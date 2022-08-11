Оккупанты потеряли на аэродроме в Крыму не девять, а гораздо больше самолетов, - Воздушные Силы ВСУ. ФОТО

Спутниковые снимки свидетельствуют, что после взрывов на аэродроме в оккупированном Крыму демилитаризовано не девять, а гораздо больше российских самолетов.

Об этом сообщает командование Воздушных Сил ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Спутниковые снимки украинского военного аэродрома "Саки" в Крыму. ДО и ПОСЛЕ "внештатной ситуации".





Также читайте: В ОП людям ежедневно морочат головы контрнаступлением. Это ложь, - Корбан





Как видим, там не девять, а гораздо больше демилитаризованных российских самолетов!", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Последствия сегодняшнего обстрела Бахмута рашистами из РСЗО. ФОТОрепортаж

Напомним, 9 августа в оккупированном Крыму раздавались громкие взрывы со стороны российской авиабазы в Новофедоровке.

В России заявили, что взорвался авиационный боеприпас и огневого поражения якобы не было. Минобороны Украины "не может установить причину возгорания" на аэродроме оккупантов в украинском Крыму, но усиленно рекомендует им изучать правила противопожарной безопасности и не курить в неустановленных местах.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина обязательно вернет оккупированный Крым, а российская война должна закончиться на полуострове, где и началась в 2014 году.