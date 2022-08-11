Минобороны не сможет развернуть IT-систему логистики осенью, как обещает Резников, - Шабунин

Глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин не верит в возможности Министерства обороны до ноября развернуть в армии IT-систему логистики.

Об этом Шабунин пишет в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что за 8 лет власти не смогли обеспечить армию ИТ-системой логистики, и сейчас логистика происходит на бумаге. При том, что даже у россиян уже несколько лет развернута немецкая система SAP.

"В своем интервью УП Резников утверждает, что ИТ-систему логистики LOGFAS на уровне командований развернут уже в августе, а на уровне бригад – в октябре (https://bit.ly/3dnUtmn). К сожалению, этого не произойдет по той причине, что ДО поднятого скандала это направление для МО приоритетным не было. Реализовать обещанное в такие сроки просто невозможно", - пишет Шабунин.

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Он также утверждает, что в мае западные партнеры предоставили Украине программу "Каравай" для упорядочения запросов на оружие. Но с мая по август, по словам Шабунина, министр обороны Резников "блокировал принятие нормативки, необходимой для запуска программы", и на сегодняшний день программа так и не запущена.

Причины такой блокировки Шабунину неизвестны.

Также глава правления ЦБК делает из интервью вывод, что "Резников очень поверхностно понимается в предмете".

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"В итоге. Из хорошего: хоть и из-за скандала, однако Минобороны начало двигаться в сторону решения проблемы бумажной логистики. Из плохого: похоже, министр в тему так и не углубился, что может свидетельствовать о неосознании им ее важности. Кстати, за 8 лет власти не обеспечили армию и другими, не менее важными ИТ-системами (например, кадровой и т.д)", - добавил Шабунин.



