Россия оккупировала месторождения Украины стоимостью 12 триллионов долларов, - The Washington Post
По данным The Washington Post, природные ресурсы Украины на сумму не менее 12,4 триллионов долларов сейчас находятся под контролем российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Как отмечает издание, сейчас на контролируемых Россией территориях находится 63% угольных месторождений Украины, 11% месторождений нефти и 33% месторождений важных полезных ископаемых, включая литий.
Кроме того, Россия имеет доступ к месторождениям нефти, газа, известняка, титановой руды, урана, золота, циркониевой руды и стронция.
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дорогувато нам ці "дороги" обійшлись....
Вона не вiдступить
посол Китаю в Москві Чжан ******** в інтерв'ю російському агентству ТАСС, цитує https://www.reuters.com/world/china-calls-us-main-instigator-ukraine-crisis-2022-08-10/ Reuters
"Як ініціатор і головний винуватець української кризи, Вашингтон, вводячи безпрецедентні всеосяжні санкції проти Росії, продовжує постачати озброєння та військову техніку в Україну", - сказав посол.
"Їхня (США - ред.) кінцева мета - виснажити і розчавити Росію тривалою війною і кийком санкцій", - додав Чжан ********.
Видання зазначає, що слова посла схожі на одне з виправдань Росії щодо її вторгнення в Україну, яке призвело до тисяч смертей і спустошення цілих міст, а також змусило понад чверть населення покинути свої домівки.
Вони ще довго протримаються у своїх Нижніх та Верхніх Мухосранськах підтираючи дупи лопухами.
На жаль.
накласти мапу вторгнення,
то вас очікує великий сюрприз.
Асфальт був Не для нас.
Зелені ж не просто так прийшли до влади.
https://twitter.com/i/status/1557308936319127552
1. Для газу треба знищити половину сіл тай доя інших родовищ...
На це поки не готова була йти Україна,..
Путіну все одно він якраз і винищив по карті ті села і міста де йому потрібно потім видобувати,..
Washington Post ятак розумію надав спутникову інформацію для того щоб світ розумів справжню мету Путіна...
Корисні копалини і ядерна зброя - дві причини, чому з рашкою ще розмовляють.
Об этом писал вождь мирового говна в.и.чЛенин задолго до Первой мировой войны...
Кажись в 29 Томе своих макулатурные сочинений... для Шариковых рабZeи...
Стадо мавзолейное...а шош такое?все Есть..и ни фига НЕТ...?😂🤣