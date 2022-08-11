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Российская пропаганда готовит информационную акцию по дискредитации президента Украины на Западе, - ГУР

розвідка,гур

В России разработали фейковую площадку так называемого "Фонда ЗЕЛЕНСКОГО".

Об этом сообщают на странице Главного управления разведки Министерства обороны, передает Цензор.НЕТ.

По данным разведки, администрация президента России согласовала создание новой структуры, аффилированной с российскими спецслужбами. Ее главной задачей станет воплощение информационной "акции", направленной на дискредитацию президента Украины Владимира Зеленского в странах Западной Европы.

Читайте: Украина нуждается в восстановлении сейчас, особенно в преддверии зимнего сезона, - Зеленский

Согласно замыслу авторов "акции", будет создана и обнародована фейковая площадка (сайт) так называемого "Фонда ЗЕЛЕНСКОГО", на которой будет размещено предложение к иностранным гражданам и учреждениям, присоединиться к его "деятельности".

Планируется создание и последующая публикация ассортиментной линейки Фонда и регистрация его на торговых площадках Европы. Работу организационной структуры Фонда в странах Европы планируется развивать по принципу "сетевого маркетинга". Это, по мнению организаторов, позволит активно распространять указанную информацию в европейском медиапространстве.

По состоянию на 10.08.2022 года основные подготовительные мероприятия к запуску этого проекта завершены. Пропагандисты создали сайт Фонда; подготовили для распространения в социальных сетях фейковые скриншоты вроде бы публикаций известных СМИ о создании Фонда; создали базу т.н. "сетевых лидеров" и блоггеров для дальнейшего распространения материалов; подготовили мемы и комментарии для социальных сетей. В ближайшее время ожидается полноценный "запуск" проекта и начало широкой медийной кампании по раскрутке.

Также читайте: Шольц сомневается, что россиянам перестанут выдавать шенгенские визы

"Призываем международное сообщество не доверять российским фейкам и получать информацию по Украине исключительно из подтвержденных источников", - подчеркнули в ГУР МО.

Зеленский Владимир (20794) пропаганда (3693) разведка (4193) россия (96107)


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Топ комментарии
+29
...навіть й коментувати не треба
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11.08.2022 16:12 Ответить
+28
Кажіть шо робити нам,сплотітса ще більше навколо найвеличнішого та пробачати все?
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11.08.2022 16:15 Ответить
+27
Как будто им надо это делать. Достаточно просто посмотреть что делает Зеленский.
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11.08.2022 16:14 Ответить
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11.08.2022 16:10 Ответить
А что, его ещё можно сильнее дискредитировал, чем он сам себя сумел?
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11.08.2022 19:37 Ответить
...навіть й коментувати не треба
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11.08.2022 16:12 Ответить
Треба честно визнати,що акцiями по дескридитацii ..себе як президента, ВА Зелинський займаЭться давно , змiстовно i з задоволенням..Ще й маЭ неабиякий хист до цього..
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11.08.2022 17:27 Ответить
У Зеленського на Заході авторитет вищий,ніж в Україні)))
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11.08.2022 16:14 Ответить
Ооо, загугли хто чим торгував з 19го року.

