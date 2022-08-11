Оккупанты потеряли на аэродроме в Крыму не девять, а гораздо больше самолетов, - Воздушные Силы ВСУ. ФОТО
Спутниковые снимки свидетельствуют, что после взрывов на аэродроме в оккупированном Крыму демилитаризовано не девять, а гораздо больше российских самолетов.
Об этом сообщает командование Воздушных Сил ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Спутниковые снимки украинского военного аэродрома "Саки" в Крыму. ДО и ПОСЛЕ "внештатной ситуации".
Как видим, там не девять, а гораздо больше демилитаризованных российских самолетов!", - говорится в сообщении.
Напомним, 9 августа в оккупированном Крыму раздавались громкие взрывы со стороны российской авиабазы в Новофедоровке.
В России заявили, что взорвался авиационный боеприпас и огневого поражения якобы не было. Минобороны Украины "не может установить причину возгорания" на аэродроме оккупантов в украинском Крыму, но усиленно рекомендует им изучать правила противопожарной безопасности и не курить в неустановленных местах.
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина обязательно вернет оккупированный Крым, а российская война должна закончиться на полуострове, где и началась в 2014 году.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://www.youtube.com/watch?v=***********
Орден на ...уй ему ну и обнимашки.
https://twitter.com/i/status/1557221135321911297
противник на АБ в Новофедорівці втратив:
- 11-12 літальних апаратів знищені повністю (за німецькою термінологію - "пошкодженні більше як на 75%")
- ще, принамйні 5-6 ЛА пошкоджені у діапазоні 50-60%...
про знищену інфраструктуру АБ (спеціальні та звичайні будівлі), аеродромне обладнання та спецтехніку, запаси авіа-***********, авіаційних, спеціальних та звичайних ПММ я навіть не кажу...
судячі по фото, там горіло та детонувало усе що могло та "не могло"...навіть не уявляю собі долю тих російських військовослужбовців, які опинилися нехай навіть не в епіцентрі цієї "курительной детонации"... а просто "вблизи"
Ничо так покурили...
проте невідомо куди долетіли
Нет информаии, усовершенствовались ли суббоеприпасы M74 с применением технологии TGSM, ну или SADARM - не знаю. Возможно, там могли прилететь и MGM164В с суббоеприпасами ВАТ - это залужныйегознает... А со времен "Бури в пустыне" ВАТы уже совершенствовались, но подобных "натурных" испытаний не было - только по металлолому в Неваде. Усовершенствование боевого элемента тогда получило название P3I BAT. Он является модернизированной версией BAT, которая сохраняет все основные физические характеристики и размеры. Изменения коснулись, преимущественно, набора поражаемых целей. Появилась возможность поражать бронированные цели, как подвижные, так и статичные, разнотемпературные цели. Также изменения претерпела электронная начинка BAT. Датчики стали менее чувствительными к сложным погодным условиям и средствам радиоэлектронной борьбы.
Поражение цели происходит в следующей последовательности:
Внутри отсека с боевыми элементами находится специальный воздушный мешок. При переходе ракеты через апогей происходит подача давления в воздушный мешок и происходит разделение BAT. Разделение может происходить на дозвуковых и сверхзвуковых скоростях. BAT стабилизирует свое движение закручиваясь вокруг оси симметрии, затем снижает скорость при помощи своих средств. После всех предварительных механических операций в дело вступает программное обеспечение. Происходит селекция целей. Каждый из BAT работает по своему заранее определенному сектору, на который разбита вся площадь поражения. После разбора целей происходит преследование и поражение при помощи современной тандемной кумулятивной боевой части.
Есть информация, что некоторые BAT оснащались GP - передатчиками и видеооборудованием для получения информации с поля боя.
Щитаю, что в Саках прошли успешные испытания, "мамулечки" подтвержают
Дякуємо захисникам та розробникам конструкторам які зберегли Стугну , Богдану та мабуть ще й Грім ( бо кажуть що Грім зробив цю справу в Криму ). Дякуєм також захисникам України за неймовірну працю ! Низький уклін вам !
З добрим вутром, пані та панове бандерівці і русофоби!
У підлогу сьомої ранку збирався вже йти спати. І тут раптом бачу ОЦЕ. Спробував...
07:13. У навушниках мявукання, на екрані сліди котиків. Спати? Та ну нахій.
Віримо ЗСУ!
Бо настільки тупий, що не може відповідати за свої вчинки?
невменяемый?
так и ты, животное, зачем крысюка с гитлером "срав.нило"? кривляется тут
А ти, ****, сидиш під час війни зі світлом, інтернетом, бензином і гавкаєш.
Також пишуть що ще 5 літаків пішли на злет:
Eliot Higgins
Looking around the airbase on the August 10th imagery there appears to be at least 5 aircraft taxiing towards the runway, guess they decided it was time to clear out.
Видается як попередили перед самою атакою!
Нашим треба шукати високопоставленного шпигуна!
Нововоронежская АЭС...Смоленская...
На аэродроме в Новофедоровке, который был уничтожен массированным ракетным ударом, хранились, завезенные в 2015-м году, ядерные боеголовки!"- цитата кавказцентр
📍8 самолетов СУ-27
📍6 вертолетов МІ-8,
📍5 самолетов СУ-24
📍4 самолета СУ-30М
📍1 самолет ІЛ-20RT
📍Уничтожено 4 склада с БК
С нетерпением https://t.me/UAonlii/34909 ждем обновленную статистику об уничтоженной технике 😏
https://t.me/+PrLok3ySBnljZWMy 🇺🇦Украина Online