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РФ атаковала четыре района Днепропетровской области. 120 прилетов "Градов", "Ураганы", ракеты. 2 человека погибли, 7 ранены - ОВА. ФОТО

Рашисты нанесли удары по Днепропетровской области. Есть погибшие и раненые. Среди раненых 13-летний ребенок.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

РФ атаковала четыре района Днепропетровской области. 120 прилетов Градов, Ураганы, ракеты. 2 человека погибли, 7 ранены - ОВА 01

"Никопольский район враг трижды обстрелял из "Градов". 120 прилетов! В Никополе 2 человека погибли, 7 ранены, среди раненых 13-летняя девочка. В городе изуродованы более 40 многоэтажек. Пять квартир разрушены. Спасатели разбирают завалы и ищут людей". Повреждены 3 школы, несколько магазинов, гаражи и автомобили. Перебита линия электропередач. Без света более 6 000 никопольчан", - говорится в сообщении.

РФ атаковала четыре района Днепропетровской области. 120 прилетов Градов, Ураганы, ракеты. 2 человека погибли, 7 ранены - ОВА 02

Отмечается, что в Красногригорьевской громаде есть разрушения в 14 домах, задело амбулаторию, магазин и стадион. До тысячи человек без электричества.

РФ атаковала четыре района Днепропетровской области. 120 прилетов Градов, Ураганы, ракеты. 2 человека погибли, 7 ранены - ОВА 03

"В Криворожском районе под огонь российских "Ураганов" попала Зеленодольская громада. Случилось несколько пожаров. Пламя огнеборцы обуздали. Люди невредимы. В Синельниковском районе враг ударил по Великомихайловской громаде. Повреждены мельница и дома. Пострадала супружеская пара - женщина в больнице", - добавляют в ОВА.

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Также сообщается о "прилете" ракеты в Днепровском районе. Масштабы разрушений выясняются.



РФ атаковала четыре района Днепропетровской области. 120 прилетов Градов, Ураганы, ракеты. 2 человека погибли, 7 ранены - ОВА 04
РФ атаковала четыре района Днепропетровской области. 120 прилетов Градов, Ураганы, ракеты. 2 человека погибли, 7 ранены - ОВА 05

Автор: 

обстрел (27742) Резниченко Валентин (475) Днепропетровская область (4063)