Хоча може не гугли, а то голова може не витримати розриву шаблонів. )))
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11.08.2022 16:58 Ответить
Зесрань - эталон тупости. Поздравляю, хоть в одном ты совершенен
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11.08.2022 17:28 Ответить
Дмитро ********! За 2021р. ЗЕчмо разом з Каломойським наторгувало з *********** на 23 млрд доларів
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11.08.2022 17:34 Ответить
авторитета на Западе у дебила ровно ноль (среди лидеров стран, МИДов и разведок---все прекрасно знают, что он самовлюбленны дурак и вор).
А вот среди пересичных с клиповым сознанием из него западные СМИ (с подачи политтехнологов зеко) слепили побыструхе "символ" борящейся Украины в виде небрито-немытого Че , на нашей крови и на наше несчастье...
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11.08.2022 21:06 Ответить
бред кацапский про авторитет зеленского - с него все ржут за глаза хотя укараинцам совсем не смешно от его выходок
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11.08.2022 22:32 Ответить
Как будто им надо это делать. Достаточно просто посмотреть что делает Зеленский.
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11.08.2022 16:14 Ответить
То наше гур на випередження діє, коли гвно полізе, будуть кричати що це «происки врага» …
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11.08.2022 17:05 Ответить
Кажіть шо робити нам,сплотітса ще більше навколо найвеличнішого та пробачати все?
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11.08.2022 16:15 Ответить
Ще й те шо в иайбутньому наколоброде...
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11.08.2022 17:29 Ответить
Авторитет Зеленского на западе как ни у одного нашего политика за 30 лет, так что не поможет. Но гадить и подтявкивать из-за угла на президента конечно будут
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11.08.2022 16:15 Ответить
Всем насрать на Западе на Зеленского.
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11.08.2022 16:19 Ответить
Если завтра любимая местная газета напишет, что Зеленский русский агент то все кто там сейчас говорят какой Зеленский молодец просто скажут "всегда знал" и пойдут дальше. Этого, кажется, не понимают поклонники Зели.
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11.08.2022 16:20 Ответить
на других наших политиков тем боле, но авторитет у него высочайший
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11.08.2022 16:23 Ответить
Так я же не спорю. Просто авторитет Зеленского где-то между жопой Ким Кардашьян и карликовой свиньи, которая научилась кататься на катамаране.
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11.08.2022 16:27 Ответить
Вы очень ошибаетесь просто когда началась война и мир понял что украинский народ не пойдёт в рабство, Зеленскому предложил запад сделку, закрыть глаза на его проделки в обмен на остаться что бы народ не запаниковал....
Вот честно сейчас не приплетайте никаких других украинских политиков....до сих пор вопрос в воздухе откуда у Зе офшоры и как отмывались деньги с привата в Англии....поэтому и Джонсон был первый в Украине....

Людям нужно много думать и критически ееред тем как отдавать голос за управленца страны
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11.08.2022 16:28 Ответить
Почему за Гундосика топят персонажи с погонялом "Зи Зу"? (вопрос риторический: клоуны)
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11.08.2022 17:19 Ответить
ты идиот авторитет не зеленского а украиснкого народа
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11.08.2022 22:33 Ответить
кацап, откуда ты высрался?
гавно подоляцкое...
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11.08.2022 16:23 Ответить
То ось чому Байден ігнорить ЗЄ та Єрмака. То від великої поваги...
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11.08.2022 16:37 Ответить
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11.08.2022 21:00 Ответить
сваты готовят в переводе на немецкий?
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11.08.2022 16:18 Ответить
Так, сватів. В нецензурованому вигляді, тобто із сценами "для взрослих".
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11.08.2022 17:17 Ответить
На иврит.
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11.08.2022 17:56 Ответить
старт даёт *****! ))
https://www.youtube.com/watch?v=nefaFpddSho
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11.08.2022 16:18 Ответить
Все вірно, тільки русня буде це робити руками Єрмака.
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11.08.2022 16:20 Ответить
Так, дєрьмак то дуже потужна інформаційна провокація.
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11.08.2022 16:24 Ответить
Это очевидно. Никогда еще в Украине не было столь потужного лидера.
Даже перед выборами в 2019 году, кацапы кричали "кто угодно, только не Зеленский".
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11.08.2022 16:25 Ответить
Уточнення. Кричали :Кто угодно, хоть кровавий Пастор... ", далі за текстом.
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11.08.2022 17:19 Ответить
Потому поставили. Ермака.
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11.08.2022 17:57 Ответить
Неправда. Я чітко пам'ятаю, як путін сказав 'для нас будет лучше, если вьіборьі вьіиграет зеленский'. Саме тому багато кацапопоклонників голосувало за нього. І саме так і вийшло. Він зразу ж почав здавати Україну всякими способами. Спершу подарував їм борг Газпрому, бо інакше той би збанкрутував. І далі пішло-поїхало: вагнерівці, велике крадівництво, нищення оборонки ...
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11.08.2022 21:27 Ответить
Повністю підтримую коментарі. Захід і так знає хто він. І ми знаемо і без цапіав.
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11.08.2022 16:26 Ответить
Якась маячня.

Чергова маячня від Буданова.
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11.08.2022 16:31 Ответить
Пора ГУР брать таких за жопьі и в Украине, тем более они даже не шифруются
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11.08.2022 16:34 Ответить
Тю.
Для цього просто потрібно підготувати перелік того, що ЗЄ обіцяв Заходу і не виконав.

