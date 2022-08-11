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Новости Война
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Россия будет проводить Армейские международные игры-2022 на территории Беларуси, возможны провокации с жертвами, - Генштаб

білорусь

В Беларуси возможны провокации при проведении международных соревнований.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в Армейских международных играх-2022, проведение которых запланировано агрессором с 13 по 21 августа, предусмотрено участие представителей 37 стран.

Читайте: Белорусские ВВС и войска ПВО начинают учения с боевыми стрельбами, - Минобороны

"Невозможно знать истинную цель проведения так называемых игр на территории Беларуси. По некоторым оценкам специалистов, не исключено проведение в настоящее время диверсий с умышленными жертвами среди иностранцев с последующей демонизацией Украины обвинения во всех возможных и невозможных грехах создания почвы для открытого втягивания белорусского народа кровавые планы Путина", - подчеркнул Громов.

Беларусь (7919) Генштаб ВС (6456) россия (96125) военные учения (3462) диверсия (304)


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Топ комментарии
+12
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11.08.2022 17:19 Ответить
+11
///
«Укрзалізниця» дотепно потролила москву у своєму додатку (фото)


Уважні українці почали вводити в пошуковик місце призначення Москву,
на що додаток відповідає «До дна моря залізниця не курсує. Слава Україні».
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11.08.2022 17:22 Ответить
+9
ненагралася ще кацапня в війну.
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11.08.2022 17:06 Ответить
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Международные? Россия Белоруссия КНДР и Эритрея?
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11.08.2022 17:02 Ответить
бульбу збиратимуть
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11.08.2022 17:04 Ответить
ненагралася ще кацапня в війну.
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11.08.2022 17:06 Ответить
А як Ви думали? Ще ж не всі фанерні рейхстаги взято!
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11.08.2022 17:18 Ответить
Так ми ж усіх російських чемпіонів з танового біатлону в Україні перебили - треба нових призначать!
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11.08.2022 17:49 Ответить
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11.08.2022 17:06 Ответить
Спекотно мабуть дуже на пляжі, всі поховались в "домике, который мамуличку не спасёт"
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11.08.2022 17:22 Ответить
на автоматі прочитав "сцикотно" ))
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11.08.2022 18:57 Ответить
А Армєнія? Армєнію забули!
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11.08.2022 17:09 Ответить
Ми будемо бити по кацапам в Білорусі? Чи блазень зассить?
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11.08.2022 17:11 Ответить
А ти тут до чого? У тебе є своя "Луб"янка"!
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11.08.2022 17:51 Ответить
37 країн? Це що жарт? Список де?
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11.08.2022 17:14 Ответить
З африканскіх диктаторських країн
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11.08.2022 17:20 Ответить
***** готовит сюрприз...
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11.08.2022 17:15 Ответить
Ще не награлися ублюдки! Що ж дограєтеся.
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11.08.2022 17:15 Ответить
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11.08.2022 17:19 Ответить
"... экипаж машины боевой.." ))
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11.08.2022 17:21 Ответить
та да...
или просто старый экипаж (папередники) в карманы семки не забыли покласть (как их просили))
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11.08.2022 17:23 Ответить
Окопались??
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11.08.2022 17:38 Ответить
Бачу ці орки слухняні булі, насіння поклали в кармани!
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11.08.2022 17:23 Ответить
По кількості соняшників,всі 5 танкістів слухняні)))
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11.08.2022 18:01 Ответить
гарні соняхи на добривах...
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11.08.2022 18:01 Ответить
бульбу зажарят?
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11.08.2022 17:22 Ответить
///
«Укрзалізниця» дотепно потролила москву у своєму додатку (фото)


Уважні українці почали вводити в пошуковик місце призначення Москву,
на що додаток відповідає «До дна моря залізниця не курсує. Слава Україні».
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11.08.2022 17:22 Ответить
треба посилити кордони. І не розумію теж, чому б не атакувати російські війська на території білорусі?
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11.08.2022 17:22 Ответить
Какие ето международные игры если рашка и беларашка адиннарот? Или уже нарот не адин?
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11.08.2022 17:23 Ответить
Як намордник накидати - то "адіннарот", а як жерти - то два різних роти.
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11.08.2022 17:36 Ответить
Украинская армия будет в качестве «специального гостя»)))
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11.08.2022 17:23 Ответить
Із позаконкурсним виступом "Добрий вечір, ми з України"?
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11.08.2022 17:32 Ответить
міжнародні))

кім чен приїде і еритрея?
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11.08.2022 17:38 Ответить
Я так зрозумів, приїжджати на змагання може хто завгодно на своїй техніці)))
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11.08.2022 17:52 Ответить
Мозирський НПЗ треба розбомбити, ось, що буде болюче для фашистської білорусі!

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11.08.2022 19:59 Ответить
Можливі??? Там 100% буде гора жертв.

РФ як може намагається замотивувати бидлорусів воювати.
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11.08.2022 20:06 Ответить
Крім того де рф там завжди бавовна і десятки тисяч цілей для смерті. Тому якщо білоруси не хочуть стати мертвими бидлорусами то їм бажано покидати як найдальше територію розміщення росіян.
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11.08.2022 20:07 Ответить
 
 