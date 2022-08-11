Команда Зеленского готовится срывать конкурс на Директора НАБУ, а также упрощает процедуру его увольнения, - Шабунин

"Слуга народа" Андрей Клочко зарегистрировал законопроект, устанавливающий новые требования к кандидатам на директора НАБУ и ограничение на участие в конкурсе.

Об этом пишет в фейсбуке глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, сообщает Цензор.НЕТ.

Речь идет о законопроекте №7654.

"Проект устанавливает новые требования к кандидатам на директора НАБУ и ограничения на участие в конкурсе. Это значит, что конкурс придется отменить и начать с нуля сразу после принятия законопроекта, потому что изменяются требования к его участникам. Таким образом, команда Зеленского подвесит конкурс, имея возможность перезагрузить его в любой момент", – считает Шабунин.

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Также законопроект вводит новое основание для досрочного увольнения руководителей НАБУ и НАПК - "привлечение к админ. ответственности за связанное с коррупцией правонарушение".

"В условиях полного контроля за правоохранительной системой организовать это для Ермака/Татарова – вопрос одного звонка", - считает председатель правления ГПК.

Шабунин говорит, что точно знает: законопроект обсуждали в ОП. Но согласовал ли его лично Зеленский – неизвестно.

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"Если формальный автор отзовет законопроект – значит, Зеленский не в курсе. Если не отзовет – значит, Зеленский лично санкционировал этот цирк", – предполагает Шабунин.



