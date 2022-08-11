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Новости Война
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Потери авиации РФ на базе в Крыму - самые большие со времен Второй мировой, - CNN

крим,саки

Взрывы на территории военного аэродрома "Саки" возле Новофедоровки в оккупированном Крыму стали сокрушительным ударом для россиян. Что может свидетельствовать о самой большой потере авиации РФ за день со времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает CNN, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Научный сотрудник Азиатского института Гриффита и бывший пилот ВВС Австралии Питер Лейтон исследовал спутниковые снимки Planet Lab, которые зафиксировали авиабазу Саки до и после взрывов.

В CNN предполагают, что уничтоженные военные самолеты могли быть бомбардировщиками Су-24 и многоцелевыми истребителями Су-30.

Читайте также: Спутниковые снимки подтверждают уничтожение 9 самолетов рашистов на аэродроме в оккупированном Крыму, - СМИ. ФОТО

Также ученый отметил, что еще два самолета были повреждены и подчеркнул, кадры свидетельствуют о том, что это была преднамеренная атака, а не "несчастный случай".

"CNN проверили немного доступных данных о потерях военной авиации в советское время. В современной России нет свидетельств о столь значительных потерях от одного инцидента за один день", - подытожили в исследовании.

Смотрите также: Оккупанты потеряли на аэродроме в Крыму не девять, а гораздо больше самолетов, - Воздушные Силы ВСУ. ФОТО

Напомним, 9 августа в оккупированном Крыму раздавались громкие взрывы со стороны российской авиабазы в Новофедоровке.

В России заявили, что взорвался авиационный боеприпас и огневого поражения якобы не было. Минобороны Украины "не может установить причину возгорания" на аэродроме оккупантов в украинском Крыму, но усиленно рекомендует им изучать правила противопожарной безопасности и не курить в неустановленных местах.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина обязательно вернет оккупированный Крым, а российская война должна закончиться на полуострове, где и началась в 2014 году.

Автор: 

взрыв (6799) Крым (26421) Саки (29) CNN (117)


