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Новости Война Российская агрессия
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В Украине уничтожены две российские эскадрильи новейших Су-35, оккупанты будут поднимать в небо устаревшие бомбардировщики

су

Воздушные силы Украины уничтожают новейшие российские бомбардировщики, так что врагу приходится привлекать старые модели из запасов.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, агрессор планирует привлекать устаревшие бомбардировщики Су-24М для боевых действий в Украине, ведь потерял две эскадрильи новейших Су-35, около 24 единиц.

Читайте: Оккупанты сосредоточили вокруг Украины около 20 самолетов для патрулирования, - Игнат

"За последнюю неделю силы ПВО Украины уничтожили 27 воздушных целей. В связи со значительными потерями авиационной техники, оккупанты рассматривают вариант привлечения устаревших бомбардировщиков - Су-24М, которые в течение 2005 - 2018 годов были выведены из боевого состава агрессора", - сказал Громов.

Также он подчеркнул, что Су-35 показали не очень хорошие результаты на поле боя. Ранее из 24 единиц самолетов, которые Россия поставляла Китаю, исправными были только 9. Чаще всего от их использования отказывались из-за неисправностей бортовых систем.

Также читайте: По сравнению с прошлой неделей войска РФ вдвое увеличили количество авиаударов, - Генштаб

авиация (2844) армия РФ (19633) ВВС (259) Генштаб ВС (6456) ПВО (2825) россия (96125) уничтожение (7212) потери (4427)


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Топ комментарии
+15
Далі буде... І це ж оця "**********" СУшка будувалася за відсутності санкцій!
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11.08.2022 17:41 Ответить
+13
І це вони ще не починали...
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11.08.2022 17:42 Ответить
+13
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11.08.2022 17:45 Ответить
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Далі буде... І це ж оця "**********" СУшка будувалася за відсутності санкцій!
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11.08.2022 17:41 Ответить
І це вони ще не починали...
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11.08.2022 17:42 Ответить
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11.08.2022 17:45 Ответить
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11.08.2022 17:48 Ответить
Це бомбер "Илья Муромец", який зроблений за кресленнями Ігоря Сікорського - інженера з Києва
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11.08.2022 17:56 Ответить
АН-2 українська розробка.
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11.08.2022 18:29 Ответить
Ні. АН-2 розроблено 1947 року, коли КБ Антонова ще було в Новосибірську (де і було засновано роком раніше. Сам Антонов теж москаль, хоча багато хто з наших думає, що українець). До Києва бюро переїхало в 1952-му році.
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11.08.2022 20:04 Ответить
Полное говнище эта руснявая техника. Весь мир уже в этом убедился. Разрывы контрактов в этом убеждает. К сожалению рашку пока спасает большие залежи совецкой.
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11.08.2022 17:48 Ответить
Ничё....
Скоро кацапы подтянут У-2, Як-3, Ил-2 и с криком "*** твою мать" будут прорываться на позиции ВСУ......
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11.08.2022 17:55 Ответить
Так еще По- 2 (Поликарпова) нужно разыскать и тряхнуть стариной!
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11.08.2022 18:10 Ответить
А когда будут полыхать и падать, будут орать:"за пацаноффф!"
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11.08.2022 18:21 Ответить
еще И-16 хорошо показал себя на испанских фронтах.
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11.08.2022 18:26 Ответить
а танк АРМАТА случайно не летающий ?? мож и его будем поглядеть ...
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11.08.2022 18:03 Ответить
та оно пешком по красной площади и то на тросе как скотыняку тянули...куды тама лететь????
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11.08.2022 18:08 Ответить
Можно катапультой запустить 😉
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11.08.2022 18:18 Ответить
Катапульту Рогозин поломал
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11.08.2022 19:03 Ответить
запросто, він же з фанери, трохи змінити конфігурацію і буде літаюча срамата
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11.08.2022 18:21 Ответить
Эт конечно хорошо, что сбили новьё, но смущает ссылка в конце статьи
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11.08.2022 18:11 Ответить
давно шукаю інфу по типах втрачених кацальотів
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11.08.2022 18:13 Ответить
просто прекрасно, не зря ведь кацапы вывели его из експлуатации...Су-24М был самый аварийный военный самолет в СССР...а значит нас ждет еще больше жестов доброй воли со стороны российских летчиков
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11.08.2022 18:27 Ответить
Ну, як сказать... Ці "застарілі" - основа нашої бомбадувальної авіації... До війни у нас їх налічувалося більше сотні!
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11.08.2022 18:30 Ответить
У нас є боєць 19ти років, іглою збиває суку35(збив 6 штук) ,а суки 24м буде збивати десятками
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11.08.2022 18:53 Ответить
Яким чином Су-35 перетворився на бомбардувальник? - "Су-35 (Су-27М, заводський шифр Т-10М) (за кодифікації НАТО: Flanker-E) - радянський/російський багатоцільовий винищувач четвертого покоління." (Вікіпедія) Бомбардувальник - це Су-34. А на ілюстрації, чомусь, Су-25 - штурмовик. Переплуталися сушки у чиїйсь голові.
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11.08.2022 18:56 Ответить
У кацапів ще були Су 30 см,Су 34.У Новофедорівці певно стояли.В Криму таких аеродромів штук 5 було.СУ 30 см нехороший літак для України,є ще вони у болотників,чи нема?Стоянки Су 30 см потрібно шукати в Криму,антирадарні ракети в України є,а може вже нема їх у кацапів,ніхто ж їх не рахував.Кацапи літаками торгували,можуть десь відкопати.Добре,що СУ 35 повбивали.
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11.08.2022 19:04 Ответить
ихние запасы,пусть это будет ихняя головная боль,а вот где наши запасы авиации?в 1992 году в украине было 3 воздушные армии-всего 1100 боевых самолетов,и где все это?я думаю каждый здравомыслящий может подумав сказать-все просрали,продали на карман,а теперь с протянутой рукой стоим...
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11.08.2022 19:11 Ответить
а ты сам где был в 1992? небось за кравчука голосовал?
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11.08.2022 20:09 Ответить
тим літакам можливо вже тоді було по 15-20 років, а сьогодні їм вже під 50 років доходило би!!! це все морально і фізично застарілий хлам був би на сьогодні, навіть без розкрадання. Ось в сша не крадуть і в Арізоні є величезний цвинтар військових літаків і там їх також тисячі списаних стоять без толку...
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11.08.2022 22:43 Ответить
ты где бот стоишь с протянутой рукой ? в Германии?
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12.08.2022 02:10 Ответить
А наши истребители и бомбардировщики С аэродромами и полигонами , а также ракеты с танками, продали Росии и за рубеж и набили карманы "ярые патриоты Украины"- типа Кучмы, тимошенко, гриценко, патологического бездельника Ющенко и прочая пророссиская шваль!!!
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11.08.2022 20:04 Ответить
а чего же ты раньше молчал падло и не возмущался?
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12.08.2022 02:12 Ответить
І що? Танки Т- 62 мона,а Су - 24 ні?
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11.08.2022 20:45 Ответить
з таким скаженим темпом, то 'через 2-3 тижні (с)' москалі пересядуть на дирижаблі і повітряні кулі!
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11.08.2022 22:39 Ответить
 
 