На южном направлении ВСУ уничтожили 41 оккупанта, пункт управления и вражескую технику, - ОК "Південь"

Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов на южных рубежах. В течение 10 августа враг потерял два командных пункта и один пункт управления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Оперативное командование "Південь".

Так, в районе Новокаменки ВСУ нанесли огневой удар по командному пункту 126 отдельной бригады береговой охраны береговых войск ВМФ РФ.

"У Красного Маяка нашими усилиями 49 вражеская армия осталась без своего пункта управления", - отметили в ОК "Південь".

Кроме того, украинские военные в Ищенце поразили командно-наблюдательный пункт БТГ 76-й десантно-штурмовой дивизии, а в районе Барвинка - склад боеприпасов врага.

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В течение 10 августа Вооруженные силы Украины нанесли 6 авиационных ударов: дважды работали штурмовики; дважды атаковали бомбардировщики; дважды врага поражали вертолеты.

"По результатам отработки украинскими ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач потери врага составляют: 41 захватчик, 3 гаубицы "Мста-Б", 7 единиц бронированной и автомобильной техники", - добавили в ОК "Південь".

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