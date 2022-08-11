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Новости Война
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Последствия обстрела Никополя войсками РФ: Погибли 3 гражданских, ранены 7 человек, в том числе 13-летняя девочка. ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска продолжают обстрелы Днепропетровщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.

"В ночь на 11 августа 2022 года вооруженные силы РФ, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, обстреляли из артиллерии город Никополь. В результате обстрела 3 горожан погибли, 7 ранены, среди раненых 13-летняя девочка. Повреждены 3 школы, более 40 домов горожан, магазины и автомобили", – говорится в сообщении.

Также русские войска обстреляли с. Приднепровское Никопольского района, повреждены 10 домов, магазин, амбулатория, стадион.

В Синельниковском районе враг ударил по Великомихайловской громаде. Пострадали супруги. Повреждены дома горожан, детский сад и мельница.

Какие-либо военные объекты на этих территориях отсутствуют.

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Последствия обстрела Никополя войсками РФ: Погибли 3 гражданских, ранены 7 человек, в том числе 13-летняя девочка 01
Последствия обстрела Никополя войсками РФ: Погибли 3 гражданских, ранены 7 человек, в том числе 13-летняя девочка 02
Последствия обстрела Никополя войсками РФ: Погибли 3 гражданских, ранены 7 человек, в том числе 13-летняя девочка 03
Последствия обстрела Никополя войсками РФ: Погибли 3 гражданских, ранены 7 человек, в том числе 13-летняя девочка 04
Последствия обстрела Никополя войсками РФ: Погибли 3 гражданских, ранены 7 человек, в том числе 13-летняя девочка 05

обстрел (27742) прокуратура (5032) Никополь (1065) Днепропетровская область (4063)


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Це теж залишать без відповіді? Що ж це коїться!
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11.08.2022 13:31 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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11.08.2022 13:43 Ответить
Защиты ноль, ни кто не скажет что дальше, или погибай или покидай. Эти твари поставили на поток обстрел .Правды ни кто не говорит...
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11.08.2022 15:08 Ответить
Що це як не геноцид українського народу ? ну щось треба робити ,може зібрати ген. асаблею ООН ,звертатись до світової громадськості ,блокувати посольства рф ,не можна спокійно спостерігати як рашиські варвари вбивають наших мирних громадян.
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11.08.2022 15:17 Ответить
Никто ничего не делает.я сегодня в **** от прилетов,хотя нервы железные
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11.08.2022 22:28 Ответить
 
 