Потери авиации РФ на базе в Крыму - самые большие со времен Второй мировой, - CNN

Взрывы на территории военного аэродрома "Саки" возле Новофедоровки в оккупированном Крыму стали сокрушительным ударом для россиян. Что может свидетельствовать о самой большой потере авиации РФ за день со времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает CNN, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Научный сотрудник Азиатского института Гриффита и бывший пилот ВВС Австралии Питер Лейтон исследовал спутниковые снимки Planet Lab, которые зафиксировали авиабазу Саки до и после взрывов.

В CNN предполагают, что уничтоженные военные самолеты могли быть бомбардировщиками Су-24 и многоцелевыми истребителями Су-30.

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Также ученый отметил, что еще два самолета были повреждены и подчеркнул, кадры свидетельствуют о том, что это была преднамеренная атака, а не "несчастный случай".

"CNN проверили немного доступных данных о потерях военной авиации в советское время. В современной России нет свидетельств о столь значительных потерях от одного инцидента за один день", - подытожили в исследовании.

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Напомним, 9 августа в оккупированном Крыму раздавались громкие взрывы со стороны российской авиабазы в Новофедоровке.

В России заявили, что взорвался авиационный боеприпас и огневого поражения якобы не было. Минобороны Украины "не может установить причину возгорания" на аэродроме оккупантов в украинском Крыму, но усиленно рекомендует им изучать правила противопожарной безопасности и не курить в неустановленных местах.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина обязательно вернет оккупированный Крым, а российская война должна закончиться на полуострове, где и началась в 2014 году.