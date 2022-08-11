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Новости Война
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Вывод оккупантов с ЗАЭС – единственный вопрос, который должен рассмотреть Совбез ООН, - эксперт

заес

В повестке дня Совета Безопасности ООН должен стоять только один вопрос о немедленном выводе оккупантов с ЗАЭС и их ответственности за совершенные преступления.

Об этом заявил политический эксперт Валентин Гладких на своей странице в Facebook, комментируя инициативу россии созвать заседание Совбеза ООН в связи с обстрелом Запорожской АЭС в Энергодаре, передает Цензор.НЕТ.

"Мотив россии относительно созыва Совбеза ООН очевиден: она будет пытаться обвинить Украину в обстреле Запорожской АЭС, попытавшись использовать МАГАТЭ в своих целях. Какое может быть заседание Совета Безопасности ООН, которое созывается государством-агрессором? Именно это государство-террорист сейчас держит в заложниках весь персонал Запорожской АЭС, разместило на территории станции бронетехнику и войска. Совет Безопасности ООН должен созываться только с одной повесткой дня: полная демилитаризация станции, вывод оккупационных войск с ее территории, возвращение этого объекта Украине и привлечение к ответственности виновных в совершенных преступлениях", - заявил Гладких.

По его словам, единственное условие безопасного функционирования крупнейшей в Европе атомной станции – вывод оккупационных войск с территории ЗАЭС и возвращение ее Украине.

"Оккупанты полностью милитаризовали ЗАЭС, заминировали ее территорию и энергоблоки, неоднократно подвергали объект обстрелам. Мы ожидаем, что на заседании Совбеза ООН состоится публичное осуждение преступных действий оккупанта, а также будет принято решение с требованием к РФ вывести свои войска с ЗАЭС и привлечь виновных к ответственности", - подчеркнул эксперт.

Совет Безопасности ООН должен собраться на заседание по безопасности Запорожской АЭС в связи с российским вторжением сегодня, 11 августа, в 22:00 по киевскому времени.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Необходимо стабилизировать линию фронта и подготовить контрнаступление, - Резников

ООН (4187) Совбез ООН (1120) Запорожская АЭС (718)


