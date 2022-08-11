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Новости
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Законопроект об обороте оружия существенно изменят ко второму чтению, - МВД

пістолет

Проект закона "Об обороте гражданского огнестрельного оружия" будет отличаться от того, что был проголосован в первом чтении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

В настоящее время парламентарии в сотрудничестве с МВД и другими заинтересованными сторонами готовят ко второму чтению этот законопроект.

"Пока мы единственная страна в Европе, которая до сих пор на законодательном уровне не урегулировала специальным актом вопрос обращения гражданского огнестрельного оружия. Народные депутаты Украины, внося правки ко второму чтению, учитывают предложения МВД, которые базируются на лучшей международной практике. Проект закона будет существенно отличаться от проекта. проголосованного в первом чтении. Окончательное решение - за народными депутатами Украины", - рассказал заместитель министра внутренних дел Украины Богдан Драпятый.

В МВД напомнили, что спрашивали мнение граждан об обращении оружия в Украине. Опрос проходил в приложении Дія, в голосовании приняло участие более 1,7 млн ​​человек.

59% за то, что пистолеты могут иметь все граждане, которые соблюдают требования закона, и могут свободно носить их с собой в общественных местах;

22% - пистолеты категорически не должны быть в обороте среди гражданского населения вообще;

19% - пистолеты могут иметь все граждане, которые соблюдают требования закона, но использовать их смогу только в тирах или на стрельбище. Носить оружие с собой запрещено.

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ВР (29273) МВД (9324) оружие (10257)


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Топ комментарии
+20
Первое чтение: Народ должен жить хорошо.

Второе чтение: Народ должен жить.

Итог голосования: Народ должен.
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11.08.2022 12:37 Ответить
+11
Дыбылов обоего пола, конечно, много в этом мире. Но, по опыту Молдовы через полгода всё уравновесится, и далее, только, профит. Уменьшение жертв уголовных преступлений со смертельным исходом на порядок ежегодно.
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11.08.2022 12:41 Ответить
+9
Уберут все что касается простых граждан. и оставят возможность владения только провластной нечисти
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11.08.2022 12:26 Ответить
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А вінтовки
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11.08.2022 12:20 Ответить
З гвинтівкой ходити вулицей? А дома-та на полювання, можна також карабін.
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11.08.2022 12:24 Ответить
Ты, вообще, не в теме? Винтовку можешь и сейчас купить. И, дробовик. Речь всегда шла о КНО, о праве на самооборону с ним, и ношение.
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11.08.2022 12:26 Ответить
Если ты имеешь в виду ношение винтовок -- то, ДА! С режимом автоматического огня, и неограниченный боекомплект.
Иначе в этом обществе, и стране не выживешь.
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11.08.2022 12:48 Ответить
Надо прояснить всем, что охотничье иная тема совсем. А право на защиту личности, право конституционное!!! Остальное понятие по оружию, узкая специализация. Охрана, охота, спорт- стрельба, ментура, итд, совсем иное.
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11.08.2022 14:39 Ответить
Дайте повний текст щоб було зрозуміло про що йде мова
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11.08.2022 12:22 Ответить
Первое чтение: Народ должен жить хорошо.

Второе чтение: Народ должен жить.

