Спутниковые снимки подтверждают уничтожение 9 самолетов рашистов на аэродроме в оккупированном Крыму, - СМИ. ФОТО
Согласно спутниковым данным, в результате взрывов на военном аэродроме возле Новофедоровки в оккупированном Крыму рашисты потеряли 9 самолетов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Схемы.
"На фото сервиса Planet Labs можно увидеть, что не вся авиатехника РФ "пережила" 9 августа, когда на полигоне прогремела серия взрывов. На снимке видны места поражения. На них, по нашим подсчетам, до взрывов дислоцировались 9 самолетов. Среди них – истребители типа Су-30СМ и бомбардировщики Су-24М", - говорится в сообщении.
О том, что на военном аэродроме Саки было уничтожено именно такое количество самолетов РФ, ранее сообщило командование Воздушных сил ВСУ.
Напомним, 9 августа в оккупированном Крыму раздавались громкие взрывы со стороны российской авиабазы в Новофедоровке.
В России заявили, что взорвался авиационный боеприпас и огневого поражения якобы не было. Минобороны Украины "не может установить причину возгорания" на аэродроме оккупантов в украинском Крыму, но усиленно рекомендует им изучать правила противопожарной безопасности и не курить в неустановленных местах.
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина обязательно вернет оккупированный Крым, а российская война должна закончиться на полуострове, где и началась в 2014 году.
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Нужно продолжить славную традицию и затопить корабли черноморского флота прямо в бухтах.
Кстати, Конашенкову не придется придумывать истории с детонацией снарядов или нарушением техники пожарной безопасности. Достаточно будет сообщить, что в Севастополе произошло самозатопление кораблей согласно славной традиции.
По предварительной версии, утечка аммиака произошла из-за «прилета» в емкость с химическим веществом на Донецком пивзаводе.
Жителям Донецка рекомендуется дышать через ватно-марлевые повязки, смоченные 5-процентным раствором лимонной или уксусной кислоты, а также не открывать окна.
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уявіть інше. територія встелена залізобетонними плитами. якщо якась бімба створює вирву діаметром приблизно з 10м, то не важко здогадатись кули полетіли уламки бетону та арматури... і який обсяг цих уламків...
тому що:
https://images.unian.net/photos/2016_09/1473409193-3507-skrinshot-s-video.jpg
43 хвардейский істрєбітєльний авіаполк відправився за рускім карабльом повним складом...
📍8 самолетов СУ-27
📍6 вертолетов МІ-8,
📍5 самолетов СУ-24
📍4 самолета СУ-30М
📍1 самолет ІЛ-20RT
📍Уничтожено 4 склада с БК
Как то так
Я думаю, що все що було внизу фотки (не в капонірах) можна сміливо "мінусувати"--відео з парковки на 400 м від взльотки показують що ударна хвиля розфігачила просто все. Там ще три зправа внизу теж рядком стояли-і один каркас з 3х видно на другій фотці.
Так що скоріш за все, нельотні усі 14-16 "пташок". Але "в ноль" згоріло саме 9ть, тому їх і рахують.
пункту приймання металобрухту
https://twitter.com/dmitriypaut/status/1557453725425434624 1 ч
Вот вам фоточки с крымского аэродрома,и не вякайте про Азовцев!
Ну и что,что их только мёртвыми возвращают, Зелемскай вам их обещал вернуть,вот и возвращает!
Як сказав класік:
-Рождйоний ползать
в ногах Фуйла
-Летать не может