На додачу можна ще узурпацію влади, знищення свободи слова у ЗМІ, та формування антизахідного кабінету на чолі з Єрмаком та Арахамією.
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11.08.2022 16:34 Ответить
сейчас лучше ничего не говорить, не помогать кацапам. Они всегда пользовались такими способами, а потом, разделяй и властвуй.
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11.08.2022 16:36 Ответить
Для когось ще секрет, що ЗЄ маріонетка та брехун?
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11.08.2022 16:39 Ответить
У тебя в хвамилии две ошибки, исправь: т=д и л=р
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11.08.2022 17:21 Ответить
Якщо сам зеленський і його команда не зуміли зашкодити підтримці України західними партнерами, то навряд, що це можна зробити за допомогою якось фейкового фонду. А справжню ціну зеленському й так всі, кому це потрібно, давно знають.
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11.08.2022 16:40 Ответить
ни пропаганда не испортит имидж зеленского больше, чем он сам......
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11.08.2022 16:41 Ответить
похоже, в ЗеОПе ожидают, что всплывет нежелательная правда про Зеленского, и хотят это списать на "козни врагов"...
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11.08.2022 16:42 Ответить
Ха-ха!
Какой дурак поверит Зебилу? Фейк это, или спецоперация по спасению Зебила, или что-то другое - без разницы. Зебилу после войны сидеть не пересидеть. И всей его шобле тоже
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11.08.2022 16:47 Ответить
Сміємося усією сім"єю !!!!!
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11.08.2022 16:48 Ответить
Розкажуть западу що наш президент тукотів хером по роялю? Розкажуть що він читав тексти написані "першою леди" що наша страна "як повія"? Зараз це називається дискредітація?
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11.08.2022 16:49 Ответить
не вірю, що в ***** в підлеглих настільки довбойопи, що вважають, ніби фейковим сайтом можна знизити рейтинг Zе.
Несерйозно
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11.08.2022 16:49 Ответить
Дуже правильна думка Все в точку. Можна навіть змінювати в ній ***** на інших діячів - слушність її не втрачається
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11.08.2022 17:01 Ответить
Вот с этим заданием центра Zепридент прекрасно справляется и сам.
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11.08.2022 16:50 Ответить
Це буде не важко.
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11.08.2022 16:50 Ответить
ГУР? Это там дружбан Зебила Буданов? Опять придумали какую-то хренотень вместе)))
Как поживает шефир?)))
А Чаус?)))))))
ржунимагу с этих дебилов, *****!
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11.08.2022 16:52 Ответить
ЗЕлупу не поважають навіть вороги, не те що партнери))). Навіть громадяни України знають що це дурень і кокаїнщик який грає членом на роялі.
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11.08.2022 17:06 Ответить
У Зеленского не сложилось с Конгрессом, и лично с Байденом. Ну и Ермак - Зеленского давно предупреждали, что Ермак его погибель. Ну а выбор - его .
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11.08.2022 17:06 Ответить
Що ще більше може дискредитувати цю нікчему? Всі бачили його поведінку до війни, да і країною керує Єрмак. Не того хотять опустити.
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11.08.2022 17:10 Ответить
Піарять один одного, той добрий, а той ще кращий, більше нема чим займатись під час війни, в країні повно колаборантів і державних зрадників і в вищих ешелонах влади...
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11.08.2022 17:14 Ответить
Яка ще дискредитація?
Допомагають не Лідору а українському народові.
Якби Лідору - ми б не отримали і зіржавілої лопати, закопувати асфальт не було б чим.
Так що похер їхня акція. Гроші на вітер. І це добре. Давайте ще!
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11.08.2022 17:27 Ответить
Це абаржака а не новина! ))))) Вікторії Спартц покажіть нехай теж порже!!!
А якщо серйозно, ГУР - а як там справи в Оленівці?? Розробили вже спецоперацію для спецназу для звільнення полонених??? Чи вам посрать?
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11.08.2022 17:29 Ответить
Та бог з вами, Катерино. Тут щодня он як не "заказне убивство", так "дискредитація" найвизначніших лідорів **********! хіба є діло до якихось там полонених, кому вони потрібні?
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11.08.2022 19:18 Ответить
Если вы сторонник демократической системы, где власть избирается большинством голосов всего населения, стоит ли удивляться что у власти оказываются некомпетентные хитрованы и болтуны, главный талант которых - нравится среднему обывателю, или хотя бы не лишком его раздражать? Макрон, Шольц или Байден не производят впечатление прирожденных лидеров и визионеров, отнюдь… Так же, если вы таки сторонник демократической системы, то должны пронимать результаты выборов, даже если победил не ваш кандидат и ждать следующих выборов в надежде на смену власти.

