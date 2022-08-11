Россия оккупировала месторождения Украины стоимостью 12 триллионов долларов, - The Washington Post

По данным The Washington Post, природные ресурсы Украины на сумму не менее 12,4 триллионов долларов сейчас находятся под контролем российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Как отмечает издание, сейчас на контролируемых Россией территориях находится 63% угольных месторождений Украины, 11% месторождений нефти и 33% месторождений важных полезных ископаемых, включая литий.

Кроме того, Россия имеет доступ к месторождениям нефти, газа, известняка, титановой руды, урана, золота, циркониевой руды и стронция.

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