Итог голосования: Народ должен.
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11.08.2022 12:37 Ответить
Гениально.
:
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11.08.2022 12:45 Ответить
Які нахрін пістолети? Ви б ще рогатками займались! має бути нормальна автоматична зброя як у мусорів
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11.08.2022 12:24 Ответить
Уберут все что касается простых граждан. и оставят возможность владения только провластной нечисти
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11.08.2022 12:26 Ответить
Что-то, у меня большие сомнЭния.
То, к чему приложило свою ,,бескорыстную" руку МВС однозначно, и одномоментно становится ГАВНОМ!
ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ -- В МИНЮСТИЦИИ!!!
ПРАВО НА ВЛАДЕНИЕ И НОШЕНИЕ КНО!!!
ПРАВО НА САМООБОРОНУ С НИМ, ПУТЕМ ПРИНЯТИЯ, И АДАПТАПЦИИ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЗАКОНОВ!!!
И, самое главное:
Монастырского -- в монастырь!
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11.08.2022 12:33 Ответить
Уже выступило гавно.
Естественно, с позицией против ношения короткоствола.
Мало того, ещё, и похвасталось, что ,,работают" (читай - обрабатывают) депутанов по этому вопросу.
Ну, чтобы ,,правильно" голосовали.
А, чего было ожидать?
От выразителя интересов своей банды.
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14.08.2022 20:05 Ответить
Готуємось спостерігати перестрілки між мамками-хабалками на дитячих майданчиках
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11.08.2022 12:34 Ответить
Дыбылов обоего пола, конечно, много в этом мире. Но, по опыту Молдовы через полгода всё уравновесится, и далее, только, профит. Уменьшение жертв уголовных преступлений со смертельным исходом на порядок ежегодно.
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11.08.2022 12:41 Ответить
Але, може, є сенс заборонити носити нетверезим - як і водіям їздити нетверезим?
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11.08.2022 12:53 Ответить
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11.08.2022 12:45 Ответить
Царство Небесное бедному Кирюше!
Это, ещё раз о том, что владеть КНО должны, только, специально обученные люди, профессионалы.
Вот, эти ,,профессионалы" и творят такие ужасы, такой хоррор, и кошмары.
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11.08.2022 12:52 Ответить
А, за бедного ребёнка никто, так кажется, и не ответил?
Ничего. Бог есть. Я в этом убедился.
И, тварь ответит.
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11.08.2022 13:00 Ответить
Так об этом же и речь. Было бы право на оружие, не произошло бы подобное на 99,9 процента!!! Ведь тогда ни кто не знает, а есть ли у другого? Это останавливает почти всегда. А когда нет--- тогда отморозка удаляют по праву ношения и защиты личности при прямой угрозе жизни. А суд потом решает правоту применения. Но отморозка уже нет. Помним закон кольта. Сделаем мир чище!
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11.08.2022 14:49 Ответить
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11.08.2022 12:39 Ответить
партизанское движение на окупированых териториях, сейчас имело бы совсем другой окрас, если бы у даже последнего ******** был пистолет за пазухой. даже нелегальный, или купленый в ломбарде/на базаре/из под полы у алкаша.
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11.08.2022 12:40 Ответить
Вы что себе, ковбоев представляете? ))) Не в оружии дело… там комплекс мероприятий… в начале апреля на оккупированой Херсонщине АК отдавали за 3000 грн. Гранаты ужене помню.
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11.08.2022 13:22 Ответить
Не бреши, наші силовики всі втекли в ніч з 23 на 24, а всю зброю вивезли за тиждень й знаєш куди ?, До Каховки ! ,з усієї області, яку орки взяли вже о 9 ранку, в ТО не було нічого
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11.08.2022 13:34 Ответить
Що ти мені хочеш розповісти))) ? Я з Херсона, думаєш не знаю про що пишу?
чи якщо не силовики і на базарі з капустою не продають, то зброї немає?
я пишу про початок квітня, а ви про лютий
якщо не знаєте про щось, не пишіть.
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11.08.2022 15:13 Ответить
Сто раз печатал. А ведь в Молдове закон приняли в 1993 г! Помогло тоже прекратить войну тогда. Когда у народа оружие по закону--- это уже нация! А если нет оружия--- лохторат и быдло.
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11.08.2022 14:53 Ответить
Хто взагалі цю грьобану мусорню приплітає до вирішення головного питання демократії? Не подобається-хай звільняються. Хоча,.. то все до дупи.
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11.08.2022 12:42 Ответить
Хочется верить, что не ,,до дупи".
Посмотрим.
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11.08.2022 12:53 Ответить
Я за те, щоб можна було носити короткодульну зброю з собою, але тільки тверезим. Одне слово, як у водіїв. Випив - не маєш права з нею бути. У своєму ж автомобілі може лежати, бо це наче свій дім...
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11.08.2022 12:51 Ответить
Не годится насчет пьяных. Они, тоже, имеют право себя защищать. А, то, так за ними охота начнётся. Разве, что установить максимальное промилле? Как для водил?
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11.08.2022 12:55 Ответить
А в цей час....
"Ще один штат дозволив купувати і носити зброю без спеціального дозволу. Американці масово скуповують зброю "

https://ukrainian.voanews.com/a/zbroia-ssha-aiova/5840178.html
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11.08.2022 12:59 Ответить
Дозвiл должен быть, всё-таки.
Оружие не должно попадать в руки психически больным, и уголовникам.
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11.08.2022 13:03 Ответить
Может, они при покупке проводят проверку покупателя?
Скорее всего, так и есть.
Тогда -- ДА!!!
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11.08.2022 13:12 Ответить
Не поверите, кому нужно уже у всех есть, в том числе у перечисленных вами категорий. На законных и не очень основаниях.
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11.08.2022 13:25 Ответить
типа кивы и дейдея? так у них наградное
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11.08.2022 13:35 Ответить
Киву лишили наградного.
Отстаёшь от жизни.
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11.08.2022 14:40 Ответить
Так я ж написав - на законних і не дуже підставах))) в дому числі отриманих і куплених довідках від психіатра )
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11.08.2022 15:23 Ответить
Мусорня зробить все так, щоб тільки дєпутатікі та бариги з бандюками змогли придбати пістолет. Хто зможе заплатити наприклад 25-30 тисяч за пістоль? Тільки пересічний громадянин за місяці війни запхне під стріху багато чого цікавого. Полтавська, Сумська, Харківська, Київська область в курсі. Так що хай політики не псують нерви народу після війни, бо буде біда та бо-бо!
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11.08.2022 13:16 Ответить
В Україні мати зброю заборонено виключно законослухняним громадянам. Я опитуванню не вірю, навіщо мені купувати зброю, що захищати себе нею мені заборонено ?
Закон про вільне володіння зброєю буде ухвалений коли в Україні буде українська влада, а не жидомоскальська.
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11.08.2022 13:28 Ответить
То мвс гарантуватиме мені, що збройний напад відбудеться тільки в тирі чи на стрільбищі? Що за хєрня? І хто ці 19%, які за таке висловились? Навіщо тоді взагалі ті пісталєтіки, щоб потратитись на них, а потім на послуги тирів/стрільбищ? Ну, красно дякую, ідіоти недострелені
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11.08.2022 13:31 Ответить
Ну до чого тут мвс? Виконавчій орган влади!

