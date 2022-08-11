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За коллаборационизм осужден советник городского головы одного из местных советов в Хмельницкой области

область,хмельниччина,хмельницька

В Хмельницкой области обнаружили и осудили очередного коллаборанта. Сторонником "русского мира" оказался советник городского головы одного из местных советов области. Чиновник признан виновным в коллаборационной деятельности.

Об этом сообщили в пресс-службе Хмельницкой областной прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в апреле 2022 года в исполнительном комитете во время обсуждения происходящего на территории страны мужчина публично отрицал факт вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Приговором Староконстантиновского районного суда предатель осужден. Ему назначено максимальное наказание: лишено права занимать должности в органах государственной власти, государственного управления, местного самоуправления или органах, оказывающих публичные услуги сроком на 15 лет.

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Автор: 

русский мир (625) коллаборационизм (882) Хмельницкая область (960)


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позбавлено права обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування Джерело:
а на зону закрыли, или опять условно?
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11.08.2022 12:42 Ответить
По старой "традиции" много сеял-посевал у судьи!
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11.08.2022 12:48 Ответить
Текст якось по-дєбільному написан (с). Колаборант, це, дословно, той, хто співпрацював з ворогом!
Юридично чувак не міг співпрацювати з кацапами, бо їх на Хмельниччині не було.
"Заперечував факт російської агресії" - це зовсім інша стаття...
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11.08.2022 12:51 Ответить
А може варто було йоги віддати жінкам військовослужбовців місцевого гарнізону... для проведення роз'яснювальної роботи методом накладання мотузки на шию 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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11.08.2022 12:54 Ответить
почему не посадили? он ничем не отличается от кацапов, которые воюют против Украины.
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11.08.2022 12:56 Ответить
Як завжди, чиновників судять якось по-особливому, ну дуже м'яко, щоб не заподіяти стрес, оберігаючи, навіть прізвище засекречено. З таким підходом суддів у нас ще до фіга буде такого непотрібу.
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11.08.2022 12:58 Ответить
Саме гучне покарання ворога - 3 доби умовно з відшкодуванням у розмірі річного заробітку
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11.08.2022 13:19 Ответить
 
 