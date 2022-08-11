В Генштабе не подтвердили причастность ВСУ ко взрывам на аэродромах в оккупированном Крыму и Беларуси

Каждый украинский защитник мечтал бы уничтожить врага и получить за это награду, однако по поводу взрывов в районе белорусского аэродрома Зябровка Генштаб ВСУ владеет лишь той информацией, которую обнародовали министерства обороны Беларуси и России.

Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Да, действительно на аэродроме "Зябровка" были взрывы. Накануне были подобные взрывы на аэродроме Саки. Конечно, каждый военнослужащий ВСУ, каждое подразделение имел бы целью, пытался бы "звездочку" за сбитый пририсовать себе. Но в настоящее время мы имеем только те факты, которые комментируют министерство обороны Беларуси и министерство обороны России", - подчеркнул он.

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