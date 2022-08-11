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Новости Война
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По сравнению с прошлой неделей войска РФ вдвое увеличили количество авиаударов, - Генштаб

рф,літак

По сравнению с прошлой неделей, рашисты вдвое увеличили количество авиационных ударов по позициям украинских войск и гражданской инфраструктуре.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

"По сравнению с прошлой неделей, агрессор вдвое увеличил количество авиационных ударов по позициям наших войск, а также по гражданской инфраструктуре. При этом боевые самолеты и вертолеты противника избегают заходить в зону действия нашей противовоздушной обороны. Поэтому результативность этих ударов низкая", - отметил он. он.

Читайте: Россия будет проводить Армейские международные игры-2022 на территории Беларуси, возможны провокации с жертвами, - Генштаб

Генштаб ВС (6456) обстрел (27760) россия (96125)


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Топ комментарии
+8
Мстять за Саки? То треба ще їхні аеродроми бавовнити.
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11.08.2022 17:33 Ответить
+7
Можливо, вони хочуть витратити ********** до того, як їхню авіабазу буде знищено.
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11.08.2022 17:34 Ответить
+5
Хочуть ще? Севастополь, Бельбек, Джанкой, Мілерово и багато інших цікавих цілей
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11.08.2022 17:37 Ответить
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https://www.youtube.com/watch?v=FooyhJlQ3SA https://www.youtube.com/watch?v=FooyhJlQ3SA

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11.08.2022 17:33 Ответить
Мстять за Саки? То треба ще їхні аеродроми бавовнити.
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11.08.2022 17:33 Ответить
Можливо, вони хочуть витратити ********** до того, як їхню авіабазу буде знищено.
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11.08.2022 17:34 Ответить
Хочуть ще? Севастополь, Бельбек, Джанкой, Мілерово и багато інших цікавих цілей
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11.08.2022 17:37 Ответить
Джанкой на очереди. Потом Бельбек. А Миллерово дедушка сказал на потом, когда начнется двигаться фронт на востоке. Думаю, это не в этом году.
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11.08.2022 17:58 Ответить
Пусть ещё немножко полетают - мы потерпим....
А потом они вдруг и резко начнут массово падать, не залетая в нашу зону, и все начнут гадать, чем и кто их сбивает !?
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11.08.2022 17:38 Ответить
я щось не врублюся
с300-150км робоча дистанція
і я не думаю що вони з більшої відстані пуляють
щось не сходиться
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11.08.2022 17:48 Ответить
маневрируют, суки. И потом после отстрела прижимаются к земле над своей контролируемой территории. Часто наши объектные С-300 не засвечиваются имея свою задачу, полагаясь на армейскую ПВО в виде "ос", десятых стрел , стормеров, ну и толпы менеджеров Укрпочты.
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11.08.2022 18:15 Ответить
В Україні нема ракет до С-300 з дальністю 150 км.
Такими ракетами оснащені комплекси, що приймалися на озброєння в середині 90-х.
Вони є у параші та її сателітів.
Максимальний радіус дії комплексів С-300, що є в Україні - 90 км.
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11.08.2022 18:48 Ответить
У порівнянні з минулим тижнем, впс кацапії конкретно отримали по сраці.
Навіть у порівнянні з двома минулими тижнями.
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11.08.2022 18:40 Ответить
 
 