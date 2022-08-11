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Минобороны не сможет развернуть IT-систему логистики осенью, как обещает Резников, - Шабунин

віталій,шабунін

Глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин не верит в возможности Министерства обороны до ноября развернуть в армии IT-систему логистики.

Об этом Шабунин пишет в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что за 8 лет власти не смогли обеспечить армию ИТ-системой логистики, и сейчас логистика происходит на бумаге. При том, что даже у россиян уже несколько лет развернута немецкая система SAP.

"В своем интервью УП Резников утверждает, что ИТ-систему логистики LOGFAS на уровне командований развернут уже в августе, а на уровне бригад – в октябре (https://bit.ly/3dnUtmn). К сожалению, этого не произойдет по той причине, что ДО поднятого скандала это направление для МО приоритетным не было. Реализовать обещанное в такие сроки просто невозможно", - пишет Шабунин.

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Он также утверждает, что в мае западные партнеры предоставили Украине программу "Каравай" для упорядочения запросов на оружие. Но с мая по август, по словам Шабунина, министр обороны Резников "блокировал принятие нормативки, необходимой для запуска программы", и на сегодняшний день программа так и не запущена.

Причины такой блокировки Шабунину неизвестны.

Также глава правления ЦБК делает из интервью вывод, что "Резников очень поверхностно понимается в предмете".

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"В итоге. Из хорошего: хоть и из-за скандала, однако Минобороны начало двигаться в сторону решения проблемы бумажной логистики. Из плохого: похоже, министр в тему так и не углубился, что может свидетельствовать о неосознании им ее важности. Кстати, за 8 лет власти не обеспечили армию и другими, не менее важными ИТ-системами (например, кадровой и т.д)", - добавил Шабунин.

Минобороны не сможет развернуть IT-систему логистики осенью, как обещает Резников, - Шабунин 01
Минобороны не сможет развернуть IT-систему логистики осенью, как обещает Резников, - Шабунин 02

армия (8502) Минобороны (9413) Шабунин Виталий (538) Резников Алексей (1170) логистика (33) диджитализация (222)


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Топ комментарии
+15
Резнікову, зараз нема коли, він "відмазує" Зелених, від зради на півдні України, і про&бу початку Великої війни...
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11.08.2022 11:35 Ответить
+9
Прикол в тому, що це, реально, єдиний експерт в цій темі з відомих...
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11.08.2022 11:37 Ответить
+5
Якщо це чмо таке тупе, то нехай звільняє місце. Є такий Смєшко поборник НАТО, програміст, вчений і дипломат, який точно справиться, але він ворог зешобола. Чи ця дєрьмакокриса вже всирається наперед?
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11.08.2022 11:39 Ответить
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Хто воно, блін, таке: вірить воно - не вірить воно?! Експерт широкого профілю поп...діти!
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11.08.2022 11:30 Ответить
Прикол в тому, що це, реально, єдиний експерт в цій темі з відомих...
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11.08.2022 11:37 Ответить
Якщо це чмо таке тупе, то нехай звільняє місце. Є такий Смєшко поборник НАТО, програміст, вчений і дипломат, який точно справиться, але він ворог зешобола. Чи ця дєрьмакокриса вже всирається наперед?
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11.08.2022 11:39 Ответить
И поэтому зешобло посадило его(смешко) к гордону накануне выборов 2019, и сейчас его вытащили из нафталина?
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11.08.2022 12:32 Ответить
Неужели?Смешко вел свою линию,но как только рейтинг его поднялся то все на него как собаки накинулись,и агентом Кремля называли и Медведчука.В общем иди в политику и столько про себя интересного узнаешь.
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11.08.2022 12:54 Ответить
было очень показательно что за него агитировала "сетка" отставной гэбни, военпенсы и тому подобное совковое гавно было весело наблюдать их корчи в ответ на вопрос "а какая его программа" им просто сказали что "за Смешко", а шо именно - они были не вкурсе
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11.08.2022 13:13 Ответить
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18.08.2022 15:17 Ответить
Поподробнее, плз.

Какая у него линия?

Политическая сила?

Вас "слуги урода " в раде ничему не учат?
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11.08.2022 14:14 Ответить
Смешко агент рф.
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11.08.2022 22:29 Ответить
тут не потрібно бути експертом. від багатьох своїх знакомих що воюють чую що немає на передовій тіх заморських ніштяків які їдуть від наших партнерів. петинають кордон та зникають , як у чорній дйрі. а відстежити неможливо бо ця система не працює. йде саботаж впровадженя цієї системи
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11.08.2022 11:40 Ответить
Так в тебе мабуть знайомі у кал'янній тро воюють. Їх відправляли закордон на навчання використанню ништяків?
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11.08.2022 13:01 Ответить
Виталя, не рви маечку! Бариги нету!!!
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11.08.2022 11:33 Ответить
Коли щось відбувається або не відбувається-дивись кому винідно...
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11.08.2022 11:34 Ответить
Резнікову, зараз нема коли, він "відмазує" Зелених, від зради на півдні України, і про&бу початку Великої війни...
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11.08.2022 11:35 Ответить
Та ЗСУ на початку війни обісралося по повній, хоча, основна вина в цьому зелених політиків і самого Зєльцмана. А сьогодні воює вся Україна, а не лише 250 тис. ЗСУ...
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11.08.2022 11:39 Ответить
Баран, тільки завдяки ЗСУ Україна вистояла.