Законодавець повинен розробити у зрівпраці з експертами в галузі цивільного поширення вогнепальної зброї.

країна зелених клоунів
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11.08.2022 13:40 Ответить
все уже давно придумано! нарезное с 25 лет и после 5 лет владения гладким. почему бы не дать разрешение на короткоствол после 30 и после 5 лет владения охотничьим нарезным? откуда страхи, что человек владея 5 лет калашом, возмет пм и начнет чудить? разговоры что оружие купит кто попало для старушек у подьезда и мамочек без мозгов! единственное чего не хватает, закона о допустимой самообороне и защите своего дома!
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11.08.2022 14:05 Ответить
То ти,мабуть,з мокшандією переплутав.Немає в нас 5 років "гладкого" перед нарізним.Вже дуже давно,як немає.
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11.08.2022 14:22 Ответить
так у мені не 18 років, на той момент як я купував, було. зброю не кожен рік купуєшь, зараз можливо щось змінилось...
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11.08.2022 14:27 Ответить
,,То ти,мабуть,з мокшандією переплутав.Немає в нас 5 років "гладкого" перед нарізним.Вже дуже давно,як немає."
-- В прошедшем первое читання в Раде поганый мусорской проект предусматривает такой порядок.
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11.08.2022 14:38 Ответить
Только с 21 года, короткоствол категорически с правом ношения, справка от психиатра и все! Иначе закон теряет смысл по сути своей. Напоминаю--- право на личную защиту и своего имущества, жилья--- право конституционное!!! Это право у нас отнято уже 31 г. Не ведёмся на прелую макуху в который раз.
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11.08.2022 14:29 Ответить
хотя бы с 25 лет... и крайне желательно чтобы человек имел уже культуру обращения с оружием, пусть даже гладкоствольным. имхо, в 21 год есть чрезмерное желание навести "справедливость"...
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11.08.2022 15:00 Ответить
Кажучи по правді, якби 21-літнім таки дали навести "справедливість" хоч раз, світ був би однозначно кращим місцем, ніж зараз. Стільки горя, скільки світові роблять владні старці в кабінетах з мозком раку, не робить жодне вільне володіння зброєю.
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11.08.2022 15:25 Ответить
Ожидаемо. Пытаются слить эти сволочи, которые намереваются узурпировать власть и приписать исключительно себе будущую победу над москалями.

Исключительно необходимо ношение нарезного короткоствольного огнестрельного оружия. Возможно открытого ношение как обязательный критерий в общественных местах, а скрытого ношения у себя в населенном пункте. Такое проблем не представляет, пускай каждый знает, что гражданин вооружен.

А эти сволочи пытаются пропихнуть гладкостволы свои, которые и до этого были. Но любой пистолет всегда нарезной ствол имеет, иначе не попадет никуда. Ограничение на нарезное - автоматически запрет на ношение. Этого нельзя допустить.

Второй самый важный момент - цена одного выстрела. Все гладкоствольное далеко не дешевое. А ведь для самообороны и для защиты в том числе и других граждан нужно настрелять минимум 300 выстрелов и еще каждый год по самому минимуму 100 штук. Дешевые только патроны к нарезным стволам и пистолетам, да и само оружие тоже стоит немного. Пуля к ружью намного дороже. Во-вторых, какая может быть самооборона с ружьем? С пистолета легко попасть в ногу, достать турникет, дать обезболивающее. С ружья же попадешь в другого или завалишь наглухо пулей, а дробью не остановишь преступника или не пробьешь жилет, а уже очевидно, что все вооруженные нападения будут в жилетах с пластинами.

Ношение нарезного короткоствольного неавтоматического оружия должно быть разрешено. Его приобретение не иметь ни одной финансовой преграды, только реальное собеседование (на камеру снятое для обжалования) и здоровье адекватное. А также экзамен по обращению и по стрельбе. Да, как в Чехии, например. Надо сдать экзамен, где тебе экзаменатор будет подлавливать на такие ошибки, как наведение ствола на человека и другое, за что годовой запрет сразу выпишут. Также надо и у нас сделать.
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11.08.2022 15:55 Ответить
Треба саме головне дозволити виготовлення зброї цивільним. Щоб майже будь-який приватний підприємець міг робити зброю. Тоді країна нарешті буде захищена, появляться виробники патронів, снарядів і так далі.
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11.08.2022 22:36 Ответить
 
 