Потери авиации РФ на базе в Крыму - самые большие со времен Второй мировой, - CNN
Взрывы на территории военного аэродрома "Саки" возле Новофедоровки в оккупированном Крыму стали сокрушительным ударом для россиян. Что может свидетельствовать о самой большой потере авиации РФ за день со времен Второй мировой войны.
Об этом сообщает CNN, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Научный сотрудник Азиатского института Гриффита и бывший пилот ВВС Австралии Питер Лейтон исследовал спутниковые снимки Planet Lab, которые зафиксировали авиабазу Саки до и после взрывов.
В CNN предполагают, что уничтоженные военные самолеты могли быть бомбардировщиками Су-24 и многоцелевыми истребителями Су-30.
Также ученый отметил, что еще два самолета были повреждены и подчеркнул, кадры свидетельствуют о том, что это была преднамеренная атака, а не "несчастный случай".
"CNN проверили немного доступных данных о потерях военной авиации в советское время. В современной России нет свидетельств о столь значительных потерях от одного инцидента за один день", - подытожили в исследовании.
Напомним, 9 августа в оккупированном Крыму раздавались громкие взрывы со стороны российской авиабазы в Новофедоровке.
В России заявили, что взорвался авиационный боеприпас и огневого поражения якобы не было. Минобороны Украины "не может установить причину возгорания" на аэродроме оккупантов в украинском Крыму, но усиленно рекомендует им изучать правила противопожарной безопасности и не курить в неустановленных местах.
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина обязательно вернет оккупированный Крым, а российская война должна закончиться на полуострове, где и началась в 2014 году.
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А они говорят об одном пострадавшем и девяти раненых и одном сгоревшем самолете.
Без комментариев.
знайшли одного трупака та 14 ранених
Інші згоріли-нічого не залишилось..
За них родичі не зможуть купити
останню модель "Лада-200"
бо вони звуться-"бєзвєсті пропавшими"
Хай курят, проклятые.
Оккупанты в низком старте? Оккупационные власти ВОТ Крыма распространили среди сотрудников предприятий критической инфраструктуры распоряжение о подготовке «тревожных чемоданов».
Распоряжение распространено среди предприятий и организаций Нового мира, Судака, Симферополя и т.д. Так же личному составу российских оккупационных войск на ВОТ Крым запрещен выход в отпуска до конца текущего года.
начебто найбільші втрати радянських літаків були у корейській війні: найбільше їх було сбито 4 липня 1952 - 11 одиниць Міг-15.
https://twitter.com/i/status/1557143619575988225
Сначала синхронно прилетело пару ракет MGM-168 с унитарной б\ч в складі горючего и боекомплекта - https://twitter.com/i/status/1557026841537519617
ну а следом уже прилетело несколько MGM 164B с воздушным подрывом, суббоеприпасы которых и превратили всю тенхнику в окрестностях в решето. Только одного летающего добра там стояло дохера: истребители Су-27 или их модернизации, вертолеты Ми-8, а также самолет Ил-20РТ - уникальная машина для телеметрии испытаний баллистических и крылатых ракет. Поэтому известные сейчас оценки в 8 Су-27 и 4 Су-30, 5 Су-24, 6 вертолетов Ми-8 и Ил-20 могут быть крайне заниженными.