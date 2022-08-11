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Новости Война
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"Судилище" над украинскими защитниками в Мариуполе рашисты хотят устроить 24 августа, - мэр Бойченко

маріуполь,клітка

Российские захватчики готовят в Мариуполе так называемый "суд" над украинскими военнопленными на 24 августа.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом заявил мэр Вадим Бойченко.

"Нашу жемчужину (камерная филармония – ред.), где происходили исключительно культурные события, превращают в место "спектакля" под названием судилище над нашими военнопленными, которых, к сожалению, очень много в тюрьмах, которые оккупанты создали вокруг Мариуполя.

Более 10 тысяч находятся в тюрьмах, из них много военных. И они хотят на наш праздник, День независимости, устроить свой шабаш в Мариуполе", - рассказал глава города. 

По данным мэра, оккупанты готовят это постыдное событие на 24 сеопня, но рассматривают и другие даты.

По поводу вероятных причин Бойченко отметил, что очевидно, из-за отсутствия побед РФ на фронте, чтобы показать хоть какие-то "достижения" - победу над пленными. В то же время такие действия – это военное преступление, подчеркнул мэр. Потому что существовала договоренность с представителями Красного Креста и ООН, что сложившие оружие пленные будут ехать исключительно в сторону Украины, то есть их не должны судить.

В то же время захватчики перечеркнули достигнутые договоренности. Вторая цель оккупантов, по мнению Бойченко, - напугать других героев, которые сегодня защищают украинское государство.

Также смотрите: Оккупанты обстреливают Пески из огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" запрещенными термобарическими снарядами. ВИДЕО

Мариуполь (5724) оккупация (10190) Бойченко Вадим (68)


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Топ комментарии
+7
Чому головнокомандувач, який обіцяв, не звертається до світової спільноти за допомогою, може потрібно діставати зброєю, не чекаючи 24 серпня, чому замовкли верещуки, президенти та інші ******* коментувати чи не та тема.
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11.08.2022 12:51 Ответить
+5
"існувала домовленість із представниками Червоного Хреста і ООН, що полонені, які склали зброю, будуть їхати виключно в бік України, тобто їх не мають судити" - а ось тут детальніше, будь ласка. А то розказують багато, а про що саме домовилися - мовчать. Збирайте Радбез, Генасамблею, пред'являйте домовленості перед усім світом. Чим більше світла на тарганів, тим більше вони бояться - зло має бути максимально висвітлене, щоб потім ніхто не казав - ми не знали і не бачили.
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11.08.2022 12:50 Ответить
+4
********!
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11.08.2022 12:36 Ответить
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********!
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11.08.2022 12:36 Ответить
Не ******** были в НОВОФЕДОРОВКЕ САКИ КРЫМ 9 СЕРПНЯ 14-19 .. и потом по всему Крыму мамочка мамочка почему пробка в анале мост через протоку

