Поездки в Европу - не наследственное и божественное право россиян, - глава МИД Латвии Ринкевич

Пока продолжается агрессия РФ в Украине, граждане РФ не должны посещать Европу.

Об этом министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич пишет в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

"Поездки в Европу или любую другую цивилизованную страну для россиян - не наследственное и божественное право, а привилегия, которой нельзя пользоваться, пока Россия продолжает свою агрессию", - написал он.

Глава МИД призвал оказать давление на российскую общественность, остановив выдачу виз.

"Один из шагов, чтобы остановить Россию - то, что широкая общественность ощутит последствия санкций и запрета на поездки", - добавил дипломат.

Читайте также: Председательствующая в ЕС Чехия поддерживает запрет на выдачу шенгенских виз гражданам РФ