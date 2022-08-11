Российская пропаганда готовит информационную акцию по дискредитации президента Украины на Западе, - ГУР

В России разработали фейковую площадку так называемого "Фонда ЗЕЛЕНСКОГО".

Об этом сообщают на странице Главного управления разведки Министерства обороны, передает Цензор.НЕТ.

По данным разведки, администрация президента России согласовала создание новой структуры, аффилированной с российскими спецслужбами. Ее главной задачей станет воплощение информационной "акции", направленной на дискредитацию президента Украины Владимира Зеленского в странах Западной Европы.

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Согласно замыслу авторов "акции", будет создана и обнародована фейковая площадка (сайт) так называемого "Фонда ЗЕЛЕНСКОГО", на которой будет размещено предложение к иностранным гражданам и учреждениям, присоединиться к его "деятельности".

Планируется создание и последующая публикация ассортиментной линейки Фонда и регистрация его на торговых площадках Европы. Работу организационной структуры Фонда в странах Европы планируется развивать по принципу "сетевого маркетинга". Это, по мнению организаторов, позволит активно распространять указанную информацию в европейском медиапространстве.

По состоянию на 10.08.2022 года основные подготовительные мероприятия к запуску этого проекта завершены. Пропагандисты создали сайт Фонда; подготовили для распространения в социальных сетях фейковые скриншоты вроде бы публикаций известных СМИ о создании Фонда; создали базу т.н. "сетевых лидеров" и блоггеров для дальнейшего распространения материалов; подготовили мемы и комментарии для социальных сетей. В ближайшее время ожидается полноценный "запуск" проекта и начало широкой медийной кампании по раскрутке.

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"Призываем международное сообщество не доверять российским фейкам и получать информацию по Украине исключительно из подтвержденных источников", - подчеркнули в ГУР МО.