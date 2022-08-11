Вывод оккупантов с ЗАЭС – единственный вопрос, который должен рассмотреть Совбез ООН, - эксперт

В повестке дня Совета Безопасности ООН должен стоять только один вопрос о немедленном выводе оккупантов с ЗАЭС и их ответственности за совершенные преступления.

Об этом заявил политический эксперт Валентин Гладких на своей странице в Facebook, комментируя инициативу россии созвать заседание Совбеза ООН в связи с обстрелом Запорожской АЭС в Энергодаре, передает Цензор.НЕТ.

"Мотив россии относительно созыва Совбеза ООН очевиден: она будет пытаться обвинить Украину в обстреле Запорожской АЭС, попытавшись использовать МАГАТЭ в своих целях. Какое может быть заседание Совета Безопасности ООН, которое созывается государством-агрессором? Именно это государство-террорист сейчас держит в заложниках весь персонал Запорожской АЭС, разместило на территории станции бронетехнику и войска. Совет Безопасности ООН должен созываться только с одной повесткой дня: полная демилитаризация станции, вывод оккупационных войск с ее территории, возвращение этого объекта Украине и привлечение к ответственности виновных в совершенных преступлениях", - заявил Гладких.

По его словам, единственное условие безопасного функционирования крупнейшей в Европе атомной станции – вывод оккупационных войск с территории ЗАЭС и возвращение ее Украине.

"Оккупанты полностью милитаризовали ЗАЭС, заминировали ее территорию и энергоблоки, неоднократно подвергали объект обстрелам. Мы ожидаем, что на заседании Совбеза ООН состоится публичное осуждение преступных действий оккупанта, а также будет принято решение с требованием к РФ вывести свои войска с ЗАЭС и привлечь виновных к ответственности", - подчеркнул эксперт.

Совет Безопасности ООН должен собраться на заседание по безопасности Запорожской АЭС в связи с российским вторжением сегодня, 11 августа, в 22:00 по киевскому времени.

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