Минобороны Беларуси заявляет, что причиной взрывов в районе аэродрома "Зябровка" стало "возгорание одной из единиц техники"

Минобороны Беларуси объяснило вспышки в районе аэродрома "Зябровка", о которых писали СМИ, "возгоранием одной из единиц техники после замены двигателя".

Об этом написало Минобороны Беларуси в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"В связи с поступающими в Министерство обороны обращениями о произошедших вспышках на участке местности Зябровка Гомельской области, сообщаем, что 10 августа около 23 часов во время контрольного пробега одной из единиц техники после проведенной замены двигателя произошло ее возгорание. Личным составом своевременно приняты меры по тушению. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь с 10 на 11 августа в районе белорусского аэродрома "Зябровка" раздались взрывы. Были видны не менее 4 вспышки.

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