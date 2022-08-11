РФ не предоставляет информацию о погибших украинских военнопленных в Оленовке, - Минобороны

Полной информации о погибших в колонии в пгт Оленовка украинских военнопленных нет, Россия не предоставляет к ней доступа.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"На сегодняшний день нет точной информации, кто именно и в каком количестве погибли в Оленевке. Поскольку Российская Федерация не дает доступа к этой информации, несмотря на обращения Украины к международным организациям, которые могли бы в этой ситуации помочь. Установление продолжается", рассказала она.

Заместитель министра подчеркнула, что сейчас идет работа по освобождению украинских военных и граждан, которые были перемещены из "Азовстали".

"Что касается тех лиц, которые еще находятся на временно оккупированной территории, Украина проводит работу, которую и проводила, по возвращению этих людей в Украину. Эту информацию, эту ситуацию многие используют с разными целями, но мы с вами должны опираться на факты" , - сказала Маляр.

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Напомним, в ночь на 29 июля прогремел взрыв на территории бывшей исправительной колонии оккупированной Оленовке Донецкой области, где держали украинских военнопленных, выведенных с завода "Азовсталь". Минобороны РФ обвинили в этом ВСУ.

В Генштабе заявили, что ВСУ не наносили ударов по оккупированной Оленовке, а российские захватчики таким образом хотят скрыть пытки и расстрелы пленных.

В СБУ опубликовали перехваты, подтверждающие, что оленевскую колонию "обстреляли" российские оккупанты. По информации украинской разведки, убийство украинских пленных во временно оккупированной Оленовке совершили наемники из состава частной военной компании "Вагнер".

Украина потребовала провести международное расследование и ждет от РФ список жертв теракта в Оленовке. Известно о гибели не менее 50 украинских военнопленных.

Также стало известно, что ООН готова направить своих экспертов для расследования.

Власти Украины призвали западных партнеров признать Россию "террористическим государством".

На международные организации сетуют и родственники бойцов полка "Азов".

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