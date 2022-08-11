Общие боевые потери РФ с начала войны - около 43 000 человек, 232 самолета, 193 вертолета, 1 846 танков и 4 100 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 11 августа потери личного состава противника составляют примерно 43 000 человек.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 11.08 ориентировочно составили:

личного состава – около 43 000 (+200) человек ликвидировано,

танков - 1 846 (+14) ед,

боевых бронированных машин - 4 100 (+14) ед,

артиллерийских систем - 974 (+3) ед,

РСЗО - 261 (+0) ед,

средства ПВО - 134 (+1) ед,

самолетов - 232 (+9) ед,

вертолетов - 193 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 772 (+6),

крылатые ракеты - 185 (+0),

корабли/катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3 018 (+13) ед,

специальная техника - 90 (+1).

"Самые большие потери противник понес на Донецком направлении", - отметили в Генштабе.

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