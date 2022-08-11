РФ атаковала четыре района Днепропетровской области. 120 прилетов "Градов", "Ураганы", ракеты. 2 человека погибли, 7 ранены - ОВА. ФОТО
Рашисты нанесли удары по Днепропетровской области. Есть погибшие и раненые. Среди раненых 13-летний ребенок.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Никопольский район враг трижды обстрелял из "Градов". 120 прилетов! В Никополе 2 человека погибли, 7 ранены, среди раненых 13-летняя девочка. В городе изуродованы более 40 многоэтажек. Пять квартир разрушены. Спасатели разбирают завалы и ищут людей". Повреждены 3 школы, несколько магазинов, гаражи и автомобили. Перебита линия электропередач. Без света более 6 000 никопольчан", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Красногригорьевской громаде есть разрушения в 14 домах, задело амбулаторию, магазин и стадион. До тысячи человек без электричества.
"В Криворожском районе под огонь российских "Ураганов" попала Зеленодольская громада. Случилось несколько пожаров. Пламя огнеборцы обуздали. Люди невредимы. В Синельниковском районе враг ударил по Великомихайловской громаде. Повреждены мельница и дома. Пострадала супружеская пара - женщина в больнице", - добавляют в ОВА.
Также сообщается о "прилете" ракеты в Днепровском районе. Масштабы разрушений выясняются.
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сподіваюсь, в якийсь момент наші розгатять хаймарсами всі рашистські урагани, снаряди до них і лічний состав.
як туди влучити ????? навіть ************* HIMARS-ом ???
тому і відчуваючи себе безкарними вони кожну ніч випескають по 80-120 ракет по цивільному сектору і по магазинам і заводам...
люди нажахані... і кожну ніч колонною вирушають а приміські села...в радіусі 30 км нема жодної покинктої хати - там поприбирали і ночують по декілько сімей сусідів...
я знаю що кажу!!!
маю там родичів, які не можуть поки що втікти - мають роботу (діти і старі вже поїхали)
Я весь цей час знаходжуся в Нікополі якщо що, іноді спостерігаю ці нічні виходи/приходи градів безпосередньо.
и расстояние и цели - РСЗО - 100% для них
почему не применяют ?
ніякої реакції щоб це все придушити
дрони-камікадзе єсть
хаймерс -єсть
м777 -єсть
а роботи ніякої
но видимо не могут... и бояться накликать беду - обвинения в том что это именно ВСУ разхренячивает АЭС (недавно прилетало по Энергодару... но твари только рассвирепели)