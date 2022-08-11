Минобороны Беларуси заявляет, что причиной взрывов в районе аэродрома "Зябровка" стало "возгорание одной из единиц техники"
Минобороны Беларуси объяснило вспышки в районе аэродрома "Зябровка", о которых писали СМИ, "возгоранием одной из единиц техники после замены двигателя".
Об этом написало Минобороны Беларуси в телеграме, передает Цензор.НЕТ.
"В связи с поступающими в Министерство обороны обращениями о произошедших вспышках на участке местности Зябровка Гомельской области, сообщаем, что 10 августа около 23 часов во время контрольного пробега одной из единиц техники после проведенной замены двигателя произошло ее возгорание. Личным составом своевременно приняты меры по тушению. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Напомним, в ночь с 10 на 11 августа в районе белорусского аэродрома "Зябровка" раздались взрывы. Были видны не менее 4 вспышки.
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Лукашенко 😂
але це ж українці мали казати....😂
Пля, Коля, что все это значит?
Коля, заплетающимся языком:
- Ты у меня умная, придумай что-нибудь
toestj - 4 raza dvizhok menjali ? ja nichevo nepereputal ?
Если взрывается, то с замедлением и отдельными кассетами
На "Москві" недопалок.
У Саках детонація **********.
В Білорусі-несправний двигун )))))
Бульбаши, у вас там на Мозырськом НПЗ двигатели на технике давно меняли?
Насос магистрального бензопровода какой-нибудь?
а за черговий недопалок…хай кидають курити…МОУ попереджало))))
ласковыймишка...
знов ботяра заповзла, чавіть її
а дураков подь двигателями
Потерь нет. Техника цела. Прапорщик Лягушевич был уволен месяц тому назад.