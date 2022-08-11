РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12993 посетителя онлайн
Новости
6 610 40

Поездки в Европу - не наследственное и божественное право россиян, - глава МИД Латвии Ринкевич

рінкевич,едгар

Пока продолжается агрессия РФ в Украине, граждане РФ не должны посещать Европу.

Об этом министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич пишет в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

"Поездки в Европу или любую другую цивилизованную страну для россиян - не наследственное и божественное право, а привилегия, которой нельзя пользоваться, пока Россия продолжает свою агрессию", - написал он.

Глава МИД призвал оказать давление на российскую общественность, остановив выдачу виз.

"Один из шагов, чтобы остановить Россию - то, что широкая общественность ощутит последствия санкций и запрета на поездки", - добавил дипломат.

Читайте также: Председательствующая в ЕС Чехия поддерживает запрет на выдачу шенгенских виз гражданам РФ

Автор: 

виза (1240) Европа (1915) Латвия (1346) россия (96107) Ринкевичс Эдгарс (144)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+19
Ну от раша і отримає безвізовий режим з Євросоюзом.
показать весь комментарий
11.08.2022 11:03 Ответить
+16
А чому б їм не прокотитись по БАМу і аж до Чукотки, а скупатись на пляжах південного берега Баренцева моря.
показать весь комментарий
11.08.2022 11:04 Ответить
+9
Едгару Рінкевичу-респект...
показать весь комментарий
11.08.2022 11:05 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мєрзкі кацапи, залізний занавіс опускається)
показать весь комментарий
11.08.2022 11:01 Ответить
в рашці були завжди "граніци на замкє"

