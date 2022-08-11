Минобороны не сможет развернуть IT-систему логистики осенью, как обещает Резников, - Шабунин
Глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин не верит в возможности Министерства обороны до ноября развернуть в армии IT-систему логистики.
Об этом Шабунин пишет в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
Он напомнил, что за 8 лет власти не смогли обеспечить армию ИТ-системой логистики, и сейчас логистика происходит на бумаге. При том, что даже у россиян уже несколько лет развернута немецкая система SAP.
"В своем интервью УП Резников утверждает, что ИТ-систему логистики LOGFAS на уровне командований развернут уже в августе, а на уровне бригад – в октябре (https://bit.ly/3dnUtmn). К сожалению, этого не произойдет по той причине, что ДО поднятого скандала это направление для МО приоритетным не было. Реализовать обещанное в такие сроки просто невозможно", - пишет Шабунин.
Он также утверждает, что в мае западные партнеры предоставили Украине программу "Каравай" для упорядочения запросов на оружие. Но с мая по август, по словам Шабунина, министр обороны Резников "блокировал принятие нормативки, необходимой для запуска программы", и на сегодняшний день программа так и не запущена.
Причины такой блокировки Шабунину неизвестны.
Также глава правления ЦБК делает из интервью вывод, что "Резников очень поверхностно понимается в предмете".
"В итоге. Из хорошего: хоть и из-за скандала, однако Минобороны начало двигаться в сторону решения проблемы бумажной логистики. Из плохого: похоже, министр в тему так и не углубился, что может свидетельствовать о неосознании им ее важности. Кстати, за 8 лет власти не обеспечили армию и другими, не менее важными ИТ-системами (например, кадровой и т.д)", - добавил Шабунин.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Какая у него линия?
Политическая сила?
Вас "слуги урода " в раде ничему не учат?
сере тут, чмо...
«Артистом» розмовного жанру, так би мовити.
але шабунін ІТ експерт?
в середньовіччі вірили чи не вірили у відьм,
зараз факти треба
Він запопадливий перед своїми босами з ОПи завгосп ЗСУ.
ЦПК | Центр протидії корупції
@zer0corruption_
6 серп.
Знаєте, як міністр Олексій Резніков відповів на публічне питання Віталія Шабуніна, чому Міноборони досі не забезпечило ЗСУ ІТ-системою логістики?
Міністр наказав викинути Віталія з Центру інновацій та розвитку оборонних технологій, в якому той служив останні два місяці.
Я показала їхню заяву із їхньої сторінки в твіттері
ЦПК | Центр протидії корупції
@zer0corruption_
Резніков дуже ******** викладати фоточки себе коханого, в тому числі, і свої спільні фото із західними політиками та чиновниками.
А поводить себе як махровий совок.
Може тому така ненависть до ІТ просувається подляцькими ботами?