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Новости Война
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Генсек ООН Гутерриш обнародовал заявление по ЗАЭС: Нужна срочная договоренность по демилитаризации

заес

Гутерриш заявил, что необходимо демилитаризировать территорию атомной станции и договориться об этом как можно скорее.

Об этом сообщается на странице ООН, передает Цензор.НЕТ.

Я серьезно обеспокоен ситуацией, которая развивается на Запорожской атомной электростанции и вокруг нее на юге Украины. Я призвал всех заинтересованных лиц проявить здравый смысл и разум и не предпринимать никаких действий, которые могут поставить под угрозу физическую целостность, безопасность или безопасность атомной станции – самой большой в своем роде в Европе.

К сожалению, вместо деэскалации в последние несколько дней поступали сообщения о дальнейших глубоко тревожных инцидентах, которые, если они будут продолжаться, могут привести к катастрофе.

Читайте также: Мир находится в одном шаге от "ядерного уничтожения", должны полагаться на стратегию, а не удачу, - Гутерриш

Я призываю вооруженные силы Российской Федерации и Украины немедленно прекратить какие-либо военные действия в непосредственной близости от завода и не наносить удары по его объектам или окрестностям.

Я призываю стороны вывести любой военный персонал и оборудование с завода и удержаться от дальнейшего развертывания сил или оборудования на месте. Объект нельзя использовать как часть какой-либо военной операции. Вместо этого требуется срочная договоренность на техническом уровне относительно безопасного периметра демилитаризации, чтобы обеспечить безопасность территории.

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Организация Объединенных Наций продолжает полностью поддерживать важную работу Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и его усилия по обеспечению безопасной эксплуатации Запорожской атомной электростанции. Я призываю стороны предоставить миссии МАГАТЭ немедленный, безопасный и беспрепятственный доступ к месту.

Мы должны четко понимать, что любой потенциальный ущерб Запорожской или другим ядерным объектам в Украине или где-либо еще может привести к катастрофическим последствиям не только для ближайших окрестностей, но и для региона и за его пределами. Это абсолютно неприемлемо", - говорится в заявлении Гутерриша.

Автор: 

МАГАТЭ (403) ООН (4187) Гутерриш Антониу (339) Запорожская АЭС (718)


