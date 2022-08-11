За коллаборационизм осужден советник городского головы одного из местных советов в Хмельницкой области

В Хмельницкой области обнаружили и осудили очередного коллаборанта. Сторонником "русского мира" оказался советник городского головы одного из местных советов области. Чиновник признан виновным в коллаборационной деятельности.

Об этом сообщили в пресс-службе Хмельницкой областной прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в апреле 2022 года в исполнительном комитете во время обсуждения происходящего на территории страны мужчина публично отрицал факт вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Приговором Староконстантиновского районного суда предатель осужден. Ему назначено максимальное наказание: лишено права занимать должности в органах государственной власти, государственного управления, местного самоуправления или органах, оказывающих публичные услуги сроком на 15 лет.

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