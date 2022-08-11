В Украине уничтожены две российские эскадрильи новейших Су-35, оккупанты будут поднимать в небо устаревшие бомбардировщики

Воздушные силы Украины уничтожают новейшие российские бомбардировщики, так что врагу приходится привлекать старые модели из запасов.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, агрессор планирует привлекать устаревшие бомбардировщики Су-24М для боевых действий в Украине, ведь потерял две эскадрильи новейших Су-35, около 24 единиц.

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"За последнюю неделю силы ПВО Украины уничтожили 27 воздушных целей. В связи со значительными потерями авиационной техники, оккупанты рассматривают вариант привлечения устаревших бомбардировщиков - Су-24М, которые в течение 2005 - 2018 годов были выведены из боевого состава агрессора", - сказал Громов.

Также он подчеркнул, что Су-35 показали не очень хорошие результаты на поле боя. Ранее из 24 единиц самолетов, которые Россия поставляла Китаю, исправными были только 9. Чаще всего от их использования отказывались из-за неисправностей бортовых систем.

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