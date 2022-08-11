Эстония закрывает границы для граждан РФ с шенгенскими визами, но будут исключения, - МИД

Эстонские власти планируют не впускать в страну граждан России с выданными Эстонией шенгескими визами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.

По словам министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу через неделю будет применяться санкция к шенгенским визам, выданным Эстонской Республикой.

"Санкция означает, что визы останутся действительными. Однако на обладателей виз будут наложены санкции при въезде в Эстонию, т.е. им будет запрещен въезд в Эстонию", - объяснил глава МИД.

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Под санкцию не попадут лица, являющиеся сотрудниками дипломатических представительств в Эстонии и члены их семей. Лица, занимающиеся международными грузовыми и пассажирскими перевозками. Лица, имеющие право свободного передвижения по законодательству ЕС. Лица, въезд которых в Эстонию необходим по гуманитарным соображениям, а также близкие родственники лиц, имеющих эстонское гражданство или постоянный вид на жительство в Эстонии.

"Подчеркну еще раз — во-первых, это положение вступает в силу через неделю. Во-вторых, это означает, что львиная доля шенгенских виз, выданных в Эстонии, фактически продолжают действовать, но въезд в Эстонию тем людям, которые не подпадают под исключения — не разрешается", - добавил Рейнсалу.

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