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Новости Война
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Морские пехотинцы уничтожили 2 гаубицы "Мста-Б", 2 грузовика и ликвидировали 17 оккупантов

вмс

Украинские военные нанесли урон врагу на Херсонском направлении.

Об этом сообщили на странице Командования морской пехоты, сообщает Цензор.НЕТ.

В течение суток 10 августа военнослужащие воинских частей и подразделений морской пехоты ВМС ВС Украины в составе группировок держали оборону на закрепленном участке фронта и наносили урон врагу.

Известно, что на Донецком направлении было ликвидировано 7 оккупантов. Артиллерийские подразделения наносили удары по скоплению живой силы и техники врага. В результате в течение суток были уничтожены 2 единицы КамАЗ и 2 единицы 152-мм гаубицы "Мста-Б", ликвидировано 10 оккупантов. Окончательные потери врага уточняются.

Читайте также: На южном направлении ВСУ уничтожили 41 оккупанта, пункт управления и вражескую технику, - ОК "Південь"

Автор: 

ВМС (1479) уничтожение (7197) потери (4427)


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Українським морпіхам-черговий респект...Не зупиняйтесь...
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11.08.2022 11:39 Ответить
я не имею военного образования, но довольно странно что морпехи занимаются контрбатарейной работой.
И вообще часто вижу что роды войск применяют не по назначению.
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11.08.2022 12:28 Ответить
Як приємно чути, - рашистів здохла ціла купа.

Горить москаль - згорить і цар.

Усім їм в дупу Хаймарсів купу.
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11.08.2022 11:41 Ответить
За всьо хароше тре бити і гнати
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11.08.2022 12:06 Ответить
неплохо, неплохо.
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11.08.2022 12:27 Ответить
Героям слава !!!
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11.08.2022 13:58 Ответить
 
 