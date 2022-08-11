В Генштабе не подтвердили причастность ВСУ ко взрывам на аэродромах в оккупированном Крыму и Беларуси
Каждый украинский защитник мечтал бы уничтожить врага и получить за это награду, однако по поводу взрывов в районе белорусского аэродрома Зябровка Генштаб ВСУ владеет лишь той информацией, которую обнародовали министерства обороны Беларуси и России.
Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Да, действительно на аэродроме "Зябровка" были взрывы. Накануне были подобные взрывы на аэродроме Саки. Конечно, каждый военнослужащий ВСУ, каждое подразделение имел бы целью, пытался бы "звездочку" за сбитый пририсовать себе. Но в настоящее время мы имеем только те факты, которые комментируют министерство обороны Беларуси и министерство обороны России", - подчеркнул он.
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то не ми
(а наградить Героев можно и без пафоса)))
Тим більше - більшість і не за нагороди воює
там була необережність і хлопок, а в iншому випадку бухий автомехан, вентилятор попав в карбюратор і спалах.
Головне, що не спростували цих "підозр". Головне, що потім їх (коли все стане зрозумілим) ніхто не звинуватить у брехні.
Усьо чьотко!! То не ми!!
можете привезти еХспертів з Кореї та Ніхурагуа-підтвердять
Были демоны.Мы этого не отрицаем,Но они самоликвидировались
Ген штабу тоже
- Товаріщі,єслі ми би не нанеслі прівітівний удар по нашему танку,то с нашім аеродромом сталосья бі такоєже как с аеропортом в Криму!
заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов
зе-гнида - ********** що ЗСУ займається приписками чужих .
бо гнилий кацап бо собі судить...
отже зробили щоб падлюки зі штабу Дєрьмака не знали.
Нас там нет)
Прекратите сами себя обстреливать !
Продовжуємо спостереження. 👀
У них в районе Зябровки, оказывается... был просто "контрольный пробег одной из единиц техники", ну так сказать "после замены двигителя"... немножко произошло "возгорание"... личный состав принял меры, тушение...
Пострадавших и повреждённых нет...
"не пострадавшие" останки ЗРК "Панцирь - 1С" и пары ПУ ЗРК С-300... растаскивали всю ночь...