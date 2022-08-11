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Новости Война
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Окончание горячей фазы войны не означает завершения "окопной истории", - Резников

резніков

Министр обороны Алексей Резников заявил, что окончание горячей фазы войны не означает, что украинские военные выйдут из окопов.

Об этом он заявил в интервью УП, передает Цензор.НЕТ.

Ранее министр говорил, что рассчитывает, что к началу зимы горячая фаза войны закончится.

"Смотрите, горячая фаза ведь не означает, что мы уходим из окопов. Горячая фаза это, условно говоря, мы с вами в мае понесли самые большие потери. Сейчас это кратно меньше, потому что нам удалось благодаря новому оружию постепенно наносить те точечные поражения по складам, пунктам управления, по командованию. И их нашествие остановилось, продвижение идет довольно медленно.

Читайте также: Необходимо стабилизировать линию фронта и подготовить контрнаступление, - Резников

Но это тоже – кровью и жизнью наших ребят. Поэтому, когда я говорю о горячей фазе, это не значит, что завершится полевая, скажем так, окопная история", - пояснил Резников.

Автор: 

Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+16
все , контрнаступление закончилось , появляется новая риторика - окопная война , а это значит одно - окончания войны не будет ни осенью , ни зимой, ни весной , ни в следующем году ...............
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11.08.2022 14:09 Ответить
+14
Ну Дерьмак же ж анонсировал прекращение огня - готовят свой быдлоэлекторат к перемирию...
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11.08.2022 14:05 Ответить
+13
забрехались ze-слуги. дальше, как всегда, подмена понятий и передергивание карт: "ви мєня нє так понялi, єто софсєм другоє.."
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11.08.2022 14:08 Ответить
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Ну Дерьмак же ж анонсировал прекращение огня - готовят свой быдлоэлекторат к перемирию...
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11.08.2022 14:05 Ответить
МЛЯ и это министр обороны ? ОНО хоть в армии служило ? он знает ,что такое военная тактика ? лучше молчи-умным покажешься !
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11.08.2022 14:12 Ответить
Ну як же, ці криси пройшли інструктаж у папи дєрьмака, тепер вони знають що робити.
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11.08.2022 14:16 Ответить
Зебіли збираються оголосити перемир'я - тобто офіційно сказати що збираються віддати кацапам більше 20% України
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11.08.2022 14:15 Ответить
это они собрались отдать, а вы не отдавайте
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11.08.2022 14:34 Ответить
Ніякого перемир я не буде, і перемоги з цією падлючою кодлою теж не буде. Ось таке не туди не сюди буде роками, це їх план і їх така ситуація цілком влаштовує.
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11.08.2022 14:40 Ответить
Тут би підійшло відео Яжнелоха з Золотого, який вимагав відійти і здати зброю.
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11.08.2022 14:06 Ответить
Готуємось до ХНР в двох екземплярах?
А що далі? Через 5 років 1/3 лишиться? Зато з харошими дорогами...
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11.08.2022 14:08 Ответить
забрехались ze-слуги. дальше, как всегда, подмена понятий и передергивание карт: "ви мєня нє так понялi, єто софсєм другоє.."
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11.08.2022 14:08 Ответить
Бреше, зараз втрат дофіга
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11.08.2022 14:08 Ответить
"окопные истории" это какой то треш...
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11.08.2022 14:09 Ответить
особенно о "чёрном шахтёре",шастающем з обушком еженощно по орковских окопах, та тюкающім їх по тємячку )
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11.08.2022 14:38 Ответить
Що таке адвокат, особливо "рєзнік"? Це "дєньгі впєрьод" та "нікакіх гарантій"! ...
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11.08.2022 14:09 Ответить
все , контрнаступление закончилось , появляется новая риторика - окопная война , а это значит одно - окончания войны не будет ни осенью , ни зимой, ни весной , ни в следующем году ...............
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11.08.2022 14:09 Ответить
Це було зрозуміло з самого початку. Спершу мають почати діяти санкції. Звідси, кацапів остаточно добивати не будемо поки в самому ********** не підніметься "вой на болотах". Інакше ніяк. Це займе пару років. Тож не треба нас дурити! План давно оголошено - санкції, економічний крах **********, військова поразка в Україні, бунти в **********, санкції і врешті виплата репарацій Україні, що призведе до розвалу федерації. Зараз наше єдине завдання вбивати і калічити орків у максимально можливій на даному етапі кількості зберігаючи власну армію і готуючи її до "остаточного вирішення кацапського питання". "Якщо зібрати разом 9 вагітних то за місяць вони не народять". Кацапи мають отримати всі "вітаміни" для народження 5-6 нових держав на території **********...
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11.08.2022 16:19 Ответить
Правильні думки. 1) Ічкерійська джамахерія 2) Дагестанська конфедерація 3) Республіка Тива 4) Якутська народна республіка 5) Республіка Зелений Клин 6) Сибірська народна республіка 7) Кар'ялан Тасавалта 8) Республіка Ерзя-Мокша 9) Герцогство Адигея

