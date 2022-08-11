По сравнению с прошлой неделей войска РФ вдвое увеличили количество авиаударов, - Генштаб

По сравнению с прошлой неделей, рашисты вдвое увеличили количество авиационных ударов по позициям украинских войск и гражданской инфраструктуре.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

"По сравнению с прошлой неделей, агрессор вдвое увеличил количество авиационных ударов по позициям наших войск, а также по гражданской инфраструктуре. При этом боевые самолеты и вертолеты противника избегают заходить в зону действия нашей противовоздушной обороны. Поэтому результативность этих ударов низкая", - отметил он. он.

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