...
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11.08.2022 13:30 Ответить
Мы тоже можем провести парад пленных непабедзимай рузкай армии.
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11.08.2022 12:39 Ответить
Це 10000 полонених тільки в Маріуполі, чи всього?
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11.08.2022 12:43 Ответить
Там всі підряд. Каже ж, що з них багато військових.
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11.08.2022 12:47 Ответить
У вас є час цей шабаш зупинити. Завітали ж специ до Криму, нехай і Маріуполь запланують
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11.08.2022 12:45 Ответить
"існувала домовленість із представниками Червоного Хреста і ООН, що полонені, які склали зброю, будуть їхати виключно в бік України, тобто їх не мають судити" - а ось тут детальніше, будь ласка. А то розказують багато, а про що саме домовилися - мовчать. Збирайте Радбез, Генасамблею, пред'являйте домовленості перед усім світом. Чим більше світла на тарганів, тим більше вони бояться - зло має бути максимально висвітлене, щоб потім ніхто не казав - ми не знали і не бачили.
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11.08.2022 12:50 Ответить
таргани, що поширють цю інформацію сидять в опі.
звдти ж йшла інформація, що зеленське осоьисто займається евакуацією захисників азовсталі.
а на Червоний хрест та ООН зетаргани хочуть свої злочини скинути.
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11.08.2022 13:27 Ответить
Запам'ятайте. Винний в усьому верховноголокомандувач України. По його вказівці, ці героїчні люди здалися на " евакуацію", тобто у полон Ніхто нічого не обіцяв.
У нас є кому збирати всі інстанції, які ви озвучили. Але ви хіба не помітили, що всі мовчать.
Зе і Опі насрати.
І да доречі, можливо я зарано про це пишу, але Білецький........
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11.08.2022 16:16 Ответить
Чому головнокомандувач, який обіцяв, не звертається до світової спільноти за допомогою, може потрібно діставати зброєю, не чекаючи 24 серпня, чому замовкли верещуки, президенти та інші ******* коментувати чи не та тема.
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11.08.2022 12:51 Ответить
Щось це чудо ******* як дише, особливо про 10 тисяч полонених тільки в Маріуполі. Навіть кокошніков називав менше...
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11.08.2022 13:03 Ответить
Якщо держава себе поважає ,то до 24серпня зробити так ,щоб не вже було кому судити !
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11.08.2022 13:04 Ответить
Це яка Держава? Держава зе , єрмака і 73% недоумків?
Можу закластися з вами на будь що, що опа навіть пальцем не поворухне. В цей день "Незалежності" тільки ублюдочного зе будуть крутити на марафоні знову в обнімку з лєнкою, або єрмаком.
А можливо, Порошенко знову в чомусь винний буде.
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11.08.2022 16:23 Ответить
Ничего.оставьте свою клетку для себя ! Ваты много будет в этой клетке как корнюшоны в трехлитровой банке
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11.08.2022 13:07 Ответить
а все эти проститутки из " международной амнистии" сидеть будут тихо,как мыши под веником.они "не видят" в этом нарушений,как не видели преступлений российской военщины в Мариуполе,Буче,
...как не видели-не слышали приказов Кремля занять Чернобыльскую и ЗАЭС..Теперь вот это судилище,которое все юристы мира осуждают...кроме правозащитников из ООН,которые тоже только "призывают обе стороны"...Похоже,нужно будет создавать не только международный трибунал над воленными преступниками из россии,но и специализированный суд над чиновниками ООН,закрывавшими глаза на военный беспредел,начиная с вступления российской армии в Приднестровье.По статусу ООН должно было вмешаться,даже применив военные формирования ООН,а не "призывать" то россию.то аж "обе стороны конфликта (агрессора и ЖЕРТВУ АГРЕССИИ) к соблюдению мира"...
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11.08.2022 13:24 Ответить
почему бы нам не повесить военнопленных на Крещатике,как в 1947 году?
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11.08.2022 13:40 Ответить
Вот и определились с местом, где будет международный трибунал над ****** и его ************.
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11.08.2022 13:40 Ответить
Що з цього приводу каже гідрант Боневтік?
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11.08.2022 13:52 Ответить
Готується, на честь" Дня Незалежності", до нової фотосесії. Коротше, у зе свято буде.
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11.08.2022 16:26 Ответить
Де судилище взагалі над усіма росіянами??? Ви ідіоти не розумієте що вони відчувають себе безкарно. Якби за такі дії рф публічно з міжнародною підтримкою через максимально страшну смерть страчувались найманці рф із різних чвк, різні пілоти та інші, то рф боялася б цих дій як вогня тому що росіяни воюють за гроші і є дуже трусливим народом гоблінів.
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11.08.2022 20:21 Ответить
А без цього все йде до того що азовців не тільки засудять, а й стратять щоб потішити "ні в чому не винних росіян" на яких досі не оголосили сафарі і яких досі не карають за ту владу яку вони насправді підтримують.
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11.08.2022 20:24 Ответить
 
 