Може щось ще забулося...
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11.08.2022 16:27 Ответить
Самі важливі і забув Татарстан, Башкортостан, Калмикія. Там і президенти свої вже є, і уряди. До речі, Татарстан ще за Єльцина вже оголошував свою незалежність. Інші країни не підтримали, все і заглухло в федерації.
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12.08.2022 20:45 Ответить
Процитирую: "...

все более раздражают бесконечные разговоры о том, что «резервы Путина уже на исходе», но затем оказывается, что у Москвы «опять откуда-то взялись новые ракеты, танки, боеприпасы, воздушные суда и далее по списку. И в этом смысле, американская разведка ничем не лучше нашей.

Повторяется ситуация с санкциями против России, когда нас уже полгода убеждают, что путинский режим вот-вот «накроется медным тазом» под влиянием санкций, но время идет, режим Путина разваливаться пока не собирается, потом выясняется, что в Америке изначально было понимание того, что санкции если и подействуют, то очень нескоро, да еще и непонятно как. Об этом недавно шла речь в материале «Запад еще пока не понял, как санкции действуют на Россию… А Украине нужно оружие!» (https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fenovosty.com%2Fekonomika%2Ffull%2F208-zapad-eshhe-poka-ne-ponyal-kak-sankcii-dejstvuyut-na-rossiyu-a-ukraine-nuzhno-oruzhie%3Ffbclid%3DIwAR2qzQmj3a3gXvy8in3GjzKp7btSb7IO4vqDv1BzU27kyNMTJpvk0k3taEY&h=AT1QnjPw5FCB8B1PcI4H6oMkPrsy3H-7S1vPc9sy-WQxiGwrxkLe8cHTKMMnjubSImfiJl_5fJdmOSqQ2Vzt1KgTQCQa-nVWMILX_DpIpZeWE9zVihAhjKVzNnaT01Z_aBEJ&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2RVPbazh_I2wStsqhuQt7PXfQzsDFuUwM9ZYgxf_YYkqIu3WrTvWZ5Ojr6K4sp3apNC6Mf4iryCm661A-Ur7_DyFvGyCCR8-e2NS5V8O_Ou4Eq7-apXeuTKePal9Rjtytb5_aVOHTvHiJzjHrmXArIzp0OkUONPZd5PdfQElMb1buxPTpB https://enovosty.com/.../208-zapad-eshhe-poka-ne-ponyal... ). Поэтому особо рассчитывать на санкции Украине не следует, а нужно добиваться увеличения объемов поставок вооружений с тем, чтобы уничтожить врага в ходе военных действий."
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11.08.2022 19:59 Ответить
Мужик, ти хто? Ти маєш зараз сказати, в які строки ти звільниш Донецьк, Луганськ та Крим що ти несеш?
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11.08.2022 14:10 Ответить
Засунь собі в сраку ту окопну війну!!!!!
Ти не міністр оборони! Ти міністр програшу України! Ми вже бачили 8 років окопної війни, де лінія окопів жодного разу не передвинулася в сторону наших окупованих територій!!!! Люди, пора на майдан!!! Пора зносити нахрєн цих зелених зрадників!!!
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11.08.2022 14:11 Ответить
Просувалася, в районі Світлодарської дуги і Горлівки були локальні успіхи. Але потім прийшов дебіл і сказав "простапєрєстатьстрєлять".
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11.08.2022 14:15 Ответить
Щось сьогодні резніка забагато - не на добро це все.
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11.08.2022 14:11 Ответить
Так перед цим Дерьмак був...
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11.08.2022 14:41 Ответить
этих козлов фсбшных надо сносить
они сдадут Украину
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11.08.2022 14:12 Ответить
Просто зелені мерзотники
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11.08.2022 14:31 Ответить
йди ти на..й, чувирло довбане
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11.08.2022 14:12 Ответить
Виродки вкурили одне - пиляти бабло під час воєнного стану дуже гарно і безпечно - ніяких питань тобі ніхто не ставитиме, а хто рота відкриє - той агент кремля. Тому ця шваль ***..на зацікавлена в тому щоб розтягнути війну на роки і тримати під рукою рабів які змушені будуть працювати за їжу... І з цим лайном ми хочемо перемоги?
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11.08.2022 14:16 Ответить
Все більше схиляюсь до думки що за цієї скурвленої зеленої адміністрації війна не буде закінченою. Це означає що звільнення України почнеться тільки після виборів які мають прибрати все зе-корумповане лайно. Звідси 2019-2024. Все почнеться після Зе-банди. Тобто війна як мінімум до 2025 року. Пєтя отпєтляв, Зеля також "відпетляє" і що ж нам залишиться від України після таких "осободітєлєй" з офшорними рахунками і брюліками і жопі?
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11.08.2022 14:17 Ответить
а хто під час дії воєнного стану дозволить проводити вибори?
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11.08.2022 14:18 Ответить
"Пєтя отпєтляв..." ?

