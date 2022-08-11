Последствия обстрела Никополя войсками РФ: Погибли 3 гражданских, ранены 7 человек, в том числе 13-летняя девочка. ФОТОрепортаж
Российские оккупационные войска продолжают обстрелы Днепропетровщины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.
"В ночь на 11 августа 2022 года вооруженные силы РФ, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, обстреляли из артиллерии город Никополь. В результате обстрела 3 горожан погибли, 7 ранены, среди раненых 13-летняя девочка. Повреждены 3 школы, более 40 домов горожан, магазины и автомобили", – говорится в сообщении.
Также русские войска обстреляли с. Приднепровское Никопольского района, повреждены 10 домов, магазин, амбулатория, стадион.
В Синельниковском районе враг ударил по Великомихайловской громаде. Пострадали супруги. Повреждены дома горожан, детский сад и мельница.
Какие-либо военные объекты на этих территориях отсутствуют.
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