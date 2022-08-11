По сравнению с прошлой неделей войска РФ вдвое увеличили количество авиаударов, - Генштаб
По сравнению с прошлой неделей, рашисты вдвое увеличили количество авиационных ударов по позициям украинских войск и гражданской инфраструктуре.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.
"По сравнению с прошлой неделей, агрессор вдвое увеличил количество авиационных ударов по позициям наших войск, а также по гражданской инфраструктуре. При этом боевые самолеты и вертолеты противника избегают заходить в зону действия нашей противовоздушной обороны. Поэтому результативность этих ударов низкая", - отметил он. он.
Топ комментарии
+8 Микола Мазуренко
показать весь комментарий11.08.2022 17:33 Ответить Ссылка
+7 PowerOfTheMirror
показать весь комментарий11.08.2022 17:34 Ответить Ссылка
+5 Vasyl Androshchook
показать весь комментарий11.08.2022 17:37 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А потом они вдруг и резко начнут массово падать, не залетая в нашу зону, и все начнут гадать, чем и кто их сбивает !?
с300-150км робоча дистанція
і я не думаю що вони з більшої відстані пуляють
щось не сходиться
Такими ракетами оснащені комплекси, що приймалися на озброєння в середині 90-х.
Вони є у параші та її сателітів.
Максимальний радіус дії комплексів С-300, що є в Україні - 90 км.
Навіть у порівнянні з двома минулими тижнями.