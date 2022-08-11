Окончание горячей фазы войны не означает завершения "окопной истории", - Резников
Министр обороны Алексей Резников заявил, что окончание горячей фазы войны не означает, что украинские военные выйдут из окопов.
Об этом он заявил в интервью УП, передает Цензор.НЕТ.
Ранее министр говорил, что рассчитывает, что к началу зимы горячая фаза войны закончится.
"Смотрите, горячая фаза ведь не означает, что мы уходим из окопов. Горячая фаза это, условно говоря, мы с вами в мае понесли самые большие потери. Сейчас это кратно меньше, потому что нам удалось благодаря новому оружию постепенно наносить те точечные поражения по складам, пунктам управления, по командованию. И их нашествие остановилось, продвижение идет довольно медленно.
Но это тоже – кровью и жизнью наших ребят. Поэтому, когда я говорю о горячей фазе, это не значит, что завершится полевая, скажем так, окопная история", - пояснил Резников.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А що далі? Через 5 років 1/3 лишиться? Зато з харошими дорогами...
Може щось ще забулося...
все более раздражают бесконечные разговоры о том, что «резервы Путина уже на исходе», но затем оказывается, что у Москвы «опять откуда-то взялись новые ракеты, танки, боеприпасы, воздушные суда и далее по списку. И в этом смысле, американская разведка ничем не лучше нашей.
Повторяется ситуация с санкциями против России, когда нас уже полгода убеждают, что путинский режим вот-вот «накроется медным тазом» под влиянием санкций, но время идет, режим Путина разваливаться пока не собирается, потом выясняется, что в Америке изначально было понимание того, что санкции если и подействуют, то очень нескоро, да еще и непонятно как. Об этом недавно шла речь в материале «Запад еще пока не понял, как санкции действуют на Россию… А Украине нужно оружие!» (https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fenovosty.com%2Fekonomika%2Ffull%2F208-zapad-eshhe-poka-ne-ponyal-kak-sankcii-dejstvuyut-na-rossiyu-a-ukraine-nuzhno-oruzhie%3Ffbclid%3DIwAR2qzQmj3a3gXvy8in3GjzKp7btSb7IO4vqDv1BzU27kyNMTJpvk0k3taEY&h=AT1QnjPw5FCB8B1PcI4H6oMkPrsy3H-7S1vPc9sy-WQxiGwrxkLe8cHTKMMnjubSImfiJl_5fJdmOSqQ2Vzt1KgTQCQa-nVWMILX_DpIpZeWE9zVihAhjKVzNnaT01Z_aBEJ&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2RVPbazh_I2wStsqhuQt7PXfQzsDFuUwM9ZYgxf_YYkqIu3WrTvWZ5Ojr6K4sp3apNC6Mf4iryCm661A-Ur7_DyFvGyCCR8-e2NS5V8O_Ou4Eq7-apXeuTKePal9Rjtytb5_aVOHTvHiJzjHrmXArIzp0OkUONPZd5PdfQElMb1buxPTpB https://enovosty.com/.../208-zapad-eshhe-poka-ne-ponyal... ). Поэтому особо рассчитывать на санкции Украине не следует, а нужно добиваться увеличения объемов поставок вооружений с тем, чтобы уничтожить врага в ходе военных действий."
Ти не міністр оборони! Ти міністр програшу України! Ми вже бачили 8 років окопної війни, де лінія окопів жодного разу не передвинулася в сторону наших окупованих територій!!!! Люди, пора на майдан!!! Пора зносити нахрєн цих зелених зрадників!!!
они сдадут Украину
пшол нах.й, длбб.
такие же как и длббы привели к власти ФСБ-команду и хотят привести новую.
падло тупое...
гнида предлагает ждать выборов которых никогда не будет
не змогла опори захистити від
західного вітру з дощем
З ким ти п'єш, що несеш таку пургу?!
Детали: глава Минобороны в интервью (https://www.pravda.com.ua/news/2022/08/11/7362784/) отметил, что там еще 10 проходов есть из Крыма по суше, а не по мостам. Поэтому подрыв моста не повлиял бы на возможность рашистов продвинуться в этом направлении.
Воно, падло, послало Героїв на смерть.
Воно - " бідоносець" хрєнов, буде висіти на каштанах разом з усіма ********** фсбшними.
Ніколи вже ця влада не зможе викрутитися.