Законопроект об обороте оружия существенно изменят ко второму чтению, - МВД

Проект закона "Об обороте гражданского огнестрельного оружия" будет отличаться от того, что был проголосован в первом чтении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

В настоящее время парламентарии в сотрудничестве с МВД и другими заинтересованными сторонами готовят ко второму чтению этот законопроект.

"Пока мы единственная страна в Европе, которая до сих пор на законодательном уровне не урегулировала специальным актом вопрос обращения гражданского огнестрельного оружия. Народные депутаты Украины, внося правки ко второму чтению, учитывают предложения МВД, которые базируются на лучшей международной практике. Проект закона будет существенно отличаться от проекта. проголосованного в первом чтении. Окончательное решение - за народными депутатами Украины", - рассказал заместитель министра внутренних дел Украины Богдан Драпятый.

В МВД напомнили, что спрашивали мнение граждан об обращении оружия в Украине. Опрос проходил в приложении Дія, в голосовании приняло участие более 1,7 млн ​​человек.

59% за то, что пистолеты могут иметь все граждане, которые соблюдают требования закона, и могут свободно носить их с собой в общественных местах;

22% - пистолеты категорически не должны быть в обороте среди гражданского населения вообще;

19% - пистолеты могут иметь все граждане, которые соблюдают требования закона, но использовать их смогу только в тирах или на стрельбище. Носить оружие с собой запрещено.

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