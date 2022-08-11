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Новости Война
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Россия оккупировала месторождения Украины стоимостью 12 триллионов долларов, - The Washington Post

По данным The Washington Post, природные ресурсы Украины на сумму не менее 12,4 триллионов долларов сейчас находятся под контролем российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Как отмечает издание, сейчас на контролируемых Россией территориях находится 63% угольных месторождений Украины, 11% месторождений нефти и 33% месторождений важных полезных ископаемых, включая литий.

Кроме того, Россия имеет доступ к месторождениям нефти, газа, известняка, титановой руды, урана, золота, циркониевой руды и стронция.

Россия оккупировала месторождения Украины стоимостью 12 триллионов долларов, - The Washington Post 01

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Автор: 

оккупация (10190) месторождение (42)


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Топ комментарии
+27
Тому і напали щоб пограбувати
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11.08.2022 01:29 Ответить
+21
Якщо на мапу великого будівництва
накласти мапу вторгнення,
то вас очікує великий сюрприз.

Асфальт був Не для нас.
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11.08.2022 02:12 Ответить
+16
але якщо б ми витрачали гроші на армію, тоді не могли будувати стільки доріг

дорогувато нам ці "дороги" обійшлись....
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11.08.2022 01:54 Ответить
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Тому і напали щоб пограбувати
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11.08.2022 01:29 Ответить
але якщо б ми витрачали гроші на армію, тоді не могли будувати стільки доріг

дорогувато нам ці "дороги" обійшлись....
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11.08.2022 01:54 Ответить
щоб пограбувати треба ще багато вкласти в розробку, а вони цього не можуть і не зроблять, просто щоб не дати Україні, бо Україна стала багатшою за них і втратили б взагалі контроль.
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11.08.2022 08:03 Ответить
рабсія - держава терорист!
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11.08.2022 01:32 Ответить
У рашки свого добра вистачає і з ним лад не можуть навести, але все одно лізуть грабувати і убивати сусідів.
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11.08.2022 01:34 Ответить
Грабувати легше ніж працювати. "Коефіцієнт корисної дії" вищий. Всі злодії це ледарі які в дитинстві щось безкарно поцупили.
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11.08.2022 01:45 Ответить
Так вони і з награбованим не годні розпорядитися до пуття, все перетворюють в непотріб.
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11.08.2022 02:21 Ответить
Ну так "легко прийшло - легко пішло".
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11.08.2022 12:59 Ответить
Ви не забувайте, ïï ресурси йдуть в основному на Китай, я вже писала в iншому постi, а так в Украïнi достатньо сланцевого газу щоб забезпечити Европу, до цих ресурсiв добавте лiс, янтарь, продовольство...
Вона не вiдступить
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11.08.2022 05:25 Ответить
Китай, якого Росія розглядала як союзника після запровадження Заходом санкцій, назвав Штати "головним винуватцем" війни.

посол Китаю в Москві Чжан ******** в інтерв'ю російському агентству ТАСС, цитує https://www.reuters.com/world/china-calls-us-main-instigator-ukraine-crisis-2022-08-10/ Reuters

"Як ініціатор і головний винуватець української кризи, Вашингтон, вводячи безпрецедентні всеосяжні санкції проти Росії, продовжує постачати озброєння та військову техніку в Україну", - сказав посол.

"Їхня (США - ред.) кінцева мета - виснажити і розчавити Росію тривалою війною і кийком санкцій", - додав Чжан ********.

Видання зазначає, що слова посла схожі на одне з виправдань Росії щодо її вторгнення в Україну, яке призвело до тисяч смертей і спустошення цілих міст, а також змусило понад чверть населення покинути свої домівки.
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11.08.2022 07:18 Ответить
посол китаю на мацкві, достатньо щоб не читати далі, і тим більш не цитувати.
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11.08.2022 08:12 Ответить
Россияне ведут себя как раковые клетки - отравляют организм, содавая смертельную опасность и непрерывно размножаются, захватывая соседние здоровые ткани. Размер опухоли не имеет для нее значения, она запрограммирована только на рост.
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11.08.2022 01:35 Ответить
замени рф-ияне на "слуги народа" и будет тоже правильно. наша страна в опасности не только от внешних врагов. к сожалению.
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11.08.2022 02:06 Ответить
Середньовічний загарбник ресурсів
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11.08.2022 01:35 Ответить
москва нічого свого не має! навіть своєї рабсійської республіки в складі рф, і то не має! Все, всі природні ресурси, були вкрадені москвою у подневолених народів рф! свободу народам московської імперії-орди!
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11.08.2022 01:47 Ответить
Та якось зараз пофіг "свобода" бурятів, тувинців або дагестанців...
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11.08.2022 03:33 Ответить
Пока кацапня не напала мы и не знали насколько наша страна богатая и насколько барыги нас *******
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11.08.2022 01:55 Ответить
А ещё уран, марганец, мрамор и много много!
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11.08.2022 15:05 Ответить
Взагалі-то це ще в школі вивчають. Економічна географія. В мене навіть шкільні мапи є. Колись дуже ********* розглядувати їх - знання про природні багацтва України укріплюють віру в щасливе і незалежне майбутнє країни. І тому ніякі політики з їхніми партіями ніякого впливу на мою точку зору не мають.
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12.08.2022 03:22 Ответить
«Катастрофический обвал»: Минфин России констатировал коллапс доходов бюджета. В июле сборы НДС рухнули на 40%, нефтегазовых налогов - на 26%. "Дыра" в бюджете достигла 33% бюджета - 892 млрд рублей за месяц.
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11.08.2022 02:12 Ответить
Це для них квіточки, поки росіяни будуть срати в дірки в туалетах на своїх задніх дворах і бухати боярку їм все до Сраки.
Вони ще довго протримаються у своїх Нижніх та Верхніх Мухосранськах підтираючи дупи лопухами.
На жаль.
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11.08.2022 07:24 Ответить
Якщо на мапу великого будівництва
накласти мапу вторгнення,
то вас очікує великий сюрприз.

