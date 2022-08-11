Британия передаст Украине еще три установки РСЗО и ракеты к ним, - Уоллес

В настоящее время страна уже предоставила три пусковые установки, похожие на американские системы HIMARS. Они используют такие же ракеты с дальностью до 80 км.

Как информирует Цензор.НЕТ, министр обороны Бен Уоллес подтвердил BBC, что теперь он отправит Украине еще три пусковые установки, а также "значительное" количество запускаемых ракет.

В Копенгагене на международной конференции с союзниками, обещающими продолжать военную и финансовую поддержку Украины, Воллес заявил, что это высокоточное оружие уже помогает Украине нацеливаться на российские поставки боеприпасов и командные центры.

Он сказал, что Британия "очень довольна" тем, как Украина использует ракетные установки, уже предоставленные Западом. По его словам, украинские силы показали, что они гораздо лучше различают, какие цели поражать, чтобы у них быстро не закончились боеприпасы. Воллес отметил, что это часть перехода Украины от использования старого оружия советской эпохи к современному оружию НАТО.

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"Наша непрерывная поддержка направляет очень четкое сообщение: Британия и международное сообщество остаются против этой незаконной войны и будут стоять бок о бок, оказывая оборонную военную помощь Украине, чтобы помочь ей защититься от вторжения Путина", - отметил британский министр.

Напомним, первые британские реактивные системы залпового огня М270 прибыли в Украину в июле. Система M270 может поражать цели на расстоянии примерно 80 км.