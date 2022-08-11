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Минобороны Беларуси заявляет, что причиной взрывов в районе аэродрома "Зябровка" стало "возгорание одной из единиц техники"

вибух,обстріл

Минобороны Беларуси объяснило вспышки в районе аэродрома "Зябровка", о которых писали СМИ, "возгоранием одной из единиц техники после замены двигателя".

Об этом написало Минобороны Беларуси в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"В связи с поступающими в Министерство обороны обращениями о произошедших вспышках на участке местности Зябровка Гомельской области, сообщаем, что 10 августа около 23 часов во время контрольного пробега одной из единиц техники после проведенной замены двигателя произошло ее возгорание. Личным составом своевременно приняты меры по тушению. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь с 10 на 11 августа в районе белорусского аэродрома "Зябровка" раздались взрывы. Были видны не менее 4 вспышки.

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Автор: 

Беларусь (7919) взрыв (6799) аэродром (298)


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Топ комментарии
+58
Мабуть, чотирьохциліндровий двигун. Тому й чотири спалахи...
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11.08.2022 09:24 Ответить
+33
На військових аеродромах двигуни завжди міняють виключно після 23-00
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11.08.2022 09:25 Ответить
+26
"Було видно щонайменше 4 спалахи."

toestj - 4 raza dvizhok menjali ? ja nichevo nepereputal ?
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11.08.2022 09:22 Ответить
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11.08.2022 09:21 Ответить
винні зябрики...
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11.08.2022 09:26 Ответить
ти ба, нам і виправбовутися не потрібно! террористи самі взяли на себе відповідальність
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11.08.2022 10:28 Ответить
"не виноватые мы - она сама загорелась!"
Лукашенко 😂

але це ж українці мали казати....😂
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11.08.2022 10:53 Ответить
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11.08.2022 09:21 Ответить
Нехай буде так.
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11.08.2022 09:22 Ответить
напомнило анекдот: приходит мужик после ****** домой, весь в помаде, из карманов торчат женские трусы и лифчики! его встречает жена и такая:
Пля, Коля, что все это значит?
Коля, заплетающимся языком:
- Ты у меня умная, придумай что-нибудь
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11.08.2022 10:49 Ответить
"Було видно щонайменше 4 спалахи."

