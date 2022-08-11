Рашисты нанесли удары по четырем населенным пунктам Запорожской области. Есть погибшие и раненые. ФОТО

В результате вражеских обстрелов в Запорожской области разбиты жилые дома, повреждены линии электропередач и трансформаторы, разрушены автомобили, ангары, гаражные и складские помещения на сельскохозяйственных и частных предприятиях. Есть погибшие. Раненые граждане доставлены в медицинские учреждения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Запорожской ОВА ссылаясь на данные Нацполиции.

За минувшие сутки полиция задокументировала 40 сообщений о военных преступлениях, совершенных противником на территории Запорожской области. Под удары врага попали пгт Кушугум и пгт Камышеваха Запорожского района, село Гуляйпольское и город Орехов Пологовского района.

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"Значительные разрушения получили пгт Кушугум Запорожского района. Рано утром оккупанты нанесли по гражданскому населению два ракетных удара, которые имеют осколочно-фугасное наполнение. Разрывами снарядов накрыло 6 улиц. В результате сильные повреждения получили почти три десятка домов. Некоторые – разрушены до основания. Кроме жилых объектов разрушительные повреждения получило помещение на местном предприятии по производству пряностей и приправ", - говорится в сообщении.

В Комышевахе армия российских преступников попала по одному из фермерских хозяйств. Ракетными снарядами повреждены его территория, трансформатор, складское помещение и рабочий автомобиль.

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"На пологовском направлении под вражеский огонь в очередной раз попали жилые дома Орехова. Ракеты разорвались прямо на приусадебных участках, повредило столбы с линией электропередач. Улицы населенного пункта засеяны воронками от снарядов и землей, а дома подверглись немалым деформациям.

Кроме того, полиция зафиксировала три факта артобстрела территории сельскохозяйственного предприятия в селе Гуляйпольское Пологовского района. Там повреждены склады, ангары, гаражи, помещения тракторной бригады и админздание", - добавляют в ОВА.

В результате вчерашнего артиллерийского обстрела получена информация о жертвах и раненых. Люди, оказавшиеся под завалами разбитых зданий, погибли. Другие травмированные граждане с осколочными ранениями разной степени тяжести доставлены в больницы.

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