ответить
Наші умільці склепали щось краще. Як доказ удари по Криму.
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10.08.2022 23:21 Ответить
Редакція цензор.нет., давайте, я вам "нагадаю", що в залежності від типу ракет ці РСЗВ можуть пуляти на:
M26: 32 км
M26A1/A2: 45 км
M30/31: 84 км
GMLRS+: 120 км
ATACMS: 165 - 300 км.

Не треба нічого "нагадувати". Просто давайте новину...
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10.08.2022 23:59 Ответить
M30A2 (XM403) - розвиток А1 з дальністю до 150км, повинен стати на озброєння в 2022 р
М31А2 (XM404) - розвиток А1 з дальністю до 150км, повинен стати на озброєння в 2022 р.

M26A1/A2 - ці ракети були відправлені на утилізацію через 5%/4% нерозривів касетних снарядів.
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11.08.2022 00:22 Ответить
Это просто праздник какой-то! 25 штук в сумме уже, нот бэд.
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10.08.2022 23:59 Ответить
Итого - 27 юнитов. Пятнадцать колесных и двенадцать гусеничных, из расчета ракет MFOM получается залп на 234 ракеты.
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11.08.2022 00:05 Ответить
Як може буть 15 якщо кожен раз надавали по 4? Тай гусеничних меньш - 3 німці надали, та 6 (про останні 3 у цій новині) брити.
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11.08.2022 00:42 Ответить
вы просто сбились со счета.
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11.08.2022 00:51 Ответить
Я теж вже заплутався ☺
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11.08.2022 09:47 Ответить
Thank you, Sirs!!!
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11.08.2022 00:20 Ответить
Крим завмер в очiкуваннi курортного сезону БАВОВНИ
Це буде покруче а нiж камiння з неба, тому що це вже не камiння а *******.
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11.08.2022 00:23 Ответить
Доброго вечора, кацапи.
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11.08.2022 00:40 Ответить
бавовнороби також готуються
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11.08.2022 01:12 Ответить
Thanks
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11.08.2022 00:24 Ответить
Свято наближаеться дякую
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11.08.2022 01:10 Ответить
Украина становиться все сильнее, а Россия все слабее!!! Так и должно быть! Мир разумный сражается с миром дикарей и тут очевидно, что цивилизованный мир с мозгами победит армию дикарей!
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11.08.2022 03:21 Ответить
Боже-бережи королеву...
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11.08.2022 05:43 Ответить
Вот это братские народы, которые помогают в трудную минуту, а не те руснявые упыри и подонки
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11.08.2022 05:52 Ответить
God Save The Queen !!!
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11.08.2022 09:19 Ответить
Итого минимум 25, 16 Хаймарсов + 9 МЛРС270... Это уже сила.
Вспоминается нытьё зрадое..в когда первые четыре установки прибыли в Украину в конце июня...
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11.08.2022 10:04 Ответить
Ракетки-конфетки, очень нужны)
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11.08.2022 10:07 Ответить
 
 