сере тут, чмо...
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11.08.2022 12:06 Ответить
Якщо до цього долучиться фонд "Повернись живим", то встигнуть зробити.
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11.08.2022 11:37 Ответить
на початку війни обісрались орки а не ЗСУ побратимі лягли не за слово ( ОБІСРАЛИСЬ) А ЗА уКРАІНУ
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11.08.2022 11:47 Ответить
Бо в "Караваї" доведеться врахувати зброю, передану Україні, яка так і не дійшла до фронту.
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11.08.2022 11:48 Ответить
Рєзніков стає таким же тріплом, як і всі інші представники зеленої кліки!
«Артистом» розмовного жанру, так би мовити.
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11.08.2022 11:56 Ответить
критика то добре,
але шабунін ІТ експерт?

в середньовіччі вірили чи не вірили у відьм,
зараз факти треба
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11.08.2022 11:59 Ответить
Шабунін експерт з корупції. Факт полягає в тому, що міноборони не може впровадити електронну логістику протягом декількох місяців.
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11.08.2022 12:11 Ответить
справа навіть не в корупції, військовим взагалі дуже складно догодити при впровадженні для них IT-систем.
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11.08.2022 12:20 Ответить
..тому не треба впроваджувати жодної!
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11.08.2022 13:15 Ответить
Це демагогія. Проблема не у тому, що система не впроваджується, а проблема у тому, що це дуже складний процес, особливо за участі військових з досвідом служби 20 і більше років, тому він досі не закінчився.
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11.08.2022 13:42 Ответить
запахло смаженими орками так сразу начали на ЗСУ нападати не буде цего - ЗСУ вже близько
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11.08.2022 12:05 Ответить
Резніков не командує ЗСУ.
Він запопадливий перед своїми босами з ОПи завгосп ЗСУ.
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11.08.2022 12:18 Ответить
Це не брат ЕМНЕСТІ
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11.08.2022 12:08 Ответить
Ох, знали б ви, хлопці, що таке військовий + IT система...
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11.08.2022 12:16 Ответить
Рєзніков-черговий пи#дун?😧
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11.08.2022 12:24 Ответить
"Прогресивний", новоє_ліцо багатоголового дракона зеленського Резніков та його реакція на критику.

ЦПК | Центр протидії корупції
@zer0corruption_

6 серп.

Знаєте, як міністр Олексій Резніков відповів на публічне питання Віталія Шабуніна, чому Міноборони досі не забезпечило ЗСУ ІТ-системою логістики?

Міністр наказав викинути Віталія з Центру інновацій та розвитку оборонних технологій, в якому той служив останні два місяці.
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11.08.2022 12:24 Ответить
В центрі інновацій та розвитку оборонних технологій найнижча посада підполковник. Ким там Шабунін міг служити?)
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11.08.2022 13:03 Ответить
*найнижче звання, мінімально необхідне для оформлення на посаду в цей Центр.
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11.08.2022 13:05 Ответить
Спитайте в Центрі протидії корупції.
Я показала їхню заяву із їхньої сторінки в твіттері

ЦПК | Центр протидії корупції
@zer0corruption_
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11.08.2022 13:10 Ответить
Та що там питати, Шабунін там максимум волонтерив, служити він там ніяк не міг.
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11.08.2022 13:44 Ответить
І треба було його виганяти за критику?
Резніков дуже ******** викладати фоточки себе коханого, в тому числі, і свої спільні фото із західними політиками та чиновниками.
А поводить себе як махровий совок.
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11.08.2022 14:54 Ответить
Найкращі айтівці у світі і не може запустити, або все таки не хоче?
Може тому така ненависть до ІТ просувається подляцькими ботами?
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11.08.2022 12:31 Ответить
зебіли, а ви доручіть (і не втручайтеся) логістику профі "Нової Пошти", а не "прапорщикам" дермаков-татарових з однією ізвіліной і тієї од фуражки - і все буде чікі-пікі
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11.08.2022 12:33 Ответить
Виталя есть классное решение этой проблемы или в армию.
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11.08.2022 12:55 Ответить
Ці чому не хочуть воювати під командуванням свого найвеличнішого корєша?

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11.08.2022 13:01 Ответить
Шабунин, подобные тебе и Бутусову, похоже редко пользуются мозгами и задаются вопросом: «А уместно ли это, а какую пользу/вред это (бумагомарание) принесёт обществу, ВСУ, стране?». Собственный пиар напрочь отбил Вам мозги! Лучше бы вы помолчали
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11.08.2022 16:26 Ответить
 
 