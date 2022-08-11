Поездки в Европу - не наследственное и божественное право россиян, - глава МИД Латвии Ринкевич
Пока продолжается агрессия РФ в Украине, граждане РФ не должны посещать Европу.
Об этом министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич пишет в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.
"Поездки в Европу или любую другую цивилизованную страну для россиян - не наследственное и божественное право, а привилегия, которой нельзя пользоваться, пока Россия продолжает свою агрессию", - написал он.
Глава МИД призвал оказать давление на российскую общественность, остановив выдачу виз.
"Один из шагов, чтобы остановить Россию - то, что широкая общественность ощутит последствия санкций и запрета на поездки", - добавил дипломат.
Топ комментарии
+19 Aurimas Šandaris
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+9 Александр Чуднивец #474549
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поцікавтесь як втікав в Річ Посполиту через застави та заслони князь Курбський - "заклятий друг" Івана Грозного
Нех*й щастить, раша
з бункерним своїм сидіть.
Но уже не ездит.
Вони себе завжди поводили так,начеб-то їм все дозволено.
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Вот 3,14дарасам вход в цивилизацию и закрыли.
Вітаю рішення Сейму Латвії про визнання росії країною-спонсором тероризму. Абсолютно правильний крок у вірному напрямі, а також чіткий сигнал іншим країнам його наслідувати.
Вірю, що однодумців багато - і в Групі семи, і в ЄС, і в НАТО.
Те, що росія під путінським режимом є терористичною і варварською, це факт доведений звірствами російських військ в Україні, численними порушеннями та злочинами на нашій землі. Чим швидше цей факт стане юридичним рішенням та посилиться додатковими санкціями і глобальною ізоляцією росії, тим швидше завершиться ця війна. І головне - завершиться перемогою і України, і всього Вільного світу.
Разом обов'язково переможемо та зробимо світ безпечнішим без путіна!