В Черном море РФ держит 2 ракетных носителя и 2 БДК, готовых к применению 16 "Калибров", - ОК "Південь"

В Черном море сейчас находятся 10 российских кораблей, из них 2 - носители "Калибров". Оккупанты могут атаковать Украину 16 крылатыми ракетами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Оперативное командование "Південь".

Отмечается, что у побережья Крыма укрывается от шторма вражеская группировка из 10 кораблей.

"2 ракетных носителя и 2 БДК - на боевом дежурстве. Готовы к применению 16 "Калибров", - проинформировали в ОК "Південь".

Угроза ракетных ударов остается актуальной. Наши воины призывают придерживаться алгоритмов безопасности – четко и быстро реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Читайте также: В Болгарии дети обнаружили мину на пляже