Асфальт був Не для нас.
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11.08.2022 02:12 Ответить
Цікава версія....
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11.08.2022 02:30 Ответить
Ой дурааак
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11.08.2022 07:25 Ответить
Яка ж ви самокритична людина, так лаятися на себе.
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11.08.2022 07:28 Ответить
Це так. А якщо накласти карту проданих земель на наші найдорожчі родовища газу, поклади металів, руди та інших корисних копалин - то ми побачимо хто їх купив.
Зелені ж не просто так прийшли до влади.
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11.08.2022 07:27 Ответить
Це-вартість галочки в бюлетені 2019 року.За вартість загублених душ промовчу.
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11.08.2022 02:30 Ответить
Піздєц. То якщо всі ці родовища продати іноземним інвесторам - то получиться по 240 000 доларів на кожного українця.
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11.08.2022 03:27 Ответить
Саме щоб віддати всі борги у 2024 році МВФ
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11.08.2022 08:33 Ответить
Ущемляют русскоязьічньіх,один нарот,Україну сотворил ленін і всяка різна срака-банька-помаранча,а тут просто напросто на 12 трильйонів корисних копалин.Яка банальна реальність.
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11.08.2022 03:36 Ответить
а нам расказывают про разрушеные города и что там нечего защищать...
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11.08.2022 03:49 Ответить
Переможе той, хто готовий воювати. Воювати до перемоги. І це ми - українці! Юрій Луценко https://twitter.com/hashtag/%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE?src=hashtag_click #луценко https://twitter.com/hashtag/%D1%8E%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE?src=hashtag_click #юрійлуценко https://twitter.com/hashtag/%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%94?src=hashtag_click #війнатриває https://twitter.com/hashtag/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8?src=hashtag_click #перемогазанами

https://twitter.com/i/status/1557308936319127552
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11.08.2022 03:59 Ответить
крадій на крадійові сидить при владі, жоден не думає про тих хто живе на цій землі, хто працює створюючи блага цівілізації, забезпечує харчами... забули про честь та совість...
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11.08.2022 06:04 Ответить
Вони лізуть у власть щоб красти а не щоб думати про людей.
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11.08.2022 08:36 Ответить
Люди самі мають думати про себе і про майбутнє своїх дітей, тому і вибирати собі владу теж мають головою, а не серцем чи шлунком.
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12.08.2022 03:42 Ответить
А скільки родовищ було в руках кацапських олігархів до війни....
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11.08.2022 08:32 Ответить
Ось для чого і росія вбиває українців... А лохи думають, що через те, що росіяни хочуть лише руського міру.. Ні... хочуть вони багатства українців, та задоволення своєї патологічної потреби задовольняти потяг до вбивств та садизму...
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11.08.2022 08:42 Ответить
А це в нас було? А де ж були ми?
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11.08.2022 08:55 Ответить
все було прихватизовано, в тому числі й путловськими олігархами
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11.08.2022 09:41 Ответить
Честнот нікого не захищаю але ці родовища є, вони в основному не розроблялись,..
1. Для газу треба знищити половину сіл тай доя інших родовищ...
На це поки не готова була йти Україна,..
Путіну все одно він якраз і винищив по карті ті села і міста де йому потрібно потім видобувати,..
Washington Post ятак розумію надав спутникову інформацію для того щоб світ розумів справжню мету Путіна...
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12.08.2022 02:14 Ответить
Це стратегія рашки од віків. Не така вже й програшна. Нехай мізки напружує Захід, а матеріальні ресурси будуть контролювати русскіе. Куди ж Захід без сировини? Доведеться домовлятись.
Корисні копалини і ядерна зброя - дві причини, чому з рашкою ще розмовляють.
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11.08.2022 10:05 Ответить
Та які ресурси, які трильйони, який південь, який Маріуполь? Українці мають радіти наявності в них деокупованого київського бетонного непотребу і дуп зелених !!! Дякуємо залежному залужному за геніальну стратегію оборони країни! Здати все стратегічно надважливе і дороге - захистити непотріб! Ура таварісчі!
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11.08.2022 10:10 Ответить
РабZeя самая нищая и голозадая страна Мира...
Об этом писал вождь мирового говна в.и.чЛенин задолго до Первой мировой войны...
Кажись в 29 Томе своих макулатурные сочинений... для Шариковых рабZeи...
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11.08.2022 10:30 Ответить
ВВП одного штата Калифорния больше всей необъятной рабZеи в полтора раза ...Причем в Калифорнии нет якутских алмазов нефти и газов...и даже угля...с непроходимыми лесами в в Тайге...
Стадо мавзолейное...а шош такое?все Есть..и ни фига НЕТ...?😂🤣
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11.08.2022 10:39 Ответить
Ви скромно промовчали, що в Каліфорнії є кремній, нєпрілічно багато крємнія.... 😂
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11.08.2022 11:11 Ответить
А как вам 305 лауреатов Нобелевской премии против 28? Догадались у кого 28 и каждый третий не поэт так писатель по целину!
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11.08.2022 15:11 Ответить
 
 