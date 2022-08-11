В Мелитополе был слышен взрыв, предварительно горит здание сервисного центра МВД, которое захватили рашисты, - мэр Федоров
В оккупированном Мелитополе был слышен громкий взрыв, предварительно горит здание, в котором оккупанты открыли "орган по выдаче фейковых документов на авто".
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Пока зафиксирован громкий взрыв, который слышали во всех районах. По предварительной информации, горит здание сервисного центра МВД, которое захватили рашисты. Оккупанты с пафосом открыли там свой очередной псевдоорган по выдаче фейковых документов на авто. Даже успели сделать ремонт. К счастью, их планы буквально взорваны", - написал Федоров в телеграм-канале.
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+21 Amber
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+9 Andy S #414870
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все навкруги горить 🔥🔥🔥вибухає , кінцівки орків розлітаються навкруги , ну зовсім стало не по - домашньому
Это Белорусский аэродром.
Ждём детальной информации.
Источник (https://t.me/Hajun_BY)
https://www.youtube.com/watch?v=IswfPZRVq8c