toestj - 4 raza dvizhok menjali ? ja nichevo nepereputal ?
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11.08.2022 09:22 Ответить
Картопляники смажили
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11.08.2022 09:23 Ответить
Мабуть, чотирьохциліндровий двигун. Тому й чотири спалахи...
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11.08.2022 09:24 Ответить
А не покататься ли нам с табою сябра Лявон после 23-х часов по аэродрому, устроим стрит-рейсинг, в свободное от работы время
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11.08.2022 09:35 Ответить
а двигатель то четырёхтактный
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11.08.2022 09:40 Ответить
Это не просто движок, а новая секретная разработка беларуского ******** - кассетный двигатель особой мощности.
Если взрывается, то с замедлением и отдельными кассетами
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11.08.2022 09:25 Ответить
po adnamu cilindriku zaras
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11.08.2022 09:26 Ответить
секретчика уже застрелили из командирского пистолета
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11.08.2022 09:39 Ответить
Пілот ніяк не міг прикурити і тому чотири рази клацав запальничкою )))
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11.08.2022 09:35 Ответить
Бавовна в двигун попала и его замкнуло
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11.08.2022 09:22 Ответить
Я навіть і не сумнівався одразу, що це було чистої води головотяпство.
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11.08.2022 09:22 Ответить
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11.08.2022 09:52 Ответить
Ето нє ми!
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11.08.2022 09:22 Ответить
То не ми
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11.08.2022 09:22 Ответить
воно само!
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11.08.2022 09:30 Ответить
Ну а що ще ************** розповідати? Те ж саме що і "старшіє братья".
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11.08.2022 09:22 Ответить
Та звісно.
На "Москві" недопалок.
У Саках детонація **********.
В Білорусі-несправний двигун )))))
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11.08.2022 09:23 Ответить
треба ******* кремль! навіть не доведеться вигабувати причину
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11.08.2022 10:30 Ответить
у кремлі вкрадені в України цінності
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12.08.2022 09:50 Ответить
никакой фантазии
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11.08.2022 09:23 Ответить
От в Криму підірвали аеродром і москалі безсилі. Можна так багато інших військових об'єктів вражати, на їхній території. Найголовніше, щоб було чим це зробити.
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11.08.2022 09:24 Ответить
Як приємно в коментар бачити не слова, а лише смайлики. Всі все розуміють навіть пояснювати нічого не треба. Звісно, хтось знову палив у невстановленому «інструкцією» місці
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11.08.2022 09:25 Ответить
На військових аеродромах двигуни завжди міняють виключно після 23-00
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11.08.2022 09:25 Ответить
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11.08.2022 09:26 Ответить
🤣🤣🤣
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11.08.2022 09:31 Ответить
Причиною займання стали деруни
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11.08.2022 09:25 Ответить
Ага, пересмажені. І викликали непрохідність труб двигуна😂
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11.08.2022 09:34 Ответить
В бульбашів "дранікі"
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11.08.2022 09:41 Ответить
Одна єдиница техники 4 раза *******? Ну-ну...
Бульбаши, у вас там на Мозырськом НПЗ двигатели на технике давно меняли?
Насос магистрального бензопровода какой-нибудь?
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11.08.2022 09:26 Ответить
Ну хоть не нападение, которое готовилось с четырех сторон
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11.08.2022 09:26 Ответить
у лукашенеи столько физиологических отверстий нет, чтоб принять с четерех сторон
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11.08.2022 10:35 Ответить
это как должен гореть двигатель чтобы сполохи заметили левые люди. брешут как всегда
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11.08.2022 09:28 Ответить
Бреше аж свище!! Мій чоловік на Бахмутському направленні. Нічого не урізали. Але чому пан Роман сам не захищає Батьківщину ,аааа?)))
а за черговий недопалок…хай кидають курити…МОУ попереджало))))
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11.08.2022 09:53 Ответить
Рома, ты зачем из Парашы вынырнул?
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11.08.2022 09:32 Ответить
idi naher , kak tebe veleli .
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11.08.2022 09:33 Ответить
прощавай ласковый мишка...
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11.08.2022 09:34 Ответить
а це що за висер
знов ботяра заповзла, чавіть її
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11.08.2022 09:35 Ответить
надо не двигатели меняить
а дураков подь двигателями
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11.08.2022 09:30 Ответить
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11.08.2022 09:31 Ответить
Навіть нічого іншого видумати не змогли .
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11.08.2022 09:31 Ответить
"В ті буремні часи якась дивна пошесть накрила рашистські військові летовища. Вони спалахували, горіли і вибухали кожного дня і кожної ночі."
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11.08.2022 09:32 Ответить
Це наші козаки тільки люльки свої почали розпалювати. Далі буде! Пригадується гасло 90-х років: "Утікайте, москалі, бо бандери близько!"
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11.08.2022 09:33 Ответить
здесь пишут про четыре хлопка... другие источники про 8.... ждем демилитаризации зябровки.
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11.08.2022 09:34 Ответить
Аккуратнее надо испытания двигателей проводить, а то так и без картошки остаться можно.
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11.08.2022 09:35 Ответить
Це ми ще не починали
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11.08.2022 09:39 Ответить
У кацапов в Крыму "детонация из за халатности", у бальбашни "поломка техники")) вот что атакамс животворящий делает
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11.08.2022 09:40 Ответить
Ну що ж, двигун, так двигун! Аби результат хороший!
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11.08.2022 09:47 Ответить
"Я вам щас покажу эти 4 двигателя на карте, откуда оно загорелось..."
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11.08.2022 09:49 Ответить
"А я вам сейчас покажу на карте!"(с)
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11.08.2022 09:52 Ответить
покажите это амнисти инттернешнл -Живой щит для захватчиков: появилось видео, как в оккупированной Новой Каховке россияне ведут огонь из "Градов" прямо у кафе.https://t.me/hueviyherson/23814
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11.08.2022 09:58 Ответить
Они предпочитают такое не видеть, за такое не платят
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11.08.2022 10:03 Ответить
таке саме ОБСЄ та ООН
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11.08.2022 10:05 Ответить
https://t.me/insiderUKR/38668
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11.08.2022 10:07 Ответить
там калібри свіжі підвезли, зафіксували приліт транспортника. От і підмели. А мовчать, бо Рада безпеки ООН збирається на вимогу *****, будуть лякати ЗАЕС.
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11.08.2022 10:02 Ответить
сигарети
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11.08.2022 10:04 Ответить
Ап'ядь начальнік склада прааапарщик Шматко відал запчасті нє той сьїсьтьємі 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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11.08.2022 10:41 Ответить
Лукашеску спалил...бо путлер нападє следующий хлопок буде в городе Мозырь. Там военного дерьма...рабZeи больше чем Гуталина у кота Матроскина...
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11.08.2022 11:41 Ответить
Беларуська бавовна.Україна і палець о палець не вдарила.
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11.08.2022 11:42 Ответить
Ммввахахааааа
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11.08.2022 11:45 Ответить
ВОТ И ЛЕТО ПРИШЛО ....... ЖАРКОЕ К ЛУКЕ ...... СЛАВА УКРАИНЕ! СЛАВА ВСУ !
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11.08.2022 11:48 Ответить
Стемнело... и тут у прапорщика Лягушевича проснулось непреодолимой силы желание проверить в движении только-что отремонтированный двигун на самобеглой коляске. Дальше он ничего не помнит... Четыре раза ничего не помнит!
Потерь нет. Техника цела. Прапорщик Лягушевич был уволен месяц тому назад.
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11.08.2022 12:04 Ответить
Много курят
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11.08.2022 12:08 Ответить
какие ж они СЦИКУНЫ ???!!!(((((
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11.08.2022 13:12 Ответить
скажите ДА !!!! получили в ТОРЕЦ от Укратны , были вдвоем с росией , но УКРАИНА нам надала лящей , что тут такого ???? Украина СИЛЬНАЯ , она МОЖЕТ !!! за 32 года , если бы был ЧЕРНОВОЛ , где бы была росия , Европа с Америкой !!! а так РОЗДЕЛИ до гола , обокрали до нитки , теперь ЗАПАДЛО признаться , что даже " голая " Украина может НЕХИЛО вывернуть грыло ОБОИМ !!!!
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11.08.2022 13:17 Ответить
грызло
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11.08.2022 13:26 Ответить
Давайте ісчо в 23-00 іспитанія двигунів.
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11.08.2022 13:58 Ответить
 
 