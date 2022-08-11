Спутниковые снимки подтверждают уничтожение 9 самолетов рашистов на аэродроме в оккупированном Крыму, - СМИ. ФОТО

Согласно спутниковым данным, в результате взрывов на военном аэродроме возле Новофедоровки в оккупированном Крыму рашисты потеряли 9 самолетов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Схемы.

"На фото сервиса Planet Labs можно увидеть, что не вся авиатехника РФ "пережила" 9 августа, когда на полигоне прогремела серия взрывов. На снимке видны места поражения. На них, по нашим подсчетам, до взрывов дислоцировались 9 самолетов. Среди них – истребители типа Су-30СМ и бомбардировщики Су-24М", - говорится в сообщении.

О том, что на военном аэродроме Саки было уничтожено именно такое количество самолетов РФ, ранее сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

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Напомним, 9 августа в оккупированном Крыму раздавались громкие взрывы со стороны российской авиабазы в Новофедоровке.

В России заявили, что взорвался авиационный боеприпас и огневого поражения якобы не было. Минобороны Украины "не может установить причину возгорания" на аэродроме оккупантов в украинском Крыму, но усиленно рекомендует им изучать правила противопожарной безопасности и не курить в неустановленных местах.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина обязательно вернет оккупированный Крым, а российская война должна закончиться на полуострове, где и началась в 2014 году.