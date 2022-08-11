Морские пехотинцы уничтожили 2 гаубицы "Мста-Б", 2 грузовика и ликвидировали 17 оккупантов
Украинские военные нанесли урон врагу на Херсонском направлении.
Об этом сообщили на странице Командования морской пехоты, сообщает Цензор.НЕТ.
В течение суток 10 августа военнослужащие воинских частей и подразделений морской пехоты ВМС ВС Украины в составе группировок держали оборону на закрепленном участке фронта и наносили урон врагу.
Известно, что на Донецком направлении было ликвидировано 7 оккупантов. Артиллерийские подразделения наносили удары по скоплению живой силы и техники врага. В результате в течение суток были уничтожены 2 единицы КамАЗ и 2 единицы 152-мм гаубицы "Мста-Б", ликвидировано 10 оккупантов. Окончательные потери врага уточняются.
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И вообще часто вижу что роды войск применяют не по назначению.
Горить москаль - згорить і цар.
Усім їм в дупу Хаймарсів купу.