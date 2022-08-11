Команда Зеленского готовится срывать конкурс на Директора НАБУ, а также упрощает процедуру его увольнения, - Шабунин
"Слуга народа" Андрей Клочко зарегистрировал законопроект, устанавливающий новые требования к кандидатам на директора НАБУ и ограничение на участие в конкурсе.
Об этом пишет в фейсбуке глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, сообщает Цензор.НЕТ.
Речь идет о законопроекте №7654.
"Проект устанавливает новые требования к кандидатам на директора НАБУ и ограничения на участие в конкурсе. Это значит, что конкурс придется отменить и начать с нуля сразу после принятия законопроекта, потому что изменяются требования к его участникам. Таким образом, команда Зеленского подвесит конкурс, имея возможность перезагрузить его в любой момент", – считает Шабунин.
Также законопроект вводит новое основание для досрочного увольнения руководителей НАБУ и НАПК - "привлечение к админ. ответственности за связанное с коррупцией правонарушение".
"В условиях полного контроля за правоохранительной системой организовать это для Ермака/Татарова – вопрос одного звонка", - считает председатель правления ГПК.
Шабунин говорит, что точно знает: законопроект обсуждали в ОП. Но согласовал ли его лично Зеленский – неизвестно.
"Если формальный автор отзовет законопроект – значит, Зеленский не в курсе. Если не отзовет – значит, Зеленский лично санкционировал этот цирк", – предполагает Шабунин.
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Реєстрація:11.08.2022
Давай, выкладывай!
Безкоштовно!
Хоча, навряд чи, тебе сюди не для того подляк прислав саме сьогодні, 11.08.2022...
невже не ясно, що Маємо що заслужили
А Пінчук тисячі комплектів форми?
І Ахметов, Тарута, Новинський, Жеваго etc теж касками і берцями не переймаються.
Але тупизням і лайдакам «барига» це Порошенко, а справжні жлоби та злочинці нічого нікому ніколи не винні.
Так , так все здав Порох , тільки не Зеля !😠
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Реєстрація:11.08.2022 - специально зарегистрировался, чтобы "прокомментировать"?
Прямо британський "большевік" - пріплив.
Правда чомусь російсько-зеленим лайном засмерділо
Схоже на ботофермі сьогодні в три зміни працюють
понятно и без Шабунина.
Шо команда Зеленського хочет видеть на всех постах 100%-но своих людей тоже все понимают
Шо команда Зеленського превращается в секту неприкасаемых, не видит уже только слепой
Как можно было смотреть Квартал и не понять кто эти люди и к чему они клонят? Что они работают не на Украину?
Как можно было смотреть примитивный сериал про Слугу и не опустится до уровня этого сериала?
Куда вы,все шабунины смотрели, о чем вы думали, чтоб допустить до власти эту антиукраинскую свору?
>Невже ви наївні думаєте, що вся ця шобла клоунів, аніматорів, повій, йшла з якоюсь іншою метою до влади, аніж казково збагатитися під час свого Zeволодарювання?
Та то бариги клевещуть. Ці руки
нічого не кралиусі в асфальті.
Помните как он начинал -поначалу даже грозился ездить на велосипеде.
Забыли?
>Помните как он начинал -поначалу даже грозился ездить на велосипеде?
Пробив шину. А Байден не дає грошей на нову. Отака біда.
Це - новий СЕЗОН старого серіалу.
Сезон 1: "Надо просто перестать стрелять"
Сезон 2: "Я вам нічого не винен"
Сезон 3: "А за що будуватимемо дороги?"
Сезон 4: "Пора ремонтувати дороги"
Чує моє серце, їх мочитимуть з такою ж ненавистю, як і рашистів! Рідкісні уроди!