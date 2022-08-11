Две российские крылатые ракеты "Калибр" уничтожили в небе над Харьковщиной, - Воздушные силы ВСУ

Силы ПВО уничтожили две российские ракеты "Калибр" в небе над Харьковщиной.

Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"11 августа, в Харьковской области, около 13:30, зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожены две крылатые ракеты "Калибр", выпущенные из акватории Черного моря", - говорится в сообщении.

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