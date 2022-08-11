За коллаборационизм осужден советник городского головы одного из местных советов в Хмельницкой области
В Хмельницкой области обнаружили и осудили очередного коллаборанта. Сторонником "русского мира" оказался советник городского головы одного из местных советов области. Чиновник признан виновным в коллаборационной деятельности.
Об этом сообщили в пресс-службе Хмельницкой областной прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в апреле 2022 года в исполнительном комитете во время обсуждения происходящего на территории страны мужчина публично отрицал факт вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.
Приговором Староконстантиновского районного суда предатель осужден. Ему назначено максимальное наказание: лишено права занимать должности в органах государственной власти, государственного управления, местного самоуправления или органах, оказывающих публичные услуги сроком на 15 лет.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а на зону закрыли, или опять условно?
Юридично чувак не міг співпрацювати з кацапами, бо їх на Хмельниччині не було.
"Заперечував факт російської агресії" - це зовсім інша стаття...