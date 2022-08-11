РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12993 посетителя онлайн
Новости Война
7 483 14

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 43 000 человек, 232 самолета, 193 вертолета, 1 846 танков и 4 100 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

ворог,кацап,русня,орк

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 11 августа потери личного состава противника составляют примерно 43 000 человек.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 11.08 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 43 000 (+200) человек ликвидировано,
  • танков - 1 846 (+14) ед,
  • боевых бронированных машин - 4 100 (+14) ед,
  • артиллерийских систем - 974 (+3) ед,
  • РСЗО - 261 (+0) ед,
  • средства ПВО - 134 (+1) ед,
  • самолетов - 232 (+9) ед,
  • вертолетов - 193 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 772 (+6),
  • крылатые ракеты - 185 (+0),
  • корабли/катера - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3 018 (+13) ед,
  • специальная техника - 90 (+1).

"Самые большие потери противник понес на Донецком направлении", - отметили в Генштабе.

Также читайте: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 42 800 человек, 232 самолета, 193 вертолета, 1 832 танков и 4 086 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 43 000 человек, 232 самолета, 193 вертолета, 1 846 танков и 4 100 бронированных машин 01

Автор: 

Генштаб ВС (6452) ликвидация (3680)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+8
З літаками подано вчорашню інформацію. Станом на сьогодні збито ще 1 СУ-25 на Запоріжжі.
показать весь комментарий
11.08.2022 11:34 Ответить
+6
На начало вторжения вертолётов было ~250, а самолётов ~400. Так что всё логично. Вертолёты "выигрывали" в первую очередь за счёт Чернобаевки.
показать весь комментарий
11.08.2022 11:06 Ответить
+6
Танки пішли 😍
показать весь комментарий
11.08.2022 11:21 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Літачків ще +9?
показать весь комментарий
11.08.2022 10:41 Ответить
То копірайтер помилився. На інших ресурсах 0.
показать весь комментарий
11.08.2022 10:46 Ответить
Ну все, думаю можно с уверенностью говорить что самолёты выиграли у вертолетов, хрен они их уже догонят
показать весь комментарий
11.08.2022 10:42 Ответить
На начало вторжения вертолётов было ~250, а самолётов ~400. Так что всё логично. Вертолёты "выигрывали" в первую очередь за счёт Чернобаевки.
показать весь комментарий
11.08.2022 11:06 Ответить
Спонсор ЗСУ - автоваз.
показать весь комментарий
11.08.2022 10:45 Ответить
Коли ювелейні 50?
показать весь комментарий
11.08.2022 11:06 Ответить
На День Незалежності хочу:
- 50 000 вбитих
- 2000 танків
- 1000 арти
- 200 ватальотів
- 1 необачне куріння в бункері
показать весь комментарий
11.08.2022 17:32 Ответить
Танки пішли 😍
показать весь комментарий
11.08.2022 11:21 Ответить
З літаками подано вчорашню інформацію. Станом на сьогодні збито ще 1 СУ-25 на Запоріжжі.
показать весь комментарий
11.08.2022 11:34 Ответить
Там літаків ще мають штук 8-10 додати, бо під Саками їх гарно потрощили.
показать весь комментарий
11.08.2022 12:54 Ответить
Ех, ще 154 танка не вистачає до ювілею в 2000 тисячі.
показать весь комментарий
11.08.2022 12:58 Ответить
Ще місяців 3 тому була інфа , що коли у кацапських уйобків буде 50 тис вбитих - вони посипляться. Вже наче недовго. Хоча думаю, що на сьогодні реальна цифра вбитих у них ще більша ніж дає наш Генштаб.
показать весь комментарий
11.08.2022 14:37 Ответить
Ні не посипляться для них 50 тисяч не втрати.
показать весь комментарий
11.08.2022 17:10 Ответить
В них за 2 роки від ковіду тільки офіційно померло 1 млн рабсіян. Всі мовчали і мовчать, рабам посрати...
показать весь комментарий
11.08.2022 17:27 Ответить
 
 