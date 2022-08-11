Генсек ООН Гутерриш обнародовал заявление по ЗАЭС: Нужна срочная договоренность по демилитаризации
Гутерриш заявил, что необходимо демилитаризировать территорию атомной станции и договориться об этом как можно скорее.
Об этом сообщается на странице ООН, передает Цензор.НЕТ.
Я серьезно обеспокоен ситуацией, которая развивается на Запорожской атомной электростанции и вокруг нее на юге Украины. Я призвал всех заинтересованных лиц проявить здравый смысл и разум и не предпринимать никаких действий, которые могут поставить под угрозу физическую целостность, безопасность или безопасность атомной станции – самой большой в своем роде в Европе.
К сожалению, вместо деэскалации в последние несколько дней поступали сообщения о дальнейших глубоко тревожных инцидентах, которые, если они будут продолжаться, могут привести к катастрофе.
Я призываю вооруженные силы Российской Федерации и Украины немедленно прекратить какие-либо военные действия в непосредственной близости от завода и не наносить удары по его объектам или окрестностям.
Я призываю стороны вывести любой военный персонал и оборудование с завода и удержаться от дальнейшего развертывания сил или оборудования на месте. Объект нельзя использовать как часть какой-либо военной операции. Вместо этого требуется срочная договоренность на техническом уровне относительно безопасного периметра демилитаризации, чтобы обеспечить безопасность территории.
Организация Объединенных Наций продолжает полностью поддерживать важную работу Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и его усилия по обеспечению безопасной эксплуатации Запорожской атомной электростанции. Я призываю стороны предоставить миссии МАГАТЭ немедленный, безопасный и беспрепятственный доступ к месту.
Мы должны четко понимать, что любой потенциальный ущерб Запорожской или другим ядерным объектам в Украине или где-либо еще может привести к катастрофическим последствиям не только для ближайших окрестностей, но и для региона и за его пределами. Это абсолютно неприемлемо", - говорится в заявлении Гутерриша.
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Все як завжди у лібералів.
или это еще не дошло до маразматика????
это ВСУ загнали в машинный зал свою технику и боеприпасы????
это ВСУ обстреливает станцию?
это ВСУ хреначит по Никополю и Марганцу с территории АЭС ???
обе стороны!???? что там делает раха????
все требования к *****... не просьбы - а именно требования!!!
Кацапы так и будут захватывать тогда
А потом ООН отводить "стороны"
Называется ползучая аннексия
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Так и договаривайся.
Ты же Генсек, а не дворник.
Без света это не гуманитарно. Зато геноцид крымских татар гуманитарно. Когда вы уже все повыздыхаете тварюки лицемерные.
@Ogrysko
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https://twitter.com/Ogrysko/status/1557747027395522560 1 ч
ООНівський дебілізм про «дві сторони» вже починає дратувати. Ця організація давно вичерпала себе і після поразки росії має бути списана в історичний архів. Оновлена і розширена НАТО має стати «справедливим міжнародним поліцейським» для покарання порушників
@1964Matov
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https://twitter.com/1964Matov/status/1557686594131329024 5 ч
Террористы, захватившие ядерный объект в другой стране, заминировавшие его и угрожающие его взорвать, вместо того, чтобы быть ************* всем миром, заседают в совете безопасности ООН и обладают правом вето. Антиутопия стала реальностью. Увы.
Ще не так давно - захватили Чорнобильську ... А навколо базувалися їхні солдати та рили окопи з бліндажами у Рижому лісі - видно така річ , як загальновійськовий дозиметр солдатам Московії - невідомий ? Чи не вміють користуватися , чи у них спеціально позабирали