пшол нах.й, длбб.

такие же как и длббы привели к власти ФСБ-команду и хотят привести новую.
падло тупое...
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11.08.2022 14:44 Ответить
"Мінськ" заморозив військові дії на 8 років. НА другому році свого президентства Пєтя офіційно відмовився від боротьби з корупцією і де-факто сам її очолив. А "фсб-команду" хто завів (зберіг) у владу? Не Пєтя? Нє?
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11.08.2022 15:54 Ответить
Ідіот
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11.08.2022 16:51 Ответить
хотя не.

гнида предлагает ждать выборов которых никогда не будет
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11.08.2022 14:46 Ответить
Підозрюю що ви не здатні на елементарні розумові зусилля ("дописуєте" те чого я не пропонував).
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11.08.2022 15:59 Ответить
военний стан що буде роками тривати?
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11.08.2022 14:17 Ответить
такий у них плпн перемоги
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11.08.2022 14:19 Ответить
Це як? 😨 Просто перднув? 🤔
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11.08.2022 14:20 Ответить
мацкальська повітряна оборона
не змогла опори захистити від
західного вітру з дощем
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11.08.2022 14:22 Ответить
Если вам предлагают перемирие, значит предатели обо всем договорились!
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11.08.2022 14:22 Ответить
Какие-то мутки начались.
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11.08.2022 14:23 Ответить
Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що закінчення гарячої фази війни не означає, що українські військові вийдуть з окопів. Це означає, що "зелені зрадники " не збираються зваільняти окуповані рашистом території, дають згоду на рашистську окупаціюПівдня України і Донецької .та Луганської областей і українська армія,як і в 2014 році залишається зарита в тих окопах.що є зараз.чекаючи пару років .коли рашист надумає знову напасти на Україну.
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11.08.2022 14:25 Ответить
В Україні зараз мільйон увійську і два мільйони у добровольцях ТРО... русня за 5 місяців війни втратила свій військовий потенціал! Коли як не зараз відп*здити запорєбрік? А солдат без діла потенційний злочинець
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11.08.2022 14:27 Ответить
У зелених тварєй військовий час буде вєчно.
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11.08.2022 14:31 Ответить
Москалям не вдалося узяти Київ, можливо українцям вдасться але це треба робити найближчим часом
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11.08.2022 14:33 Ответить
В точку
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11.08.2022 15:00 Ответить
А Рєзніков у нас "історик"))))
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11.08.2022 14:43 Ответить
Рєзніков ти брєдіш!
З ким ти п'єш, що несеш таку пургу?!
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11.08.2022 14:54 Ответить
Подрыв моста возле Чонгара не остановил бы наступление из Крыма - Резников

Детали: глава Минобороны в интервью (https://www.pravda.com.ua/news/2022/08/11/7362784/) отметил, что там еще 10 проходов есть из Крыма по суше, а не по мостам. Поэтому подрыв моста не повлиял бы на возможность рашистов продвинуться в этом направлении.
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11.08.2022 15:16 Ответить
Це вже відкрито сказано про повну здачу Півдня, Зеленський коли здавав Героїв Маріуполя хоч трохи щось белькотів, а ці вже нічого не бояться, знаючи що "наріт" проковтне. Хочеться послухати Залужного.
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11.08.2022 16:04 Ответить
За Героїв Маріуполя цей недоумок намагався звинуватити всіх, аби прикрити свою сраку.
Воно, падло, послало Героїв на смерть.
Воно - " бідоносець" хрєнов, буде висіти на каштанах разом з усіма ********** фсбшними.
Ніколи вже ця влада не зможе викрутитися.
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11.08.2022 16:57 Ответить
Окопна війна почалась після Дебальцевого ,десь з березня-квітня 2015 і закінчилась 24 лютого 2022.
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11.08.2022 18:33 Ответить
Зескоту не терпится начать пилить бабло на Великом крадивныцтви -видбудови---нужна остановка "горячей" фазы, плевать им на ту армию---пусть в окопах гниют годами....
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11.08.2022 21:36 Ответить
 
 