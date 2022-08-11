"Судилище" над украинскими защитниками в Мариуполе рашисты хотят устроить 24 августа, - мэр Бойченко
Российские захватчики готовят в Мариуполе так называемый "суд" над украинскими военнопленными на 24 августа.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом заявил мэр Вадим Бойченко.
"Нашу жемчужину (камерная филармония – ред.), где происходили исключительно культурные события, превращают в место "спектакля" под названием судилище над нашими военнопленными, которых, к сожалению, очень много в тюрьмах, которые оккупанты создали вокруг Мариуполя.
Более 10 тысяч находятся в тюрьмах, из них много военных. И они хотят на наш праздник, День независимости, устроить свой шабаш в Мариуполе", - рассказал глава города.
По данным мэра, оккупанты готовят это постыдное событие на 24 сеопня, но рассматривают и другие даты.
По поводу вероятных причин Бойченко отметил, что очевидно, из-за отсутствия побед РФ на фронте, чтобы показать хоть какие-то "достижения" - победу над пленными. В то же время такие действия – это военное преступление, подчеркнул мэр. Потому что существовала договоренность с представителями Красного Креста и ООН, что сложившие оружие пленные будут ехать исключительно в сторону Украины, то есть их не должны судить.
В то же время захватчики перечеркнули достигнутые договоренности. Вторая цель оккупантов, по мнению Бойченко, - напугать других героев, которые сегодня защищают украинское государство.
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звдти ж йшла інформація, що зеленське осоьисто займається евакуацією захисників азовсталі.
а на Червоний хрест та ООН зетаргани хочуть свої злочини скинути.
У нас є кому збирати всі інстанції, які ви озвучили. Але ви хіба не помітили, що всі мовчать.
Зе і Опі насрати.
І да доречі, можливо я зарано про це пишу, але Білецький........
Можу закластися з вами на будь що, що опа навіть пальцем не поворухне. В цей день "Незалежності" тільки ублюдочного зе будуть крутити на марафоні знову в обнімку з лєнкою, або єрмаком.
А можливо, Порошенко знову в чомусь винний буде.
...как не видели-не слышали приказов Кремля занять Чернобыльскую и ЗАЭС..Теперь вот это судилище,которое все юристы мира осуждают...кроме правозащитников из ООН,которые тоже только "призывают обе стороны"...Похоже,нужно будет создавать не только международный трибунал над воленными преступниками из россии,но и специализированный суд над чиновниками ООН,закрывавшими глаза на военный беспредел,начиная с вступления российской армии в Приднестровье.По статусу ООН должно было вмешаться,даже применив военные формирования ООН,а не "призывать" то россию.то аж "обе стороны конфликта (агрессора и ЖЕРТВУ АГРЕССИИ) к соблюдению мира"...