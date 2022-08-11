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Новости Война
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В Генштабе не подтвердили причастность ВСУ ко взрывам на аэродромах в оккупированном Крыму и Беларуси

крим,саки

Каждый украинский защитник мечтал бы уничтожить врага и получить за это награду, однако по поводу взрывов в районе белорусского аэродрома Зябровка Генштаб ВСУ владеет лишь той информацией, которую обнародовали министерства обороны Беларуси и России.

Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Да, действительно на аэродроме "Зябровка" были взрывы. Накануне были подобные взрывы на аэродроме Саки. Конечно, каждый военнослужащий ВСУ, каждое подразделение имел бы целью, пытался бы "звездочку" за сбитый пририсовать себе. Но в настоящее время мы имеем только те факты, которые комментируют министерство обороны Беларуси и министерство обороны России", - подчеркнул он.

Читайте: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 43 000 человек, 232 самолета, 193 вертолета, 1 846 танков и 4 100 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Беларусь (7919) Генштаб ВС (6452) Крым (26421)


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Топ комментарии
+32
Нас там нєт!
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11.08.2022 16:29 Ответить
+28
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11.08.2022 16:42 Ответить
+23
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11.08.2022 16:41 Ответить
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Ахтунг! партизанэн
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11.08.2022 16:29 Ответить
Я!Я! Українішен партізанен! Подбівайт много русіше швайне зольдатен унд текніка! Зер гут!
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11.08.2022 17:13 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=IrJ3sh-GC48 https://www.youtube.com/watch?v=IrJ3sh-GC48

то не ми
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11.08.2022 17:23 Ответить
Якби дерьмак знав про операцію, то зірвав, однозначно. Значить то не ми
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11.08.2022 18:37 Ответить
Нас там нєт!
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11.08.2022 16:29 Ответить
Это белоруско-российский конфликт
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11.08.2022 16:42 Ответить
Тех ракет теперь в любом военторге уже на-развес продают
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11.08.2022 16:54 Ответить
То всё постановка раша тудей.
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11.08.2022 17:01 Ответить
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11.08.2022 17:59 Ответить
Треба русню ху*рить так, щоб вони боялися навiть назвали тих , хто iх ху*рить!
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11.08.2022 18:44 Ответить
ХА-ХА-ХА...
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11.08.2022 16:29 Ответить
та це вони самі себе підірвали.. так так)
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11.08.2022 16:29 Ответить
Правільна-лапатнікі када ви уже накурітєсь...
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11.08.2022 16:30 Ответить
😁
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11.08.2022 16:30 Ответить
Це топ
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11.08.2022 16:32 Ответить
Ось, тобі, австралійський експерт, Пітер...
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11.08.2022 16:30 Ответить
Як робить Ізраїль: це не ми! Але, якщо буде потрібно- продовжимо...
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11.08.2022 16:40 Ответить
Правильно! Бавовна продається в любому... коротше кажучи, вона багато де продається і також багато де росте.
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11.08.2022 16:32 Ответить
ну и маладцы!
(а наградить Героев можно и без пафоса)))
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11.08.2022 16:32 Ответить
згоден !
Тим більше - більшість і не за нагороди воює
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11.08.2022 22:53 Ответить
Зачем они сами себя бомбят????
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11.08.2022 16:36 Ответить
звичайно ж ні.
там була необережність і хлопок, а в iншому випадку бухий автомехан, вентилятор попав в карбюратор і спалах.
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11.08.2022 16:36 Ответить
Чому щодо Криму не визнали, що то ми?
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11.08.2022 16:38 Ответить
щоб зробити ще - то не ми.
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11.08.2022 16:44 Ответить
тому що нічим
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11.08.2022 16:50 Ответить
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11.08.2022 16:41 Ответить
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11.08.2022 16:42 Ответить
та ладно!
Головне, що не спростували цих "підозр". Головне, що потім їх (коли все стане зрозумілим) ніхто не звинуватить у брехні.
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11.08.2022 16:42 Ответить
Чувакі!!
Усьо чьотко!! То не ми!!
можете привезти еХспертів з Кореї та Ніхурагуа-підтвердять
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11.08.2022 16:42 Ответить
А що для генштабу Крим це не Україна???
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11.08.2022 16:43 Ответить


