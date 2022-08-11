Россия будет проводить Армейские международные игры-2022 на территории Беларуси, возможны провокации с жертвами, - Генштаб

В Беларуси возможны провокации при проведении международных соревнований.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в Армейских международных играх-2022, проведение которых запланировано агрессором с 13 по 21 августа, предусмотрено участие представителей 37 стран.

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"Невозможно знать истинную цель проведения так называемых игр на территории Беларуси. По некоторым оценкам специалистов, не исключено проведение в настоящее время диверсий с умышленными жертвами среди иностранцев с последующей демонизацией Украины обвинения во всех возможных и невозможных грехах создания почвы для открытого втягивания белорусского народа кровавые планы Путина", - подчеркнул Громов.