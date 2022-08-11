Генсек ООН Гутерриш обнародовал заявление по ЗАЭС: Нужна срочная договоренность по демилитаризации

Гутерриш заявил, что необходимо демилитаризировать территорию атомной станции и договориться об этом как можно скорее.

Об этом сообщается на странице ООН, передает Цензор.НЕТ.

Я серьезно обеспокоен ситуацией, которая развивается на Запорожской атомной электростанции и вокруг нее на юге Украины. Я призвал всех заинтересованных лиц проявить здравый смысл и разум и не предпринимать никаких действий, которые могут поставить под угрозу физическую целостность, безопасность или безопасность атомной станции – самой большой в своем роде в Европе.

К сожалению, вместо деэскалации в последние несколько дней поступали сообщения о дальнейших глубоко тревожных инцидентах, которые, если они будут продолжаться, могут привести к катастрофе.

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Я призываю вооруженные силы Российской Федерации и Украины немедленно прекратить какие-либо военные действия в непосредственной близости от завода и не наносить удары по его объектам или окрестностям.

Я призываю стороны вывести любой военный персонал и оборудование с завода и удержаться от дальнейшего развертывания сил или оборудования на месте. Объект нельзя использовать как часть какой-либо военной операции. Вместо этого требуется срочная договоренность на техническом уровне относительно безопасного периметра демилитаризации, чтобы обеспечить безопасность территории.

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Организация Объединенных Наций продолжает полностью поддерживать важную работу Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и его усилия по обеспечению безопасной эксплуатации Запорожской атомной электростанции. Я призываю стороны предоставить миссии МАГАТЭ немедленный, безопасный и беспрепятственный доступ к месту.

Мы должны четко понимать, что любой потенциальный ущерб Запорожской или другим ядерным объектам в Украине или где-либо еще может привести к катастрофическим последствиям не только для ближайших окрестностей, но и для региона и за его пределами. Это абсолютно неприемлемо", - говорится в заявлении Гутерриша.