Ну, а если вы сторонник последовательного долговременного курса, построенного на не подлежащих изменению принципах и не зависящего от настроений среднего обывателя, если вы желаете видеть у власти решительного и компетентного лидера, облеченного широкими полномочиями, тогда не обманывайте себя - сторонниками либеральной демократии вы не являетесь.
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11.08.2022 17:30 Ответить
Це називається трошки інакше.
Кацапи чудово навчилися експлойтити демократію, просуваючи на виборах дегенеративних популістів. Багато в чому це - провина ще й через економічний занепад останніх років, через говноковід (який, я впевнений, виготовляли в парашній *********, бо це єдина "країна", яка від нього аж ніяк не постраждала, а виключно виграла). Ще елику роль грають поцмережі, які фактично перетворилися на рупор середньостатистичної людини, а як відомо, основна маса людей має дуже малорозвинений інтелект, отже, фактично, поцмережі = рупор дебіла.
Тоталітаризм - не вихід. ***** - яскравий приклад, або китайський суньхуйвцяй. В демократії є свої нюанси, і останнє десятиліття однозначно підняло вгору кончених популістів в демократичних країнах, але розумної альтернативи, нажаль, немає.
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11.08.2022 19:24 Ответить
типичный кацапский бред - в Германиии Франции хоть и выбирают клоунов но там очень сильные институты демократии и медиа - в Украине к сожалению политически очень тупой и безграмотный народ - который не понимает что причина сегодняшней жопы это следствие его выбора депутатов и президента
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11.08.2022 22:45 Ответить
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11.08.2022 18:12 Ответить
Если это сарказм- то с перегибом. Если вылизывание - тоже перегиб
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11.08.2022 18:58 Ответить
Весь жах ситуації в тому, що неможливо на 100% сказати, чи це злісний сарказм, чи у людини від бєнямарафонів повністю дах протік...
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11.08.2022 19:26 Ответить
Він сам себе дискредитує тільки на конкурс сап і набу погляньте до чого тут рашисти?
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11.08.2022 17:54 Ответить
Якщо читати коментарі на цензорі, то враження, що рашистська та уся погань тут прописатися давно. Шкода, що ніхто не реагує на них.
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11.08.2022 18:59 Ответить
ты идиот зеленомордый или кацап? хотя какая разница..
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11.08.2022 22:47 Ответить
Та Заходу начхати на того Зе, вони Україну рятують від орди.

Русня і досі думає, що наш поц такий же пуп землі, як в їхній поц. Це лише чиновник, який тимчасово сидить на Банковій.
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11.08.2022 19:11 Ответить
Дичь какая то, туповато даже для федерастов.
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11.08.2022 20:42 Ответить
Это буданов операцию прикрытия готовит????
Кабмин: "в рамках держбюджету плануємо створити Фонд оперативного відновлення, куди зможемо спрямовувати кошти міжнародних донорів та прибуток низки державних підприємств".

Ничего не напоминает? ковидный фонд 2. 0 ???

Не было у нас ковидного Фонда. Ваш зеленский
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11.08.2022 21:14 Ответить
просто зеленые ублюдки еще раз хотят воровать на смертях
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11.08.2022 22:49 Ответить
Після всього що накоїв Зе чудо його неможливо дискредитувати як в Україні, так і на Заході

ПІДСУМКИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АКТОРА ЗА ТРИ РОКИ :