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Топ комментарии
+31
"Я закликаю сторони вивести будь-який військовий персонал і обладнання" - сторони? Гутерріш не в курсі яка "сторона" утримує АЄС у заручниках?
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11.08.2022 15:38 Ответить
+30
ах ты козляра сиамская!!! не "обе стороны" надо заклыкать.... а тварь-раху !!!
или это еще не дошло до маразматика????
это ВСУ загнали в машинный зал свою технику и боеприпасы????
это ВСУ обстреливает станцию?
это ВСУ хреначит по Никополю и Марганцу с территории АЭС ???
обе стороны!???? что там делает раха????
все требования к *****... не просьбы - а именно требования!!!
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11.08.2022 15:41 Ответить
+21
Йди нах,дебіл.
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11.08.2022 15:38 Ответить
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І всі такі: ...ага, зараз же відведемо!
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11.08.2022 15:37 Ответить
Цю організацію як Лігу Націй давно пора розпустити. вона нічого не вирішує і нічого не варта.
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11.08.2022 15:46 Ответить
Йди нах,дебіл.
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11.08.2022 15:38 Ответить
Вводь миротворців і не гунди
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11.08.2022 15:38 Ответить
"Я закликаю сторони вивести будь-який військовий персонал і обладнання" - сторони? Гутерріш не в курсі яка "сторона" утримує АЄС у заручниках?
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11.08.2022 15:38 Ответить
В ООН вибірковий зір: тут бачу, тут не бачу
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11.08.2022 15:41 Ответить
Подвійні стандарти, подвійна мораль...
Все як завжди у лібералів.
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11.08.2022 15:45 Ответить
Какой он либерал? Либерал это тот, кто защищает права людей, а не покрывает убийства. Какие нахрен стороны?
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11.08.2022 15:48 Ответить
Надо ему ответить что украинского военного персонала и оборудования на станции нет. Пусть и дальше призывает.
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11.08.2022 15:44 Ответить
терміново потрібна заява про те, що буде ще одна заява...
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11.08.2022 15:39 Ответить
Миротворців ще введіть та заморозьте звільнення області на роки
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11.08.2022 15:40 Ответить
ах ты козляра сиамская!!! не "обе стороны" надо заклыкать.... а тварь-раху !!!
или это еще не дошло до маразматика????
это ВСУ загнали в машинный зал свою технику и боеприпасы????
это ВСУ обстреливает станцию?
это ВСУ хреначит по Никополю и Марганцу с территории АЭС ???
обе стороны!???? что там делает раха????
все требования к *****... не просьбы - а именно требования!!!
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11.08.2022 15:41 Ответить
Схоже, він закликає до розведення сил і до нескінчених перемовин... Що оркам і треба.
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11.08.2022 15:49 Ответить
Пусть сначала ответит за Азов. За убийства военнопленных. Разводитор сраный.
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11.08.2022 15:54 Ответить
Дебіл.
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11.08.2022 15:42 Ответить
а чого він не закликає ***** вивести своїх орків з ЗАЕС? Чи їх присутність не заважає демілітарізації?
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11.08.2022 15:42 Ответить
Бутьласка покажіть на що затна ООН, цей непотрібний світові орган. Всі угоди по ЗАЕС можете вирішувати але лише не зарахунок України не шановиний голово ООН.
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11.08.2022 15:43 Ответить
Він вар'ят чи наркоман?
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11.08.2022 15:44 Ответить
Кактарас.
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11.08.2022 15:48 Ответить
Старе перелякане клоччя він
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11.08.2022 15:50 Ответить
Коли руські вбивають і проводять геноцид українців, то це велика стурбованість, але загалом всім похер, коли може ує#ати АЕС і це заціпить усіх, треба демілітаризації, а не треба демілітаризації інших територій де вбивають українців, там все добре... там все під контролем, там всі віддихають...
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11.08.2022 15:44 Ответить
Воно закликає сторони?ПЄТУШАРА!Політичний імпотент!Які сторони ,якщо там окрім рашистської погані нікого немає?БЕЗЗМІСТОВНА ОРГАНІЗАЦІЯ.Оця заява ще раз підтверджує НІКЧЕМНІСТЬ оон.
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11.08.2022 15:44 Ответить
Оно строит из себя объективность. Раша захватила украинскую АЭС, а он призывает стороны.
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11.08.2022 15:46 Ответить
Пошел он за кораблем а то и дальше

Кацапы так и будут захватывать тогда

А потом ООН отводить "стороны"

Называется ползучая аннексия
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11.08.2022 15:48 Ответить
Потрібна термінова домовленість щодо демілітаризації ...
--------------------------------------------------------------------------
Так и договаривайся.
Ты же Генсек, а не дворник.
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11.08.2022 15:52 Ответить
Когда Раша в газовую войну с Украиной отключила газ зимой никто не вспомнил о гуманитарном. Как только крымские татары подорвали электроопоры в Крыму сразу вылезли все. И старая ************ Шмеркель и ОБСЕ и ООН.