Были демоны.Мы этого не отрицаем,Но они самоликвидировались
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11.08.2022 16:44 Ответить
конечно нет! Сами там в такую жару курят.
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11.08.2022 16:46 Ответить
Ребята, вы слишком много курите
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11.08.2022 16:47 Ответить
Мій улюблений мультфільм.
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11.08.2022 16:48 Ответить
А чи будуть москалі себе підривати в Брянській, Білгородській, Курськй, Ростовській областях росії? Це питання до Генштабу України.
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11.08.2022 16:50 Ответить
Звичайно що будуть і вже скоро
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11.08.2022 16:59 Ответить
и до
Ген штабу тоже
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11.08.2022 17:01 Ответить
Взимку свої ТЕЦ будуть підривати. І відповідь на бомбардування наших.
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11.08.2022 17:44 Ответить
Абсолютно вірне рішення. Головне - використовувати зброю "із спиляними номерами".
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11.08.2022 16:51 Ответить
интересно, а шо бульбохуйло не сможет сейчас всем показать, направления из которых был приход прилётов? али карты с собой не привёз? ))
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11.08.2022 16:51 Ответить
Звіт бульбофюрера.
- Товаріщі,єслі ми би не нанеслі прівітівний удар по нашему танку,то с нашім аеродромом сталосья бі такоєже как с аеропортом в Криму!
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11.08.2022 16:54 Ответить
Карту не покажу,она в танке загорела.
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11.08.2022 16:56 Ответить
да рашка и белорашка и сами могли... они большие выдумщики на этот счет...
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11.08.2022 16:55 Ответить
Ок ок)))
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11.08.2022 16:58 Ответить
"...кожен підрозділ мав би на меті, намагався б "зірочку" за збитий прималювати собі."

заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов

зе-гнида - ********** що ЗСУ займається приписками чужих .

бо гнилий кацап бо собі судить...

отже зробили щоб падлюки зі штабу Дєрьмака не знали.
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11.08.2022 16:59 Ответить
приписками чужих вчинків.
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11.08.2022 17:01 Ответить
Ти що, сказився?)
Нас там нет)
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11.08.2022 18:05 Ответить
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11.08.2022 17:01 Ответить
Кацапы и бульбаши !
Прекратите сами себя обстреливать !
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11.08.2022 17:05 Ответить
Нас там ніт.

Продовжуємо спостереження. 👀
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11.08.2022 17:07 Ответить
Ідіотизм - не виліковна хвороба для зелених потвори
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11.08.2022 17:18 Ответить
Дядя, ти чмо тупое или просто работа? Может при кондитере и весь юг Украины "********"?
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11.08.2022 17:18 Ответить
Справжнє чмо це ти сучий потрох.Подляковська відрижка- іди *****.
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11.08.2022 17:19 Ответить
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11.08.2022 17:21 Ответить
Хто може платити ботам за срач в такому питанні? - Тільки ворог.
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11.08.2022 17:26 Ответить
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11.08.2022 18:22 Ответить
Тут варіантів залишилось тільки два. 1. Може Зінка? 2. Інопланетяни.
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11.08.2022 20:16 Ответить
А шо якшо це американці? Набридло чекати, влупили паприколу. Сидять тепер з попкорном і з супутника дивляться як там кацапи з сябрами метушаться.
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11.08.2022 21:34 Ответить
Оно само ,,,И так будет везде ,,
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11.08.2022 21:49 Ответить
Ви там не зірочки збирайте, а іржаві цвяхи, щоб було чим прибивати кацапів до посічених уламками дерев, треба ж турбуватися за лісопосадження.
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11.08.2022 21:55 Ответить
По сообщению Министерства обороны Беларуси...

У них в районе Зябровки, оказывается... был просто "контрольный пробег одной из единиц техники", ну так сказать "после замены двигителя"... немножко произошло "возгорание"... личный состав принял меры, тушение...

Пострадавших и повреждённых нет...

"не пострадавшие" останки ЗРК "Панцирь - 1С" и пары ПУ ЗРК С-300... растаскивали всю ночь...
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11.08.2022 23:39 Ответить
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11.08.2022 23:41 Ответить
 
 