поцікавтесь як втікав в Річ Посполиту через застави та заслони князь Курбський - "заклятий друг" Івана Грозного
показать весь комментарий
11.08.2022 11:17 Ответить
Отож
Нех*й щастить, раша
з бункерним своїм сидіть.
показать весь комментарий
11.08.2022 11:03 Ответить
Ну от раша і отримає безвізовий режим з Євросоюзом.
показать весь комментарий
11.08.2022 11:03 Ответить
Візнєт)
показать весь комментарий
11.08.2022 11:14 Ответить
Нєт віз - нєт проблєм! 😂
показать весь комментарий
11.08.2022 11:14 Ответить
А чому б їм не прокотитись по БАМу і аж до Чукотки, а скупатись на пляжах південного берега Баренцева моря.
показать весь комментарий
11.08.2022 11:04 Ответить
Море Лаптевых тоже неплохо.
показать весь комментарий
11.08.2022 11:12 Ответить
Лучше морє Лаптєвих - ісконно русскоє. Южний бєрєг ждьот!
показать весь комментарий
11.08.2022 11:12 Ответить
До Владивостока по транссибу туда-назад це 24 доби - аккурат вся відпустка,
показать весь комментарий
11.08.2022 11:20 Ответить
І будь ласка насолоджуйтесь краєвидами "шірокой страни своей родной" і дишіте вольно і свободно
показать весь комментарий
11.08.2022 12:00 Ответить
Я там служив свого часу. На південному березі Баренцева моря в травні ще сніг лежить на сопках
показать весь комментарий
31.12.2022 11:51 Ответить
Едгару Рінкевичу-респект...
показать весь комментарий
11.08.2022 11:05 Ответить
В цих вилупків є тільки одне право- здохнути.
показать весь комментарий
11.08.2022 11:09 Ответить
Нехай їздять по своїй країні. Вона, як не крути, а велика й має купу цікавих й красивих місць ( нє сочтітє за русофіла). Нахіба їм їздити до Європи? Хіба що заради комфорту, але для цього цілком вистачає Мацкви й Пітєра,
показать весь комментарий
11.08.2022 11:09 Ответить
Скоро вже не буде куди їздити, рашка буде стиснена до кордонів мааасковскай області.
показать весь комментарий
11.08.2022 11:13 Ответить
А так правда, така велика теріторія, що навіть кацапи не можуть її засрати повністю. Як казав Бжезинський "росія володіє занадто великою теріторією, настане пора, коли це виправлять"
показать весь комментарий
11.08.2022 11:15 Ответить
Але краще було б аби від Аляски до уралу відійшло Америці, а не китаю. Китай таке ж гівно, як і рашки і нахіба воно нам під боком?
показать весь комментарий
11.08.2022 12:05 Ответить
Есть у меня знакомый из Кракова, который ездил летом в Тыву. Дешёво и холодно, можно пересидеть август.
Но уже не ездит.
показать весь комментарий
11.08.2022 11:57 Ответить
back in the ussr
показать весь комментарий
11.08.2022 11:10 Ответить
Спочатку треба пройти еволюцію до стадії людини розумної, а тоді їхати до суспільства.
показать весь комментарий
11.08.2022 11:11 Ответить
свинособакам вход воспрещен.....
показать весь комментарий
11.08.2022 11:12 Ответить
«Мы азиаты, но имеем претензию на европейское просвещение; хотим знать то, что знают другие, и знать не учившись и только по журналам» Д. Веневитинов © «Мнения русских о самих себе» Издание,С.-Петербург,1905г.
показать весь комментарий
11.08.2022 11:12 Ответить
Зеленський вимагає від ЄС не видавати візи росіянам , а сам вчора підписав зі Швейцарією угоду , за якою тепер посольство Швейцарії в Москві буде видавати росіянам візи в Україну !! Хтось може пояснити логіку цих моральних виродків ?
показать весь комментарий
11.08.2022 11:13 Ответить
объясни , с 2014 года граждане Украины имеют уже давно второе гражданство рефии и пользуются им. Как назвать этих недограждан, кто они ?
показать весь комментарий
11.08.2022 11:22 Ответить
Aleks 15 , для меня все граждане Украины которые с 2014 года ездили и тем более жили в России- предатели .
показать весь комментарий
11.08.2022 11:53 Ответить
А те граждане Украины, что устраивали концерты в оккупированном Донецке, когда убивали украинских депутатов, они кто? 🤔 Да - да, я про концерты с участием Зеленского...
показать весь комментарий
11.08.2022 13:12 Ответить
Пусть гавкают за забором на цивилизованный мир!
показать весь комментарий
11.08.2022 11:14 Ответить
А чому тільки на період війни..
Вони себе завжди поводили так,начеб-то їм все дозволено.
показать весь комментарий
11.08.2022 11:23 Ответить
s chevo to nachinatj nado - esli srazu "po polnoi" to iovbiki nachnut smerdetj opjatj....
показать весь комментарий
11.08.2022 11:31 Ответить
Як кажуть, головне санкцію запровадити. Бо зняти її потім ой як непросто. І для чого ви зараз думаєте про те, що буде потім? Це мізки такі у вас чи що? Прийде час - от тоді і приймуть якесь нове рішення.
показать весь комментарий
11.08.2022 12:22 Ответить
расєяни марять срср, так срср був закритим для звичайних савєцкіх трудящіхся, право на поєздочки мали лише партейніє через ретельну перевірку у кдб...
показать весь комментарий
11.08.2022 11:26 Ответить
k stati....Nevzorov Zakukarekal.....shto i trebovolos dokazti - pochitaite/poslushaite shto ono nese shas...."pochetny grazhdanin UA"
показать весь комментарий
11.08.2022 11:29 Ответить
Скоро на всіх таможнях цивілізованого світу!
""
показать весь комментарий
11.08.2022 12:05 Ответить
показать весь комментарий
11.08.2022 12:17 Ответить
Что-то я на голову натянуть не могу - Запад щедро выкормил путинский режим, а героически щемит - россиян. Продолжая платить путину миллиард долларов в сутки. Ребята, у вас там как с башкой, всё норм?
показать весь комментарий
11.08.2022 13:10 Ответить
vse duzhe prosto: zapad vel torgovlju s gosudarstvom "RF" - to shto tam stavsa "путинский режим" - ce chista "zasluga" россиян , ibo ce holopi nichovo nerobili shtobi zashetitj konstituciju , sebja i pomenjatj vlastj. sledovateljno - pustj ogrebajut teperj vse horom
показать весь комментарий
11.08.2022 13:19 Ответить
Ринкевич как никто знает отличие геев от 3,14дарасов.
Вот 3,14дарасам вход в цивилизацию и закрыли.
показать весь комментарий
11.08.2022 13:54 Ответить
Что то латыши сегодня разошлись. Обычно литовцы в Прибалтике самые русофобы. Аж удивили.
показать весь комментарий
11.08.2022 15:22 Ответить
https://t.me/PresidentPoroshenko/3853 Петро Порошенко :

Вітаю рішення Сейму Латвії про визнання росії країною-спонсором тероризму. Абсолютно правильний крок у вірному напрямі, а також чіткий сигнал іншим країнам його наслідувати.

Вірю, що однодумців багато - і в Групі семи, і в ЄС, і в НАТО.

Те, що росія під путінським режимом є терористичною і варварською, це факт доведений звірствами російських військ в Україні, численними порушеннями та злочинами на нашій землі. Чим швидше цей факт стане юридичним рішенням та посилиться додатковими санкціями і глобальною ізоляцією росії, тим швидше завершиться ця війна. І головне - завершиться перемогою і України, і всього Вільного світу.

Разом обов'язково переможемо та зробимо світ безпечнішим без путіна!
показать весь комментарий
11.08.2022 16:04 Ответить
 
 