Без света это не гуманитарно. Зато геноцид крымских татар гуманитарно. Когда вы уже все повыздыхаете тварюки лицемерные.
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11.08.2022 15:52 Ответить
Вывести орковские войска со станции и города Энергодар. Оставить местный украинский персонал станции для обеспечения работы станции в энергосистеме Украины. Ввести представителей МАГАТЭ. Расставить по периметру миротворцев со стран, не поддерживающих агрессора. Объявить бесполетную зону над станцией. Только в таком случае ООН себя и мир сможет окончательно не похоронить.
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11.08.2022 15:53 Ответить
Демілітаризація? А як її провести?Стріляти неможна, кацап сам звідти не забереться.Дустом там посипати, чи як?
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11.08.2022 15:53 Ответить
Голова правління колгоспу ООН Гутареш закликає: домовлятися на умовах Кремля, за рахунок поступок України? Колгоспу доводили житнецю Європи до голододу, а ООН закликає, стурбоване і т.п. підчас ескалації агресором військових конфліктів і чомусь завжди грає на стороні загарбники - закликає жертву вести себе стримано щодо насильника.
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11.08.2022 15:53 Ответить
Вони вже, довбаки, наших полонених захистили. Нахєр ті гітеріші разом з всякими оонами, обеесєшками і всесвітніми організаціями охорони здоров'я. Туди ж і гамністі інтернешенел. Усі ці покидьки щільно сидять на маскальських прутнях із усіх сил відпрацьовують криваві рублі. Ганьба!
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11.08.2022 15:55 Ответить
Атчаянньій, атчаянньій антоха!
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11.08.2022 15:58 Ответить
этот Гутерриш не совсем понимает свой долг и свои обязанности на этом посту.Он обязан ТРЕБОВАТЬ,а не призывать.И обязан применить военные формирования ООН ,если нарушитель "не понимает".Все эти призывы-кликушество и не более.Ни один призыв этого чиновника в этом военном вопросе не был "услышан" агрессором,потому как все призывы были "беззубыми." агрессор даже не был изгнан из Совбеза ООН.КУроме того,этот персонаж предлагает вывести "обе военные стороны" из ЗАЭС.Вопрос-он что,совсем бестолковый и не понимает,что там только ОДНА сторона-российская?.Второе,как станция может находиться без контроля ООН на протяжении ВСМЕЙ ВОЙНЫ???? .Или менять этого персонажа на более толкового и решительного или мир увидит атомную катастрофу покруче,чем Чернобыльская и все эти "гутерриши" должзны будут отвечать перед судом за невыполнение своих обязанностей,а всё военное и политическое руководство россии как виновников.
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11.08.2022 16:13 Ответить
У всiх цих гуттiерешiв , шлендерiв ,та iншоi гидоти трудовi книжки лежать в газпромi , то що можна ще очiкувати ? Едина надiя на нашi збройнi сили ,на помiч вiд американських друзiв.
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11.08.2022 16:16 Ответить
Губошльоп ООНівський
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11.08.2022 16:27 Ответить
лайно, він не знає хто захопив ЗАЄС і якій державі вона належить , навіщо такого дурня вибирати
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11.08.2022 16:33 Ответить
а турнуть кацапов с магате слабо? это ж уже не "мирное использование атомной энергетики". запретить постройки\обслуживание станций и т.п.
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11.08.2022 16:49 Ответить
Prizivaet ''storoni'' ubratj vooruzenije. Izvinite za virazenie, no etot Guljasš ne paštet, a gandon poslednii. Prizval bi urodov parasenskih ubratsja, no net- kiska tonka ili prosto gandon!
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11.08.2022 18:29 Ответить
Volodymyr Ogrysko

@Ogrysko

·

https://twitter.com/Ogrysko/status/1557747027395522560 1 ч

ООНівський дебілізм про «дві сторони» вже починає дратувати. Ця організація давно вичерпала себе і після поразки росії має бути списана в історичний архів. Оновлена і розширена НАТО має стати «справедливим міжнародним поліцейським» для покарання порушників
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11.08.2022 19:29 Ответить
Це він сам з собою розмовляє?
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11.08.2022 19:36 Ответить
Владимир Матов

@1964Matov

·

https://twitter.com/1964Matov/status/1557686594131329024 5 ч

Террористы, захватившие ядерный объект в другой стране, заминировавшие его и угрожающие его взорвать, вместо того, чтобы быть ************* всем миром, заседают в совете безопасности ООН и обладают правом вето. Антиутопия стала реальностью. Увы.
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11.08.2022 19:36 Ответить
А що перший раз ?
Ще не так давно - захватили Чорнобильську ... А навколо базувалися їхні солдати та рили окопи з бліндажами у Рижому лісі - видно така річ , як загальновійськовий дозиметр солдатам Московії - невідомий ? Чи не вміють користуватися , чи у них спеціально позабирали
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11.08.2022 20:26 Ответить
Сподіваюся, весільний генерал Гуттеріш вказав достатньо адрес, за якими його можна послати в сраку, бо черга стримко росте.
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11.08.2022 19:58 Ответить
Півень проспав ранок і раптом закукурікав.
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11.08.2022 20:33 Ответить
Є неписане правили - з терористами не домовляються!
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11.08.2022 21:01 Ответить
 
 