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В Черном море РФ держит 2 ракетных носителя и 2 БДК, готовых к применению 16 "Калибров", - ОК "Південь"

море,рф

В Черном море сейчас находятся 10 российских кораблей, из них 2 - носители "Калибров". Оккупанты могут атаковать Украину 16 крылатыми ракетами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Оперативное командование "Південь".

Отмечается, что у побережья Крыма укрывается от шторма вражеская группировка из 10 кораблей.

"2 ракетных носителя и 2 БДК - на боевом дежурстве. Готовы к применению 16 "Калибров", - проинформировали в ОК "Південь".

Угроза ракетных ударов остается актуальной. Наши воины призывают придерживаться алгоритмов безопасности – четко и быстро реагировать на сигналы воздушной тревоги.

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Автор: 

армия РФ (19620) корабль (2046) крылатые ракеты (888) флот (816) Черное море (1488)


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Ну вот сейчас у них там 10 кораблей a раньше писали что было 14 , 4 наверно потопили или они деру дали.
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11.08.2022 07:10 Ответить
Топить нужно .Весь флот противника должннтбыть потоплен в ближайшее время...
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11.08.2022 07:38 Ответить
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11.08.2022 07:55 Ответить
зерновим коридором ми собі связали руки
тому атакувати чорноморський флот не можемо
а жаль
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11.08.2022 09:26 Ответить
 
 