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Топ комментарии
+5
так!!! і треба на цьому наголошувати і вимагати саме від рашкі !!
саме паскудне що чомусь не Україна скликає це засідання... а злочинець і терорист раха !!!!
і поки одні розвісили вуха, інші, на руїнах своїх домівок в Нікополі, Марганці і поряд... с жахом чекають витоку радіації...
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11.08.2022 15:50 Ответить
+3
Странно звучит.. " У Совета Безопасности ООН должен быть только один вопрос -это вывод войск из территории ЗАЭС " Тоесть после решения этого вопроса наступит мир? А разрушительная-кровавая война которую ведет РФ это мелкие вопросы? Судя по всему ООН вообще не осуждает агрессию рф. Просто его интересует вопросы безопасности аэс но не сама война. Это типа "воюйте убивайте друг друга но только подальше от опасных зон ". Офигеть...
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11.08.2022 17:11 Ответить
+2
Оккупанты не собираются её взрывать, во всяком случае это не цель.
Они собираются отключить от неё неоккупированные части Украины. Если придется потерять её, то скорее всего максимально повредят всё, что можно, чтобы оттянуть на максимальный срок её использование.
Её подрыв для них несёт репутационные потери и риск навредить своим территориям и гражданам - это абсурд.
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11.08.2022 15:56 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
так!!! і треба на цьому наголошувати і вимагати саме від рашкі !!
саме паскудне що чомусь не Україна скликає це засідання... а злочинець і терорист раха !!!!
і поки одні розвісили вуха, інші, на руїнах своїх домівок в Нікополі, Марганці і поряд... с жахом чекають витоку радіації...
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11.08.2022 15:50 Ответить
"Виведення окупантів із ЗАЕС..."-- вологі фантазії влади. Все одно, що виведення орків зі всієї України. Хоча з іншої сторони, можливо, це вимагають з ООН, щоб потім було в кого пальцем тикнути, якщо раптом щось. "просрали" весь південь, а тепер вимагаємо все від всіх.............
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11.08.2022 18:51 Ответить
"політичний експерт Валентин Гладких" - відома простітутка в складі зеленої прислуги урода наркомана з головкою ЄрЗе
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11.08.2022 15:54 Ответить
Оккупанты не собираются её взрывать, во всяком случае это не цель.
Они собираются отключить от неё неоккупированные части Украины. Если придется потерять её, то скорее всего максимально повредят всё, что можно, чтобы оттянуть на максимальный срок её использование.
Её подрыв для них несёт репутационные потери и риск навредить своим территориям и гражданам - это абсурд.
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11.08.2022 15:56 Ответить
Пусть взрывают. Нам все равно.
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11.08.2022 15:58 Ответить
Дура !!!
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11.08.2022 20:45 Ответить
які які ризики!? ААА РЕПУТАЦІЙНІ - тоді можна бути спокійним, точно не підірвуть. Репутація для них - це все!
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11.08.2022 20:59 Ответить
Это был обобщенный термин. Они хоть и говорят, что санкции им только в плюс, но не стремятся получить их сразу в большом количестве. Потому максимум, что могут сделать, так это вывести из строя.
Я вообще убежден, что подрыв такой станции, это фол последней надежды. То есть не угроза потерять станцию, а угроза проиграть войну.
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11.08.2022 22:17 Ответить
А кацап звідти не піде. Хіба що *уйла за горлянку взяти. Але швидше за все буде торгівля за послаблення санкцій.
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11.08.2022 15:56 Ответить
Не только. Поскольку генсек ООН публично высказылся против суверенной страны (Украина) призвав ее отказаться от своей собственности (ЗАЭС), также публично поддержал агрессора в его войне на уничтожение этноса и государственности соседней страны - РФ, - он де-фкато является психически неустойчивым и невменяемым человеком, чье поведение представляет угрозу для руководимой им организацией. Его немедленно нужно отстранить от должности и передать психиатрам.
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11.08.2022 16:20 Ответить
Якщо ЗАЕС "обстрілює Україна", то Рашка повинна першою вимагати введення миротворців ООН на територію ЗАЕС.
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11.08.2022 16:53 Ответить
Оце вже розумніше - тільки користуючись своїми правами в ООН - Раша буде настоювати - що власне її війська і будуть "миротворцями ООН на території ЗАЕС".
Інакше - нащо їй самій піднімати це питання
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11.08.2022 20:51 Ответить
Странно звучит.. " У Совета Безопасности ООН должен быть только один вопрос -это вывод войск из территории ЗАЭС " Тоесть после решения этого вопроса наступит мир? А разрушительная-кровавая война которую ведет РФ это мелкие вопросы? Судя по всему ООН вообще не осуждает агрессию рф. Просто его интересует вопросы безопасности аэс но не сама война. Это типа "воюйте убивайте друг друга но только подальше от опасных зон ". Офигеть...
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11.08.2022 17:11 Ответить
Если есть возможность трезво взглянуть на эту ситуацию со стороны, то становится понятно, что в возврат территорий верит только Украина.
Остальных устроит если русские остановятся по Днепру +-
Заявляют они конечно, что до полной победы и никак не меньше, но никто пока не сказал как это будет выглядеть в реале.
Ну типо завтра русские отходят на свои границы и ?
И начинают извиняться, сыпать деньгами в сторону Украины, на коленях просить прощения и лезть в петлю ?!
Кто-то верит в такое развитие событий ? Не желает, а именно верит.
А вот как это будет если русские добьются своих целей, Западу очень легко представить - как с Крымом, и можно дальше торговать и не признавать.
Не признавать - это для Украины.
Торговать - это для себя.

Мир циничен в своем прагматизме - и это печально.
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13.08.2022 08:14 Ответить
 
 