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Топ комментарии
+51
Черное - это следы от пожара и взрывов.
А они говорят об одном пострадавшем и девяти раненых и одном сгоревшем самолете.
Без комментариев.
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11.08.2022 12:54 Ответить
+50
Слава Украине, слава ее вооруженным силам
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11.08.2022 12:54 Ответить
+38
то вони праві-
знайшли одного трупака та 14 ранених
Інші згоріли-нічого не залишилось..
За них родичі не зможуть купити
останню модель "Лада-200"
бо вони звуться-"бєзвєсті пропавшими"
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11.08.2022 12:59 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Слава Украине, слава ее вооруженным силам
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11.08.2022 12:54 Ответить
Так це ми ще й не починали!!@
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11.08.2022 15:29 Ответить
Черное - это следы от пожара и взрывов.
А они говорят об одном пострадавшем и девяти раненых и одном сгоревшем самолете.
Без комментариев.
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11.08.2022 12:54 Ответить
то вони праві-
знайшли одного трупака та 14 ранених
Інші згоріли-нічого не залишилось..
За них родичі не зможуть купити
останню модель "Лада-200"
бо вони звуться-"бєзвєсті пропавшими"
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11.08.2022 12:59 Ответить
так, це дуже сумна новина для рідних - пролетіли з ладою
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11.08.2022 13:08 Ответить
бєзсовєсті пропавшими
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11.08.2022 15:25 Ответить
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11.08.2022 13:01 Ответить
вівьоврьоти
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11.08.2022 13:02 Ответить
Это не следы от пожара, это Параша открыла новое месторождение целебной Сакской грязи. Но к ней теперь примешивается Сракская грязь от уничтоженных каZZапов, поэтому она оркам стала ещё полезнее.
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11.08.2022 13:11 Ответить
Нужно выпустить сигареты с новым названием - HIMARS
Хай курят, проклятые.
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11.08.2022 13:39 Ответить
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11.08.2022 13:31 Ответить
Потому что в украинском Крыму касапский летающий мусор - лишний )))
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11.08.2022 12:56 Ответить
Нова Хведорівка протипоказана кацапам. Від слова вопше.
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11.08.2022 12:59 Ответить
Всі ці звіти про втрати - це дуже добре, але давайте менше звітів, а більше зброї. А взагалі тенденція дуже добра - вчора Крим, сьогодні білорусія. От так і кожного б дня.
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11.08.2022 13:07 Ответить
І це ми ще не починали...
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11.08.2022 13:08 Ответить
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11.08.2022 13:08 Ответить
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11.08.2022 13:14 Ответить
ПатрисЦающий чилавекь и сонная муха на выгуле.
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11.08.2022 13:35 Ответить
Alexander Kovalenko @zloy_odessit
Оккупанты в низком старте? Оккупационные власти ВОТ Крыма распространили среди сотрудников предприятий критической инфраструктуры распоряжение о подготовке «тревожных чемоданов».
Распоряжение распространено среди предприятий и организаций Нового мира, Судака, Симферополя и т.д. Так же личному составу российских оккупационных войск на ВОТ Крым запрещен выход в отпуска до конца текущего года.
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11.08.2022 13:11 Ответить
Даа! Здав нас, Пітер із Австралії, дякую.,версія, що кацапи, самі підпалили, влаштовувала всіх...
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11.08.2022 13:14 Ответить
Потрібно їбашити орків як Еріх Хартман з Люфтваффе.
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11.08.2022 13:14 Ответить
как здОрово...А самое главное,нельзя недооценить происшествие глазами крымчан.особенно "новых крымчан"..Возникшие потоки беженцев из рыма красноречивей всяких "заливистых Соловьёвых" говорит о правдивой обстановке в крыму.теперь точно до крымчан доходит,что эта война-не сафари,где безнаказанно можно стрелять и бомбить украинцев.Крымчане теперь понимать стали,куда их втянула россия в 14 году и цену сиюминутной глупости крымчан,идеализировавших россию и её жизнь для себя.теперь кровь,боль утрат и слёзы будут искупительной ценой той роковой ошибки 14 года...С почином вас,инфальтвные и доверчивые крымчане..Готовьте бомбоубежища и почувствовать себя так,как мариупольцы и другие украинские граждане.Ваша глупость привела к вам войну и не стОит обвинять Украину,что она будет освобождать СВОЮ территорию тоже бомбами.
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11.08.2022 13:15 Ответить
Хм-м-м... А як же Чорнобаївка?
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11.08.2022 13:16 Ответить
В Саках закiнчився перекур )), вже й за Чорнобаiку можна згадати...
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11.08.2022 14:12 Ответить
А такої масової втечі кацапських щурів не було з часів Сагайдачного.
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11.08.2022 13:17 Ответить
це ми ще не починали
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11.08.2022 13:20 Ответить
Господи , дай нам сил одолеть эту ПРЕЗРЕННУЮ орду , вонючую !!!!
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11.08.2022 13:22 Ответить
я больше всего (теперь) хочу на свете , ПОЙМАТЬ того "морячка" который выплясывал яблочко !!! как бы я его отп.......л !!!!
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11.08.2022 13:24 Ответить
этот сраный морячок уже сдох. земля бетоном
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11.08.2022 13:29 Ответить
Это, оно ?
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11.08.2022 13:42 Ответить
"За яблочко его.. за яблочко!" (с)
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11.08.2022 13:45 Ответить
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11.08.2022 13:28 Ответить
Ото заскварчала наша цигаретка...
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11.08.2022 13:28 Ответить
Я знав, що куріння вбиває. Але щоб так!
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11.08.2022 13:29 Ответить
Дуже добре, що Генштаб ЗСУ не попередив про цю спецоперацію охфіс преZідєнта, а то вийшло б як із вагнерівцями, що дєрьмак злив операцію.
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11.08.2022 13:29 Ответить
А **** пля, деді воевалі еще немного и ЗСУ по сбитім ватникам догонят и перегонят люфтваффе
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11.08.2022 13:30 Ответить
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11.08.2022 13:53 Ответить
дуже обнадійлива статистика.
начебто найбільші втрати радянських літаків були у корейській війні: найбільше їх було сбито 4 липня 1952 - 11 одиниць Міг-15.
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11.08.2022 14:12 Ответить
что бы понимать, что произошло со всей техникой (самолеты\вертолёты, заправщики, тягачи и прочая аэродромная спецтехника) на территории самого аэродрома, следует посмотреть видео автостоянки аэродромного персонала, которая находится в четырёхстах метрах от аэродрома:
https://twitter.com/i/status/1557143619575988225
Сначала синхронно прилетело пару ракет MGM-168 с унитарной б\ч в складі горючего и боекомплекта - https://twitter.com/i/status/1557026841537519617
ну а следом уже прилетело несколько MGM 164B с воздушным подрывом, суббоеприпасы которых и превратили всю тенхнику в окрестностях в решето. Только одного летающего добра там стояло дохера: истребители Су-27 или их модернизации, вертолеты Ми-8, а также самолет Ил-20РТ - уникальная машина для телеметрии испытаний баллистических и крылатых ракет. Поэтому известные сейчас оценки в 8 Су-27 и 4 Су-30, 5 Су-24, 6 вертолетов Ми-8 и Ил-20 могут быть крайне заниженными.
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11.08.2022 14:18 Ответить
Еще в феврале над Киевом за 9 минут сбили 12 самолетов. Поэтому Киев авиацией не бомбили.
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11.08.2022 15:39 Ответить
уперше від початку війни тішуся з того що не маю достатньо інфи, адже її і москалі не мають.
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11.08.2022 16:13 Ответить
Это еще никто ничего не начинал
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11.08.2022 16:21 Ответить
 
 