Вывод оккупантов с ЗАЭС – единственный вопрос, который должен рассмотреть Совбез ООН, - эксперт
В повестке дня Совета Безопасности ООН должен стоять только один вопрос о немедленном выводе оккупантов с ЗАЭС и их ответственности за совершенные преступления.
Об этом заявил политический эксперт Валентин Гладких на своей странице в Facebook, комментируя инициативу россии созвать заседание Совбеза ООН в связи с обстрелом Запорожской АЭС в Энергодаре, передает Цензор.НЕТ.
"Мотив россии относительно созыва Совбеза ООН очевиден: она будет пытаться обвинить Украину в обстреле Запорожской АЭС, попытавшись использовать МАГАТЭ в своих целях. Какое может быть заседание Совета Безопасности ООН, которое созывается государством-агрессором? Именно это государство-террорист сейчас держит в заложниках весь персонал Запорожской АЭС, разместило на территории станции бронетехнику и войска. Совет Безопасности ООН должен созываться только с одной повесткой дня: полная демилитаризация станции, вывод оккупационных войск с ее территории, возвращение этого объекта Украине и привлечение к ответственности виновных в совершенных преступлениях", - заявил Гладких.
По его словам, единственное условие безопасного функционирования крупнейшей в Европе атомной станции – вывод оккупационных войск с территории ЗАЭС и возвращение ее Украине.
"Оккупанты полностью милитаризовали ЗАЭС, заминировали ее территорию и энергоблоки, неоднократно подвергали объект обстрелам. Мы ожидаем, что на заседании Совбеза ООН состоится публичное осуждение преступных действий оккупанта, а также будет принято решение с требованием к РФ вывести свои войска с ЗАЭС и привлечь виновных к ответственности", - подчеркнул эксперт.
Совет Безопасности ООН должен собраться на заседание по безопасности Запорожской АЭС в связи с российским вторжением сегодня, 11 августа, в 22:00 по киевскому времени.
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саме паскудне що чомусь не Україна скликає це засідання... а злочинець і терорист раха !!!!
і поки одні розвісили вуха, інші, на руїнах своїх домівок в Нікополі, Марганці і поряд... с жахом чекають витоку радіації...
Они собираются отключить от неё неоккупированные части Украины. Если придется потерять её, то скорее всего максимально повредят всё, что можно, чтобы оттянуть на максимальный срок её использование.
Её подрыв для них несёт репутационные потери и риск навредить своим территориям и гражданам - это абсурд.
Я вообще убежден, что подрыв такой станции, это фол последней надежды. То есть не угроза потерять станцию, а угроза проиграть войну.
Інакше - нащо їй самій піднімати це питання
Остальных устроит если русские остановятся по Днепру +-
Заявляют они конечно, что до полной победы и никак не меньше, но никто пока не сказал как это будет выглядеть в реале.
Ну типо завтра русские отходят на свои границы и ?
И начинают извиняться, сыпать деньгами в сторону Украины, на коленях просить прощения и лезть в петлю ?!
Кто-то верит в такое развитие событий ? Не желает, а именно верит.
А вот как это будет если русские добьются своих целей, Западу очень легко представить - как с Крымом, и можно дальше торговать и не признавать.
Не признавать - это для Украины.
Торговать - это для себя.
Мир циничен в своем прагматизме - и это печально.