1) Розвал і деморалізація ЗСУ, повернення до радянського меню і монополізація постачання продуктів харчування до війська
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам (Розведення військ)
3) Наказ не відкривати вогонь у відповідь на обстріли частин ЗСУ сєпаратистами і російськими військами. Наказ про штрафи для ЗСУ за відкриття вогню у відповідь
4) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою і відсутність реакції
5) Навмисний провал программ озброєння ЗСУ і постачання у військо палива, знищення ракетної програми для ЗСУ
6) Не фінансування програм Тероборони прийнятих Порошено починаючи з весни 2019 го
7) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета
8) Приватизування кримського каналу третіми особами для змоги подачі води у Крим
9) Зустріч з російськими чиновниками в Омані (Оманський офшор)
10) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою - "Вагнергейт"
11) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
12) Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
13) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок
14) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
15) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)
16) Розпродаж землі України зацікавленим кругам через "Ринок землі"
17) Знищення енергосистеми України (зупинка блоків АЕС)
18) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії і Білорусі - на 2021 рік владою Зеленського закуплено на 3 млрд $ електрики у Росії яка окупувала частину України
19) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транзит газу ГТС України
20) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів
21) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
22) Прийняття законів для олігархів за "відкат"
23) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко - 1 відпустка за 5 років)
24) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
25) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
26) Постійне покривання п яних ДТП за участю "Слуг Народу" (ДТП з Трухіним) і в зв язку з чим звільнення Авакова як голови МВС
27) Вбивство депутата Антона Полякова за його свідчення журналістам про гонорари від олігархів у Верховній Раді за "правильне" голосування для партії "Слуга народу"
28) Навмисний зрив антикорупційної реформи САП і підігравання Кремлю
29) Співпраця з людьми Януковича (Ренат Кузьмін, Андрій Портнов )
30) Офшори Зеленського і перекази отримані від Коломойського ще до 2019 року - Pandora Papers
31) Повістка п ятому президенту Петру Порошенку зі звинуваченням у держзраді і застава у 1 млрд гривень
32) Нові заяви Зеленського про бажання домовитись з Путіним з великою ймовірністю здачі національних інтересів України
33) Зняття мінних загороджень на кримському перешейку (Чонгар), російські війська зайшли в Україну з Криму як на парад. Захоплені міста Півдня України, Маріуполь у тому числі.
34) Видача Зеленським росіянам військових з полку Азов, ЗСУ, Нацполіції які обороняли Азовсталь в Маріуполі всередині травня 2022го. Все це він назвав "Порятунком наших захисників з Азовсталі".
СПИСОК ПОПОВНЮЄТЬСЯ
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11.08.2022 21:17 Ответить
Я насправді дуже сильно сумніваюся що це власноруч накоїв зе, хіба що відмазав орківських корешів-акторів, яким заборонили в'їзд. Скоріш за все, членограй - це просто актор, кокаїнова ширма для дєрьмакоподібних рагулів. А дєрьмаки по замовленню парашної ********* свідомо з 2019 року робили і роблять (і робитимуть!) максимум для знищення України і українського народу. Насправді, це українці для дєрьмаків головний ворог, а орки, ******** і інша шваль типу кетая - шановані партнери. Звідси і постійні наративи про бажання парєшать, і впарювання зерна навіть ціною державності України, і узурпація влади максимально одіозними уродами.
До речі, з приводу останніх. От поясніть мені, навіщо ставити на посади настільки кончених довбойобів? Ну типу, той же абсолютно ******** гетманцев, наприклад, йому по хорошому не можна давати керувати навіть громадським безкоштовним туалетом, бо все проїбе. Не знаєте? А я вам скажу. Це робиться спеціально, для дєрьмаків це як насцять в обличчя українцям. А потім, поки притомні українці бісяться і страждають від повернення партії януковоща версії 2.0, зебіли розуміють, шо це вони таких кончених наобирали власними кривулями, і отримують ще більший комплекс меншовартості. Тобто, тут є і такий улюблений оркоприйом, як розкол українського суспільства, і насадження меншовартості, і розвалювання держави. Типова кремлядська много-ходов-очка.
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11.08.2022 21:39 Ответить
он зеленский это сделал так под всеми указами стоит его подпись(а не ермака или арестовича) - если он такой тупой юрист то ему же хуже - будет дольше сидеть в тюрьме
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11.08.2022 22:52 Ответить
Цілком можливо що скоро оприлюднять реальний компромат на зеледента,але відмазка вже є - "происки врагов"... гур попереджало.
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11.08.2022 21:31 Ответить
 
 