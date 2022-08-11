РФ атаковала четыре района Днепропетровской области. 120 прилетов "Градов", "Ураганы", ракеты. 2 человека погибли, 7 ранены - ОВА. ФОТО

Рашисты нанесли удары по Днепропетровской области. Есть погибшие и раненые. Среди раненых 13-летний ребенок.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Никопольский район враг трижды обстрелял из "Градов". 120 прилетов! В Никополе 2 человека погибли, 7 ранены, среди раненых 13-летняя девочка. В городе изуродованы более 40 многоэтажек. Пять квартир разрушены. Спасатели разбирают завалы и ищут людей". Повреждены 3 школы, несколько магазинов, гаражи и автомобили. Перебита линия электропередач. Без света более 6 000 никопольчан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Красногригорьевской громаде есть разрушения в 14 домах, задело амбулаторию, магазин и стадион. До тысячи человек без электричества.

"В Криворожском районе под огонь российских "Ураганов" попала Зеленодольская громада. Случилось несколько пожаров. Пламя огнеборцы обуздали. Люди невредимы. В Синельниковском районе враг ударил по Великомихайловской громаде. Повреждены мельница и дома. Пострадала супружеская пара - женщина в больнице", - добавляют в ОВА.

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Также сообщается о "прилете" ракеты в Днепровском районе. Масштабы разрушений выясняются.







