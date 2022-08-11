РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13071 посетитель онлайн
Новости Война
5 130 9

Эстония закрывает границы для граждан РФ с шенгенскими визами, но будут исключения, - МИД

естонія

Эстонские власти планируют не впускать в страну граждан России с выданными Эстонией шенгескими визами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.

По словам министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу через неделю будет применяться санкция к шенгенским визам, выданным Эстонской Республикой.

"Санкция означает, что визы останутся действительными. Однако на обладателей виз будут наложены санкции при въезде в Эстонию, т.е. им будет запрещен въезд в Эстонию", - объяснил глава МИД.

Также читайте: Председательствующая в ЕС Чехия поддерживает запрет на выдачу шенгенских виз гражданам РФ

Под санкцию не попадут лица, являющиеся сотрудниками дипломатических представительств в Эстонии и члены их семей. Лица, занимающиеся международными грузовыми и пассажирскими перевозками. Лица, имеющие право свободного передвижения по законодательству ЕС. Лица, въезд которых в Эстонию необходим по гуманитарным соображениям, а также близкие родственники лиц, имеющих эстонское гражданство или постоянный вид на жительство в Эстонии.

"Подчеркну еще раз — во-первых, это положение вступает в силу через неделю. Во-вторых, это означает, что львиная доля шенгенских виз, выданных в Эстонии, фактически продолжают действовать, но въезд в Эстонию тем людям, которые не подпадают под исключения — не разрешается", - добавил Рейнсалу.

Читайте также: Поездки в Европу - не наследственное и божественное право россиян, - глава МИД Латвии Ринкевич

Автор: 

виза (1240) россия (96107) Эстония (1450) Рейнсалу Урмас (41)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Добрий вечір,мацкалики!
Ми з Естоніі!!!
показать весь комментарий
11.08.2022 13:51 Ответить
Естонія респект!
показать весь комментарий
11.08.2022 13:51 Ответить
Безмежна вдячність і низький уклін !
показать весь комментарий
11.08.2022 13:53 Ответить
Esti est !
показать весь комментарий
11.08.2022 13:59 Ответить
показать весь комментарий
11.08.2022 14:06 Ответить
Мне нравится эстонская решительность и скорость
показать весь комментарий
11.08.2022 14:22 Ответить
"...також близькі родичі осіб, які мають естонське громадянство або постійний дозвіл на проживання в Естонії." Джерело:

Тоді, любі ести, будьте готові до проголошення Нарвської республіки...
показать весь комментарий
11.08.2022 14:31 Ответить
Поголовно не выгоняют, но с весны тех кто слишком широко разинет рот депортируют сразу.
показать весь комментарий
11.08.2022 15:02 Ответить
к нам кацапы нахрапом лезут как тараканы устроили себе безвиз отгоняем как можем...чего они в китай или монглию не лезут - дилема
показать весь комментарий
11.08.2022 15:13 Ответить
 
 