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Топ комментарии
+10
Жах який((
сподіваюсь, в якийсь момент наші розгатять хаймарсами всі рашистські урагани, снаряди до них і лічний состав.
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11.08.2022 08:35 Ответить
+8
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11.08.2022 08:34 Ответить
+7
Я молюся Господу кожний день щоб цих тварей розчавили як тарганів.
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11.08.2022 08:39 Ответить
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11.08.2022 08:34 Ответить
Жах який((
сподіваюсь, в якийсь момент наші розгатять хаймарсами всі рашистські урагани, снаряди до них і лічний состав.
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11.08.2022 08:35 Ответить
Я молюся Господу кожний день щоб цих тварей розчавили як тарганів.
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11.08.2022 08:39 Ответить
стріляють з території атомної станції... там же в машинному залі першого енергоблока зберігають і снаряди і техніку
як туди влучити ????? навіть ************* HIMARS-ом ???
тому і відчуваючи себе безкарними вони кожну ніч випескають по 80-120 ракет по цивільному сектору і по магазинам і заводам...
люди нажахані... і кожну ніч колонною вирушають а приміські села...в радіусі 30 км нема жодної покинктої хати - там поприбирали і ночують по декілько сімей сусідів...
я знаю що кажу!!!
маю там родичів, які не можуть поки що втікти - мають роботу (діти і старі вже поїхали)
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11.08.2022 11:03 Ответить
Жданов каже что кацапи не стріляють з АЕС а виїжджають до берега Дніпра та лупять звідки
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11.08.2022 13:06 Ответить
Стріляють не з атомки, на атомці в них просто база для техніки, особового складу і склад б/к здається. Стріляють здебільшого з села Водяного, або Камянки Дніпровської - що 5-10 км західніше від атомки, рідше з Енергодару(поза територією атомки). Проблема тільки, що обстріли ведуться вночі - що ускладнює ведення контрбатарейної боротьби, вони ж не ідіоти стояти на місці, чекати отвєтки - стрільнули і звалили, а в ночі складніше встанолювати точні координати виходів, от і все...
Я весь цей час знаходжуся в Нікополі якщо що, іноді спостерігаю ці нічні виходи/приходи градів безпосередньо.
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11.08.2022 14:12 Ответить
Сегодня ******
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11.08.2022 22:45 Ответить
Дроны камикадзе Gost.но нихуя,стреляет одна гаубица куда попало,а прилетает пару пакетов.долбоебы
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11.08.2022 22:43 Ответить
это же работа для https://ru.wikipedia.org/wiki/Switchblade_(%D0%91%D0%9F%D0%9B%D0%90) Switchblade
и расстояние и цели - РСЗО - 100% для них
почему не применяют ?
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11.08.2022 08:41 Ответить
може узілєнскіє не дозволяють? їм потрібно ще Миколаїв та Одесу здати, а ЗСУ заважають....
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11.08.2022 09:22 Ответить
как и чем возможно попасть в машинное отделение первого энергоблока, где твари устроили арсенал и гараж для техники????
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11.08.2022 11:05 Ответить
*****? Надо попадать в РСЗО которое каждый день ******** по Никополю
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11.08.2022 22:46 Ответить
мене самого дивує поведінка нашого генерального штабу по поводу обстрілів
ніякої реакції щоб це все придушити
дрони-камікадзе єсть
хаймерс -єсть
м777 -єсть
а роботи ніякої
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11.08.2022 09:05 Ответить
де тільки можливо по троху ганяють... але атомна станція, з теріторії якої русня кожну ніч шмаляє... не дозволяє бабахнути як би нам хотілось... така халепа може бути... що...
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11.08.2022 11:07 Ответить
Блдь.да нихзуярят они с АЭС.сегодня ********* с Каменки,********* кучу жилых домов.******* надо а не ныть
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11.08.2022 22:48 Ответить
надо...очень надо...даже очень-очень надо... ибо Никополь и Марганец долго не продержаться...
но видимо не могут... и бояться накликать беду - обвинения в том что это именно ВСУ разхренячивает АЭС (недавно прилетало по Энергодару... но твари только рассвирепели)
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11.08.2022 22:58 Ответить
Сучий ок 'південь', сучий залужний, сучий зеленський! Терпіли ви кончені! Жодної відповіді півроку за руйнування і смерті на правобережжі! Жодної відповіді за Маріуполь і Харків! І за всі інші населенні пункти!
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11.08.2022 10:24 Ответить
відповіді по ворогу є і надалі ще будуть... а от відповіді про "вибір 2019" немає...і чи буде????
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11.08.2022 11:08 Ответить
Вдаримо по цивільнім об'єктам в раше, і про західну зброю можна забути, нажаль...
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11.08.2022 11:22 Ответить
Каждую ночь слышу прилёты в Никополь, Марганец, Красногригоьевку. Приблизительно с 24.00 до 02.00. Взрывы будят.Пытаюсть считать, но сыпят так густо, что не выходит. Что делаю? Переворачиваюсь на другой бок и сплю дальше. Привыкла. Не собираюсь жить вечно и потому не лезу в подвал и не бегу в бомбоубежище
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11.08.2022 11:38 Ответить
...Кстати, "ответка" сегодня ночью через 4 минуты полетела после прилёта от туда. Так шо не надо истерик - наши бдят!
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11.08.2022 11:45 Ответить
неа ...минут 10 прошло....так что все в молоко
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11.08.2022 17:22 Ответить
Угу.какие результаты ответки?а вот результат прилетов это просто ******
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11.08.2022 22:49 Ответить
Хлопці!Лупіть орків по Воронежу,РостовіуКриму,Бєлгороду!Досить терпіти!Нехай ті суки хоаваються по підвалах як щурі!
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11.08.2022 12:40 Ответить
Я не знаю какой был ответ с нашей стороны , и куда , но я вижу разрушение , жертвы , не в чем не винных гражданских людей. Город беззащитен ,каждый молится за своих близких и родных , как прожить эту кошмарную очередную ночь , остаться живым . Все ,прекрасно понимают , все что происходит, защиты нет..
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11.08.2022 18:42 Ответить
 
 