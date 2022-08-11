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Новости Война
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В Мелитополе был слышен взрыв, предварительно горит здание сервисного центра МВД, которое захватили рашисты, - мэр Федоров

мелітополь

В оккупированном Мелитополе был слышен громкий взрыв, предварительно горит здание, в котором оккупанты открыли "орган по выдаче фейковых документов на авто".

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Пока зафиксирован громкий взрыв, который слышали во всех районах. По предварительной информации, горит здание сервисного центра МВД, которое захватили рашисты. Оккупанты с пафосом открыли там свой очередной псевдоорган по выдаче фейковых документов на авто. Даже успели сделать ремонт. К счастью, их планы буквально взорваны", - написал Федоров в телеграм-канале.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Мелитопольские партизаны "повредили" готовивший псевдореферендум штаб "Единой России" - мэр Федоров. ФОТО

Автор: 

взрыв (6799) Мелитополь (615) Запорожская область (3191) Федоров Иван (469)


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Топ комментарии
+21
Якось не комфортно себе стали почувати русоФашисти на нашій землі ,
все навкруги горить 🔥🔥🔥вибухає , кінцівки орків розлітаються навкруги , ну зовсім стало не по - домашньому
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11.08.2022 00:46 Ответить
+13
Поступает информация, что в районе аэродрома «Зябровка» слышны взрывы и видны вспышки.

Это Белорусский аэродром.
Ждём детальной информации.

Источник (https://t.me/Hajun_BY)
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11.08.2022 00:53 Ответить
+9
Мелитополь - это Украина!

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11.08.2022 03:28 Ответить
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11.08.2022 00:38 Ответить
Бавовна! Це швидше бавовняна іабрика, а не сервісний центр! Або сховище ватних тампонів на бавовняній основі. 😁.
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11.08.2022 00:41 Ответить
🇷🇺💩👿💥💥💥🔥🔥🔥Горить у пеклI РАШИСТИ -ОККУПАНТИ ☠️
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11.08.2022 10:02 Ответить
кто-то сумку под лестницей на первом этаже "забыл".
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11.08.2022 00:44 Ответить
Якось не комфортно себе стали почувати русоФашисти на нашій землі ,
все навкруги горить 🔥🔥🔥вибухає , кінцівки орків розлітаються навкруги , ну зовсім стало не по - домашньому
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11.08.2022 00:46 Ответить
Поступает информация, что в районе аэродрома «Зябровка» слышны взрывы и видны вспышки.

Это Белорусский аэродром.
Ждём детальной информации.

Источник (https://t.me/Hajun_BY)
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11.08.2022 00:53 Ответить
Смерть кацапським окупантам!
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11.08.2022 01:01 Ответить
Мені нравіцця як люді бігають суетяться

https://www.youtube.com/watch?v=IswfPZRVq8c
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11.08.2022 02:22 Ответить
Мелитополь - это Украина!

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11.08.2022 03:28 Ответить
Підірваний штаб ЕДИНОЙ РОССИИ , де готувалися до проведення "рефернудму"-Самий Сок
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11.08.2022 06:33 Ответить
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11.08.2022 09:58 Ответить
 
 