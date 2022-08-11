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Новости Война
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Две российские крылатые ракеты "Калибр" уничтожили в небе над Харьковщиной, - Воздушные силы ВСУ

калибр

Силы ПВО уничтожили две российские ракеты "Калибр" в небе над Харьковщиной.

Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"11 августа, в Харьковской области, около 13:30, зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожены две крылатые ракеты "Калибр", выпущенные из акватории Черного моря", - говорится в сообщении.

Читайте: В Украине уничтожены две российские эскадрильи новейших Су-35, оккупанты будут поднимать в небо устаревшие бомбардировщики

крылатые ракеты (888) Харьковщина (5577) Воздушные силы (2401)


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Топ комментарии
+11
Якраз тоді тривога по всій Україні була.Молодці наші хлопці
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11.08.2022 17:42 Ответить
+10
так какашенков его ещё позавчера уничтожил ))
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11.08.2022 17:49 Ответить
+10
Героям слава !!!
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11.08.2022 17:52 Ответить
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Мабуть німецький "Гепард" в дії
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11.08.2022 17:39 Ответить
може так, а може ні
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11.08.2022 17:40 Ответить
так какашенков его ещё позавчера уничтожил ))
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11.08.2022 17:49 Ответить
Гепард сбивает самолеты и вертолеты, а не крылатые ракеты. Скорее всего это норвежские NASAMS.
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11.08.2022 17:51 Ответить
Калібри збивали навіть з ЗУ-23
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11.08.2022 17:55 Ответить
Гепард по Калібрам найкраща зброя
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11.08.2022 17:57 Ответить
Mozet sbit i kalibr,glavnoje zafiksirovat ego.Geopard kak strelniot srazu celoje obloko oskolkov padajet na cel i ocen tocno
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11.08.2022 18:16 Ответить
Краще б знищили носія цих ракет. Моцква чекає до пари.
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11.08.2022 18:43 Ответить
Якраз тоді тривога по всій Україні була.Молодці наші хлопці
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11.08.2022 17:42 Ответить
Браво! Якщо не помиляюсь, за останній тиждень чи два саме калібри почали непогано збиватися
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11.08.2022 17:45 Ответить
Что ты несешь, дебил.
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11.08.2022 17:49 Ответить
Куча жертв, убийств, сломанные судьбы, калеки, а ему неплохо.
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11.08.2022 17:50 Ответить
Большивик???Маскировка 20 левел!!!В спам ботяра
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11.08.2022 17:53 Ответить
Большевік! Що ти верзеш Не так плохо .... що "наші" спцслужби в особі лейтенанта Баканова та його зама Наумова здали Південь України.
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11.08.2022 17:52 Ответить
я строчу з Кривого Рогу.. рф - це *********, а путін - *****, москва - *****бад
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11.08.2022 18:05 Ответить
так ти напиши що путін *****
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11.08.2022 18:10 Ответить
Большевік ! Так путін *****???
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11.08.2022 18:08 Ответить
вже є прогрес напісав призвище упиря з маленької літери
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11.08.2022 18:12 Ответить
Точно, з нами Зеленский і Коломойский!
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11.08.2022 18:12 Ответить
Куй з тобою і з ними.
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11.08.2022 19:53 Ответить
А он по сути прав. Только аккупация может выявить всех сепаров и колабарантов в стране. Да, печально, много жертв, но без этого, к сожалению, мы с рашкой не можем разойтись. И только сепар или ольгинец может писать ты куйню, которую пишешь ты. К сожалению. таких как ты не банят на ЦЕНЗОРЕ!
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11.08.2022 18:13 Ответить
бооооже.... Яке кончене...
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11.08.2022 18:22 Ответить
Героям слава !!!
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11.08.2022 17:52 Ответить
Слава ЗСУ!
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11.08.2022 18:50 Ответить
Хз.
Но в это время ничего не слышал.
Хотя если их действительно сбили то на другом конце города быстрей всего.
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11.08.2022 19:16 Ответить
ооо, як це прекрасно!!!!
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11.08.2022 20:05 Ответить
 
 